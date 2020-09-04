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Ольга Щербинина
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Белорусских журналистов, задержанных 1 сентября, признали виновными в участии в незаконных акциях Материал редакции

Они получили по трое суток ареста и выйдут на свободу 4 сентября.

8 комментариев
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Суд Октябрьского района Минска рассмотрел дела шестерых журналистов, задержанных 1 сентября во время освещения студенческих протестов и признал их виновными в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП), сообщает «Медиазона».

Алексея Судникова и Надежду Калинину из Tut.by, Сергея Щеголева, Никиту Дуболеко и Марию Элешевич из «Комсомольской правды в Беларуси» и корреспондентп «БелаПАН» Андрея Шавлюго приговорили к аресту на трое суток.

2 сентября прошли заседания по административным материалам в отношении журналистов. Они оставались в РУВД и выступали в суде по видеосвязи, как и свидетели-омновцы. По их словам, задержанные «координировали действия митингующих» и призывали их «не расходиться». Журналисты отрицали это и настаивали, что просто выполняли свою работу. Это подтвердили студенты и корреспонденты других изданий.

В итоге суд вернул материалы всех дел в Октябрьский РУВД для устранения недостатков. Задержанных доставили в ИВС в переулке Окрестина. 3 сентября дела журналистов не рассматривались — они пробыли ещё одну ночь в изоляторе.

#новости #белоруссия

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8 комментариев
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Litnikov Danil

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Интересно, сколько времени занимает восстановление доверия к судебной системе

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Народный бас

Litnikov
4

В России с 1991 восстанавливают. Пока безуспешно

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Андрей Ионов

Litnikov
3

а нахуя судебной системе, авторитарному государству, диктатору собственно твое доверие?

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Романелло Кивогенс

Litnikov
1

Только после того как Лукашенко уйдёт, и новая власть показательно накажет всех тех правоохренителей, кто лжесвидетельствовал, и тех судей, кто выносил неправомерные приговоры. Но есть вероятность, что тот уйдёт ещё нескоро, а если и скоро, то власть по наследству перейдёт старшему или среднему сыну или кому-то из силовиков, и совместно с нашей властью проведёт референдум по объединению России и Беларуси с предсказуемым результатом. После чего никаких шансов восстановить справедливость у белорусов уже не останется.

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FOX

Романелло
0

Скорее всего ничего не поменяется, останутся на местах

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Nemiro Ilia

0

Tut.by?

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Виктор Иванов

0

На суде прикол еще был, адвокат намекнул, что ОМОНовец тоже так же был в толпе и так же с ней шел, почему тогда его не посадили по той же причине, что у одного работа, что у другого это работа. Но судья был честен и не приклонен! 🤥

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Романелло Кивогенс

0

Ну и если кто-то считал, что беспредел с избиением протестующих уже после задержания прекратился, то увы, это не так. Не щадят даже врачей:

 Уролог 4-й городской клинической больницы Минска Алексей Белостоцкий сейчас стал пациентом больницы скорой помощи. Туда его доставили из изолятора на Окрестина 3 сентября с переломом позвонков, закрытой черепно-мозговой травмой, раной левой голени, ушибами грудного отдела и левой почки. До этого он побывал в Фрунзенском РУВД, а задержали его около станции метро «Пушкинская». По его словам, его били и в бусе после задержания, и в самом РУВД.

https://news.tut.by/society/699304.html

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