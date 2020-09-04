Светлана Тихановская выступила в Совбезе ООН и попросила направить в Белоруссию мониторинговую миссию Материал редакции
Она попросила ввести персональные санкции против ответственных за нарушения прав человека.
Светлана Тихановская выступила на виртуальной встрече Совета безопасности ООН и обратилась к международному сообществу с просьбой о помощи.
Она попросила ООН осудить применение насилия силовиками в Белоруссии против протестующих и созвать специальное совещание Совета по правам человека. Бывший кандидат в президенты попросила ввести персональные санкции против ответственных за нарушения этих прав.
Тихановская также призвала направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию.
31 августа она обсудила ситуацию в Белоруссии с семью лидерами стран ЕС и 10 министрами иностранных дел. 8 сентября Тихановская планирует выступить в Совете Европы. Её пресс-служба также рассказала, что экс-кандидат готова рассмотреть возможность международного посредничества по ситуации в Белоруссии. До этого Александр Лукашенко заявлял о попытках «вытащить» белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации.
Они уже обеспокоились, че еще надо?
Вот жешь засада...
Хотела же по-быстрому отделаться — вы за меня голосуете, я объявляю новые выборы, выбираете кого хотите и я пошла по своим делам.
А разверзлось ТАКОЕ болото, что теперь эта бодяга будет тянуться годы и годы...
Дома нет, семьи нет, с родины свалить пришлось...
Сходила, блин, за хлебушком...
А что с её мужем-то?
Какая же скука эти собрания UN, сейчас слушал в фоне, каждая страна повторяет свои блабла про недопустимость преступлений и про озабоченность своих правительств, и при этом никто ничего конеретного кроме призывов к "прозрачным расследованиям" и "определению нарушителей прав человека" не предлагает. Кто эти "расследования" должен делать и кто их в Беларусь пустит неясно.
Ладно. Допустим они захотят помочь. Что бы ты сделал на их месте? Если брать во внимание все международные договоренности и законы. Чтобы все было по правилам.
Торговое имбарго можно ввести, как ирану . Только это миллиарндные убытки своим же коммерческим организациям которые торгуют с и через белорусь, а их возмещать очень не хочется. Ну и не факт что поможет конечно, может просто продолжат гнить и деградировать как иран. Но это помогло бы им с забастовками
Продалась на полшишечки...
Выступить в ООН это кому продаться? Странам основательницам или сразу всем вступившим?
Какой милашка...
Мда, ахуенно разложил все, спасибо
Не понимаю только прок от подобных заявлений. Очевидно, что Лукашенко откажет в такой миссии с вероятностью в 100%. Ну и какой смысл её предлагать? Или это необходимый этап для того, чтобы на основании этого отказа ввести санкции?
вы заебали, у вас все не имеет смысла, только Лукашенко, видимо, вас не читает и с поллностью отдает власть Путину сидя на бутылке. Если бы это не имело смысла, он бы нихуя не дедал и царствовал, но страна уже поменялась так, что откат назад невозможен. Но да, какой смысл?????