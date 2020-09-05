Глава Национальной медицинской палаты рассказал, что если подтвердится версия с отравлением — в России нужно возбудить уголовное дело.

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Российские врачи предложили медикам из Германии создать совместную группу, которая займётся изучением состояния Алексея Навального. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, пишет ТАСС.

По словам Рошаля, совместная группа должна «посмотреть основную причину» состояния основателя ФБК. Если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия с отравлением, в России нужно будет возбудить уголовное дело.

Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального. Леонид Рошаль глава Национальной медицинской палаты

Рошаль уточнил, что пока остаётся неясной причина, по которой Навальный в коме. «Российские врачи не нашли признаков отравления, а специалисты лаборатории Бундесвера — нашли», — уточнил он.