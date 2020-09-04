Накануне на нём появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра МВД Юрия Караева.

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Официальный сайт МВД Белоруссии не работает по техническим причинам, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. «Мы не исключаем хакерскую атаку», — отметила она.

По сообщению милиции, также была предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу информационных ресурсов МВД. Специалисты занимаются устранением проблем.

Граждан попросились отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, не выполнят своевременно.