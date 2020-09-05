Телеведущий назвал это фрагментом из стихотворения «Папа может папа может всё что угодно».

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На Первом канале стартовал новый сезон «Вечернего Урганта» — он начался с пародии на Александра Лукашенко и его сына, которые в конце августа прилетели в резиденцию президента Белоруссии в бронежилетах и с автоматами. Видео опубликовали в твиттере шоу.

Ургант и Дмитрий Хрусталёв вышли к зрителям с игрушечными автоматами, в бронежилетах и каске. «Мы с тобой до конца», — крикнули телеведущему из зала, на что тот ответил — «они с нами до конца, это получается ещё минут 45». Ургант назвал эту пародию фрагментом из стихотворения «Папа может папа может всё что угодно».

23 августа вооружённый Лукашенко в сопровождении 15-летнего сына Коли, который тоже был с автоматом и в бронежилете, прилетел в минскую резиденцию. В соцсетях президента Белоруссии обвинили в сумасшествии и возвращении 90-х, а также стали недоумевать, почему он взял с собой сына.

Второй раз Лукашенко появился с автоматом у своей резиденции 31 августа — его образ напомнил пользователям соцсетей персонажей GTA и Counter-Strike.