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Артём Мазанов
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PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров. Компания потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать» Материал редакции

Основатели PandaDoc — инициаторы сбора денег для силовиков Белоруссии, которые решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам.

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Четверых руководителей IT-компании PandaDoc арестовали на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере — на них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РБ. Об этом сообщается на специально созданном сайте компании.

Компания заявила, что их бухгалтера Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и HR Владислава Михолапа обвиняют в хищении бюджетных средств — 107 тысяч белорусских рублей (три миллиона российских рублей) — совершённом группой лиц с использованием служебного положения. PandaDoc заявила, что «обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований».

Не секрет, что в Республике практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники четырёх невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc.

PandaDoc

PandaDoc потребовала «немедленно освободить» коллег, закрыть уголовное дело, «дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству». В противном случае она прекратит работу в Белоруссии, начнёт основание альтернативы Парка Высоких Технологий в другой стране, а также осветит происходящее «во всех международных медиа, политических и экономических кругах».

В компании считают, что такие «репрессии» проводятся, «чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей», которые начали сбор денег для силовиков, решивших уволиться. «Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией», — добавили в PandaDoc.

2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. Микадо — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине.

#новости #белоруссия

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