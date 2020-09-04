Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы всё по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем её заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.