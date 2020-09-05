СМИ: в Минске на акции солидарности задержали 15 человек, вышедших поддержать задержанных в холле университета студентов Материал редакции
Накануне ОМОН жёстко задержал пять студентов МГЛУ, которые пели песни в университете.
В Минске у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости силовики задержали 15 студентов, вышедших на акцию в поддержку задержанных накануне прямо в университете студентов. Об этом пишет Onliner.
Очевидцы сообщили, что силовики «забрали всех парней». Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.
Акция солидарности студентов также проходит возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Один из преподавателей заявил, что педагоги больше не допустят насилия над своими студентами. Студенты также вышли к зданию юридического факультета БГУ и начали петь там песни.
4 сентября силовики жёстко задержали пять студентов в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). МВД рассказало, что перед этим студенты в знак протеста начали петь «Марсельезу», нарушая общественный порядок. Ректор университета рассказала, что для неё это было неожиданностью. «Мы знали, что вы пойдете петь песню, мы послали туда декана, чтобы каждый поговорил со своими студентами. И деканы стояли и ждали, когда вы споете», — рассказала он.
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Судя по тому, что менты всегда в масках, больше всего они боятся деанона. Кажется, отбивать задержанных будет легче, если перед этим сорвать маски. Менты тупо съебутся, чтоб не засветить ебло на камеры.
Так они вроде ментов вообще не трогают на видео.
Но с деаноном ты прав. Без маски и под камерами они ещё подумают. Но за такое сорвавшему(или кому-нибудь из задержаных) могут нападение и проч впаять.
Там наверняка ещё много россиян из них, и на таком засветится никто не готов
Надеюсь их всех ждет судьба Беркута
Так его просто расформировали, а некоторых объявили вне закона.
Получается, что Беркут вполне себе безнаказано отделался. БОльшая часть обвиняемых сбежала, часть обменяли(емнип тех как раз тех пятерых, которых поймали).
P.S.
Часть сотрудников николаевского «Беркута» проходят службу в спецподразделении МВД Беларуси.
Работа в России?
Странно, что еще ни одного милицая в гражданском не вальнули.
Со стороны натуральное похищение.
Нарвутся, что у кого то с собой огнестрел будет
Забавно, что Марсельеза была запрещена во Франции в период её оккупации нацистской Германией.
Как они цели помечают? По шмоту? По внешности? По активности? Или просто готовятся к приятному вечеру?