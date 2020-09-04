В Красноярске учительница предложила первоклассникам сделать фото без ребёнка-инвалида. Прокуратура начала проверку Материал редакции
Мама мальчика попросила не травить учительницу.
Прокуратура Красноярского края начала проверку нарушения прав ребёнка на инвалидной коляске. Ранее учительница попросила сфотографировать одноклассников без него. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании, при наличии оснований примем меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.
О ситуации в фейсбуке рассказала мама мальчика Анастасия Смирнова. Учительница первого класса предложила школьникам сделать общую фотографию сначала без него, а потом с ним.
Она пояснила, что её семилетний сын страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого его организм не усваивает белки и аминокислоты. Ребёнок не держит вес, имеет тяжёлую аллергию и эпилепсию. Сын Смирновой иногда перестает дышать и нуждается в кислородной поддержке. До четырёх лет ему диагностировали ДЦП.
Женщина считает, что учительница не хотела её обижать и «сказала не со зла». «Просто наше общество настолько не готово к интеграции, что мы не понимаем порой, что можем больно сделать человеку. Я сказала в школе, что не сержусь и не обижаюсь, просто мы всё время жили в стране, где не было инвалидов: их всё время прятали и боялись показывать», — сказала она. Она также добавила, что у Вани сохранный интеллект, а в школах просто нет специальных программ для таких детей.
После начавшегося скандала красноярский телеведущий Владислав Власов опубликовал в фейсбуке фото с мальчиком с хештегом #ваняяхочуфотостобой и также призвал не осуждать школу и учителей.
Многочисленный нос
С точки зрения либералов, если у тебя есть выбор между совместной фоткой с кем-либо и оскорблением чужого достоинства - ты не выбираешь второго, так как оное - удел хамов и пейзан.
Сделали и "вашим и нашим". Если бы не сделали, учитель бы заебался выслушивать от некоторых уёбищ говно. Ещё бы и самому пацану прилетело морально, а может и физически.
Пизданутость яжематерей - это особая тема. У меня с младшим 21 год разницы, и сейчас он в 6 классе. Маман в начальных была классным кассиром, и я просто офигевал, до чего мои ровесники пизданутые на всю голову. Ну, как бы, странно чего-то другого было ожидать за 30 лет сранья в башку.
Мама Новичка попросила не травить учительницу
Предлагаю сделать фото без учительницы
его организм не усваивает белки и аминокислоты. Ребёнок не держит вес, имеет тяжёлую аллергию и эпилепсию. Сын Смирновой иногда перестает дышать и нуждается в кислородной поддержке. До четырёх лет ему диагностировали ДЦП.
Пиздец не повезло парню.
Поэтому давайте его учить вместе с остальными, в одинаковых условиях. И затем бомбить в фейсбучеках "фашысты, не следуете моде на инклюзивность!"
шутки шутками, но таковы уж обстоятельства что лучше в спец.школу обратмться., чтобы он не чувствовал себя изгоем. без школы можно прожить, освоит простую профессию где не требуется железное здоровье и как то поживет, а пока лучше сосредоточиться на лечении, терапии. можно ещё дистанционно учиться и самообучение ещё.
Парламентский Филипп
Шта? О чём ты вообще? Речь о том, что совковая училка предложила сфоткать класс без ребёнка-инвалида, какая нахер инклюзивность?
Санитарный теркин30см
Это спор ни о чём пока нет ответа на главный вопрос: родился он здоровый или во время беременности было известно о серьёзных проблемах со здоровьем.
Проблема в училке определено есть
Но есть другая проблема.Сейчас.
НАХУЯ Отдавать заведомо инвалида с не менее,чем средней степенью тяжести в обычную школу?Там нет инфраструктуры,нет подготовки преподавателей по отношению к нему/авральным ситуациям.
У нас есть специальные школы-интернаты,ну на крайний случай домашнее обучение.
Почему надо отдавать на равных основаниях?
У меня дети после перелома позвоночника на дому учатся какое-то время
У меня артритник ревматологический обучается на дому и по состоянию здоровья ходит в школу
А тут он перемешается в коляске,ну очень грамотный выбор заведения
Для того, чтобы ребёнок жил в социуме, а не искусственно созданной тюрьме.
Так его в этом социуме будет дрочить,что вырастет маньяк на коляске.
Дети очень жестокие и им нужен объект для травли.Спасибо этой мамаше,переложила всю ответственность с себя
Ну вот мамаша об этом и говорит: у нас общество состоит сплошь из робертов депримовых, поэтому инвалидам в нём тяжело.
Земля тебе пухом.
Я бы посмотрел,как бы ты корячил или корячился сам в обычную школу на коляске.
Ты вообще не уловил сути разговора,зато у тебя заебись все для инвалида «он будет страдать,но ему же хорошо в обычной школе»
согласен, инвалид будет мучаться
лучше его усыпить
так?
Ну учитывая что такие вещи диагностируются еще на стадии беременности - то да, гуманнее было бы сделать аборт, а если аборт делать поздно - то действительно усыпить
не знаю диагностируются ли именно такие, но да, я не понимаю зачем сознательно рожать даунов, к примеру. возможно, меня кто-нибудь переубедит, но сейчас я это приравниваю чуть ли не к преступлению.
Ты что,дурак?
Как будто есть только два стула - обычная школа или смерть
Это максималистский бред
Конечно,сколько же фильмов вышло,Колумбайн.
Да что там,у нас в школе была одна баба для травли всеми,и почти в каждом по 1-2 села для местных развлечений
Чем меньше разнообразия, тем больше травли. Травят в унифицированных обществах – тюрьмах, армии, школах. Будет в классе больше инвалидов, людей разных рас, гендеров, цвета волос и прочего – будет меньше травли.
так же может дети, выросшие с этим мальчиком в одном классе потом будут по жизни проще относиться к инвалидам, не чураясь их.
Ты сначала найди таких инвалидов.
У меня на участке 7 инвалидов(среди 1200 детей).
Из них один совсем лежачий и не думающий.
По остальным не скажешь,что инвалид(диабет,артрит,реабилитированный дцп(!)).
И чем же тогда множество инвалидов поможет?
Класс 32 человека,два диабетика,один артритник и колясочник среди здоровых детей.
Угадай,кого будут дрюкать?
множество инвалидов поможет
За пределами левацких фантазий – ничем.
Ну да,ну да.
Выйдут на митинг инвалиды диабетике и один колясочник с требованием комфортной среды.Почеушт затылок и скажут,что нас собственно заебись,мы не ограничены.Колясочник так и останется карабкаться на колёсах по лестнице
А ты кем работаешь?
Много говоришь про «своих инвалидов» но говоришь вещи, с которыми сложно согласиться
Многочисленный
Не-а. Все так и есть. Если детей не выстраивать по струнке и не мыть им каждый день мозги на тему того, что хорошо, а что плохо - они любого, хотя бы малость на них не похожего, превратят в объект для вымещения своей первородной дикости. Ты в школе разве не учился, не знаешь?
Жалкий шмель
А тут он перемешается в коляске,ну очень грамотный выбор заведения
У сына в школе реальная безбарьернная среда, отсутствие порогов на дверях, нет входной лестницы(одна ступенька и соответственно нормальный пандус по которому реально ездить) ну и самое главное лифт.
Правда пока толтко один колясочник на подготовку ходит в прошлом году, больше не видел.
То есть потому что ты так считаешь, он должен учиться где то еще. Как интересно, забыли учесть твое мнение... Он человек, он достоин всех тех же прав, что и остальные ребята. То что в обществе всегда гнобят, если ты не как стадо - это и есть современная проблема России. Инвалид - пусть сваливает, он портит мой эстетический мир и вообще для него существуют заведения другие. А ничего что обществу полезно учиться взаимодействовать, а ему полезно быть в компании людей, как знать, может это будущий Стивен Хоукинг. А если у тебя ребенок родится с проблемами? Тоже домашние обучение и запереть от мира? Открой глаза чувак, научись принимать этот мир, не осуждать его и взаимодействовать с ним. Удачи
Чел,вникни внимательно.В обычной школе нет среды для инвалидов,для таких детей есть специальные школы,где есть все условия,где готовый персонал и специальные программы.
Из обычной школы он вылезет озлобленным существом.
Так не должно быть
И почему вы все так плохо относитесь к домашнему обучению?На дому знания получить гораздо проще и лучше,а для знакомств можно и на улёте погулять.С одного двора проще общаться,чем с другими.
Я знаю про что говорю и шарю за эту тему
Ты был в школе для инвалидов? Там очень сложные дети, очень сложно проходит обучение, на очень низком уровне, знания минимальны, по большому счёту эти люди в институты не поступят, к сожалению. Если у человека есть все необходимое справки о том что он в состоянии посещать школу и школа его приняла, значит с ним все в порядке для подобного обучения. А социализация - один из важнейших обучающих факторов обучения в школе (учишься дружить, ладить с обидчиками, общаться с девочками, со старшеклассниками, младшеклассинками, отстаивать права, вести себя при удачных и провальных ответах - я думаю этого минимума расшифровки достаточно для понимания термина). А вот то что учительница до сих пор не считает его частью общества - это грустно, многие ребята думаю уже давно не видят в нем ничего кроме такого же человека как они, только на коляске и это нормально. Такие люди есть и это нормально. Их не нужно бояться, с ними можно общаться. Очевидно же...
Интернаты разные бывают вообще то.
Инвалид не равно умственно отсталый.
Но ты просто не осознаёшь всей проблемы как для инвалида,так и для учителя.Ты просто срешь со своей колокольни,что ОН ИМЕЕТ ПРАВО,а как он будет его иметь - похуй.
А учитель тоже человек,если он в эпи разобьёт голову и умрет - сядет учитель.
1 - на конкретно этого ребенка нет подобных жалоб.
2 - он был принят в школу, значит подобные риски были учтены и вопросов по ним нет.
3 - у других детей, без ограничения их активности ввиде коляски, гораздо больше шансов травмироваться.
Я вижу что разговор с тобой бессмысленный, ты отлично отображаешь существующую проблему российского общества.
Нет,не учтены.Если ребёнок приписан к этой школе по прописке,то в отказе взять его ,мать имеет право подать в суд.
Ты просто живешь в своём вакууме.Ты хоть раз видел настоящих инвалидов?Я их периодически вижу у себя на Артёме и знаю как им бывает тяжело,что им нужны определенные удобные условия,а не маня в интернете,которая трещит про права без необходимых условий
Поэтому давайте их изолировать? Может еще по по зрению ограничим,ведь очки еще не придумали.... 🤦♂️ Как насчет давайте их попробуем по максимуму подключить и создать условия. 💁♂️
А еще, ты правда думаешь что мать инвалида пойдёт подавать в суд на школу? Принципиальные конечно да, но в большинстве своем они будут беспокоиться о поиске другой или подходящей для инвалидов школе.
существующую проблему российского общества
Нежелание подстраиваться под меньшинства?
Не столько подстраиваться, сколько принимать и уважать чужие взгляды. Среди большинства у каждого есть какие то аспекты относящие их к меньшинствам.
принимать и уважать чужие взгляды
Готов принять взгляды лидеров НСДАП?
Почему я должен принимать взгляды их лидеров? Я принимаю взгляд что такие люди были и, возможно, все еще есть и они являются частью современного общества со всеми теми же правами и последствиями их несоблюдения. Но хорошая попытка троллинг, правда как собеседник ты неинтересен.
Ты же не знаешь про эту школу
Может эта ошибка - случайность, и школа с пандусами и тд
А дети - это дети в любой школе. С травлей можно столкнуться и в школе для инвалидов
Ну это у мамы спросить надо, конечно. Но думаю дело в том, что хочется, чтобы ребёнок воспитывался в хорошей школе, а не в захолустном интернате.
Интернат даёт образование ничуть не хуже,только там имеются все средства для нормальной жизни,подготовление люди (по всем фронтам),и специальные программы
Смотря какой интернат, а отправлять ребенка жить отдельно от семьи в семь лет не лучшее решение.
Никто его не отправляет жить отдельно.
Есть разные интернаты:пятидневки,утро-вечер.
Но ему там реально будет лучше,чем в обычной школе
Ты прям как не в России живешь. Не знаю как там в Красноярске, но был в интернате для детей инвалидов в Екатеринбурге. Там реально условия таковы, что вместе учатся и инвалиды и отстающие в развитии и аутисты и невротики. И образование на уровне класса ЗПР.
Ты был в одной.и судишь по одной школе.оч классно.
Но в любом случае всегда есть домашнее обучение.Этому человек с ограниченными возможностями будет даже на дому лучше.
Вот тебе простой пример.
Условия:
Инвалид колясочник-1 единица
Школы на жилмассиве - 10 штук
Вопрос:сколько школ обладают пандусами.
Для него уже будет большим квестом перемещаться по школе.Постоянные опоздания/недоедания,формирование стресса,низкая успеваемость.
Пойми,он не такой мобильный,как двуногие
Тогда общество никогда не решит проблему социализации детей -инвалидов. И мы продолжим их прятать по квартирам.
У государства нет столько денег чтобы с нуля перестроить типовые советские школы,а новых то почти не строят.
+нужно обучить педагогов всех,абсолютно.
+оснащать школы материально-техническими устройствами.
Государство не пойдёт на такие меры
Вот мы и пришли к замкнутому кругу. И единственный выход идти в школу вопреки всему, чтобы заставить государство и общество обратить на эту проблему внимание.
Ну так тогда в чем претензии?
Бедный учитель человек и думает о своей шкуре.Эпилептик в классе - это повышенный риск посадки на бутылку.Она вообще тогда за ним веревочкой ходить.
Поэтому да,только государство может решить проблему своими деньгами
А инвалидов и так в принципе заебись поддерживают,пенсия+опекаемые,бесплатные лекарства и бесплатное дорогое оборудование.
Не всегда идеально,но есть
Так в этом и есть ошибочный подход. Надо не только накормить, одеть и базово пролечить. А дать шанс на нормальную социализацию, профессию и реализацию в будущем. Глядишь и не пришлось бы инвалидов на пенсионные дотации кормить.
как мама "артритника ревматологического" (а вообще ребенка с диагнозом артрит) скажу - для социализации "ребенок в коляске" пошел учиться на равных (!) основаниях. мой сын в прошлом году две четверти пробыл на домашнем обучении из-за здоровья. во-первых, это не обучение даже близко, слишком мало часов. во-вторых, круг общения без посещения школы сжимается. в этом году вышли на учебу в класс
У меня артритники ходят и сами просят их на дом перевести,потому что утром тяжело раскачаться ибо школы топать тоже тяжко.Когда здоровье позволяют-ходят,когда нет - на дому
еще раз - дети с диагнозом артрит.
это их выбор. точно так же как и выбор этой мамы отправить ребенка в школу. если Вы не понимаете причин такого выбора - это не значит, что для него нет оснований
Господи,я понимаю что будет с этим ребёнком и почему ему в принципе не подходит обычная школа.
Я был бы рад,если все школы были обустроены для инвалидов,но мы имеем обычную школу и инвалида колясочника.
У меня на жилмассиве 10-11 школ.
Угадай сколько школ имеют пандусы?
значит, теперь в этой школе появятся пандусы, если раньше на их отсутствие закрывали глаза. а вообще основная проблема инклюзивного образования - не в пандусах. а перестройке сознания таких учительниц. и таких людей, как Вы
Тогда нужно снести все типовые советские школы,потому что пандусы там нельзя сделать на лестницах,кроме входной
И с чего ты блядь взяла,что я плохо отношусь к инвалидам?Я таким детям рад помочь и помогаю регулярно
перестройке сознания
Чё, нах?
Грубить то зачем?
возможно, когда детей-инвалидов с адекватными умственными способностями начнут отдавать в обычные школы - все изменится. Одноклассники таких детей вырастут - кто-то пойдет в градостроение еще куда-то и будут понимать для чего в планах нужно закладывать пандусы и т.д. и т.п.
Я тебя удивлю,ребёнок с диабетом - инвалид,ребёнок с ЮРА - инвалид и они учатся в нормальных школах.
Но это отступление.
Чтобы отдавать тяжёлых инвалидов в обычный школы - нужно снести эти школы и перестроить,потому что обустроить нынешние типовые советские для колясочников просто невозможно,кроме как отдать нижние этажи полностью,но тут уже вступает податная охрана и ТБ
Просили же не травить!
Никогда не понимал эту моральную боязнь инвалидов.
Как-то преподавал английский в группе старшеклассников. Один чувак был со странностями, его ровесники по-любому изгоем считали. Он стеснялся отвечать и постоянно отшучивался, я так же шутя всё-таки вытаскивал из него нормальные ответы. Хуй знает, пошло ли это ему на пользу. Надеюсь, что да.
Противный диод
его ровесники по-любому изгоем считали
Ну ты же знаешь ответ. Чего прикидываться, что не понимаешь?
Травля нетаких как все неизбежна в любом обществе
Многочисленный нос
Избежна. Достаточно не забивать на воспитание и не бояться быть жестким там, где это требуется. Если можно одного человека вырастить приличным - значит можно и всех прочих.
Противный диод
Мы живём в реальном мире, а не в светлом коммунизме розовых поней. В стране с миллионами людей нет такой возможности насаждать всем нужный паттерн поведения
Кремлевский пистолет
Не нужно абсолютно каждому вдолбить в голову норму, достаточно сделать это с большинством. Тогда, соответственно, особо тугие и быдловатые окажутся в меньшинстве и не будут задавать повестку.
Противный диод
Тогда, соответственно, особо тугие и быдловатые окажутся в меньшинстве и не будут задавать повестку.
:)
Боязнь неизвестного. Если до этого ни разу не общался с такими людьми, банально боишься навредить.
Ситуация с учителем, к сожалению, стандартная, но терпение и выдержка у мамы, конечно, мощное, всю ситуацию по полочкам разложила.
Всегда ору с таких людей, которые называют ситуации с учителями стандартными - типа, да всё понятно: у нас все учителя долбоёбы. Правда, почему-то никто не вспоминает, что учителей в стране - 1,3 млн., и все они (за исключением единиц) отличные.
Были. Система образования разваливается, потому что зарплаты мизерные, учетелями остались большинство тех же людей кто ими был в 80ые. А с тех пор уже 30-40 лет прошло, много нового появилось, новые взгляды должны быть. И это я еще молчу о том что 90% этих людей продолжают безвольно голосовать за пыню(и участвовать в фальсификации голосов), иначе типа еще хуже будет. Хуже некуда. Уже все развалено. Уже ВУ стали по качеству обучения устаревшими лет на 15...
Простите, но нет. Как раз-таки отличных крайне мало. В основном - результат отрицательной селекции.
Откуда статистика?
А, то есть эта ситуация (и дремучее мышление красноярского учителя) вызывает у тебя искреннее удивление?
Кремлевский пистолет
Нет, не все отличные.
Старые учителя уходят\умирают. Новых по-настоящему идейных, с горящими глазами, единицы. Остаются те, кто не прошёл в частную школу или центр образования, сидящие на зарплате 12-18 тысяч за шестидневную рабочую неделю и ненавидящие весь белый свет, сознавая свою ничтожность и в самых тяжёлых случаях вымещая свои комплексы на детях.
Парламентский Филипп
Полуплюсану. Бабушка, другая бабушка, прабабушка были учительницами. Мама-папа в своё время преподавали, муж щас преподаёт. И все норм. Но рассказывали-рассказывают много дичи, конечно
Предлагаю скинуться Ване на подарок к первому сентября и для этого написать Анастасии (маме). Я уже
За что ты так с матерью?
"По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании"
Что-то я сильно сомневаюсь что в законодательстве об образовании есть требования к фотографированию) Или это до кучи, пандусы всякие с лифтами проверить?)
В целом конечно тяжело для понимания, каким образом человек без способности к эмпатии может быть школьным учителем