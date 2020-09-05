Новости
Артём Мазанов
371

В США подозреваемому в атаке на завод Tesla россиянину предъявили обвинение Материал редакции

По версии следствия, Егор Крючков планировал внедрить вредоносное ПО, а затем — вымогать деньги под угрозой обнародования украденных данных.

2 комментария
В закладки

Задержанному в США россиянину Егору Крючкову — подозреваемому в атаке на завод Tesla — предъявили обвинение в сговоре с целью умышленного повреждения защищённого компьютера. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Обвинение считает, что Крючков сообщниками с 16 июля по 22 августа пытался подкупить сотрудника американской компании, расположенной в штате Невада, чтобы тот внедрил вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании — для получения данных. Сообщалось, что за установку вредоносных программ они предлагали сотруднику миллион долларов.

Прокуроры и ФБР считают, что злоумышленники планировали использовать украденные данные для шантажа, угрожая компании обнародовать информацию. Минюст отметил, что «подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне всяких разумных сомнений».

Минюст США сообщил о задержании Крючкова 22 августа. В сообщении ведомства говорилось, что он пытался внедрить вредоносное ПО в сеть компании из Невады, но её название не уточнялось. 26 августа Крючкова арестовали, а через два дня Илон Маск сообщил, что кибератака готовилась на завод Tesla.

#новости #сша #tesla

Артём Мазанов PLUS
+131 536
И это не новость ИА «Панорама»
0
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 208241, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 05 Sep 2020 11:52:58 +0300", "is_special": false }
Скидки на новые Honor в «Связном»
Купите смартфон серии Honor 30 Series с выгодой до 7 500 рублей
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Rodion Kutsaev

1
Ответить

Lofoten Forsake

0

Комментариев нет

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Красноярске учительница предложила первоклассникам сделать фото без ребёнка-инвалида. Прокуратура начала проверку
Мама мальчика попросила не травить учительницу.
209
Разборы
Частые вопросы по отравлению Навального
Решил тезисно собрать и ответить на разные вопросы.
289
Разборы
«Антиутопия» от Amazon: главное из отчёта о слежке за сотрудниками, тяжёлой работе и борьбе с профсоюзами
По словам правозащитников, у компании есть специальные «разведчики», а сотрудники сравнивают работу с сюжетом «Повелителя мух».
168
Популярное за три дня
Новости
Белорусское ТВ представило расшифровку «перехваченного разговора Варшавы и Берлина» про отравление Навального
О нём Лукашенко говорил Мишустину.
385
Новости
Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок»
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
445
Разборы
Частые вопросы по отравлению Навального
Решил тезисно собрать и ответить на разные вопросы.
289
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Alex Sharp

В Екатеринбурге пройдёт Неделя…

Иван Ташкинов

Delivery Club скроет от…

No Name

Lo-Fi Challenge: пользователи…

Litnikov Danil

В сети не воспринимают всерьёз…

Savage Steel

В России растет спрос на…

Владимир Загуляев

В Екатеринбурге пройдёт Неделя…

Rodion Kutsaev

В США подозреваемому в атаке на…