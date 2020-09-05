«Мы — кибер-партизаны»: злоумышленники взломали сайт Белорусской торгово-промышленной палаты Материал редакции
На сайте оставили сообщение — авторы рассказали, что они, как и их «смелые предки, начали свою партизанскую войну» против власти.
Злоумышленники взломали сайт Белорусской торгово-промышленной палаты — негосударственной некоммерческой организации, которая помогает развитию предпринимательской деятельности.
На сайте оставили сообщение под заголовком «Мы — кибер-партизаны» — в нём авторы призывают присоединиться к их борьбе против власти. Злоумышленники указали канал для связи и рассказали, через какой адрес получили доступ к сайту.
До этого хакеры взламывали сайт управделами Александра Лукашенко и сайт МВД Белоруссии, который до сих пор остаётся недоступным.
Совместный паук например
Когда кофемашина будет пытаться тебя убить, ты будешь думать иначе
возможно это не пройдёт )) видел рекламу касперской с кофемашиной ?
Совместный паук например
Глянул сейчас
Уверен что это писало кгб
Ща Бацка с Авастом выйдет
Каждый день примерно в одно и тоже время ломают новый сайт. Значит в загашнике уже много чего подготовлено на будущее.
И эти люди «перехватили» переговоры Берлина и Варшавы, они свои сайты защитить не могут, перехватчики.
Если они доберутся до сайта и портала налоговой, вот это будет жёсткий удар под дых. А если ещё и в период отчетности...
Судя по тому, что сайт МВД лежит третий день, его положил местный сисадмин, после чего уволился, а нового найти не могут.
Нового выслали Почтой России из Москвы, трекер не отслеживается.
Все 3 сайта на данный момент не открываются. Может они и не нужны, раз их не поднимают?
А может просто некому? ЗП омону и армии увеличили, а им забыли))
в данный момент, когда страна находится в такой жопе политической - не нужны.
А вот не надо было обижать айтишников. У них есть свои методы против кости сапрыкина.