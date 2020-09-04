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Ольга Щербинина
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Белорусское ТВ представило расшифровку «перехваченного разговора Варшавы и Берлина» про отравление Навального Материал редакции

О нём Лукашенко говорил Мишустину.

106 комментариев
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Белорусское телевидение озвучило в новостном эфире телеканала ОНТ запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального. Её опубликовал также близкий к пресс-службе президента канал «Пул первого».

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы всё по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем её заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

Государственное агентство «Белта» подчеркнуло, что «содержание разговора подтверждает: озвученная ранее немецкими властями информация, что россиянин Алексей Навальный был отравлен, является фальсификацией»

3 сентября Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина. По его словам, оттуда следовало, что отравление Навального является фальсификацией. Лукашенко пообещал передать российской стороне запись разговора. Он также предупредил Мишустина, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами в стране.

В правительстве Германии слова Лукашенко назвали неправдой. В кабмине отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили. 2 сентября военные токсикологи Германии сообщили, что нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Политик до сих пор находится в коме.

#новости #белоруссия

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Явный пришелец

92
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Социалистический крюк

Явный
31

Вот, что получилось на снимке

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Явный пришелец

Социалистический
5

С таким видом монтировали этот шедевр?

Ответить

Emil

Социалистический
3

бля, прям такая же поза сейчас у меня!

Ответить

Высокий химик

Явный
6

Интересно смотрится как с каждой вспышкой падает новый лайк 

Ответить

Коренной бас

91

 Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы.

АХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХА НУ ДА ТАК ВСЕ И БЫЛО

Ответить

Имя Фамилия

Коренной
4

Это просто кринж

Ответить

Дмитрий Дорин

Коренной
4

-А ещё у него самый большой член

Ответить

Илюхер XXX

77

суууук господи лексус и вован были бы убедительнее

Ответить

Владимир Яворский

Илюхер
5

Я не знаю кто это, но любая хуйня будет более убедительней чем это

Ответить

Владимир Филатов

Владимир
0

Они недавно разыграли Дуду

Ответить

Nikita Zubkov

54

Алло! Добрый день, Ник. Как там с деньгами?

Ответить

Алексей Лис

Nikita
37

С какими деньгами, Майк?

Ответить

Алмаз Ахметзянов

Алексей
9

Которые я вложил

Ответить

Станислав Жуков

Алмаз
11

Куда?

Ответить

Алмаз Ахметзянов

Станислав
10

В капитал

Ответить

Станислав Жуков

Алмаз
9

Какой капитал?

Ответить

Jabas

Станисл…
1

Ну в капитал

Ответить

Немецкий бокал

Jabas
6

Ну? Какой капитал? Пидор ты ёбаный!

Ответить

Jabas

Немецкий
0

Ну в такой капитал, пидор!

Ответить

Алмаз Ахметзянов

Станисл…
1

Капитал подъёма революции в РБ

Ответить

Valeriy Avdeyev

Станисл…
1

https://www.youtube.com/watch?v=psl1I8LYPl0

Ответить

Amaze Zett

Станисл…
0

капитал пржиточного минимума

Ответить

Михаил Сердюков

Станисл…
0

в капитал прожиточного минимума

Ответить

Иван Демченко

Станислав
2

В отравление Навального и протесты в РБ

Ответить

Вова А.

Иван
0

и как?

Ответить

Противный диод

49

Чё за артхаус?

Ответить

Владимир Яворский

Противный
4

Деды пробуют в современном искусстве

Ответить

Вова А.

Противный
0

они прям как будто спецом кек для тж готовили

Ответить

thewatt

46

похоже на диалог из фильма или игры, когда зритель не знает предыстории ситуации, и персонажи как бы невзначай неестественно проговаривают это между собой, чтобы ввести зрителя в контекст.

Ответить

Станислав Минаков

thewatt
4

Скорее рандомный разговор двух неписей у костра

Ответить

Antony Divnich

Станислав
1

Внимание, анекдот!

Ответить

Типичный рак

thewatt
2
Ответить

Kris

32

Не ну всё убедительно, даже не подкопаться, ага.

Ответить

Трудящийся алмаз

27

Диалог будто Донцова писала

Ответить

Нынешний ихтиандр

21

 Президент Лукашенко оказался крепким орешком

Капец он крутой

Ответить

Eduard Vakhitov

Нынешний
0

Брюс Уиллис 

Ответить

theLastLetters

Eduard
4

Крепкий картошек.

Ответить

Dmitry Batorov

Нынешний
0
Ответить

Таинственный Женя

19

бля я прочитал расшифровку АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

Ответить

Влад Смирнов

Таинственный
2

Если бы не ты, мне пришлось писать тоже самое, я давно так не смеялся

Ответить

Jabas

18

отбить охоту Путина сунуть нос в дела Беларуси

Так тупо что аж смешно

Ответить

Романелло Кивогенс

Jabas
0

Как эта фраза звучит в оригинале?

Ответить

Random Person

18
Ответить

Подсолнух

14

Бляяяя, да когда два гэбиста сидели у Симонян и затирали про шпили и то более убедительно было.

Ответить

Аккаунт

10

— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с отравлением Навального?
— А?
— Как с Навальным-то там?
— Чё с Навальным?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Варшава.

Ответить

n4rym

9

Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси…

АХАХАХАХАХХПАХХАХПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ Я НЕ МОГУ

Ответить

Max Volotsky

8
Ответить

Таинственный Женя

6

не ну спасибо вообще, что на беларусском не записали

Ответить

Таинственный Женя

6

крепкий орешек блять

Ответить

Всероссийский единорожек88

6

Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком.

Бля, сашка, нахуя такое палево сочинять

Ответить

Жаркий крюк

6

Как же я ору. Это почти на уровне победы северокорейской сборной на ЧМ по футболу!)

Ответить

Олег Иванов

5

Видос так дерьмово загрузился, и я не удивлюсь если именно так его на белорусском ТВ и показали

Ответить

Таинственный Женя

4

а че не на немецком

Ответить

Имя Фамилия

4
Ответить

Ян Китаев

4

Диалог каких-то карикатурных злодеев из мультиков

Ответить

Романтический каякер

4

Пиздец они рофлят. Сценаристы прямиком из российских сериалов походу.

Ответить

Василий Кудряшов

3

Диалоги оптимусгенг писали

Ответить

Важный месяц

3
Ответить

Жаркий крюк

3

Президент Лукашенко оказался крепким орешком.

Как без этого) Прямо представляю дискуссию, добавлять это предложение или нет) 

Ответить

Grant Vaspurakan

2

Ахаххахахаха , лукашенко пидарасыч , надеюсь усатого повесят на площади

Ответить

Захар Ивлеев

2

в конце надо было добавить оптимус генг пцыц чикибамбони

Ответить

Smerterin .

2

Кто-нибудь попросите Володарского переозвучить эту запись.

Ответить

Наташа Буринская

2

Скорее бы тик-токеры сняли прикольные видосы с этой озвучкой

Ответить

Taktischer Corgi

2

Теперь есть опасность, что Меркель помрёт от смеха, когда это услышит(

Ответить

Витя Камаз

2

Так и представляю красные от стыда рожи звукачей и актеров озвучки, когда от старенького генерала им пришли тезисы про крепкого орешка, профессионалов и поддержку президента.

Ответить

Жесткий вентилятор

2

твиттер поржал, а для аудитории первого самое то

Ответить

Словесный Интервент

Жесткий
0

Думаю, что в сериалах нтв и документалках рен-тв фактуру побольше 

Ответить

a handsome cat

1

Надеюсь, Лукашенко лично это придумывал.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

a
0

Если бы лично, то больше бы в диалоге было нализано ему.

Ответить

Аккаунт

1

Ору в голос

Ответить

Грузовой кубок

1

Этот диалог писал сценарист российских сериалов, так больше никто не умеет

Ответить

Словесный Интервент

1

На моменте про крепкого орешка я просто от смеха укатился под стол 🤣 каких-то не тех пиарщиков отправили на помощь 😂

Ответить

Andrew Nikolaev

0

дед пей таблетки а то получишь по жопе жпг

Ответить

Bad Mother Fucker

0

горжусь тем, что держу себя в руках, и до сих пор эту поеботу не слушал и не читал.

Ответить

Иван Демченко

0

Дайте текстом, пж

Ответить

Полный дебаркадер

0

сююююююка

Ответить

Мурат Богус

0

Алло? Я по поводу русского оппозиционера звоню.

Ответить

Дон Карлионе

0

дичь, слов нет

Ответить

Anna Mityakova

0

Вери профешнл 

Ответить

Евгений Большаков

0

о, и выборы приплели до кучи

Ответить

Великолепный историк

0

сам григорич этот диалог и писал небось

а звук просто из немецкой порнухи скачали

Ответить

Владислав Сластушевский

0

На белорусский бы перевели, а то так скучно(

Ответить

Волшебный Филипп

0

КГ/АМ

Ответить

DC Maniac

0

🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️....

Ответить

Михаил Зинчук

0

Блять это выглядит как стебный коммент просто

Ответить

Архитектурный Данила

0

Господи ну что за кринж 🦦

Ответить

Юлия Вязких

0

лол

Ответить

Taktischer Corgi

0

Всё ясно! Имейте смелость признать, что никто Навального не травил! Зря только медицинский бизнес-джет гоняли! Зря омского главврача хуями обложили! Как не стыдно было верить в этот инфошум! Пескова с Путеным отвлекли только от важных дел!

Ответить

Влад Мурыгин

0

🤦🏻‍♂️ Это диалог и дубляж из фильма 90х от «крепкого орешка Лукашенко»?

Ответить

DC Maniac

0

Вот честно...
Мутят какую то хуйню они (Лукаш сотоварищи)

А стыдно мне 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

Ответить

Руслан Астратов

0

Трейлер нового сезона "Спящих" охуенен

Ответить

Eugene Panfilov

0

Вот вам смешно, а крепкий орешек может реально верит в существование Ника и Майка

Ответить

Воинский самолет

0
Ответить

Lee

0
Ответить

Taktischer Corgi

0

Белорусское ТВ

*RT... уже филиал RT

Ответить

Алексей Семенов

0

Ну так что с деньгами? 

Ответить

Горный крюк

0

Самое интересное, что они друг другу на английском сказали Пока, но шум из трубки дальше слышно. Нахуя держать трубку если уже закончили разговор? Только разве это фальсификация

Ответить

Андрей Ядров

0

Прям начало боевика 90-х. Особенно голоса 🤣

Ответить

Андрей Рядькин

0

Нет смысла водиться с этим тупым колхозником, он уже труп. Самое страшное, что наши пытаются с ним как то вести дела, а значит они похожи.
Пора думать о 24 годе: Виза в паспорте любая, налички валютной, здоровье подправить. Какой то чек лист подготовки к революции и последующим реформам надо накидать

Ответить

Воздушный щит

0

Пасту на дваче нашли?

Ответить

Грузовой кубок

0

Очень интересно, как на российском тв это будут подавать)

Ответить

Романтический каякер

Грузовой
0

Сдерживая смех

Ответить

Алексъ Кауфманъ

0

Называйте меня теперь КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Ответить

Vladic Samovar

0

Бляяя, это еще более топорная хуйня, чем оправдывания со шпилем Бибы и Боба - два долбоеба. 

Ответить

YeezySpace

0

Ахаххахахаххах, дочитал крепкого орешка и меня порвало)))
А белорусам ещё как минимум 5 лет с этим орешком жить)

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