Одни — отравление ядом, другие — всё, кроме этого.

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Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального — после уже главный врач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Правительство ФРГ заявило, что оппозиционер «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом». По данным Der Spiegel, следы вещества из группы «Новичок» обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального. А также на бутылке, из которой он пил после отравления.

После обвинений Германии в отравлении Навального российские врачи снова заявили, что не нашли в организме основателя ФБК следов ядов. Они привели ещё несколько версий, почему оппозиционеру могло стать плохо на борту самолёта.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что ухудшение здоровья Навального могло быть вызвано: алкоголем, стрессом, длительным пребыванием на солнце, переохлаждением, утомлением или отсутствием завтрака;

В омской больнице, куда доставили Навального, врачи поставили ему два диагноза: основной «нарушение углеводного обмена, сопутствующий — хронический панкреатит.