Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну против полицаев, гестапо, оккупационных властей и прочих коллаборационистов. Мы призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии присоединиться к борьбе.

Мы всегда думали: «Только бы не было войны!». Но война пришла к нам. Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне. После карателей останется только выжженная земля!

Белорус, ты думаешь от тебя ничего не зависит? От тебя зависит все! Ты можешь больше, чем ты думаешь!