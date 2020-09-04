Она попросила ввести персональные санкции против ответственных за нарушения прав человека.

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Светлана Тихановская выступила на виртуальной встрече Совета безопасности ООН и обратилась к международному сообществу с просьбой о помощи.

Она попросила ООН осудить применение насилия силовиками в Белоруссии против протестующих и созвать специальное совещание Совета по правам человека. Бывший кандидат в президенты попросила ввести персональные санкции против ответственных за нарушения этих прав.

Тихановская также призвала направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию.