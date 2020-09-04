Delivery Club скроет от курьеров номера пользователей после жалобы клиентки. Один из них предложил ей «зайти на полчаса» Материал редакции
Сервис заверил, что курьера уже уволили.
Курьер Dilvery Club в Москве после доставки заказа клиентке написал ей SMS и предложил «провести вместе время», пока её мужа нет дома. Об этом рассказала в Фейсбуке подруга женщины Хельга Очеретина и прикрепила скриншот переписки.
По её словам, после обращения в Delivery Club сервис предложил ей в качестве компенсации промокод 200 рублей на следующий заказ. «Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она „понравилась“ в определённом смысле, знает её телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров?», — говорится в посте.
В Delivery Club рассказали TJ, что курьер уже уволен, а компания работает над обновлением приложения, которое станет скрывать телефоны пользователей.
Автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов отметил, что эта ситуация «показательный пример того, что данные клиентов для курьеров должны быть обезличены». Так, в сервисе «Яндекс.Такси» используется шифрование номера телефона: таксисты не видят номер пассажира, а пассажиры — номера таксистов. TJ также обратился за комментарием в «Яндекс.Еду».
Пожарный коктейль
На самом деле она пошла к курьеру, вот фото!
Всегда не понимал, нахуя девушки продолжают диалог в таком случае? Увидела, что пишет долбаеб и сразу добавила в чс
Двойной яд
А вдруг поступит выгодное предложение?
вот вот, я подобные сообщения от курьеров даже не читаю, ну диалог не открываю, просто блокирую и все
Смешанный бокал
Часто тебе пишут с такими предложениями, Валентин?
очень ((
Я ведь безумно красив
Если бы я был на месте девушки, то попытался бы понять кто это и как далеко он готов зайти. Может, у него совсем уже крыша поехала и он будет караулить тебя у подъезда. А может это просто случайный человек, который ошибся телефоном и даже не знает твой адрес.
Двойной яд
Ведь каждый поехавший как суперзлодеи в кино рассказывают о своих планах жертве.
А при чём здесь суперзлодей, если на той стороне может быть реальный шизик, твой бывший или просто похотливый гастарбайтер, который начнёт угрожать тебе уже в Whatsapp?
Воинский самолет
Ну интересно же
Тогда пользователи платили бы за доставку значительно дороже. Учитывая, что сейчас Delivery Club и так убыточны с их текущими политиками...
Резиновый пёс_анон
Оставим ваш заказ в радиусе 500 метров от дома.
Романтический каякер
С обоями
Помню мне таксист убер названивал на следующий день после того, как я, пока с подругой ехали на заднем сиденье, во время разговора [исключительно с ней] произнесла слово "секс". Такииим триггером для него это стало, пипец, орал мне в трубку что я недотраханная и ещё какая-то, кек. Тоже жаловаться пришлось, но его вроде не уволили.
Это всё конечно стремно, особенно из-за того, что эти люди знают, где ты живёшь.
Ну есть система доставки при которой купленный товар где-нибудь прячется, а клиент потом сам забирает когда ему удобно. Как вариант
Трудящийся алмаз
Представил, как клиенты шарятся в почтовых ящиках в поисках роллов
Отсюда возникает другая проблема. Что кто-то посторонний заберёт её или появятся люди которые будут ходить и искать такие вещи. Друг рассказывал
Не интимные услуги, а качественный сервис.
Трудящийся алмаз
Всё ради чаевых
Пользуешься?
качественным сервисом или интимными услугами?
Да
Мало?
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Главный Денис
На самом деле твою девушку ебёт курьер пока тебя нет дома
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Ты работаешь на хуе своей девушки, ведь она трап
Как же страшно тебе жить. Наверное
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Лучше вообще с людьми не общаться. Живее будешь.
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Лучше вообще с людьми не общаться.
Если нет стопроцентной необходимости контактировать словесно с кем либо, то и нафиг надо.
Ебать, конечно, чувак, наверное, по улице пройти спокойно не может - всех взглядом ебет.
Огораживание обычной человеческой жизни технологиями уже напрягает.
Тут конкретный чел подкатил, к конкретной клиенте. Да это живые люди и они могут оказывать человеческое внимание, пока доставку осуществляют не роботы.
Так как он при исполнении, компания может сделать замечание или компенсировать неудобство, но вот это брезгливое «фу, ко мне подкатил курьер, вахтер срочно огороди» – пиздец.
Что дальше, я уже могу писать на фейсбук жалобу на домогательство от бариста, когда она рисует сердечко на кофе?
Совет: когда заказываешь кофе, необязательно сообщать бариста свои телефон и адрес. Тогда и всякую дичь от неё читать не придётся, изи.
Понял, бро.
—
С уважением, Б. Плюшевый
+7 766 666-66-66
Ул. Пушкина, адм. строение «Колотушкина», д. 1
Ты ебанько чтоли?) когда заказывают еду - ждут еду а не жигало с ебанутыми предложениями
Уже и познакомиться нельзя, ну.
Жуткий хичхакер
Просто не симпатичный. Если бы был Коленька Лукашенко, то и жалоб никаких не было.
Уже даже лучше придумали: https://www.naturistcleaners.co.uk
P.S. кстати недорого вообще, походу для удовольствия ходят, а не наживы ради
А могла бы подыграть и зашёл бы курьер, вот муж бы с ним и провёл хорошо времЕНИ
зачем курьерам видеть номер телефона клиента? вся коммуникация должна быть через официальное приложение, чтобы сервис мог видеть что там происходит. если сервис до сих пор разглашал номера курьерам направо и налево стало понятно почему так много спама потом, ведь они эти номера просто продавать могут.
1) не первый случай
2) а звонить как?
3) какая разница, он адрес знает
4) не уверен, насколько это всё должно регулироваться работодателем - при всем свинстве ситуации это налаживание личной жизни в личное время
2) систему интернет-звонков внутри приложения придумали давно, нужно только внедрить (странно, что до сих пор не)
3) эту задачу уже гораздо сложнее решить. Но как вариант - бесконтактная передача на постоянной основе, когда пакет просто оставляется под дверью, а курьер понятия не имеет - девушка там, с которой он захочет провести полчаса, или мужчина, с которым этого делать не захочется
4) когда курьер пытается подкатывать к клиенту, получив его персданные на своей работе - не ок. И в задачах работодателя состоит сохранение персданных в тайне
2) яндекс же как-то делает
ну и первое что приходит в голову — банально прокси-номер от сервиса между курьером и клиентом
Подобный якорь
В азиатском аналоге всех этих такси/доставок Grab звонок идёт прямо внутри приложения, как в вотсаппе, телеге, и т.д.
И у Деливери и у Яндекса есть достаточные технологии и ресурсы, чтобы это реализовать
А что такого?
Любить женщин это нормально. Даже замужних. Даже чужих.
Поставь себя на место ее мужа.
Значит ты тоже входишь в этот процент и тебя это устраивает.
Это здесь при чём? Речь же не о том, что жена может согласиться и мол давайте убережём её от искушения. Речь о том, что это довольно грубо, а в ситуации с курьером-клиентом вообще непозволительное поведение. Да никому даром не сдалось, чтобы его девушка такое писали, и отнюдь не из-за боязни измены, а потому что такие мудаки потенциально опасны.
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Дальний хот-дог
Ну во-первых доставка с условных 100р станет 300-500р, что на самом деле не важно, так как просто будут делать более крупные заказы
Но вот, как девушка потащит 10л воды, 4л колы и несколько кг фрутов/овощей я хз
На тележке, которая лежит в машине.
Ну или для таких заказов делать исключение и отправлять мужчин не смотря на выбранный фильтр.
Думаю заказы останутся такими же. Есть люди, которые готовы платить за повышенный комфорт в такси. Наверняка будут люди, готовые заплатить больше за приятного курьера, в мск уж точно.
Тупорылое животное, пользуются рабочими функциями в личных целях аморальных целях, амебы со смехуечками видимо по жизни такие же, имбецилы с отсутствием культуры, и зашкаливающим чсв
Больше не буду пользоваться этим ебаным сервисом.
200 рублей блять компенсация.
С радостью готов принимать каждый день комплименты от курьеров и получать за каждый по 200 рубчиков
комплименты то для девушек, а если ты чем то не услужил курьеру, то он, вдруг, потом тебе будет названивать и написывать разные угрозы, согласись, будет неприятно да?
Интересно, как они «позвонить клиенту» организуют, через свою АТС?
через приложение Delivery Club как вариант
Так, в сервисе «Яндекс.Такси» используется шифрование номера телефона: таксисты не видят номер пассажира, а пассажиры — номера таксистов.
Моя жена как-то оставила сумку в такси и позвонила в поддержку, чтобы оставить обращение. Через пол часа чувак из поддержки начал писать ей в ВК и сказал, что знает теперь где она живёт. Такой себе успешный кейс.