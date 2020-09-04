Новости
Артём Мазанов
2976

Что нашли у Навального немецкие врачи, а что — российские Материал редакции

Одни — отравление ядом, другие — всё, кроме этого.

63 комментария
В закладки

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального — после уже главный врач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Правительство ФРГ заявило, что оппозиционер «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом». По данным Der Spiegel, следы вещества из группы «Новичок» обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального. А также на бутылке, из которой он пил после отравления.

После обвинений Германии в отравлении Навального российские врачи снова заявили, что не нашли в организме основателя ФБК следов ядов. Они привели ещё несколько версий, почему оппозиционеру могло стать плохо на борту самолёта.

  • Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что ухудшение здоровья Навального могло быть вызвано: алкоголем, стрессом, длительным пребыванием на солнце, переохлаждением, утомлением или отсутствием завтрака;
  • В омской больнице, куда доставили Навального, врачи поставили ему два диагноза: основной «нарушение углеводного обмена, сопутствующий — хронический панкреатит.

#отравлениенавального

Артём Мазанов PLUS
+131 046
И это не новость ИА «Панорама»
1
70
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e"], "comments": 63, "likes": 70, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 207926, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Sep 2020 17:01:11 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
63 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Важный месяц

35

Wow, ИНФОГРАФИКА ОТ TJ!!!

Ответить

Глеб Горохов

Важный
4

Либо это сделал Павленко, либо солдаты НАТО

Ответить

Поразительный якорь

Глеб
0

Это была бутылка

Ответить

Глеб Горохов

Поразительный
2

Бутылка Павленко либо солдат НАТО

Ответить

Противный диод

Важный
1

Когда успели уволить @Alexander Uspenskiy ?

Ответить

Противный диод

Противный
0

@Артём Мазанов, почему Успенского больше не приглашают? Напиши в личку, если это секрет для публики

Ответить

Артём Мазанов

Противный
2

Без понятия, честно. С ним раньше Никита работал напрямую 

Ответить

Явный пришелец

Противный
0

Почему уволили Григория Касаткина?

Ответить

Противный диод

Явный
1

Потому что он писал прокремлёвские новости, быстрый анализ его статей

Ответить

Явный пришелец

Противный
0

Печально

Ответить

Сталинский колос

24

В великой России ему сделали комплексное обследование, а в тупой Германии всего лишь тест на яды

Ответить

Алена Яровая

Сталинский
1

Одна из причин по которым понаехи лечатся и исследуются в родной рассее

Ответить

Zhanna Sinelnik

Алена
1

Эмигрировала пять лет назад, ни разу даже в голову не пришло поехать в рассею обследоваться или лечиться 🤷🏼‍♀️ все устраивает в гос. и частных клиниках в новой стране. А за домашней медициной едут те, у кого страховки нет.

Ответить

Алена Яровая

Zhanna
0

Зависит от страны, близости ее к родине, от удовлетворения забугорной медициной и ценами,а не только отсутствием страховки. А ещё возможность повидать друзей,родственников...Экстренно всегда лечусь не на родине,а то что может подождать обычно ждёт до прибытия на неньку. Частный случай-пошла в одну из лучших частных клиник в Стамбуле чтоб удалили гемангиому. Ограничилась одной консультацией ибо обладая мед образованием и пониманием хода операции было ясно что их метод мне не подходит. Удалила в Киеве и была удовлетворена более чем

Ответить

Zzzzzzz

Алена
0

Это из-за цен наверное, если что-то тривиальное лечить, то норм и дёшево. По той же логике москвичи в регионах иногда лечатся

Ответить

Алена Яровая

Zzzzzzz
0

Разные могут быть причины,лет десять назад работала в косметической хирургии и девахи ехали из Италий и прочего с уверенностью что получат более высокий уровень. По крайней мере так они это озвучивали.

Ответить

Dmitry Abt

24

Кое-что напомнило)

Ответить

Bad Mother Fucker

Dmitry
1

Вот за то, что кляты хохлы обзывают российских военных террористами, Россия ничего не признает!

Ответить

Карим Абдуллин

Dmitry
0

И о чем это говорит?  Дебилизм крепчает. Типа кто громче всех кричит тот невиновен? Обычно истину узнать сразу нельзя никогда. А если кто-то сразу начинает обвинять, то видимо видимо заранее знают что будет сбит самолёт.

Ответить

Поразительный якорь

13

Арбидолом пробовали лечить???

Ответить

Сталинский колос

Поразительный
5
Ответить

Кузькин отец

10

Вот логичное объяснение:

Ответить

Михаил Иванов

8

«Если что–то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то давайте не будем спешить с выводами и подумаем, кому это выгодно»

Ответить

Иван Шлыков

Михаил
0

Put in typing?

Ответить

Готовый бинокль

Иван
0

Положи в мою утку или по английски: Put in My duck

Ответить

Bad Mother Fucker

Михаил
0

если не спешить, то жидомасонам

Ответить

Поразительный якорь

6

Решил хайпануть на своей смерти

Ответить

Поразительный якорь

5

Короновирус то был у него????

Ответить

solawind

4

Годная пикча, почаще бы такие рофлы лепили

Ответить

Кузькин отец

3

Не могу шутить на эту тему. Хотя считаю, что запретных тем нет вообще. Просто вот в голове не укладывается: это ж явно уже не человеком надо быть, а каким-то «существом» (это я про путина), чтобы считать, что проще всего убить человека, который тебе в чём-то мешает. Имея бесконечное количество других возможностей вывести человека из игры. И даже ведь не задумалось это существо, что отнимает любимого сына, мужа и отца у ни в чём не повинных людей.

Ответить

Savage Steel

Кузькин
2
Ответить

Abram Dikoy

Кузькин
0

Лол, он поддержал сепарские настроения в соседней стране, из-за чего там уже 6 лет люди гибнут. И не какой то ближний восток, а Украина, братская страна, у каждого второго там родня. Ему похую на людские жизни уже давно, думает странами, "глобально". Царь хуев

Ответить

Кузькин отец

Abram
0

Я придерживаюсь мнения, что это существо не просто «поддержало» эти настроения. Оно их инициировало.

Ответить

Abram Dikoy

Кузькин
1

Нельзя инициировать то чего совсем нет. Донбасс в составе России был с каких то бородатых веков. В том же Львове сепарские настоения невозможно было бы инициировать. Другой вопрос что донбасс мог еще 100 лет сидеть в Украине и не чесаться, если бы не увидели пример крыма и не одобряли неожиданно появившихся молодчиков с оружием

Ответить

Карим Абдуллин

Кузькин
0

С чего ты решил что это Путин отравил? Вы что все с ума посходили?

Ответить

KSA

Кузькин
0

В детском саду быть настолько инфантильным нормально. Не переживай, когда вырастешь, научишься трезво смотреть на вещи

Ответить

Dr. Acula

–4

Е74.9 Нарушение обмена углеводов неуточненное
или за сутки надо было поставить диагноз Ъ1234.5 Отравление новичком? Немного опасно было бы в такой обстановке ставить такой диагноз, не находите?
Хотя всё ж хотелось бы посмотреть историю болезни и узнать, как лечили Навального, если его рил от чего-то, типа новичка смогли вытащить в Омске 🤔

Ответить

Драматический Кирилл

Dr.
7

Немного опасно было бы в такой обстановке ставить такой диагноз, не находите?

Конечно, с фсбшниками за дверью-то

Ответить

Dr. Acula

Драматический
1

особенно))

Ответить

[Unknown]

Dr.
5

да ладно, неофициально те же врачи омские сказали в первый же день, что отравлен сильным ядом, даже прикасаться и быть с ним в одном помещении опасно. знали они все, но выдали то, что им сказали. фу, мерзкая история, 37-й год какой-то

Ответить

Abram Dikoy

[Unknown]
0

Я где можно почитать про это

Ответить

Кузькин отец

Abram
0

Не врачи это были, а транспортная полиция:

Близкие Навального: полиция нашла «смертельно…
Сотрудники транспортной полиции нашли «смертельно опасное вещество», заявили соратники…
tayga.info
Ответить

Драматический Кирилл

Dr.
0

если его рил от чего-то, типа новичка смогли вытащить в Омске

Ему при транспортировке в больницу ввели атропин, это вроде не секрет

Ответить

Константин Курасов

Драматический
1

не понял, атропин - это же глазные капли

Ответить

Драматический Кирилл

Константин
0

Не только

Ответить

Dr. Acula

Драматический
0

думаешь, он выжил бы при отсутствии адекватного лечения в первые дни? и типа его атропин спас при транспортировке?

Ответить

Драматический Кирилл

Dr.
0

Нет, да

Ответить

Dr. Acula

Dr.
0

посоны, не минусите, я свой

Ответить

Владимир Филатов

3

Просто у немцев плохо с оригинальностью, вот и не смогли придумать другие варианты.

Ответить

Константин Курасов

1

А омская больница в принципе в состоянии найти какое-то хитрое отравление?
В обычных то условиях

Ответить

Кузькин отец

Константин
1

Из Омска анализы Навального (по официальной версии) отправляли в Москву и в Томск, якобы, в современные лаборатории. И, якобы, ядов не нашли. Тут два варианта возможны, как минимум: или анализы подменили (что совсем не сложно, вспомним подмену мочи в Сочи-2014), или оборудование российских лабораторий в плане обнаружения ядов на самом деле уже устарело и имеет низкую чувствительность (смотри мой пост выше в этой теме).

Ответить

Романелло Кивогенс

Кузькин
0

Пока это укладывается в моё предположение, что как и в случае с "боингом", наши будут всячески затягивать это дело. При этом у них всегда остаётся возможность признать отравление Навального, сославшись на недостаточную чувствительность отечественных лабораторий. 

Ответить

Кузькин отец

1

У британского полицейского, который первым зашёл в дом Скрипалей, взявшись за дверную ручку, до сих пор проблемы со здоровьем:

Police officer tells of the moment he was…
Detective Sergeant Nick Bailey was poisoned by novichok put on the door handle of former GRU spy…
www.dailymail.co.uk
Ответить

Евгений Кочин

1

В анамнезе отсутствует информация о его реакциях в детстве на прививки. Может он, революционер мамкин, манту мочил и это дало осложнения?

Ответить

Дон Карлионе

1

Стадия отрицания еще не прошла, потом будет фаза о том, как мы все выиграли от того что его отравили. С экспертами из скайпа и прочей ерунды.

Ответить

Vladic Samovar

0

Маняврируем!

Ответить

Zhanna Sinelnik

0

Ещё забыли версию Щмясникова про «похудение»

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

У меня панкреатит был, в кому не падал

Ответить

Andre Macareno

0

В подвале не грузит картинки, но в комментах нужна пикча с двумя людьми, один из которых даёт несколько имён одной сущности, а другой — одно

Ответить

Max Yankov

0

Всё правильно: раз ничего не понятно, то у каждой версии одинаковая вероятность оказаться верной, так что шанс того, что его и правда отравили — 1/9. Шах и мат, либерахи.

Ответить

Nord Garc

0

Я правильно понимаю: депутаты госдумы теперь в Омск будут летать лечиться?

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Жизнь в Роисии vs Отравление  ядом

Ответить

Всё и сразу!.

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок»
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
445
Новости
Германия установила, что Навального отравили веществом группы «Новичок»: реакция Запада, России и соцсетей
Германия и Великобритания призывают российское правительство к ответу, США грозит «финансовыми ограничениями», а МИД РФ заявляет об отсутствии фактов.
369
Новости
«Есть сложные вопросы, на которые должна ответить Россия»: Меркель выступила с заявлением об отравлении Навального
И сказала, что немецкое правительство осуждает произошедшее.
144
Популярное за три дня
Новости
Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок»
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
445
Новости
Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и добавили в список разыскиваемых преступников Лукашенко и Караева
Обоих обвиняют «в военных преступлениях против белорусского народа».
108
Интернет
«В институт, на работу, а потом умрём»: украинская первоклассница рассказала, почему хочет пойти в школу
На своей первой линейке шестилетняя девочка поделилась ожиданиями от жизни.
169
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Sloy Pyli

Delivery Club скроет от…

KSA

Delivery Club скроет от…

Dmitriy Volkov

Delivery Club скроет от…

Dragan Velimirovic

Lo-Fi Challenge: пользователи…

Kir Kirsky

Vivo показала смартфон с…

lumieny

Delivery Club скроет от…

Илюхер XXX

Delivery Club скроет от…

Дмитрий Чехов

Delivery Club скроет от…

Потрясающие крутые…

Delivery Club скроет от…

KSA

11 израильтян обвиняют в…

Sergey Volkov

Delivery Club скроет от…

Bob Kentuki

11 израильтян обвиняют в…

Dmitriy Volkov

Delivery Club скроет от…

Bob Kentuki

11 израильтян обвиняют в…

Истинный окулист

Delivery Club скроет от…