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Ольга Щербинина
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Светлана Тихановская выступила в Совбезе ООН и попросила направить в Белоруссию мониторинговую миссию Материал редакции

Она попросила ввести персональные санкции против ответственных за нарушения прав человека.

22 комментария
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Светлана Тихановская выступила на виртуальной встрече Совета безопасности ООН и обратилась к международному сообществу с просьбой о помощи.

Она попросила ООН осудить применение насилия силовиками в Белоруссии против протестующих и созвать специальное совещание Совета по правам человека. Бывший кандидат в президенты попросила ввести персональные санкции против ответственных за нарушения этих прав.

Тихановская также призвала направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию.

31 августа она обсудила ситуацию в Белоруссии с семью лидерами стран ЕС и 10 министрами иностранных дел. 8 сентября Тихановская планирует выступить в Совете Европы. Её пресс-служба также рассказала, что экс-кандидат готова рассмотреть возможность международного посредничества по ситуации в Белоруссии. До этого Александр Лукашенко заявлял о попытках «вытащить» белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации.

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#новости #тихановская #белоруссия

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22 комментария
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Arsen Ablaev

18

Они уже обеспокоились, че еще надо?

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AZP

Arsen
0

Глубоко?

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Петербургский Макс

15

Вот жешь засада...
Хотела же по-быстрому отделаться — вы за меня голосуете, я объявляю новые выборы, выбираете кого хотите и я пошла по своим делам.
А разверзлось ТАКОЕ болото, что теперь эта бодяга будет тянуться годы и годы...
Дома нет, семьи нет, с родины свалить пришлось...
Сходила, блин, за хлебушком...

Ответить

Vasya Stark

Петербургский
0

А что с её мужем-то?

Ответить

Петербургский Макс

Vasya
2

Так сидит, вроде

Ответить

Илюхер XXX

Петербургский
0

ну дети-то тоже в литве

Ответить

Многочисленный нос

4

Туда бы не мониторинговую миссию, а батальон десантников в район лукашенковского дворца.

Ответить

AZP

Многочисленный
3

Яиц не хватит.

Ответить

Tural M

AZP
0

большой брат не даст)

Ответить

solawind

5

Какая же скука эти собрания UN, сейчас слушал в фоне, каждая страна повторяет свои блабла про недопустимость преступлений и про озабоченность своих правительств, и при этом никто ничего конеретного кроме призывов к "прозрачным расследованиям" и "определению нарушителей прав человека" не предлагает. Кто эти "расследования" должен делать и кто их в Беларусь пустит неясно.

Ответить

Алексей Панкратов

solawind
1

Ладно. Допустим они захотят помочь. Что бы ты сделал на их месте? Если брать во внимание все международные договоренности и законы. Чтобы все было по правилам. 

Ответить

Max Payne

Алексей
0

случайный запуск ракеты воздух-земля на учениях НАТО по дворцу Лукашенко (или как там у них кремль называется).

Ответить

solawind

Алексей
0

Торговое имбарго можно ввести, как ирану . Только это миллиарндные убытки своим же коммерческим организациям которые торгуют с и через белорусь, а их возмещать очень не хочется. Ну и не факт что поможет конечно, может просто продолжат гнить и деградировать как иран. Но это помогло бы им с забастовками

Ответить

Тонкий магнит

2

Из комментариев понял как тжшники представляют себе ООН

Ответить

Рыбий Глаз

–22

Продалась на полшишечки...

Ответить

Abram Dikoy

Рыбий
3

Выступить в ООН это кому продаться? Странам основательницам или сразу всем вступившим? 

Ответить

Рыбий Глаз

Abram
–9

Какой милашка...

Ответить

Abram Dikoy

Рыбий
3

Мда, ахуенно разложил все, спасибо

Ответить

Рыбий Глаз

Abram
–2

Ну ахулио, могу, умею...

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Не понимаю только прок от подобных заявлений. Очевидно, что Лукашенко откажет в такой миссии с вероятностью в 100%. Ну и какой смысл её предлагать? Или это необходимый этап для того, чтобы на основании этого отказа ввести санкции?

Ответить

Валентин Жетонофф

Романелло
0

вы заебали, у вас все не имеет смысла, только Лукашенко, видимо, вас не читает и с поллностью отдает власть Путину сидя на бутылке. Если бы это не имело смысла, он бы нихуя не дедал и царствовал, но страна уже поменялась так, что откат назад невозможен. Но да, какой смысл?????

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Противный диод

0

ГДЕ КОРГИ?!!!!!!!!!!!!!

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