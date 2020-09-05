В министерстве напомнили об этом на фоне «безапелляционных утверждений», что «Новичок» разрабатывали только в России.

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Министерство иностранных дел РФ заявило, что над веществами группы «Новичок» работали не только в России. Об этом сообщается на сайте министерства.

Так МИД России отреагировал на совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии, которые назвали инцидент с Навальным «нарушением принципов плюрализма» и призвали Россию поторопиться с расследованием, а также привлечь виновных к ответственности. «Использование химического оружия, где бы то ни было, когда бы то ни было, кем бы то ни было неприемлемо ни при каких условиях и противоречит международным нормам, которыми запрещено использование такого оружия», — напомнили они. Главы МИД подчеркнули, что Навального отравили ядом, который относится к группе веществ, разработанных Россией.

Российский МИД назвал «безапелляционными утверждениями» заявления о том, что вещества группы «Новичок» разрабатывала только Россия.

На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов. МИД РФ

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 4 сентября СМИ сообщили, что отправляющее вещество обнаружили на образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой политик пил после отправления.