Сайт МВД Белоруссии не работает уже сутки. В ведомстве не исключили хакерскую атаку Материал редакции
Накануне на нём появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра МВД Юрия Караева.
Официальный сайт МВД Белоруссии не работает по техническим причинам, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. «Мы не исключаем хакерскую атаку», — отметила она.
По сообщению милиции, также была предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу информационных ресурсов МВД. Специалисты занимаются устранением проблем.
Граждан попросились отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, не выполнят своевременно.
Вечером 3 сентября неизвестные взломали официальный сайт МВД Белоруссии. Там появилась информация о розыске «без вести пропавших» Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева, которых обвинили «в военных преступлениях против белорусского народа». После этого сайт перестал работать.
Граждан попросились отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, выполнят несвоевременно
Оказывается все процедуры в МВД держались на сайте
Нет. просто через сайт можно подать обращение, например. В РФ точно, наверно, и РБ тоже
Официальный сайт МВД Белоруссии
*Беларуси
На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
LOIC Путина снова в деле?
зачем лукашэнке сайт мвд если к нему мишустин приехал. пусть повесит пока
Написали бы про взлом сайта Академии МВД РБ сегодня вечером
https://t.me/nexta_live/10557