Что нашли у Навального немецкие врачи, а что — российские Материал редакции
Одни — отравление ядом, другие — всё, кроме этого.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что медики не обнаружили ядов в крови и моче Навального — после уже главный врач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Правительство ФРГ заявило, что оппозиционер «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом». По данным Der Spiegel, следы вещества из группы «Новичок» обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального. А также на бутылке, из которой он пил после отравления.
После обвинений Германии в отравлении Навального российские врачи снова заявили, что не нашли в организме основателя ФБК следов ядов. Они привели ещё несколько версий, почему оппозиционеру могло стать плохо на борту самолёта.
- Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что ухудшение здоровья Навального могло быть вызвано: алкоголем, стрессом, длительным пребыванием на солнце, переохлаждением, утомлением или отсутствием завтрака;
- В омской больнице, куда доставили Навального, врачи поставили ему два диагноза: основной «нарушение углеводного обмена, сопутствующий — хронический панкреатит.
Либо это сделал Павленко, либо солдаты НАТО
Поразительный якорь
Это была бутылка
Противный диод
Когда успели уволить @Alexander Uspenskiy ?
Противный диод
@Артём Мазанов, почему Успенского больше не приглашают? Напиши в личку, если это секрет для публики
Одна из причин по которым понаехи лечатся и исследуются в родной рассее
Эмигрировала пять лет назад, ни разу даже в голову не пришло поехать в рассею обследоваться или лечиться 🤷🏼♀️ все устраивает в гос. и частных клиниках в новой стране. А за домашней медициной едут те, у кого страховки нет.
Зависит от страны, близости ее к родине, от удовлетворения забугорной медициной и ценами,а не только отсутствием страховки. А ещё возможность повидать друзей,родственников...Экстренно всегда лечусь не на родине,а то что может подождать обычно ждёт до прибытия на неньку. Частный случай-пошла в одну из лучших частных клиник в Стамбуле чтоб удалили гемангиому. Ограничилась одной консультацией ибо обладая мед образованием и пониманием хода операции было ясно что их метод мне не подходит. Удалила в Киеве и была удовлетворена более чем
Разные могут быть причины,лет десять назад работала в косметической хирургии и девахи ехали из Италий и прочего с уверенностью что получат более высокий уровень. По крайней мере так они это озвучивали.
Кое-что напомнило)
Вот за то, что кляты хохлы обзывают российских военных террористами, Россия ничего не признает!
И о чем это говорит? Дебилизм крепчает. Типа кто громче всех кричит тот невиновен? Обычно истину узнать сразу нельзя никогда. А если кто-то сразу начинает обвинять, то видимо видимо заранее знают что будет сбит самолёт.
«Если что–то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то давайте не будем спешить с выводами и подумаем, кому это выгодно»
Put in typing?
Не могу шутить на эту тему. Хотя считаю, что запретных тем нет вообще. Просто вот в голове не укладывается: это ж явно уже не человеком надо быть, а каким-то «существом» (это я про путина), чтобы считать, что проще всего убить человека, который тебе в чём-то мешает. Имея бесконечное количество других возможностей вывести человека из игры. И даже ведь не задумалось это существо, что отнимает любимого сына, мужа и отца у ни в чём не повинных людей.
Лол, он поддержал сепарские настроения в соседней стране, из-за чего там уже 6 лет люди гибнут. И не какой то ближний восток, а Украина, братская страна, у каждого второго там родня. Ему похую на людские жизни уже давно, думает странами, "глобально". Царь хуев
Я придерживаюсь мнения, что это существо не просто «поддержало» эти настроения. Оно их инициировало.
Нельзя инициировать то чего совсем нет. Донбасс в составе России был с каких то бородатых веков. В том же Львове сепарские настоения невозможно было бы инициировать. Другой вопрос что донбасс мог еще 100 лет сидеть в Украине и не чесаться, если бы не увидели пример крыма и не одобряли неожиданно появившихся молодчиков с оружием
С чего ты решил что это Путин отравил? Вы что все с ума посходили?
Е74.9 Нарушение обмена углеводов неуточненное
или за сутки надо было поставить диагноз Ъ1234.5 Отравление новичком? Немного опасно было бы в такой обстановке ставить такой диагноз, не находите?
Хотя всё ж хотелось бы посмотреть историю болезни и узнать, как лечили Навального, если его рил от чего-то, типа новичка смогли вытащить в Омске 🤔
Немного опасно было бы в такой обстановке ставить такой диагноз, не находите?
Конечно, с фсбшниками за дверью-то
Я где можно почитать про это
Не врачи это были, а транспортная полиция:
если его рил от чего-то, типа новичка смогли вытащить в Омске
Ему при транспортировке в больницу ввели атропин, это вроде не секрет
не понял, атропин - это же глазные капли
думаешь, он выжил бы при отсутствии адекватного лечения в первые дни? и типа его атропин спас при транспортировке?
Просто у немцев плохо с оригинальностью, вот и не смогли придумать другие варианты.
А омская больница в принципе в состоянии найти какое-то хитрое отравление?
В обычных то условиях
Из Омска анализы Навального (по официальной версии) отправляли в Москву и в Томск, якобы, в современные лаборатории. И, якобы, ядов не нашли. Тут два варианта возможны, как минимум: или анализы подменили (что совсем не сложно, вспомним подмену мочи в Сочи-2014), или оборудование российских лабораторий в плане обнаружения ядов на самом деле уже устарело и имеет низкую чувствительность (смотри мой пост выше в этой теме).
Пока это укладывается в моё предположение, что как и в случае с "боингом", наши будут всячески затягивать это дело. При этом у них всегда остаётся возможность признать отравление Навального, сославшись на недостаточную чувствительность отечественных лабораторий.
У британского полицейского, который первым зашёл в дом Скрипалей, взявшись за дверную ручку, до сих пор проблемы со здоровьем:
В анамнезе отсутствует информация о его реакциях в детстве на прививки. Может он, революционер мамкин, манту мочил и это дало осложнения?
Стадия отрицания еще не прошла, потом будет фаза о том, как мы все выиграли от того что его отравили. С экспертами из скайпа и прочей ерунды.
В подвале не грузит картинки, но в комментах нужна пикча с двумя людьми, один из которых даёт несколько имён одной сущности, а другой — одно
Всё правильно: раз ничего не понятно, то у каждой версии одинаковая вероятность оказаться верной, так что шанс того, что его и правда отравили — 1/9. Шах и мат, либерахи.