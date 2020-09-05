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Артём Мазанов
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«Мы — кибер-партизаны»: злоумышленники взломали сайт Белорусской торгово-промышленной палаты Материал редакции

На сайте оставили сообщение — авторы рассказали, что они, как и их «смелые предки, начали свою партизанскую войну» против власти.

26 комментариев
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Злоумышленники взломали сайт Белорусской торгово-промышленной палаты — негосударственной некоммерческой организации, которая помогает развитию предпринимательской деятельности.

На сайте оставили сообщение под заголовком «Мы — кибер-партизаны» — в нём авторы призывают присоединиться к их борьбе против власти. Злоумышленники указали канал для связи и рассказали, через какой адрес получили доступ к сайту.

Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну против полицаев, гестапо, оккупационных властей и прочих коллаборационистов. Мы призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии присоединиться к борьбе.

Мы всегда думали: «Только бы не было войны!». Но война пришла к нам. Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не получится отсидеться в стороне. После карателей останется только выжженная земля!

Белорус, ты думаешь от тебя ничего не зависит? От тебя зависит все! Ты можешь больше, чем ты думаешь!

сообщение с сайта Белорусской торгово-промышленной палаты

До этого хакеры взламывали сайт управделами Александра Лукашенко и сайт МВД Белоруссии, который до сих пор остаётся недоступным.

#новости #взломы

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26 комментариев
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Прошедший шмель

13

Для меня, человека который просто нажимает на кнопку кофемашины и наливающего молоко в стакан, подобные истории очень захватывающие, в плане того, как это круто, такая благородная магия, все эти взломы во имя добра, особенно когда в этом ничего не понимаешь.

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Совместный паук например

Прошедший
3

Когда кофемашина будет пытаться тебя убить, ты будешь думать иначе

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Ваша Закладко

Совместный
0

возможно это не пройдёт )) видел рекламу касперской с кофемашиной ? 

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Совместный паук например

Ваша
0

Глянул сейчас
Уверен что это писало кгб

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Ваша Закладко

Совместный
0

там тоже усатый в главной роли. 
касперская гос безопасность

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Артём Мазанов

Прошедший
2

Для меня процесс приготовления кофе очень захватывающий, ибо все, что я умею — наливать водичку и перемешивать ложечкой

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Небесный украинец

Прошедший
0
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Пантелеймоналдо Лдо

8

Ща Бацка с Авастом выйдет

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Ваша Закладко

Пантелеймоналдо
1

без самого боевого обновления 

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Elia Lerro

6

Каждый день примерно в одно и тоже время ломают новый сайт. Значит в загашнике уже много чего подготовлено на будущее.

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Maxim Rebitsky

5

И эти люди «перехватили» переговоры Берлина и Варшавы, они свои сайты защитить не могут, перехватчики.

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Ваша Закладко

Maxim
0

батькины перехватчики

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A big purple banana 🍆

5

НАЧАЛО ШИФРОВКИ
Взлом жопы школьниками
КОНЕЦ ШИФРОВКИ

Ответить

Виктор Бельский

4

Если они доберутся до сайта и портала налоговой, вот это будет жёсткий удар под дых. А если ещё и в период отчетности...

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Иплувен Максимал

3

Судя по тому, что сайт МВД лежит третий день, его положил местный сисадмин, после чего уволился, а нового найти не могут.

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Дмитрий Прокофьев

Иплувен
3

Нового выслали Почтой России из Москвы, трекер не отслеживается.

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Владимир Филатов

2

Все 3 сайта на данный момент не открываются. Может они и не нужны, раз их не поднимают?

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Dmitry Sursin

Владимир
0

А может просто некому? ЗП омону и армии увеличили, а им забыли))

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Ваша Закладко

Dmitry
1

"милиция с омоном" у них такая своя кричалка

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Владимир Филатов

Dmitry
0

Так это они скорее всего и уронили.

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Валентин Жетонофф

Владимир
0

в данный момент, когда страна находится в такой жопе политической - не нужны.

Ответить

Дмитрий Прокофьев

1

А вот не надо было обижать айтишников. У них есть свои методы против кости сапрыкина.

Ответить

Away With Adorno

1

"злоумышленники"... ребят, так это же герои новой Беларуси :)

Ответить

Abram Dikoy

1

вот бы они в один день все гос сайты положили, вообще все

Ответить

Dmitry Sursin

1

Рамблер: *Вошёл в чат*

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Andre Macareno

0

Заявление о хакерах из Восточной Европы через 3…2…1…

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