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Алексей Боржонов
6076

Delivery Club скроет от курьеров номера пользователей после жалобы клиентки. Один из них предложил ей «зайти на полчаса» Материал редакции

Сервис заверил, что курьера уже уволили.

145 комментариев
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Курьер Dilvery Club в Москве после доставки заказа клиентке написал ей SMS и предложил «провести вместе время», пока её мужа нет дома. Об этом рассказала в Фейсбуке подруга женщины Хельга Очеретина и прикрепила скриншот переписки.

По её словам, после обращения в Delivery Club сервис предложил ей в качестве компенсации промокод 200 рублей на следующий заказ. «Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она „понравилась“ в определённом смысле, знает её телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров?», — говорится в посте.

В Delivery Club рассказали TJ, что курьер уже уволен, а компания работает над обновлением приложения, которое станет скрывать телефоны пользователей.

Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров.

Delivery Club

Автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов отметил, что эта ситуация «показательный пример того, что данные клиентов для курьеров должны быть обезличены». Так, в сервисе «Яндекс.Такси» используется шифрование номера телефона: таксисты не видят номер пассажира, а пассажиры — номера таксистов. TJ также обратился за комментарием в «Яндекс.Еду».

#новости #deliveryclub

Спасибо за наводку Dmitry Yashin
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146 комментариев
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Романтический каякер

69

У неё просто курьера хорошего не было

Ответить

Пожарный коктейль

Романтический
13

@Никита Лихачёв ?

Ответить

Резиновый пёс_анон

Пожарный
3

Не приплетай детей) 

Ответить

Виктор Ганелес

Романтический
7

На самом деле она пошла к курьеру, вот фото!

Ответить

Романтический каякер

Виктор
3

Завидовал этому обормоту, когда смотрел

Ответить

Сергей Морозов

Романтический
0

У неё просто курьера хорошего не было

А у тебя прям был

Ответить

Killo

47

Всегда не понимал, нахуя девушки продолжают диалог в таком случае? Увидела, что пишет долбаеб и сразу добавила в чс

Ответить

Двойной яд

Killo
60

А вдруг поступит выгодное предложение?

Ответить

Резиновый пёс_анон

Двойной
0

Девушки же, любопытные. 

Ответить

Sloy Pyli

Двойной
0

Не пол часа, а час?

Ответить

Жуткий хичхакер

Killo
4

А как он роллы тогда приносить будет?

Ответить

Валентин Жетонофф

Killo
0

вот вот, я подобные сообщения от курьеров даже не читаю, ну диалог не открываю, просто блокирую и все 

Ответить

Смешанный бокал

Валентин
11

Часто тебе пишут с такими предложениями, Валентин?

Ответить

Валентин Жетонофф

Смешанный
1

очень ((
Я ведь безумно красив

Ответить

alexferman

Валентин
2

По мнению таджиков

Ответить

Валентин

alexfer…
1

и мамы

Ответить

Валентин

alexfer…
1

а если честно, то я миллион раз заказывал в деливери, но всегда русские привозят, может пару раз таджики. Заказывал в Моск. обл. и Краснодаре

Ответить

Романелло Кивогенс

Killo
2

Если бы я был на месте девушки, то попытался бы понять кто это и как далеко он готов зайти. Может, у него совсем уже крыша поехала и он будет караулить тебя у подъезда. А может это просто случайный человек, который ошибся телефоном и даже не знает твой адрес. 

Ответить

Двойной яд

Романелло
2

Ведь каждый поехавший как суперзлодеи в кино рассказывают о своих планах жертве.

Ответить

Романелло Кивогенс

Двойной
1

А при чём здесь суперзлодей, если на той стороне может быть реальный шизик, твой бывший или просто похотливый гастарбайтер, который начнёт угрожать тебе уже в Whatsapp? 

Ответить

lumieny

Двойной
0

На то они и поехавшие. Не знаешь, чего от них ожидать

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Романелло
0

Особенно когда нет чем заняться.

Ответить

Воинский самолет

Killo
2

Ну интересно же

Ответить

Жуткий хичхакер

Воинский
0

Что интересного? Как подкатывать будет?

Ответить

Воинский самолет

Жуткий
2

Да

Ответить

Жуткий хичхакер

Воинский
2

"Привет. Смотрю, ты любишь хот-доги. 😏"

Ответить

Воинский самолет

Жуткий
0

Я замужем

Ответить

Жуткий хичхакер

Воинский
0

"Шлюха!"

Ответить

Max Payne

Killo
0

потому что муж внимания не уделяет, а бабам оно как воздух необходимо.

Ответить

Лишний цвет

21

 Что кто-то, кому она «понравилась» в определённом смысле, знает ее телефон и адрес?

Ну окей телефон, это должно быть скрыто. 
А адрес в доставке ты как скроешь то блядь 

Ответить

Unknown

Лишний
7

Надо брать нормальных работников с хорошей зарплатой и после проверки. Берут всех и вся, за жалкие копейки, а у работников ни времени не остается, ни денег на секс.

Ответить

Неопознанная рыба-капля

Unknown
21

Ну полчаса у него явно осталось. :D

Ответить

Nikita Lutov

Unknown
3

Тогда пользователи платили бы за доставку значительно дороже. Учитывая, что сейчас Delivery Club и так убыточны с их текущими политиками... 

Ответить

Александр Королёв

Nikita
0

Как агрегатор в таком формате может быть убыточным. 

Ответить

KSA

Unknown
2
Ответить

Резиновый пёс_анон

Лишний
3

Оставим ваш заказ в радиусе 500 метров от дома. 

Ответить

Dmitriy Volkov

Резиновый
1

Прикоп 2 см 

Ответить

Dmitry Yashin

Лишний
2

У подъезда встречай курьера.

Ответить

Лишний цвет

Dmitry
1

У подъезда он тебя и встретит

Ответить

Главный Денис

18

Больше похоже, что он с мужем хотел провести время

Ответить

Романтический каякер

Главный
10

С обоями

Ответить

Антон Стяжкин

Романтический
15
Ответить

Пётр Дерябин

Романтический
4

@Рулон Обоев

Ответить

Выгодный колос

Романтический
0

больной ублюдок

Ответить

Главный Денис

Романтический
0

Стены-то бетонные

Ответить

KSA

Романтический
0

стены оштукатурены, это модно

Ответить

Vasya Stark

Главный
0

Этим курьером был Dungeon Master.

Ответить

Дальний хот-дог

15

Теперь если курьер не будет предлагать зайти ко мне и провести время, не буду оставлять чаевые

Ответить

Анна Давыдова

8

Помню мне таксист убер названивал на следующий день после того, как я, пока с подругой ехали на заднем сиденье, во время разговора [исключительно с ней] произнесла слово "секс". Такииим триггером для него это стало, пипец, орал мне в трубку что я недотраханная и ещё какая-то, кек. Тоже жаловаться пришлось, но его вроде не уволили.

Это всё конечно стремно, особенно из-за того, что эти люди знают, где ты живёшь.

Ответить

Илюхер XXX

Анна
1

хуясе

Ответить

over and over

Анна
0

Бля, животное какое-то просто.

Ответить

KSA

Анна
0

Заказывай машину в соседний микрорайон )

Ответить

Трудящийся алмаз

4

Скрытие номера сильно не поможет. Он её тогда у квартиры караулить будет.

Ответить

Viktor Mandarin

Трудящийся
9

 Ну есть система доставки при которой купленный товар где-нибудь прячется, а клиент потом  сам забирает когда ему удобно. Как вариант

Ответить

Denis Denis

Viktor
14

закладка с пиццей

Ответить

Трудящийся алмаз

Viktor
9

Представил, как клиенты шарятся в почтовых ящиках в поисках роллов

Ответить

Воинский самолет

Viktor
4

Пицца в лесополосе, прикоп 5 см

Ответить

Имя Фамилия

Viktor
0

Это уже закладки

Ответить

Bkmz Иванов

Viktor
0

Отсюда возникает другая проблема. Что кто-то посторонний заберёт её или появятся люди которые будут ходить и искать такие вещи. Друг рассказывал

Ответить

Грузовой кубок

Трудящийся
0

так надо и адрес скрывать

Ответить

Ирина Голунова

7

Не интимные услуги, а качественный сервис.

Ответить

Трудящийся алмаз

Ирина
2

Всё ради чаевых

Ответить

Ирина Голунова

Трудящийся
0

не монетками, а купюрами

Ответить

Vitaly FlieTantie

Ирина
0

Пользуешься?

Ответить

Ирина Голунова

Vitaly
0

качественным сервисом или интимными услугами?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Ирина
0

Да

Ответить

Ирина Голунова

Vitaly
9

пизда

Ответить

Vitaly

Ирина
7

Быть не может, мы же на tj

Ответить

Резиновый пёс_анон

6

в качестве компенсации промокод 200 рублей на следующий заказ

200
Сука
Рублей

Ответить

Helgi Magic

Резиновый
1

Мало? 

Ответить

Резиновый пёс_анон

Helgi
2

Жалко, мол, на, погрызи орешков на эту сумму

Ответить

Комментарий удален

Главный Денис

Окунь
14

На самом деле твою девушку ебёт курьер пока тебя нет дома

Ответить

Комментарий удален

Юный Никита

Окунь
4

Ты работаешь на хуе своей девушки, ведь она трап

Ответить

Комментарий удален

Юный Никита

Окунь
0

Работаю только с своим хуем, иногда отправляю его в командировки защеку всяким поехавшим ноунеймам

Ответить

Комментарий удален

Юный Никита

Окунь
0

А вот и не угадал, мечтатель

Ответить

Max Payne

Окунь
2

заебись вам транс-моделям

Ответить

Комментарий удален

Юный Никита

Окунь
2

@Вахтёр тут окунь порвался

Ответить

Имя Фамилия

Окунь
2

Как же страшно тебе жить. Наверное

Ответить

Комментарий удален

Имя Фамилия

Окунь
2

Лучше вообще с людьми не общаться. Живее будешь.

Ответить

Комментарий удален

Имя Фамилия

Окунь
0

Мне они чёта не звонят(

Ответить

Vasya Stark

Имя
0

Лучше вообще с людьми не общаться.

Если нет стопроцентной необходимости контактировать словесно с кем либо, то и нафиг надо.

Ответить

Данила

Имя
0

Что там с окунем было?

Ответить

Дмитрий Дмитриев

6

Ебать, конечно, чувак, наверное,  по улице пройти спокойно не может - всех взглядом ебет.

Ответить

Пестрый щит

3

в сеть попал также диалог с курьером яндекс еды

Ответить

Воинский самолет

Пестрый
9

Ответ службы поддержки

Ответить

Дальний хот-дог

Пестрый
0
Ответить

плюшевый батон

4

Огораживание обычной человеческой жизни технологиями уже напрягает.

Тут конкретный чел подкатил, к конкретной клиенте. Да это живые люди и они могут оказывать человеческое внимание, пока доставку осуществляют не роботы.

Так как он при исполнении, компания может сделать замечание или компенсировать неудобство, но вот это брезгливое «фу, ко мне подкатил курьер, вахтер срочно огороди» – пиздец.

Что дальше, я уже могу писать на фейсбук жалобу на домогательство от бариста, когда она рисует сердечко на кофе?

Ответить

Дмитрий Чехов

плюшевый
0

Совет: когда заказываешь кофе, необязательно сообщать бариста свои телефон и адрес. Тогда и всякую дичь от неё читать не придётся, изи.

Ответить

плюшевый батон

Дмитрий
0

Понял, бро.


С уважением, Б. Плюшевый
+7 766 666-66-66
Ул. Пушкина, адм. строение «Колотушкина», д. 1

Ответить

Dmitriy Volkov

плюшевый
0

Ты ебанько чтоли?) когда заказывают еду - ждут еду а не жигало с ебанутыми предложениями 

Ответить

AZP

1

Уже и познакомиться нельзя, ну.

Ответить

Жуткий хичхакер

AZP
7

Просто не симпатичный. Если бы был Коленька Лукашенко, то и жалоб никаких не было.

Ответить

AZP

Жуткий
8

Сделают отдельный класс курьеров типа Uber Black.
Платишь 2х и приходит приятный молодой человек в классическом костюме, при галстуке и в лакированных туфлях, пахнущий дорогим парфюмом.
В руке у него пакет с логотипом Chanel. Это и есть твои суши.

Ответить

Анна Давыдова

AZP
5

Уже даже лучше придумали: https://www.naturistcleaners.co.uk

P.S. кстати недорого вообще, походу для удовольствия ходят, а не наживы ради

UK Naturist Cleaners | Nude Cleaning Service…
Naturist Cleaners is a professional domestic nude cleaning company providing nude cleaners…
www.naturistcleaners.co.uk
Ответить

Владимир Филатов

4

А могла бы подыграть и зашёл бы курьер, вот муж бы с ним и провёл хорошо времЕНИ

Ответить

ave ego

4

зачем курьерам видеть номер телефона клиента? вся коммуникация должна быть через официальное приложение, чтобы сервис мог видеть что там происходит. если сервис до сих пор разглашал номера курьерам направо и налево стало понятно почему так много спама потом, ведь они эти номера просто продавать могут.

Ответить

Илюхер XXX

2

1) не первый случай
2) а звонить как?
3) какая разница, он адрес знает
4) не уверен, насколько это всё должно регулироваться работодателем - при всем свинстве ситуации это налаживание личной жизни в личное время

Ответить

Кирилл Втюрин

Илюхер
3

2) систему интернет-звонков внутри приложения придумали давно, нужно только внедрить (странно, что до сих пор не)
3) эту задачу уже гораздо сложнее решить. Но как вариант - бесконтактная передача на постоянной основе, когда пакет просто оставляется под дверью, а курьер понятия не имеет - девушка там, с которой он захочет провести полчаса, или мужчина, с которым этого делать не захочется
4) когда курьер пытается подкатывать к клиенту, получив его персданные на своей работе - не ок. И в задачах работодателя состоит сохранение персданных в тайне

Ответить

Иван Гессе

Илюхер
1

2) яндекс же как-то делает
ну и первое что приходит в голову — банально прокси-номер от сервиса между курьером и клиентом

Ответить

Подобный якорь

Илюхер
0

В азиатском аналоге всех этих такси/доставок Grab звонок идёт прямо внутри приложения, как в вотсаппе, телеге, и т.д.
И у Деливери и у Яндекса есть достаточные технологии и ресурсы, чтобы это реализовать

Ответить

Илюхер XXX

Подобный
1

ну это еще стабильный доступ в интернет нужен

Ответить

Атомный шар

0

Что бывает, когда нанимаешь на работу СНГ.

Ответить

Дальний хот-дог

Атомный
4

Ага, 5 сообщений и ни одного дикпика 

Ответить

Ivan Kondrashev

2

А умел бы в русский язык, глядишь, и перепало бы.

Ответить

Savage Steel

2

Когда прочитал тред что надо быть уверенным в себе

Ответить

Драматический Кирилл

–3
Ответить

KSA

1

А что такого?
Любить женщин это нормально. Даже замужних. Даже чужих.

Ответить

Ананас Кольца

KSA
1

Поставь себя на место ее мужа.

Ответить

KSA

Ананас
0

"Поставь себя на место торшера" это аргументация уровня начальной школы. В США были исследования, показавшие высокий процент рогатых мужей

Ответить

Ананас Кольца

KSA
1

Значит ты тоже входишь в этот процент и тебя это устраивает.

Ответить

KSA

Ананас
0

Процент потому процент, что не все в него входят

Ответить

Дмитрий Чехов

KSA
0

Это здесь при чём? Речь же не о том, что жена может согласиться и мол давайте убережём её от искушения. Речь о том, что это довольно грубо, а в ситуации с курьером-клиентом вообще непозволительное поведение. Да никому даром не сдалось, чтобы его девушка такое писали, и отнюдь не из-за боязни измены, а потому что такие мудаки потенциально опасны. 

Ответить

Комментарий удален

Художественный Мурод

Окунь
1

Когда русские люди разбогатеют

Ответить

Юный Никита

Окунь
0

Сделай

Ответить

Дальний хот-дог

Окунь
0

Ну во-первых доставка с условных 100р станет 300-500р, что на самом деле не важно, так как просто будут делать более крупные заказы
Но вот, как девушка потащит 10л воды, 4л колы и несколько кг фрутов/овощей я хз

Ответить

Ананас Кольца

Дальний
0

На тележке, которая лежит в машине.
Ну или для таких заказов делать исключение и отправлять мужчин не смотря на выбранный фильтр.

Ответить

Ананас Кольца

Дальний
0

Думаю заказы останутся такими же. Есть люди, которые готовы платить за повышенный комфорт в такси. Наверняка будут люди, готовые заплатить больше за приятного курьера, в мск уж точно. 

Ответить

AZP

Дальний
0

Есть ведь сильные девушки.

Ответить

KSA

Дальний
0

кола не нужна, а вода приезжает в бутылях и с грузчиком в комплекте. Сам довезет и перегрузит. Лет 20 так уже

Ответить

Дальний хот-дог

KSA
0

Спасибо, что очередной рандом с интернета рассказывает что нужно, а что нет. И как правильно это делать

Ответить

KSA

Дальний
0

Что поделать, приходится зумеров всему обучать 

Ответить

Дальний хот-дог

KSA
0

Что поделать, придётся тебя нахуй послать

Ответить

Алексей Титов

1

Да надо было пригласить что б он с мужем пообщался поближе.

Ответить

Воинский самолет

1

Вообще немного страшно, что после увольнения он будет преследовать ее с немного другими целями

Ответить

Dmitriy Volkov

1

Тупорылое животное, пользуются рабочими функциями в личных целях аморальных целях, амебы со смехуечками видимо по жизни такие же, имбецилы с отсутствием культуры, и зашкаливающим чсв 

Ответить

Илюхер XXX

Dmitriy
0

не согласен с содержанием комментария, но одобряю его форму

Ответить

Sergey Volkov

0

Больше не буду пользоваться этим ебаным сервисом.   
200 рублей блять компенсация.

Ответить

Георгий Станков

Sergey
0

С радостью готов принимать каждый день комплименты от курьеров и получать за каждый по 200 рубчиков

Ответить

Sergey Volkov

Георгий
1

комплименты то для девушек, а если ты чем то не услужил курьеру, то он, вдруг, потом тебе будет названивать и написывать разные угрозы, согласись, будет неприятно да?

Ответить

Dmitry Soroka

0

Ну начал ещё ничего, но закончил как животное фу

Ответить

Кирилл Сосновский

0

О, ужос.

Ответить

Многочисленный нос

0

Так, а куда из комментов подевались традиционные любители посетовать на публикацию "частной переписки"?

Ответить

Andre Macareno

0

Интересно, как они «позвонить клиенту» организуют, через свою АТС?

Ответить

Dmitry Yashin

Andre
0

С пробуждением.

Ответить

Sergey Volkov

Andre
0

через приложение Delivery Club как вариант

Ответить

Andre Macareno

Sergey
0

Там есть чат с клиентом? Ну ок

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

Курьер просто хотел доставить ей немного радости)

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Хроники обрыганов

Ответить

Victor Axonoff

0

Так, стоп, а они чё, наши номера видят?

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

От кожаных одни проблемы, слава роботам!

Ответить

alexferman

0

Ебать трагедия ахахаха

Ответить

Направленный Валера

0

Так, в сервисе «Яндекс.Такси» используется шифрование номера телефона: таксисты не видят номер пассажира, а пассажиры — номера таксистов.

Моя жена как-то оставила сумку в такси и позвонила в поддержку, чтобы оставить обращение. Через пол часа чувак из поддержки начал писать ей в ВК и сказал, что знает теперь где она живёт. Такой себе успешный кейс. 

Ответить

Bkmz Иванов

0

Комментарий не комментарий

Ответить

Рустам Измайлов

0
Ответить

Вирусный шмель

0

Ну я походу полковник. 

Ответить
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