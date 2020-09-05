Трамп впервые прокомментировал отравление Навального — у США нет доказательств, но нет повода не доверять Германии Материал редакции
Президент США сильно разозлится, если подтвердится причастность России к отравлению Навального.
Дональд Трамп впервые прокомментировал отравление Алексея Навального, который находится в коме в немецкой клинике «Шарите». Запись его брифинга опубликовал Белый дом.
Трамп рассказал, что у США пока нет никаких доказательств отравления Навального, американские власти пока точно не знают, что произошло с российским оппозиционером. Президент США заявил, что нет причин сомневаться в выводах правительства Германии. Трамп уточнил, что Штаты получат «много документов» об отравлении Навального «в ближайшие несколько дней».
Трамп заявил, что «очень сильно бы разозлился», если бы отравление подтвердилось. На вопрос о возможных санкция со стороны США он ответил: «Никто не был более жёстким в отношении России, чем я».
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.
Второй раз не прокатит/
А конкретно, западные СМИ - сторонники демократов?)0