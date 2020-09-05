МИД России: над веществами группы «Новичок» несколько лет работали «специалисты многих западных стран» и НАТО Материал редакции
В министерстве напомнили об этом на фоне «безапелляционных утверждений», что «Новичок» разрабатывали только в России.
Министерство иностранных дел РФ заявило, что над веществами группы «Новичок» работали не только в России. Об этом сообщается на сайте министерства.
Так МИД России отреагировал на совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии, которые назвали инцидент с Навальным «нарушением принципов плюрализма» и призвали Россию поторопиться с расследованием, а также привлечь виновных к ответственности. «Использование химического оружия, где бы то ни было, когда бы то ни было, кем бы то ни было неприемлемо ни при каких условиях и противоречит международным нормам, которыми запрещено использование такого оружия», — напомнили они. Главы МИД подчеркнули, что Навального отравили ядом, который относится к группе веществ, разработанных Россией.
Российский МИД назвал «безапелляционными утверждениями» заявления о том, что вещества группы «Новичок» разрабатывала только Россия.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.
Поводов для возбуждения уголовного дела нет, у Навального нарушение обмена веществ. Но если что, то отравить "Новичком" могли и не мы. Впрочем, в этом случае поводов для возбуждения уголовного дела тоже нет, западные спецслужбы работают с химическим оружием в Томске полностью в рамках российского законодательства.
Впрочем, ничего нового. Типичная российская пропаганда, вбрасывают в инфополе миллион версий разной степени дерьмовости в надежде, что впечатлительные люди решат, что тут все сложно и непонятно.
Отравили, но не мы.
Ненужный супер_стар
- Тогда почему не расследуете?
- А его вообще не травили, про Новичок мы просто так спизданули.
Если бы солдаты
ЛГБТ инструкторы
Небольшой шар
Они после комы свое отработают
Надо взять Навального под программу защиты свидетелей и вывести в РФ
это как когда ты в школе двойку получил и апеллируешь к тому, что у половины класса тоже самое
Если мы не отравим навального, это сделают СОЛДАТЫ НАТО
Навальному просто не повезло, оказался в ненужное время в ненужном месте и его задело шальной пулей "Новичек" которая предназначена была Путину и все это дело рук ЦРУ.
Официально заявляю, НАТО не причем. То, что РФ не стала расследовать его отравление говорит о многом.