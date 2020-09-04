Der Spiegel: следы вещества из группы «Новичок» обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального Материал редакции
Как пишет издание, следы отравляющего вещества обнаружили и на бутылке, из которой пил Навальный — родственники передали её берлинским врачам.
Военные токсикологи Германии обнаружили следы вещества из группы «Новичок» на образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на закрытую встречу парламента ФРГ.
Издание пишет, что следы отравляющего вещества были минимальны, но «результаты исследования заслуживают доверия». Токсикологи также обнаружили следы яда на бутылке, из которой пил Навальный — её передали родственники политика. Предположительно, Навальный пил из неё уже после отравления. По информации журналистов, эти данные на совещании сообщил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
Как теперь отмажуться 🤷🏻♂️😂
Готовимся к публикациям
И к смешным заголовкам от провластных сми
Пожарный коктейль
Да им похуй, к сожалению нихуя будет
Романтический каякер
@Вахтёр Пожилой Мартингал в официальном подсайте
Разноцветный Влад
Вахтёр, мат, оскорбление, вброс, бездоказательные обвинения.
Меглин, (censored) смотри у меня! Вычислю по ip
из-за нюнчика получил бан в вопросах на 3 дня
@Меглин зачем порвался?
Народный бас
Так уже есть - "Криминала нет".
Как теперь отмажутся
Не забывайте, у нас есть запись разговора между Варшавой и Берлином, которую Лукашенко передал нашему ФСБ. А эта улика, как говорил Жеглов, бьёт тысячу других улик. Ведь там на чистом немецком (польском или английском) языке говорится, что это всё конспирасьон для того, чтобы отбить герру Путину всю штребен сувать свой нозе в дела Weißrussland.
А где пруфы? Не вижу пруфов. Может они его уже в германии траванули или в анализы подмешали.
Хуйня короче, нужно наших специалистов отправлять и перепроверять что они там нашли в этой германии. Нужно сотрудничество, но нам опять отказывают в прямом доступе к результатам - боятся, что мы раскроем их ложь.
Отмажутся где? На западе у Путина репутация соответствующая давно есть. Ну может каких-то мелких санкций добавят, отравление своего гражданина на своей же территории далеко не худшее из репертуара. Все же не военное вторжение в другую страну и не сбитый самолет. А у поклонников так и останется заговор проклятого империалистического запада против бедной Россиюшки, которая мешает всем своим встанием с колен.
А никак - тут нужно понимать, что при анализе обычно ищут конкретные вещества, и если вещество не искать - в анализах его следа не будет.
Так вещество ищут на основе диагноза и др. Если болит нога то не будут же искать насморк у человека.
Романтический каякер
Интересно, в каких случаях врачи ищут вещество из группы "Новичок"?
Неужели ярмыш отравила???
Коренной бас
Предположительно, Навальный пил из воду из бутылки уже после отравления, потому в ней и нашли следы яда - Spiegel со ссылкой на источники
Народный бас
Добавили только что. Ну ок, значит жопа владельца еще напряжена
Ярмыш же сказала, что он ничего не пил кроме чая!
его поили водой уже в самолете когда ему стало плохо
алё
Явный пришелец
Кира же говорила, что ему предложили воду, а он пошел в туалет и всё
Научно-Технический Филипп
так это почти сразу было понятно. просто первые предположения всегда относят к пероральному пути доставления отравляющего вещества. это просто бытовая логика сработала. но на самом деле такое организовать гораздо сложнее, чем просто вскрыть номер и капнуть мини капельку яда куда-нибудь. так как вряд ли заранее было достоверно известно, что навальный зайдет за чаем в кафе.
А как же кофеин и алкоголь????
Качиньского взорвали, Боинг сбили, Магнитского убили, Навального отравили. Всё может и так, но, во-первых, докажите, а во-вторых, доверие по отношению к европейцам и американцам как объективным судьям утрачено.
Напомни ситуацию когда Российское правительство проводило объективное и независимое расследование по таким делам?
Кстати, что по поводу заказчика убийства Немцова, не в курсе? Или как там дело с подменой мочи на олимпиаде, доказали что?
Я ничего не понимаю. Что происходит сегодня? Какая бутылка? Откуда?
Ну покупаешь бутылку воды и пьешь воду когда хочется пить.
Шпигель пишет что скорее всего в бутылке с водой остаточные следы вещества которые попали уже после отравления.
Она же пишет, вчера (то есть 19 числа) Навальный ничего не пил (подразумевая алкоголь).
Не пил алкоголь, бутылка с водой.
Вот это выдержка должна быть, чтобы две недели лежать без признаков жизни и не выдавать себя.
Группа "Новичок" - это типа группа "Children of Bodom" или "Burzum"
А без шуток - на месте Дэтх-металлюги я бы быстро такую группу скипитярил, ю ноу
Романтический каякер
Группа "Новичок" распалась, следы исполнителей обнаружить удалось только в специальной лаборатории в Мюнхене
Осталось найти любителей Томских шпилей
"Токсикологии также обнаружили следы яда на бутылке"
Вот бы деда одного на эту бутылку
Лучше двух.