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Артём Мазанов
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«Они с нами до конца, ещё 45 минут»: Ургант начал новый сезон своего шоу с пародии на вооружённого Лукашенко и его сына Материал редакции

Телеведущий назвал это фрагментом из стихотворения «Папа может папа может всё что угодно».

5 комментариев
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На Первом канале стартовал новый сезон «Вечернего Урганта» — он начался с пародии на Александра Лукашенко и его сына, которые в конце августа прилетели в резиденцию президента Белоруссии в бронежилетах и с автоматами. Видео опубликовали в твиттере шоу.

Ургант и Дмитрий Хрусталёв вышли к зрителям с игрушечными автоматами, в бронежилетах и каске. «Мы с тобой до конца», — крикнули телеведущему из зала, на что тот ответил — «они с нами до конца, это получается ещё минут 45». Ургант назвал эту пародию фрагментом из стихотворения «Папа может папа может всё что угодно».

23 августа вооружённый Лукашенко в сопровождении 15-летнего сына Коли, который тоже был с автоматом и в бронежилете, прилетел в минскую резиденцию. В соцсетях президента Белоруссии обвинили в сумасшествии и возвращении 90-х, а также стали недоумевать, почему он взял с собой сына.

Резонанс: Лукашенко в сопровождении 15-летнего…
В соцсетях его обвинили в сумасшествии и возвращении 90-х.
tjournal.ru

Второй раз Лукашенко появился с автоматом у своей резиденции 31 августа — его образ напомнил пользователям соцсетей персонажей GTA и Counter-Strike.

#новости #ургант #белоруссия

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5 комментариев
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Ваня Погост

5

Грешно смеяться над больными людьми. Ладно, Урганту не впервой извиняться за свои шутейки на Первом канале.

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Словесный Интервент

2

 Ургант начал новый сезон своего шоу с пародии на вооружённого Лукашенко и его сына

Формально сезон начали совершенно с другого. 

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Иван Прохоров

Словесный
0

Тоже неплохо)

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Правовой огонь

0

будет ли Вано шутить, когда его работодатель в схожей ситуации окажется?

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Алекс Суханов

0

Тут важна интонация, понимаете? Приииикоол!)

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