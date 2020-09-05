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Артём Мазанов
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В Минске на акциях солидарности задержали 34 человека, вышедших поддержать задержанных в холле университета студентов Материал редакции

Накануне ОМОН жёстко задержал пять студентов МГЛУ, которые пели песни в университете.

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Обновлено: МВД заявило, что 5 сентября на акциях протеста в Минске силовики задержали 34 студента, их всех привлекли к административной ответственности, а 25 человек — уже отпустили домой.

В Минске у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости силовики задержали 15 студентов, вышедших на акцию в поддержку задержанных накануне прямо в университете студентов. Об этом пишет Onliner.

Очевидцы сообщили, что силовики «забрали всех парней». Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.

 

Акция солидарности студентов также проходит возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Один из преподавателей заявил, что педагоги больше не допустят насилия над своими студентами. Студенты также вышли к зданию юридического факультета БГУ и начали петь там песни.

Видео «Радио Свобода»

Обновлено в 22:14: в МВД сообщили, что 5 сентября силовики задержали 34 студента. Всех их привлекли к административной ответственности, а 25 человек уже отпустили, остальные будут ждать суда в отделе полиции. «Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», — добавили в ведомстве.

4 сентября силовики жёстко задержали пять студентов в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). МВД рассказало, что перед этим студенты в знак протеста начали петь «Марсельезу», нарушая общественный порядок. Ректор университета рассказала, что для неё это было неожиданностью. «Мы знали, что вы пойдете петь песню, мы послали туда декана, чтобы каждый поговорил со своими студентами. И деканы стояли и ждали, когда вы споете», — рассказала он.

Видео Nexta

#новости #белоруссия

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33 комментария
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Просто Тимуррр

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Судя по тому, что менты всегда в масках, больше всего они боятся деанона. Кажется, отбивать задержанных будет легче, если перед этим сорвать маски. Менты тупо съебутся, чтоб не засветить ебло на камеры.

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Алиса Барышман

Просто
16

Так они вроде ментов вообще не трогают на видео.

Но с деаноном ты прав. Без маски и под камерами они ещё подумают. Но за такое сорвавшему(или кому-нибудь из задержаных) могут нападение и проч впаять.

Ответить

Алиса Барышман

Алиса
8

Хотя, у некоторых получается.

Ответить

Abram Dikoy

Алиса
1

перепугался кста

Ответить

Облике Морале

Алиса
6
Ответить

Tural M

Алиса
0

его фотку потом вывесят в зал славы героически павших за свободу, на равне с тем парнем, который поднял забрало шлема в Москве, и того, который кинул бумажный стакан, мемориал будет)

Ответить

Bastian Henning

Просто
2

за сорванную маску в автозаке/бусе яйца оторвут и заставят съесть. Это не обычные менты. Это или омон или кгб, может алмаз...

Ответить

Просто Тимуррр

Bastian
5

Ну дарите тогда цветы, шо я еще могу сказать 🤷‍♂️

Ответить

one channel

Просто
1

Там наверняка ещё много россиян из них, и на таком засветится никто не готов

Ответить

Abram Dikoy

one
1

там вообще беларусов нет)) только русские, и лукашенко русский, вся верхушка русская))))

Ответить

Вертер Робот

Просто
1

Лол, они же у власти. Запретят снимать, делов-то. Сделают для ментов отдельные Рублевки, с отдельными школами. Будут рабы отдельно в свои рабские школы ходить и жить в гетто. Вы этого добиваетесь? Хотите пробить дно, хотите стать де-юре тем, кем уже являетесь де-факто - рабом? Они будут жить в центральных районах и одеваться в версаче, а бомжей отлавливать и вывозить на окраины, опиздюливая. Ой, я сейчас США описал)))

Ответить

Сергей Королевский

33

Кто в Беларуси крепкие орешки, так это обычные беларусы. А не Лукашенко 

Ответить

Ненужный супер_стар

Сергей
1

Перейдём на "ты"?

Ответить

Европейский фонарь

Ненужный
0
Ответить

Мелкий коктейль

9

Вы зачем снимаете? Хотите как на Украине?

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

Надеюсь их всех ждет судьба Беркута

Ответить

Алиса Барышман

Marhal_New
8

Так его просто расформировали, а некоторых объявили вне закона.
Получается, что Беркут вполне себе безнаказано отделался. БОльшая часть обвиняемых сбежала, часть обменяли(емнип тех как раз тех пятерых, которых поймали).

P.S.
Часть сотрудников николаевского «Беркута» проходят службу в спецподразделении МВД Беларуси.

Ответить

Tural M

Алиса
1

по Беркуту не понимаю ажиотажа, там же совсем другой расклад был?!)

Ответить

Сергей Яковенко

Marhal_New
4

Работа в России?

Ответить

HL3 confirmed

Сергей
2

хорошее наказание 

Ответить

Фирменный Артем

7

те, кто в масках, замечательно себя сами дегуманизируют. какие к этим людям могут быть вообще сантименты? мол они чью то дети, мужья и отцы. лол.

Ответить

Mmmax

7

Странно, что еще ни одного милицая в гражданском не вальнули.
Со стороны натуральное похищение.
Нарвутся, что у кого то с собой огнестрел будет

Ответить

Собака

7

Как же хочется придумать какой-то волшебный способ чтобы и мирно и эффективно)
но нет - реальность это просто животный мир где ОПГ прикрываются законом и сажают на бутылку мирных людей

Ответить

Странный яд

5

Странная стратегия у беларусов получилась.
Сначала довести силовиков и таракана до паники и страха готовностью отбивать своих, а затем вдруг резко отступить и максимум кричать, "что вы делаете?". Мстят они, вот что. Тут как раз все логично.
Такое ощущение, что еще месяц назад беларусов облучили "антирабом", но сейчас все вернулось в норму.

Ответить

Андрей Андреев

Странный
5

Блин, сколько можно объяснять, Лукашенко только и ждет повода применить оружие. Это не травоядный Янукович. Здесь за срыв маски с ебала омоновца - сразу же статья, за реальное применение силы - скажи спасибо, если живой останешься после побоев.

Ответить

Stepa Demchenko

6

Чисто для справки, когда менты отпиздили студентов на площади в Украине в 2013 году, на следующий день получили массовые протесты более старшего поколения. Ну а потом всем известно что стало с беркутом и куда он съебался

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Романелло Кивогенс

Stepa
1

Янукович к тому моменту правил три с половиной года, через полтора года должны были состояться новые выборы с непредсказуемым результатом. Лукашенко правит страной все 26 лет, и уходить явно не собирается. Как думаете, чьи силовики чувствовали себя в большей безопасности и ощущали свою безнаказанность? 

Ответить

Stepa Demchenko

Романелло
1

Ну так к чему вы ведёте? Я не призываю к насилию, но блять отбивать всякий раз ребят то можно. А то только и слышно как кричат, но действий никаких

Ответить

Crazy .

1

Забавно, что Марсельеза была запрещена во Франции в период её оккупации нацистской Германией. 

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Как они цели помечают? По шмоту? По внешности? По активности? Или просто готовятся к приятному вечеру?

Ответить

Паша Сасковец

Argumenta
0

Чаще гребут мужчин с символикой и татуировками. Татуировки могут быть и не тематические. Ну и просто тех, кто ведёт себя активно: кричалки начинает, плакат несёт.

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

Задержали тех, кто за задержанных?) Фрактал

Ответить

Rudolf Cunningham

0

Беларусь уже скучно, давайте новое что-то.

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