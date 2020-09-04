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Ольга Щербинина
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Сайт МВД Белоруссии не работает уже сутки. В ведомстве не исключили хакерскую атаку Материал редакции

Накануне на нём появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра МВД Юрия Караева.

13 комментариев
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Официальный сайт МВД Белоруссии не работает по техническим причинам, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. «Мы не исключаем хакерскую атаку», — отметила она.

По сообщению милиции, также была предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу информационных ресурсов МВД. Специалисты занимаются устранением проблем.

Граждан попросились отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, не выполнят своевременно.

Вечером 3 сентября неизвестные взломали официальный сайт МВД Белоруссии. Там появилась информация о розыске «без вести пропавших» Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева, которых обвинили «в военных преступлениях против белорусского народа». После этого сайт перестал работать.

#новости #белоруссия #хакеры

Ольга Щербинина PLUS
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13 комментариев
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solawind

8

Граждан попросились отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, выполнят несвоевременно

Оказывается все процедуры в МВД держались на сайте 

Ответить

Тимур Ретюнский

solawind
0

Нет. просто через сайт можно подать обращение, например. В РФ точно, наверно, и РБ тоже

Ответить

Taktischer Corgi

1

 Официальный сайт МВД Белоруссии

*Беларуси 

Ответить

Alexey Snooker

Taktischer
0

*Белораши

Ответить

Соседний хичхакер

5

Накануне на нём появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра МВД Юрия Караева.

«Мы не исключаем хакерскую атаку»

ДА ЛАДНО?!

Ответить

Романелло Кивогенс

Соседний
6

На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.

Ответить

Вова А.

Соседний
2
Ответить

Andre Macareno

1

LOIC Путина снова в деле?

Ответить

Ваша Закладко

Andre
0

зачем лукашэнке сайт мвд если к нему мишустин приехал. пусть повесит пока

Ответить

Романелло Кивогенс

Ваша
1

пусть повесит пока

Сайт или Мишустин?

Ответить

Найтколл

0

Блэд нэвэльный 

Ответить

Lee

0

Забыли оплатить домен

Ответить

Андрей Андреев

0

Написали бы про взлом сайта Академии МВД РБ сегодня вечером
https://t.me/nexta_live/10557

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