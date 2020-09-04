Белорусское ТВ представило расшифровку «перехваченного разговора Варшавы и Берлина» про отравление Навального Материал редакции
О нём Лукашенко говорил Мишустину.
Белорусское телевидение озвучило в новостном эфире телеканала ОНТ запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального. Её опубликовал также близкий к пресс-службе президента канал «Пул первого».
Государственное агентство «Белта» подчеркнуло, что «содержание разговора подтверждает: озвученная ранее немецкими властями информация, что россиянин Алексей Навальный был отравлен, является фальсификацией»
3 сентября Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина. По его словам, оттуда следовало, что отравление Навального является фальсификацией. Лукашенко пообещал передать российской стороне запись разговора. Он также предупредил Мишустина, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами в стране.
В правительстве Германии слова Лукашенко назвали неправдой. В кабмине отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили. 2 сентября военные токсикологи Германии сообщили, что нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Политик до сих пор находится в коме.
Социалистический крюк
Вот, что получилось на снимке
суууук господи лексус и вован были бы убедительнее
Я не знаю кто это, но любая хуйня будет более убедительней чем это
Алло! Добрый день, Ник. Как там с деньгами?
С какими деньгами, Майк?
Которые я вложил
Куда?
В капитал
Какой капитал?
В отравление Навального и протесты в РБ
похоже на диалог из фильма или игры, когда зритель не знает предыстории ситуации, и персонажи как бы невзначай неестественно проговаривают это между собой, чтобы ввести зрителя в контекст.
Скорее рандомный разговор двух неписей у костра
Брюс Уиллис
Если бы не ты, мне пришлось писать тоже самое, я давно так не смеялся
отбить охоту Путина сунуть нос в дела Беларуси
Так тупо что аж смешно
Бляяяя, да когда два гэбиста сидели у Симонян и затирали про шпили и то более убедительно было.
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с отравлением Навального?
— А?
— Как с Навальным-то там?
— Чё с Навальным?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Варшава.
Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси…
АХАХАХАХАХХПАХХАХПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ Я НЕ МОГУ
Видос так дерьмово загрузился, и я не удивлюсь если именно так его на белорусском ТВ и показали
Так и представляю красные от стыда рожи звукачей и актеров озвучки, когда от старенького генерала им пришли тезисы про крепкого орешка, профессионалов и поддержку президента.
Думаю, что в сериалах нтв и документалках рен-тв фактуру побольше
Надеюсь, Лукашенко лично это придумывал.
На моменте про крепкого орешка я просто от смеха укатился под стол 🤣 каких-то не тех пиарщиков отправили на помощь 😂
горжусь тем, что держу себя в руках, и до сих пор эту поеботу не слушал и не читал.
Всё ясно! Имейте смелость признать, что никто Навального не травил! Зря только медицинский бизнес-джет гоняли! Зря омского главврача хуями обложили! Как не стыдно было верить в этот инфошум! Пескова с Путеным отвлекли только от важных дел!
Вот честно...
Мутят какую то хуйню они (Лукаш сотоварищи)
А стыдно мне 🤦🏻♂️🤷🏻♂️
Вот вам смешно, а крепкий орешек может реально верит в существование Ника и Майка
Нет смысла водиться с этим тупым колхозником, он уже труп. Самое страшное, что наши пытаются с ним как то вести дела, а значит они похожи.
Пора думать о 24 годе: Виза в паспорте любая, налички валютной, здоровье подправить. Какой то чек лист подготовки к революции и последующим реформам надо накидать
Бляяя, это еще более топорная хуйня, чем оправдывания со шпилем Бибы и Боба - два долбоеба.
Ахаххахахаххах, дочитал крепкого орешка и меня порвало)))
А белорусам ещё как минимум 5 лет с этим орешком жить)