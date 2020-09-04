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Ольга Щербинина
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В Красноярске учительница предложила первоклассникам сделать фото без ребёнка-инвалида. Прокуратура начала проверку Материал редакции

Мама мальчика попросила не травить учительницу.

116 комментариев
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Прокуратура Красноярского края начала проверку нарушения прав ребёнка на инвалидной коляске. Ранее учительница попросила сфотографировать одноклассников без него. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании, при наличии оснований примем меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Ваня Смирнов Фото Анастасии Смирновой

О ситуации в фейсбуке рассказала мама мальчика Анастасия Смирнова. Учительница первого класса предложила школьникам сделать общую фотографию сначала без него, а потом с ним.

Только в нашей стране мама тяжёлого инвалида могла услышать от учителя: «Сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него». А почему не без Пети или Миши? Не знаю, на что не должно хватит моего уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии. Как так можно с ним?

Анастасия Смирнова
мама Вани

Она пояснила, что её семилетний сын страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого его организм не усваивает белки и аминокислоты. Ребёнок не держит вес, имеет тяжёлую аллергию и эпилепсию. Сын Смирновой иногда перестает дышать и нуждается в кислородной поддержке. До четырёх лет ему диагностировали ДЦП.

Женщина считает, что учительница не хотела её обижать и «сказала не со зла». «Просто наше общество настолько не готово к интеграции, что мы не понимаем порой, что можем больно сделать человеку. Я сказала в школе, что не сержусь и не обижаюсь, просто мы всё время жили в стране, где не было инвалидов: их всё время прятали и боялись показывать», — сказала она. Она также добавила, что у Вани сохранный интеллект, а в школах просто нет специальных программ для таких детей.

Тут история совсем не про учителя, а про мою боль, которой я поделилась. Мы очень долго жили в стране, где «не было» инвалидов, именно поэтому такое происходит сейчас. Пандусы/пороги/отсутствие доступной среды/отсутствие образовательных программ для инвалидов... Я рассказываю обо всём этом, потому что считаю, что о таком нельзя не говорить. Десять лет назад, перешагивая любой порог, мне было совершенно всё равно, какой он высоты. Сейчас мне больно о каждый.

Анастасия Смирнова
мама Вани

После начавшегося скандала красноярский телеведущий Владислав Власов опубликовал в фейсбуке фото с мальчиком с хештегом #ваняяхочуфотостобой и также призвал не осуждать школу и учителей.

#новости #регионы

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116 комментариев
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Явный пришелец

42

Такие люди вообще думают, прежде чем спиздануть что-то??

Ответить

Fire K

Явный
–15

С точки зрения либерталов, с кем фоткаться, а с кем нет - выбор самого человека.

Ответить

Многочисленный нос

Fire
35

С точки зрения либералов, если у тебя есть выбор между совместной фоткой с кем-либо и оскорблением чужого достоинства - ты не выбираешь второго, так как оное - удел хамов и пейзан.

Ответить

Петербургский Макс

Fire
4

С точки зрения либерталов из твоей головы

Ответить

Магомед Шереметьев

Fire
1

С точки зрения коммунистов— в стране инвалидов нет

Ответить

Явный пришелец

Fire
0

Сообщение удалено

Ответить

Явный пришелец

Явный
1

Ладно, зря наехал

Ответить

Baileys

Fire
–2

Это не частная школа

Ответить

Андрей Рядькин

Явный
7

Ещё и в фейсбуке уебещном

Ответить

Богатый шмель

Явный
2

таких большинство. зачем стаду думать?

Ответить

common sense

Явный
2

Да и вообще:
https://tjournal.ru/news/83016

Ответить

Противный диод

Явный
1

#орловяхочуфотостобой

Ответить

Comrade EightEightSeven

Явный
1

Сделали и "вашим и нашим". Если бы не сделали, учитель бы заебался выслушивать от некоторых уёбищ говно. Ещё бы и самому пацану прилетело морально, а может и физически.
Пизданутость яжематерей - это особая тема. У меня с младшим 21 год разницы, и сейчас он в 6 классе. Маман в начальных была классным кассиром, и я просто офигевал, до чего мои ровесники пизданутые на всю голову. Ну, как бы, странно чего-то другого было ожидать за 30 лет сранья в башку.

Ответить

Жесткий вентилятор

Явный
1

чтобы думать надо иметь мозг

Ответить

Трудящийся алмаз

35

 мы не понимаем порой, что можем больно сделать человеку

Как учительница может этого не понимать, предлагая всему классу сфоткаться без одного ученика? Потрясающая выдержка у мамы, я бы на её месте бомбанул.

Ответить

AZP

Трудящийся
2

Учителями идут работать те, кому максимум пол мыть можно доверить.

Ответить

Ху Эмай

AZP
2

Ну бабло сопоставимое с зп уборщиц, потому и так

Ответить

Ху Эмай

Ху
0

If you pay peanuts you get monkeys

Ответить

KSA

18

Мама Новичка попросила не травить учительницу

Ответить

Slow Dimon

KSA
0

Какая хорошая шутка.

Ответить

dmzkrsk

14

Предлагаю сделать фото без учительницы

Ответить

Кремлевский пистолет

dmzkrsk
0

Предлагаю учительнице сделать надгробное фото. 

Ответить

Владимир Филатов

13

его организм не усваивает белки и аминокислоты. Ребёнок не держит вес, имеет тяжёлую аллергию и эпилепсию. Сын Смирновой иногда перестает дышать и нуждается в кислородной поддержке. До четырёх лет ему диагностировали ДЦП.

Пиздец не повезло парню.

Ответить

Евгений Мартынов

Владимир
1

Поэтому давайте его учить вместе с остальными, в одинаковых условиях. И затем бомбить в фейсбучеках "фашысты, не следуете моде на инклюзивность!"

Ответить

Max Payne

Евгений
0

шутки шутками, но таковы уж обстоятельства что лучше в спец.школу обратмться., чтобы он не чувствовал себя изгоем. без школы можно прожить, освоит простую профессию где не требуется железное здоровье и как то поживет, а пока лучше сосредоточиться на лечении, терапии. можно ещё дистанционно учиться и самообучение ещё.

Ответить

Парламентский Филипп

Евгений
1

Шта? О чём ты вообще? Речь о том, что совковая училка предложила сфоткать класс без ребёнка-инвалида, какая нахер инклюзивность?

Ответить

Санитарный теркин30см

Парламентский
0

Это спор ни о чём пока нет ответа на главный вопрос: родился он здоровый или во время беременности было известно о серьёзных проблемах со здоровьем. 

Ответить

Архитектурный Данила

6

«сказала не со зла» — а голову ты дома не забыла? 

Ответить

Владимир Филатов

Архитектурный
2

Как можно забыть то, чего нет?

Ответить

Архитектурный Данила

4

Надеюсь после такого скандала эта училка будет пылинки с Вани сдувать. Не забывая при этом и о других детях. Иначе пусть идет работать вахтершей или переучивается в педагогическом заново

Ответить

Роберт Депримов

Архитектурный
4

Проблема в училке определено есть
Но есть другая проблема.Сейчас.
НАХУЯ Отдавать заведомо инвалида с не менее,чем средней степенью тяжести в обычную школу?Там нет инфраструктуры,нет подготовки преподавателей по отношению к нему/авральным ситуациям.
У нас есть специальные школы-интернаты,ну на крайний случай домашнее обучение.
Почему надо отдавать на равных основаниях?
У меня дети после перелома позвоночника на дому учатся какое-то время
У меня артритник ревматологический обучается на дому и по состоянию здоровья ходит в школу
А тут он перемешается в коляске,ну очень грамотный выбор заведения

Ответить

Dmitry Yashin

Роберт
14

Для того, чтобы ребёнок жил в социуме, а не искусственно созданной тюрьме.

Ответить

Роберт Депримов

Dmitry
–1

Так его в этом социуме будет дрочить,что вырастет маньяк на коляске.
Дети очень жестокие и им нужен объект для травли.Спасибо этой мамаше,переложила всю ответственность с себя

Ответить

Dmitry Yashin

Роберт
3

Ну вот мамаша об этом и говорит: у нас общество состоит сплошь из робертов депримовых, поэтому инвалидам в нём тяжело.

Ответить

Роберт Депримов

Dmitry
1

Земля тебе пухом.
Я бы посмотрел,как бы ты корячил или корячился сам в обычную школу на коляске.
Ты вообще не уловил сути разговора,зато у тебя заебись все для инвалида «он будет страдать,но ему же хорошо в обычной школе»

Ответить

Рафаэл Маргарян

Роберт
3

согласен, инвалид будет мучаться 
лучше его усыпить
так?

Ответить

Витя Кочегар

Рафаэл
3

Ну учитывая что такие вещи диагностируются еще на стадии беременности - то да, гуманнее было бы сделать аборт, а если аборт делать поздно - то действительно усыпить

Ответить

Наташа Буринская

Витя
4

не знаю диагностируются ли именно такие, но да, я не понимаю зачем сознательно рожать даунов, к примеру. возможно, меня кто-нибудь переубедит, но сейчас я это приравниваю чуть ли не к преступлению. 

Ответить

Роберт Депримов

Рафаэл
0

Ты что,дурак?
Как будто есть только два стула - обычная школа или смерть

Ответить

AZP

Рафаэл
0

У животных да. Мама-птица самого слабого хуякс - из гнезда выбросила. Ресурсы ограничены, у остальных больше шанс выжить.
Так и у людей было когда-то. Родили 7, выжило 4, остальные - извините. 

Ответить

Парламентский

Роберт
1

Почитай, что ли, Дом в котором

Ответить

Архитектурный Данила

Роберт
2

Это максималистский бред

Ответить

Роберт Депримов

Архитек…
0

Конечно,сколько же фильмов вышло,Колумбайн.
Да что там,у нас в школе была одна баба для травли всеми,и почти в каждом по 1-2 села для местных развлечений

Ответить

Карина Шабанова

Роберт
9

Чем меньше разнообразия, тем больше травли. Травят в унифицированных обществах – тюрьмах, армии, школах. Будет в классе больше инвалидов, людей разных рас, гендеров, цвета волос и прочего – будет меньше травли. 
так же может дети, выросшие с этим мальчиком в одном классе потом будут по жизни проще относиться к инвалидам, не чураясь их.

Ответить

Роберт Депримов

Карина
0

Ты сначала найди таких инвалидов.
У меня на участке 7 инвалидов(среди 1200 детей).
Из них один совсем лежачий и не думающий.
По остальным не скажешь,что инвалид(диабет,артрит,реабилитированный дцп(!)).
И чем же тогда множество инвалидов поможет?
Класс 32 человека,два диабетика,один артритник и колясочник среди здоровых детей.
Угадай,кого будут дрюкать?

Ответить

Арсений Томилов

Роберт
1

 множество инвалидов поможет

За пределами левацких фантазий – ничем. 

Ответить

Роберт Депримов

Арсений
0

Ну да,ну да.
Выйдут на митинг инвалиды диабетике и один колясочник с требованием комфортной среды.Почеушт затылок и скажут,что нас собственно заебись,мы не ограничены.Колясочник так и останется карабкаться на колёсах по лестнице

Ответить

Виктор Ганелес

Роберт
0

А ты кем работаешь?
Много говоришь про «своих инвалидов» но говоришь вещи, с которыми сложно согласиться

Ответить

AZP

Роберт
0

У нас был пацан по кличке Богач. Он ещё яблоки ел с огрызками и не брился никогда.
Почему Богач? Потому что ему не нравилось, когда его так называли и он был бедняк.

Ответить

Многочисленный

Архитек…
2

Не-а. Все так и есть. Если детей не выстраивать по струнке и не мыть им каждый день мозги на тему того, что хорошо, а что плохо - они любого, хотя бы малость на них не похожего, превратят в объект для вымещения своей первородной дикости. Ты в школе разве не учился, не знаешь?

Ответить

Жалкий шмель

Роберт
5

А тут он перемешается в коляске,ну очень грамотный выбор заведения

У сына в школе реальная безбарьернная среда, отсутствие порогов на дверях, нет входной лестницы(одна ступенька и соответственно нормальный пандус по которому реально ездить) ну и самое главное лифт.
Правда пока толтко один колясочник на подготовку ходит в прошлом году, больше не видел.

Ответить

Nike Kolder

Роберт
4

То есть потому что ты так считаешь, он должен учиться где то еще. Как интересно, забыли учесть твое мнение... Он человек, он достоин всех тех же прав, что и остальные ребята. То что в обществе всегда гнобят, если ты не как стадо - это и есть современная проблема России. Инвалид - пусть сваливает, он портит мой эстетический мир и вообще для него существуют заведения другие. А ничего что обществу полезно учиться взаимодействовать, а ему полезно быть в компании людей, как знать, может это будущий Стивен Хоукинг. А если у тебя ребенок родится с проблемами? Тоже домашние обучение и запереть от мира? Открой глаза чувак, научись принимать этот мир, не осуждать его и взаимодействовать с ним. Удачи

Ответить

Роберт Депримов

Nike
2

Чел,вникни внимательно.В обычной школе нет среды для инвалидов,для таких детей есть специальные школы,где есть все условия,где готовый персонал и специальные программы.
Из обычной школы он вылезет озлобленным существом.
Так не должно быть
И почему вы все так плохо относитесь к домашнему обучению?На дому знания получить гораздо проще и лучше,а для знакомств можно и на улёте погулять.С одного двора проще общаться,чем с другими.
Я знаю про что говорю и шарю за эту тему

Ответить

Nike Kolder

Роберт
3

Ты был в школе для инвалидов? Там очень сложные дети, очень сложно проходит обучение, на очень низком уровне, знания минимальны, по большому счёту эти люди в институты не поступят, к сожалению. Если у человека есть все необходимое справки о том что он в состоянии посещать школу и школа его приняла, значит с ним все в порядке для подобного обучения. А социализация - один из важнейших обучающих факторов обучения в школе (учишься дружить, ладить с обидчиками, общаться с девочками, со старшеклассниками, младшеклассинками, отстаивать права, вести себя при удачных и провальных ответах - я думаю этого минимума расшифровки достаточно для понимания термина). А вот то что учительница до сих пор не считает его частью общества - это грустно, многие ребята думаю уже давно не видят в нем ничего кроме такого же человека как они, только на коляске и это нормально. Такие люди есть и это нормально. Их не нужно бояться, с ними можно общаться. Очевидно же...

Ответить

Роберт Депримов

Nike
0

Интернаты разные бывают вообще то.
Инвалид не равно умственно отсталый.
Но ты просто не осознаёшь всей проблемы как для инвалида,так и для учителя.Ты просто срешь со своей колокольни,что ОН ИМЕЕТ ПРАВО,а как он будет его иметь - похуй.
А учитель тоже человек,если он в эпи разобьёт голову и умрет - сядет учитель.

Ответить

Nike Kolder

Роберт
3

1 - на конкретно этого ребенка нет подобных жалоб.
2 - он был принят в школу, значит подобные риски были учтены и вопросов по ним нет.
3 - у других детей, без ограничения их активности ввиде коляски, гораздо больше шансов травмироваться.

Я вижу что разговор с тобой бессмысленный, ты отлично отображаешь существующую проблему российского общества.

Ответить

Роберт Депримов

Nike
1

Нет,не учтены.Если ребёнок приписан к этой школе по прописке,то в отказе взять его ,мать имеет право подать в суд.
Ты просто живешь в своём вакууме.Ты хоть раз видел настоящих инвалидов?Я их периодически вижу у себя на Артёме и знаю как им бывает тяжело,что им нужны определенные удобные условия,а не маня в интернете,которая трещит про права без необходимых условий

Ответить

Nike Kolder

Роберт
2

Поэтому давайте их изолировать? Может еще по по зрению ограничим,ведь очки еще не придумали.... 🤦‍♂️ Как насчет давайте их попробуем по максимуму подключить и создать условия. 💁‍♂️

А еще, ты правда думаешь что мать инвалида пойдёт подавать в суд на школу? Принципиальные конечно да, но в большинстве своем они будут беспокоиться о поиске другой или подходящей для инвалидов школе.

Ответить

Арсений Томилов

Nike
0

 существующую проблему российского общества

Нежелание подстраиваться под меньшинства?

Ответить

Nike Kolder

Арсений
0

Не столько подстраиваться, сколько принимать и уважать чужие взгляды. Среди большинства у каждого есть какие то аспекты относящие их к меньшинствам.

Ответить

Арсений Томилов

Nike
–1

 принимать и уважать чужие взгляды

Готов принять взгляды лидеров НСДАП?

Ответить

Nike Kolder

Арсений
0

Почему я должен принимать взгляды их лидеров? Я принимаю взгляд что такие люди были и, возможно, все еще есть и они являются частью современного общества со всеми теми же правами и последствиями их несоблюдения. Но хорошая попытка троллинг, правда как собеседник ты неинтересен.

Ответить

Виктор Ганелес

Роберт
0

Ты же не знаешь про эту школу
Может эта ошибка - случайность, и школа с пандусами и тд
А дети - это дети в любой школе. С травлей можно столкнуться и в школе для инвалидов

Ответить

Архитектурный Данила

Роберт
2

Ну это у мамы спросить надо, конечно. Но думаю дело в том, что хочется, чтобы ребёнок воспитывался в хорошей школе, а не в захолустном интернате.

Ответить

Роберт Депримов

Архитектурный
1

Интернат даёт образование ничуть не хуже,только там имеются все средства для нормальной жизни,подготовление люди (по всем фронтам),и специальные программы

Ответить

Виталий Лановой

Роберт
1

Смотря какой интернат, а отправлять ребенка жить отдельно от семьи в семь лет не лучшее решение.

Ответить

Роберт Депримов

Виталий
1

Никто его не отправляет жить отдельно.
Есть разные интернаты:пятидневки,утро-вечер.
Но ему там реально будет лучше,чем в обычной школе

Ответить

Виталий Лановой

Роберт
2

Ты прям как не в России живешь. Не знаю как там в Красноярске, но был в интернате для детей инвалидов в Екатеринбурге. Там реально условия таковы, что вместе учатся и инвалиды и отстающие в развитии и аутисты и невротики. И образование на уровне класса ЗПР.

Ответить

Роберт Депримов

Виталий
0

Ты был в одной.и судишь по одной школе.оч классно.
Но в любом случае всегда есть домашнее обучение.Этому человек с ограниченными возможностями будет даже на дому лучше.
Вот тебе простой пример.
Условия:
Инвалид колясочник-1 единица
Школы на жилмассиве - 10 штук
Вопрос:сколько школ обладают пандусами.

Для него уже будет большим квестом перемещаться по школе.Постоянные опоздания/недоедания,формирование стресса,низкая успеваемость.
Пойми,он не такой мобильный,как двуногие

Ответить

Виталий Лановой

Роберт
1

Тогда общество никогда не решит проблему социализации детей -инвалидов. И мы продолжим их прятать по квартирам.

Ответить

Роберт Депримов

Виталий
–1

У государства нет столько денег чтобы с нуля перестроить типовые советские школы,а новых то почти не строят.
+нужно обучить педагогов всех,абсолютно.
+оснащать школы материально-техническими устройствами.
Государство не пойдёт на такие меры

Ответить

Виталий Лановой

Роберт
3

Вот мы и пришли к замкнутому кругу. И единственный выход идти в школу вопреки всему, чтобы заставить государство и общество обратить на эту проблему внимание.

Ответить

Роберт Депримов

Виталий
0

Ну так тогда в чем претензии?
Бедный учитель человек и думает о своей шкуре.Эпилептик в классе - это повышенный риск посадки на бутылку.Она вообще тогда за ним веревочкой ходить.
Поэтому да,только государство может решить проблему своими деньгами
А инвалидов и так в принципе заебись поддерживают,пенсия+опекаемые,бесплатные лекарства и бесплатное дорогое оборудование.
Не всегда идеально,но есть

Ответить

Виталий Лановой

Роберт
2

Так в этом и есть ошибочный подход. Надо не только накормить, одеть и базово пролечить. А дать шанс на нормальную социализацию, профессию и реализацию в будущем. Глядишь и не пришлось бы инвалидов на пенсионные дотации кормить.

Ответить

Виктор Ганелес

Роберт
0

Может она не в милионнике живёт

Ответить

Ksenia Ufimtseva

Роберт
0

как мама "артритника ревматологического" (а вообще ребенка с диагнозом артрит) скажу - для социализации "ребенок в коляске" пошел учиться на равных (!) основаниях. мой сын в прошлом году две четверти пробыл на домашнем обучении из-за здоровья. во-первых, это не обучение даже близко, слишком мало часов. во-вторых, круг общения без посещения школы сжимается. в этом году вышли на учебу в класс

Ответить

Роберт Депримов

Ksenia
0

У меня артритники ходят и сами просят их на дом перевести,потому что утром тяжело раскачаться ибо школы топать тоже тяжко.Когда здоровье позволяют-ходят,когда нет - на дому

Ответить

Ksenia Ufimtseva

Роберт
1

еще раз - дети с диагнозом артрит. 
это их выбор. точно так же как и выбор этой мамы отправить ребенка в школу. если Вы не понимаете причин такого выбора - это не значит, что для него нет оснований

Ответить

Роберт Депримов

Ksenia
0

Господи,я понимаю что будет с этим ребёнком и почему ему в принципе не подходит обычная школа.
Я был бы рад,если все школы были обустроены для инвалидов,но мы имеем обычную школу и инвалида колясочника.
У меня на жилмассиве 10-11 школ.
Угадай сколько школ имеют пандусы?

Ответить

Ksenia Ufimtseva

Роберт
3

значит, теперь в этой школе появятся пандусы, если раньше на их отсутствие закрывали глаза. а вообще основная проблема инклюзивного образования - не в пандусах. а перестройке сознания таких учительниц. и таких людей, как Вы

Ответить

Роберт Депримов

Ksenia
2

Тогда нужно снести все типовые советские школы,потому что пандусы там нельзя сделать на лестницах,кроме входной
И с чего ты блядь взяла,что я плохо отношусь к инвалидам?Я таким детям рад помочь и помогаю регулярно

Ответить

Арсений Томилов

Ksenia
0

 перестройке сознания

Чё, нах?

Ответить

Bkmz Иванов

Арсений
0

Грубить то зачем?

Ответить

Арсений Томилов

Bkmz
0

Кто грубит? Кому грубит?

Ответить

Наташа Буринская

Роберт
2

возможно, когда детей-инвалидов с адекватными умственными способностями начнут отдавать в обычные школы - все изменится. Одноклассники таких детей вырастут - кто-то пойдет в градостроение еще куда-то и будут понимать для чего в планах нужно закладывать пандусы и т.д. и т.п.

Ответить

Роберт Депримов

Наташа
1

Я тебя удивлю,ребёнок с диабетом - инвалид,ребёнок с ЮРА - инвалид и они учатся в нормальных школах.
Но это отступление.
Чтобы отдавать тяжёлых инвалидов в обычный школы - нужно снести эти школы и перестроить,потому что обустроить нынешние типовые советские для колясочников просто невозможно,кроме как отдать нижние этажи полностью,но тут уже вступает податная охрана и ТБ

Ответить

KSA

Роберт
0

Как зачем? Недоглядят ведь!

Ответить

Максим Шпилёв

Архитектурный
1

Просили же не травить!

Ответить

Архитектурный Данила

Максим
2

Это не травля, а совет всем училкам

Ответить

Alexander Petcoglo

5

Никогда не понимал эту моральную боязнь инвалидов.

Как-то преподавал английский в группе старшеклассников. Один чувак был со странностями, его ровесники по-любому изгоем считали. Он стеснялся отвечать и постоянно отшучивался, я так же шутя всё-таки вытаскивал из него нормальные ответы. Хуй знает, пошло ли это ему на пользу. Надеюсь, что да.

Ответить

Противный диод

Alexander
3

его ровесники по-любому изгоем считали

Ну ты же знаешь ответ. Чего прикидываться, что не понимаешь?
Травля нетаких как все неизбежна в любом обществе

Ответить

Многочисленный нос

Противный
1

Избежна. Достаточно не забивать на воспитание и не бояться быть жестким там, где это требуется. Если можно одного человека вырастить приличным - значит можно и всех прочих.

Ответить

Противный диод

Многочисленный
4

Мы живём в реальном мире, а не в светлом коммунизме розовых поней. В стране с миллионами людей нет такой возможности насаждать всем нужный паттерн поведения

Ответить

Кремлевский пистолет

Противный
0

Не нужно абсолютно каждому вдолбить в голову норму, достаточно сделать это с большинством. Тогда, соответственно, особо тугие и быдловатые окажутся в меньшинстве и не будут задавать повестку. 

Ответить

Противный диод

Кремлев…
0

Тогда, соответственно, особо тугие и быдловатые окажутся в меньшинстве и не будут задавать повестку.

:)

Ответить

Виталий Лановой

Alexander
1

Боязнь неизвестного. Если до этого ни разу не общался с такими людьми, банально боишься навредить.

Ответить

Eugene Panfilov

1

Ситуация с учителем, к сожалению, стандартная, но терпение и выдержка у мамы, конечно, мощное, всю ситуацию по полочкам разложила.  

Ответить

Dmitry Yashin

Eugene
–3

Всегда ору с таких людей, которые называют ситуации с учителями стандартными - типа, да всё понятно: у нас все учителя долбоёбы. Правда, почему-то никто не вспоминает, что учителей в стране - 1,3 млн., и все они (за исключением единиц) отличные.

Ответить

Nike Kolder

Dmitry
5

Были. Система образования разваливается, потому что зарплаты мизерные, учетелями остались большинство тех же людей кто ими был в 80ые. А с тех пор уже 30-40 лет прошло, много нового появилось, новые взгляды должны быть. И это я еще молчу о том что 90% этих людей продолжают безвольно голосовать за пыню(и участвовать в фальсификации голосов), иначе типа еще хуже будет. Хуже некуда. Уже все развалено. Уже ВУ стали по качеству обучения устаревшими лет на 15...

Ответить

Alexander Petcoglo

Dmitry
4

Простите, но нет. Как раз-таки отличных крайне мало. В основном - результат отрицательной селекции.

Ответить

Dmitry Yashin

Alexander
0

Откуда статистика?

Ответить

Alexander Petcoglo

Dmitry
0

Из личного опыта.

Ответить

Eugene Panfilov

Dmitry
2

А, то есть эта ситуация (и дремучее мышление красноярского учителя) вызывает у тебя искреннее удивление?

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Дальний меч

Dmitry
2

Дохуя шаришь за кадры в системе образования?)))

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Кремлевский пистолет

Dmitry
1

Нет, не все отличные. 
Старые учителя уходят\умирают. Новых по-настоящему идейных, с горящими глазами, единицы. Остаются те, кто не прошёл в частную школу или центр образования, сидящие на зарплате 12-18 тысяч за шестидневную рабочую неделю и ненавидящие весь белый свет, сознавая свою ничтожность и в самых тяжёлых случаях вымещая свои комплексы на детях. 

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Парламентский Филипп

Dmitry
0

Полуплюсану. Бабушка, другая бабушка, прабабушка были учительницами. Мама-папа в своё время преподавали, муж щас преподаёт. И все норм. Но рассказывали-рассказывают много дичи, конечно

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Bkmz Иванов

Dmitry
0

Откуда статистика?

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Наташа Буринская

2

Предлагаю скинуться Ване на подарок к первому сентября и для этого написать Анастасии (маме). Я уже

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Дальний меч

Наташа
2

А вот это нужно в топ

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Дмитрий Дмитриев

2

не осуждать школу и учителей

С какого хуя, собственно?

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Парламентский Филипп

2

Женщина считает, что учительница не хотела её обижать и «сказала не со зла».

я бы добилась увольнения этой тупицы

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Vlad F

Парламентский
0

За что ты так с матерью?

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Парламентский Филипп

Vlad
0

это была настолько очевидная шутка, что я даже не знаю.

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Alex ey

1

"По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании"
Что-то я сильно сомневаюсь что в законодательстве об образовании есть требования к фотографированию) Или это до кучи, пандусы всякие с лифтами проверить?)
В целом конечно тяжело для понимания, каким образом человек без способности к эмпатии может быть школьным учителем

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призрак не вольных

0

Надеюсь учительница хоть что то усвоит.

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