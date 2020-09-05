В США подозреваемому в атаке на завод Tesla россиянину предъявили обвинение Материал редакции
По версии следствия, Егор Крючков планировал внедрить вредоносное ПО, а затем — вымогать деньги под угрозой обнародования украденных данных.
Задержанному в США россиянину Егору Крючкову — подозреваемому в атаке на завод Tesla — предъявили обвинение в сговоре с целью умышленного повреждения защищённого компьютера. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Обвинение считает, что Крючков сообщниками с 16 июля по 22 августа пытался подкупить сотрудника американской компании, расположенной в штате Невада, чтобы тот внедрил вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании — для получения данных. Сообщалось, что за установку вредоносных программ они предлагали сотруднику миллион долларов.
Прокуроры и ФБР считают, что злоумышленники планировали использовать украденные данные для шантажа, угрожая компании обнародовать информацию. Минюст отметил, что «подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне всяких разумных сомнений».
Минюст США сообщил о задержании Крючкова 22 августа. В сообщении ведомства говорилось, что он пытался внедрить вредоносное ПО в сеть компании из Невады, но её название не уточнялось. 26 августа Крючкова арестовали, а через два дня Илон Маск сообщил, что кибератака готовилась на завод Tesla.