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Артём Мазанов
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Der Spiegel: следы вещества из группы «Новичок» обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального Материал редакции

Как пишет издание, следы отравляющего вещества обнаружили и на бутылке, из которой пил Навальный — родственники передали её берлинским врачам.

74 комментария
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Военные токсикологи Германии обнаружили следы вещества из группы «Новичок» на образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на закрытую встречу парламента ФРГ.

Издание пишет, что следы отравляющего вещества были минимальны, но «результаты исследования заслуживают доверия». Токсикологи также обнаружили следы яда на бутылке, из которой пил Навальный — её передали родственники политика. Предположительно, Навальный пил из неё уже после отравления. По информации журналистов, эти данные на совещании сообщил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.

Клиника «Шарите» быстро подключила к расследованию Бундесвер. Вскоре гражданские эксперты в Берлине пришли к выводу, что Навальный был отравлен. Но само вещество тогда выявить не удалось. Бундесверу потребовалось несколько дней в специальной лаборатории в Мюнхене для того, чтобы прийти к четкому выводу, что Навальный контактировал с ядом из группы «Новичок».

Der Spiegel

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

#новости #отравлениенавального

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74 комментария
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DC Maniac

15

Как теперь отмажуться 🤷🏻‍♂️😂

Готовимся к публикациям
И к смешным заголовкам от провластных сми

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Aleksei Parfenov

DC
82
Ответить

Пожарный коктейль

DC
27

Да им похуй, к сожалению нихуя будет

Ответить

Пожарный коктейль

Пожарный
5

@Меглин отъебись от меня кремлебот!!!

Ответить

Поразительный якорь

Пожарный
0

@Вахтёр мат в официальном подсайте

Ответить

Романтический каякер

Поразительный
7

@Вахтёр Пожилой Мартингал в официальном подсайте

Ответить

Поразительный

Романти…
2

@Вахтёр травля

Ответить

Романтический

Поразит…
1

@Вахтёр гребля 

Ответить

Bkmz Иванов

Поразительный
0

Это нормально

Ответить

Разноцветный Влад

Пожарный
0

Вахтёр, мат, оскорбление, вброс, бездоказательные обвинения.

Ответить

Романтический каякер

Разноцветный
3

@Вахтёр Меглин

Ответить

Bkmz Иванов

Пожарный
1

Меглин, (censored) смотри у меня! Вычислю по ip

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
2

Не провоцируй..

Ответить

Атлант поправил плечи

Пожарный
1

из-за нюнчика получил бан в вопросах на 3 дня 
@Меглин  зачем порвался? 

Ответить

Поразительный якорь

Пожарный
1

Уведомление

Ответить

Народный бас

DC
6

Так уже есть - "Криминала нет".

Ответить

Stanislav Sobolev

Народный
0

НОУ КРИМИНАЛИТИ https://www.youtube.com/watch?v=YIqFHlSTR40

Ответить

Романелло Кивогенс

DC
5

Как теперь отмажутся 

Не забывайте, у нас есть запись разговора между Варшавой и Берлином, которую Лукашенко передал нашему ФСБ. А эта улика, как говорил Жеглов, бьёт тысячу других улик. Ведь там на чистом немецком (польском или английском) языке говорится, что это всё конспирасьон для того, чтобы отбить герру Путину всю штребен сувать свой нозе в дела Weißrussland.

Ответить

Glan

DC
–21

А где пруфы? Не вижу пруфов. Может они его уже в германии траванули или в анализы подмешали. 
Хуйня короче, нужно наших специалистов отправлять и перепроверять что они там нашли в этой германии. Нужно сотрудничество, но нам опять отказывают в прямом доступе к результатам - боятся, что мы раскроем их ложь. 

Ответить

Bkmz Иванов

Glan
3
Ответить

Glan

Bkmz
0
Ответить

Litnikov Danil

Glan
0

Каким результатам, один хер назовут фейком.

Ответить

Нижний интернет

Glan
0
Ответить

Glan

Нижний
–1

Всё ещё жду. 

Ответить

Anton Golovanov

DC
2

Отмажутся где? На западе у Путина репутация соответствующая давно есть. Ну может каких-то мелких санкций добавят, отравление своего гражданина на своей же территории далеко не худшее из репертуара. Все же не военное вторжение в другую страну и не сбитый самолет. А у поклонников так и останется заговор проклятого империалистического запада против бедной Россиюшки, которая мешает всем своим встанием с колен.

Ответить

Semyon Bochkaryov

DC
1

А никак - тут нужно понимать, что при анализе обычно ищут конкретные вещества, и если вещество не искать - в анализах его следа не будет.

Ответить

Тони Хопкинс

Semyon
0

Так вещество ищут на основе диагноза и др. Если болит нога то не будут же искать насморк у человека.

Ответить

Романтический каякер

Тони
0

Интересно, в каких случаях врачи ищут вещество из группы "Новичок"?

Ответить

Павел Мухунов

DC
0

Вообще ничего не изменилось.

Ответить

Соколов Андрей

39
Ответить

Народный бас

8

Так, а на какой части тела омские медики нашли нарушение обмена веществ?

Ответить

Системный ихтиандр

Народный
2

На своей жопе.

Ответить

Поразительный якорь

Системный
0

@Вахтёр жопа в официальном подсайте

Ответить

T:ema

Народный
0

на своей глотке

Ответить

Народный бас

2

Токсикологии также обнаружили следы яда на бутылке

То бишь владелец кафе в аэропорте может расслабить жопу

Ответить

Явный пришелец

Народный
8

Неужели ярмыш отравила???

Ответить

Системный ихтиандр

Явный
7

Отравила мышяром

Ответить

Коренной бас

Народный
1

Предположительно, Навальный пил из воду из бутылки уже после отравления, потому в ней и нашли следы яда - Spiegel со ссылкой на источники

Ответить

Народный бас

Коренной
2

Добавили только что. Ну ок, значит жопа владельца еще напряжена

Ответить

Явный пришелец

Народный
2

Ярмыш же сказала, что он ничего не пил кроме чая!

Ответить

Народный бас

Явный
1
Ответить

Зарегистрировался только что

Явный
0

его поили водой уже в самолете когда ему стало плохо
алё

Ответить

Явный пришелец

Зарегис…
0

Кира же говорила, что ему предложили воду, а он пошел в туалет и всё

Ответить

Системный ихтиандр

Народный
0

 может расслабить жопу

... для набутыливания

Ответить

solawind

Народный
0

Предположительно, Навальный пил из неё уже после отравления.

Нет. Т.е. это со слюны на нее занес или рук

Ответить

Научно-Технический Филипп

Народный
0

так это почти сразу было понятно. просто первые предположения всегда относят к пероральному пути доставления отравляющего вещества. это просто бытовая логика сработала. но на самом деле такое организовать гораздо сложнее, чем просто вскрыть номер и капнуть мини капельку яда куда-нибудь. так как вряд ли заранее было достоверно известно, что навальный зайдет за чаем в кафе.

Ответить

Явный пришелец

0

А как же кофеин и алкоголь???? 

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Ответить

Пётр Дерябин

Явный
10

Так кофе и нашли, ну

©️Песков

Ответить

Jabas

Явный
0

Там же где и обмен веществ 

Ответить

literale

–13

Качиньского взорвали, Боинг сбили, Магнитского убили, Навального отравили. Всё может и так, но, во-первых, докажите, а во-вторых, доверие по отношению к европейцам и американцам как объективным судьям утрачено.

Ответить

Sanek Igoshev

literale
3

Напомни ситуацию когда Российское правительство проводило объективное и независимое расследование по таким делам?

Кстати, что по поводу заказчика убийства Немцова, не в курсе? Или как там дело с подменой мочи на олимпиаде, доказали что?

Ответить

literale

Sanek
–2

я не про это. Раньше была наша деревня и объективная заграница - Европа и США. Так вот объективных Европы и США больше нет, я об этом.

Ответить

Мэксиканский тушкан

0

Я ничего не понимаю. Что происходит сегодня? Какая бутылка? Откуда?

Ответить

Александр Коровников

Мэксиканский
3

Ну покупаешь бутылку воды и пьешь воду когда хочется пить. 
Шпигель пишет что скорее всего в бутылке с водой остаточные следы вещества которые попали уже после отравления. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Мэксиканский
2

Она же пишет, вчера (то есть 19 числа) Навальный ничего не пил (подразумевая алкоголь). 

Ответить

Мэксиканский тушкан

Романелло
1

Да, я понял уже. Спасибо

Ответить

walkindizaster

Мэксиканский
2

Не пил алкоголь, бутылка с водой.

Ответить

Мэксиканский тушкан

walkindizaster
0

Ясно. Спасибо. Говорили же что только чай был.

Ответить

Кот Мурзик

–8
Ответить

Semyon Bochkaryov

Кот
0

Вот это выдержка должна быть, чтобы две недели лежать без признаков жизни и не выдавать себя.

Ответить

Кот Мурзик

Semyon
0

Согласен. Респект таким политикам 💪💪💪

Ответить

Max Diviani

Semyon
0
Ответить

Дмитрий Григорьев

Кот
0

Тебе фуру с плюсами или самосвал с минусами?

Ответить

Парламентский Филипп

0

Посоны, поясните за "яды из группы Новичок". То есть это не один конкретный яд, там много разных версий?

Ответить

Константин Курасов

Парламентский
1

Группа "Новичок" - это типа группа "Children of Bodom" или "Burzum"

Ответить

Константин Курасов

Константин
0

А без шуток - на месте Дэтх-металлюги я бы быстро такую группу скипитярил, ю ноу

Ответить

Романтический каякер

Константин
0

Группа "Новичок" распалась, следы исполнителей обнаружить удалось только в специальной лаборатории в Мюнхене

Ответить

Тони Хопкинс

Парламентский
0

Вот я почитать принёс.

Новичок (отравляющие вещества)
«Новичо́к» — семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия…
ru.wikipedia.org
Ответить

Сергей Борозенец

0

Осталось найти любителей Томских шпилей

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Шпиливиллей

Ответить

MrZlydnya

0
Ответить

Аристарх Знаменский

0

"Токсикологии также обнаружили следы яда на бутылке"

Вот бы деда одного на эту бутылку

Ответить

Albert Wesker

Аристарх
–1

Лучше двух. 

Ответить

Аристарх Знаменский

Albert
0

Повезет тому, который будет со стороны горлышка

Ответить
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