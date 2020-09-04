Сервис заверил, что курьера уже уволили.

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Курьер Dilvery Club в Москве после доставки заказа клиентке написал ей SMS и предложил «провести вместе время», пока её мужа нет дома. Об этом рассказала в Фейсбуке подруга женщины Хельга Очеретина и прикрепила скриншот переписки.

По её словам, после обращения в Delivery Club сервис предложил ей в качестве компенсации промокод 200 рублей на следующий заказ. «Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она „понравилась“ в определённом смысле, знает её телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров?», — говорится в посте.

В Delivery Club рассказали TJ, что курьер уже уволен, а компания работает над обновлением приложения, которое станет скрывать телефоны пользователей.

Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров. Delivery Club