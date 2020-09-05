Накануне ОМОН жёстко задержал пять студентов МГЛУ, которые пели песни в университете.

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Обновлено: МВД МВД заявило , что 5 сентября на акциях протеста в Минске силовики задержали 34 студента, их всех привлекли к административной ответственности, а 25 человек — уже отпустили домой.

В Минске у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости силовики задержали 15 студентов, вышедших на акцию в поддержку задержанных накануне прямо в университете студентов. Об этом пишет Onliner.

Очевидцы сообщили, что силовики «забрали всех парней». Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика.

Акция солидарности студентов также проходит возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Один из преподавателей заявил, что педагоги больше не допустят насилия над своими студентами. Студенты также вышли к зданию юридического факультета БГУ и начали петь там песни.

Видео «Радио Свобода»

Обновлено в 22:14: в МВД сообщили, что 5 сентября силовики задержали 34 студента. Всех их привлекли к административной ответственности, а 25 человек уже отпустили, остальные будут ждать суда в отделе полиции. «Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», — добавили в ведомстве.

4 сентября силовики жёстко задержали пять студентов в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). МВД рассказало, что перед этим студенты в знак протеста начали петь «Марсельезу», нарушая общественный порядок. Ректор университета рассказала, что для неё это было неожиданностью. «Мы знали, что вы пойдете петь песню, мы послали туда декана, чтобы каждый поговорил со своими студентами. И деканы стояли и ждали, когда вы споете», — рассказала он.

Видео Nexta