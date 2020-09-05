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Артём Мазанов
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Трамп впервые прокомментировал отравление Навального — у США нет доказательств, но нет повода не доверять Германии Материал редакции

Президент США сильно разозлится, если подтвердится причастность России к отравлению Навального.

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Дональд Трамп Фото Reuters

Дональд Трамп впервые прокомментировал отравление Алексея Навального, который находится в коме в немецкой клинике «Шарите». Запись его брифинга опубликовал Белый дом.

Трамп рассказал, что у США пока нет никаких доказательств отравления Навального, американские власти пока точно не знают, что произошло с российским оппозиционером. Президент США заявил, что нет причин сомневаться в выводах правительства Германии. Трамп уточнил, что Штаты получат «много документов» об отравлении Навального «в ближайшие несколько дней».

Я не знаю точно, что произошло. Я думаю, что это трагедия, это ужасно, такое не должно происходить. У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу.

Дональд Трамп

Трамп заявил, что «очень сильно бы разозлился», если бы отравление подтвердилось. На вопрос о возможных санкция со стороны США он ответил: «Никто не был более жёстким в отношении России, чем я».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.

#новости #отравлениенавального #трамп

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Предельный блик

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Решил хайпануть на своё смерти 

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Лысина Арика

Предельный
1

Второй раз не прокатит/

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Предельный блик

Лысина
0

Жаль

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Социалистический паркур

Лысина
–1

Пятый уже

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NiemandDa

1

«Мне похуй, я занят Байденом»

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Совместный паук например

0
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Социалистический паркур

–2

Западные СМИ уже насрали в головы своим читателям, написав про «нет доказательств» и выбросив всё остальное о документах и Германии. 

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Михаил Мятный

Социалистический
1

А конкретно, западные СМИ - сторонники демократов?)0

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Bad Mother Fucker

Михаил
0

левацкие подрывные западные сми!

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