Они получили по трое суток ареста и выйдут на свободу 4 сентября.

В закладки

Суд Октябрьского района Минска рассмотрел дела шестерых журналистов, задержанных 1 сентября во время освещения студенческих протестов и признал их виновными в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП), сообщает «Медиазона».

Алексея Судникова и Надежду Калинину из Tut.by, Сергея Щеголева, Никиту Дуболеко и Марию Элешевич из «Комсомольской правды в Беларуси» и корреспондентп «БелаПАН» Андрея Шавлюго приговорили к аресту на трое суток.

2 сентября прошли заседания по административным материалам в отношении журналистов. Они оставались в РУВД и выступали в суде по видеосвязи, как и свидетели-омновцы. По их словам, задержанные «координировали действия митингующих» и призывали их «не расходиться». Журналисты отрицали это и настаивали, что просто выполняли свою работу. Это подтвердили студенты и корреспонденты других изданий.