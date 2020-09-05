«Его судьба волнует многих»: российские врачи предложили медикам из Германии создать группу по лечению Навального Материал редакции
Глава Национальной медицинской палаты рассказал, что если подтвердится версия с отравлением — в России нужно возбудить уголовное дело.
Российские врачи предложили медикам из Германии создать совместную группу, которая займётся изучением состояния Алексея Навального. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, пишет ТАСС.
По словам Рошаля, совместная группа должна «посмотреть основную причину» состояния основателя ФБК. Если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия с отравлением, в России нужно будет возбудить уголовное дело.
Рошаль уточнил, что пока остаётся неясной причина, по которой Навальный в коме. «Российские врачи не нашли признаков отравления, а специалисты лаборатории Бундесвера — нашли», — уточнил он.
О, подключили рекламировавшего поправки Рошаля. Национальная медицинская палата кстати некоммерческая компания а не государственная, чего ей вдруг стало так не пофиг на здоровье Навального. И что именно они торопятся сейчас "расследовать" если его анализы уже есть. Им бы лучше расследовать почему омская лабаратория ничего не показала
Верните, пожалуйста, Дитковскому админку в @Маскулизм
ты с ним ебешься?
Нет, а надо? Я не хочу
тогда чо так упарываешься ради него
Просто люблю местных селебрити
Хомяк