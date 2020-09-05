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Артём Мазанов
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СМИ: в Минске на акции солидарности задержали 15 человек, вышедших поддержать задержанных в холле университета студентов Материал редакции

Накануне ОМОН жёстко задержал пять студентов МГЛУ, которые пели песни в университете.

17 комментариев
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В Минске у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости силовики задержали 15 студентов, вышедших на акцию в поддержку задержанных накануне прямо в университете студентов. Об этом пишет Onliner.

Очевидцы сообщили, что силовики «забрали всех парней». Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.

 

Акция солидарности студентов также проходит возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Один из преподавателей заявил, что педагоги больше не допустят насилия над своими студентами. Студенты также вышли к зданию юридического факультета БГУ и начали петь там песни.

Видео «Радио Свобода»

4 сентября силовики жёстко задержали пять студентов в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). МВД рассказало, что перед этим студенты в знак протеста начали петь «Марсельезу», нарушая общественный порядок. Ректор университета рассказала, что для неё это было неожиданностью. «Мы знали, что вы пойдете петь песню, мы послали туда декана, чтобы каждый поговорил со своими студентами. И деканы стояли и ждали, когда вы споете», — рассказала он.

Видео Nexta

#новости #белоруссия

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17 комментариев
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Сергей Королевский

24

Кто в Беларуси крепкие орешки, так это обычные беларусы. А не Лукашенко 

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Ненужный супер_стар

Сергей
0

Перейдём на "ты"?

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Европейский фонарь

Ненужный
0
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Просто Тимуррр

17

Судя по тому, что менты всегда в масках, больше всего они боятся деанона. Кажется, отбивать задержанных будет легче, если перед этим сорвать маски. Менты тупо съебутся, чтоб не засветить ебло на камеры.

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Алиса Барышман

Просто
9

Так они вроде ментов вообще не трогают на видео.

Но с деаноном ты прав. Без маски и под камерами они ещё подумают. Но за такое сорвавшему(или кому-нибудь из задержаных) могут нападение и проч впаять.

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Tural M

Алиса
0

его фотку потом вывесят в зал славы героически павших за свободу, на равне с тем парнем, который поднял забрало шлема в Москве, и того, который кинул бумажный стакан, мемориал будет)

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one channel

Просто
0

Там наверняка ещё много россиян из них, и на таком засветится никто не готов

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Мелкий коктейль

6

Вы зачем снимаете? Хотите как на Украине?

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

Надеюсь их всех ждет судьба Беркута

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Алиса Барышман

Marhal_New
3

Так его просто расформировали, а некоторых объявили вне закона.
Получается, что Беркут вполне себе безнаказано отделался. БОльшая часть обвиняемых сбежала, часть обменяли(емнип тех как раз тех пятерых, которых поймали).

P.S.
Часть сотрудников николаевского «Беркута» проходят службу в спецподразделении МВД Беларуси.

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Tural M

Алиса
0

по Беркуту не понимаю ажиотажа, там же совсем другой расклад был?!)

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Сергей Яковенко

Marhal_New
3

Работа в России?

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HL3 confirmed

Сергей
0

хорошее наказание 

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Фирменный Артем

4

те, кто в масках, замечательно себя сами дегуманизируют. какие к этим людям могут быть вообще сантименты? мол они чью то дети, мужья и отцы. лол.

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Mmmax

1

Странно, что еще ни одного милицая в гражданском не вальнули.
Со стороны натуральное похищение.
Нарвутся, что у кого то с собой огнестрел будет

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Crazy .

0

Забавно, что Марсельеза была запрещена во Франции в период её оккупации нацистской Германией. 

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Argumenta Ambigua

0

Как они цели помечают? По шмоту? По внешности? По активности? Или просто готовятся к приятному вечеру?

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