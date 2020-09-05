Новости
Артём Мазанов
1851

МИД России: над веществами группы «Новичок» несколько лет работали «специалисты многих западных стран» и НАТО Материал редакции

В министерстве напомнили об этом на фоне «безапелляционных утверждений», что «Новичок» разрабатывали только в России.

25 комментариев
В закладки

Министерство иностранных дел РФ заявило, что над веществами группы «Новичок» работали не только в России. Об этом сообщается на сайте министерства.

Так МИД России отреагировал на совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии, которые назвали инцидент с Навальным «нарушением принципов плюрализма» и призвали Россию поторопиться с расследованием, а также привлечь виновных к ответственности. «Использование химического оружия, где бы то ни было, когда бы то ни было, кем бы то ни было неприемлемо ни при каких условиях и противоречит международным нормам, которыми запрещено использование такого оружия», — напомнили они. Главы МИД подчеркнули, что Навального отравили ядом, который относится к группе веществ, разработанных Россией.

Российский МИД назвал «безапелляционными утверждениями» заявления о том, что вещества группы «Новичок» разрабатывала только Россия.

На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов.

МИД РФ

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.

#новости #отравлениенавального

Артём Мазанов PLUS
+131 729
И это не новость ИА «Панорама»
2
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 25, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 208329, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 05 Sep 2020 15:54:36 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Совместный паук например

29

Это были не мы
Это украинский бук
Это был украинский самолет, есть свидетель
Они уже были мертвы зарнее
Это провокация
Это сепаратисткий бук, а не наш

Ответить

Anton Golovanov

15

Поводов для возбуждения уголовного дела нет, у Навального нарушение обмена веществ. Но если что, то отравить "Новичком" могли и не мы. Впрочем, в этом случае поводов для возбуждения уголовного дела тоже нет, западные спецслужбы работают с химическим оружием в Томске полностью в рамках российского законодательства.

Впрочем, ничего нового. Типичная российская пропаганда, вбрасывают в инфополе миллион версий разной степени дерьмовости в надежде, что впечатлительные люди решат, что тут все сложно и непонятно.

Ответить

Фирменный Артем

12

и отравили лёху в омске/томске под круглосуточным наблюдением наружки. пук.

Ответить

Владимир Филатов

4

Отравили, но не мы.

Ответить

Ненужный супер_стар

Владимир
12

- Тогда почему не расследуете?
- А его вообще не травили, про Новичок мы просто так спизданули.

Ответить

Алиса Барышман

Владимир
0

Осталось узбеков упомянуть(у них же испытывали)

Ответить

Максимальный шар

4

да ты заебал

Ответить

Артём Мазанов

Максимальный
9

Такое время, друг. Вдруг вы подумаете, что мы тут фейки постим

Ответить

Социалистический паркур

Артём
0

А если ты запостишь обсуждение новости из панорамы??

Ответить

Небольшой шар

1

Да, надо же так, Алексею не повезти - сначала диета до комы довела, затем солдаты НАТО Novichkom травят, страшно жить....

Ответить

Совместный паук например

Небольшой
1

Если бы солдаты
ЛГБТ инструкторы

Ответить

Небольшой шар

Совместный
0

Они после комы свое отработают

Ответить

Совместный паук например

Небольшой
0

Надо взять Навального под программу защиты свидетелей и вывести в РФ

Ответить

Reggae Addict

1

это как когда ты в школе двойку получил и апеллируешь к тому, что у половины класса тоже самое

Ответить

Hadouken

1

Стадия торга пошла

Ответить

Toska Toska

0

И НАТО, и ещё Обамка

Ответить

Наташа Буринская

0

Ну так пусть расследуют тогда. Или им пофиг?

Ответить

Andre Macareno

0

А где патенты искать-то, ни у МИД, ни у тж нет :(

Ответить

Фундаментальный Орзэмэс

0
Ответить

Monol1th2112 .

0

Словосочетание НАТО уже звучит в голове как едкий мем.

Ответить

Сергей Предэ

0

Если мы не отравим навального, это сделают СОЛДАТЫ НАТО

Ответить

alexferman

Сергей
0

Если мы не станем солдатами НАТО, ими станут солдаты НАТО

Ответить

Джон Кроули

0

Навальному просто не повезло, оказался в ненужное время в ненужном месте и его задело шальной пулей "Новичек" которая предназначена была Путину и все это дело рук ЦРУ. 

Ответить

Evgeny M

0

Failed state

Ответить

Stanislav Sobolev

0

Официально заявляю, НАТО не причем. То, что РФ не стала расследовать его отравление говорит о многом. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Минэкономики разработало правила продажи «красивых» автомобильных номеров через торги. Минимальная цена — 5 тысяч рублей
«Красивый» номер владельцы авто не смогут получить случайно, в обычном порядке.
161
Новости
В Красноярске учительница предложила первоклассникам сделать фото без ребёнка-инвалида. Прокуратура начала проверку
Мама мальчика попросила не травить учительницу.
216
Новости
Лукашенко: Белоруссия перехватила разговоры Берлина о том, что заявления об отравлении Навального — фальсификация
Президент Белоруссии пообещал передать эту запись Михаилу Мишустину.
363
Популярное за три дня
Новости
ФБК показал второй ролик Навального про политику Сибири — о Томске, который захватила «коммунальная мафия» единороссов
Навальному стало плохо именно во время перелёта из Томска в Москву.
58
Новости
«Они с нами до конца, ещё 45 минут»: Ургант начал новый сезон своего шоу с пародии на вооружённого Лукашенко и его сына
Телеведущий назвал это фрагментом из стихотворения «Папа может папа может всё что угодно».
42
Новости
Лукашенко: Белоруссия перехватила разговоры Берлина о том, что заявления об отравлении Навального — фальсификация
Президент Белоруссии пообещал передать эту запись Михаилу Мишустину.
363
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Mmmax

Epic Games: суточная аудитория…

Alexander Personazhe

Запись в подсайте Telegram

Liquid Porcupine

Из-за порно во время урока…

Алиса Барышман

Из-за порно во время урока…

Stanislav Sobolev

МИД России: над веществами…

Шарль Перро

СМИ: в Минске на акции…

Алиса Барышман

Из-за порно во время урока…

Глеб Савчик

В Екатеринбурге пройдёт Неделя…

ouxen

Запись в подсайте Telegram

Bkmz Иванов

Запись в подсайте Twitter

Тот самый

Из-за порно во время урока…

Evgeny M

МИД России: над веществами…

Бармаглот

Из-за порно во время урока…

Дмитрий Орлов

Из-за порно во время урока…

ouxen

Из-за порно во время урока…

Bkmz Иванов

Запись в подсайте Twitter