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Артём Мазанов
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«Его судьба волнует многих»: российские врачи предложили медикам из Германии создать группу по лечению Навального Материал редакции

Глава Национальной медицинской палаты рассказал, что если подтвердится версия с отравлением — в России нужно возбудить уголовное дело.

12 комментариев
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Российские врачи предложили медикам из Германии создать совместную группу, которая займётся изучением состояния Алексея Навального. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, пишет ТАСС.

По словам Рошаля, совместная группа должна «посмотреть основную причину» состояния основателя ФБК. Если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия с отравлением, в России нужно будет возбудить уголовное дело.

Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального.

Леонид Рошаль
глава Национальной медицинской палаты

Рошаль уточнил, что пока остаётся неясной причина, по которой Навальный в коме. «Российские врачи не нашли признаков отравления, а специалисты лаборатории Бундесвера — нашли», — уточнил он.

#новости #отравлениенавального

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12 комментариев
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solawind

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О, подключили рекламировавшего поправки Рошаля. Национальная медицинская палата кстати некоммерческая компания а не государственная, чего ей вдруг стало так не пофиг на здоровье Навального. И что именно они торопятся  сейчас "расследовать" если его анализы уже есть. Им бы лучше расследовать почему омская лабаратория ничего не показала 

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Небольшой шар

solawind
0

Рошаль и с коронавирусом обосрался

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Входной якорь

–1

Верните, пожалуйста, Дитковскому админку в @Маскулизм 

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Илюхер XXX

Входной
0

ты с ним ебешься?

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Входной якорь

Илюхер
1

Нет, а надо? Я не хочу

Ответить

Илюхер XXX

Входной
0

тогда чо так упарываешься ради него

Ответить

Входной якорь

Илюхер
1

Просто люблю местных селебрити 

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Атлант поправил

Входной
0

Хомяк

Ответить

Входной якорь

Атлант
0

Хочешь кину картинку с Пикабу?
Навальный живи

Ответить

Владимир Филатов

0

А потом скажут, что это они вылечили Навального.

Ответить

Антон Лисин

0

"мы вам дадим его анализы, а вы за это снимите санкции"?

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Sviatoslav Bulbakha

0

Не успели добить

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