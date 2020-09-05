В Минске на акциях солидарности задержали 34 человека, вышедших поддержать задержанных в холле университета студентов Материал редакции
Накануне ОМОН жёстко задержал пять студентов МГЛУ, которые пели песни в университете.
В Минске у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости силовики задержали 15 студентов, вышедших на акцию в поддержку задержанных накануне прямо в университете студентов. Об этом пишет Onliner.
Очевидцы сообщили, что силовики «забрали всех парней». Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.
Акция солидарности студентов также проходит возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Один из преподавателей заявил, что педагоги больше не допустят насилия над своими студентами. Студенты также вышли к зданию юридического факультета БГУ и начали петь там песни.
Обновлено в 22:14: в МВД сообщили, что 5 сентября силовики задержали 34 студента. Всех их привлекли к административной ответственности, а 25 человек уже отпустили, остальные будут ждать суда в отделе полиции. «Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», — добавили в ведомстве.
4 сентября силовики жёстко задержали пять студентов в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). МВД рассказало, что перед этим студенты в знак протеста начали петь «Марсельезу», нарушая общественный порядок. Ректор университета рассказала, что для неё это было неожиданностью. «Мы знали, что вы пойдете петь песню, мы послали туда декана, чтобы каждый поговорил со своими студентами. И деканы стояли и ждали, когда вы споете», — рассказала он.
Судя по тому, что менты всегда в масках, больше всего они боятся деанона. Кажется, отбивать задержанных будет легче, если перед этим сорвать маски. Менты тупо съебутся, чтоб не засветить ебло на камеры.
Так они вроде ментов вообще не трогают на видео.
Но с деаноном ты прав. Без маски и под камерами они ещё подумают. Но за такое сорвавшему(или кому-нибудь из задержаных) могут нападение и проч впаять.
Хотя, у некоторых получается.
за сорванную маску в автозаке/бусе яйца оторвут и заставят съесть. Это не обычные менты. Это или омон или кгб, может алмаз...
Там наверняка ещё много россиян из них, и на таком засветится никто не готов
там вообще беларусов нет)) только русские, и лукашенко русский, вся верхушка русская))))
Лол, они же у власти. Запретят снимать, делов-то. Сделают для ментов отдельные Рублевки, с отдельными школами. Будут рабы отдельно в свои рабские школы ходить и жить в гетто. Вы этого добиваетесь? Хотите пробить дно, хотите стать де-юре тем, кем уже являетесь де-факто - рабом? Они будут жить в центральных районах и одеваться в версаче, а бомжей отлавливать и вывозить на окраины, опиздюливая. Ой, я сейчас США описал)))
Кто в Беларуси крепкие орешки, так это обычные беларусы. А не Лукашенко
Надеюсь их всех ждет судьба Беркута
Так его просто расформировали, а некоторых объявили вне закона.
Получается, что Беркут вполне себе безнаказано отделался. БОльшая часть обвиняемых сбежала, часть обменяли(емнип тех как раз тех пятерых, которых поймали).
P.S.
Часть сотрудников николаевского «Беркута» проходят службу в спецподразделении МВД Беларуси.
Работа в России?
Странно, что еще ни одного милицая в гражданском не вальнули.
Со стороны натуральное похищение.
Нарвутся, что у кого то с собой огнестрел будет
Как же хочется придумать какой-то волшебный способ чтобы и мирно и эффективно)
но нет - реальность это просто животный мир где ОПГ прикрываются законом и сажают на бутылку мирных людей
Странная стратегия у беларусов получилась.
Сначала довести силовиков и таракана до паники и страха готовностью отбивать своих, а затем вдруг резко отступить и максимум кричать, "что вы делаете?". Мстят они, вот что. Тут как раз все логично.
Такое ощущение, что еще месяц назад беларусов облучили "антирабом", но сейчас все вернулось в норму.
Блин, сколько можно объяснять, Лукашенко только и ждет повода применить оружие. Это не травоядный Янукович. Здесь за срыв маски с ебала омоновца - сразу же статья, за реальное применение силы - скажи спасибо, если живой останешься после побоев.
Чисто для справки, когда менты отпиздили студентов на площади в Украине в 2013 году, на следующий день получили массовые протесты более старшего поколения. Ну а потом всем известно что стало с беркутом и куда он съебался
Янукович к тому моменту правил три с половиной года, через полтора года должны были состояться новые выборы с непредсказуемым результатом. Лукашенко правит страной все 26 лет, и уходить явно не собирается. Как думаете, чьи силовики чувствовали себя в большей безопасности и ощущали свою безнаказанность?
Ну так к чему вы ведёте? Я не призываю к насилию, но блять отбивать всякий раз ребят то можно. А то только и слышно как кричат, но действий никаких
Забавно, что Марсельеза была запрещена во Франции в период её оккупации нацистской Германией.
Как они цели помечают? По шмоту? По внешности? По активности? Или просто готовятся к приятному вечеру?
Чаще гребут мужчин с символикой и татуировками. Татуировки могут быть и не тематические. Ну и просто тех, кто ведёт себя активно: кричалки начинает, плакат несёт.