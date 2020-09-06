МИД Германии: «есть много признаков» причастности России к отравлению Навального Материал редакции
Там заявили, что отказ России расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности к нему.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин видит «много признаков» причастности России к отравлению Алексея Навального. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.
Маас считает, что Россия должна как можно скорее начать расследование случившегося, иначе последует соответствующая реакция Германии. «Если Россия не имеет никакого отношения к нападению, то должна быть сама заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — уточнил он. Масс предупредил, что Германии и её партнерам придётся «обсудить ответ», если в ближайшие дни из России не последует никаких действий в рамках расследования.
Маас добавил, что если российские власти продолжат публиковать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает. На вопрос о том, мог ли Навальный быть отравлен не на территории России, глава МИД ответил ,что «это настолько абсурдно, что он не будет это дальше комментировать».
Глава МИД Германии также сообщил, что «Новичок» доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям». Маас напомнил, что этот яд уже использовании при отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.
Несомненно, применение химического оружия это отвратительно, и то что России ничего не хочет делать, не смотря на то, что это её гражданин и это случилось на её территории тоже отвратительно. Однако всё же кидаться предъявами почти без доказательств это как-то по детски. Хотелось бы большой открытости/
если девушка сосёт хуй в публичном доме, из этого с высокой степенью вероятности следует, что перед нами проститутка
Туда, бывает, и парами ходят 👆
А может это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ.
А должны доказывать прям с самого начала?
Смотри, тебе предъявили обвинение, сказали ты подозреваемый, но еще не начали дело и не ограничили тебе свободу, говорят, слышь, одумайся, признавайся/начни содействовать в расследовании.
Но то: — "а ни х..я я не буду делать, придумаю еще 15 отмазок".
В какой-то момент потом, обвинители приносят все доказательства в суд, а ты дальше продолжаешь лепетать об отмазках, но они уже совсем смотрятся уныло, а надо было думать раньше.
Ну есть же понятие, не разглашение информации в ходе следствия, никто никогда не раскрывает все карты обвиняемому и кому-то еще причастному, каждый ищет информацию по своему, а потом на суде уже всё вскрывается. Но у нас почему-то решили, что в частном порядке оно так и работает, но вот когда на целую страну наезжают, то якобы, нужно всё им раскрыть и принести на блюдце, потом они подумают и наклепают подобие перехвата разговора Варшавы и Берлина.
Почему без доказательств? Немцы прямо сказали что все материалы и анализы переданы экспертам в ОЗХО , Россия в нем участвует. В Случае подтверждения ОЗХО всем странам участникам в том числе россии высылается отчет как было с скрипалями https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5af199eb9a79477e3639a710
Просто наша внутренняя пропаганда это не афиширует.
Ну и хули началось-то? Показали док-ва и всё. Зачем пиздеть в стиле российского МИДа? Так складывается ощущение, что пруфов-то и нет
Бытовой хот-дог
Есть одно доказательство, которое видят абсолютно все, – Россия до сих пор не расследует это отравление.
И до сих пор несёт хуйню про то что тот просто кушал неправильно. Вот так нарушить диету и в кому
Может смотрят на реакцию и ждут пока РФ будет новые версии вкидывать, потом пруфы дадут.
То есть, когда тебе предъявляют обвинение, к тебе приходят домой и приносят все доказательства? Да ни х...я, тебя просто запирают в СИЗО, потом твой адвокат бегает и ищет сам все способы тебя отмазать, а на самом суде обвинитель топит твоего адвоката и тебя.
Схерали в обычном суде всё так и работает, а тут должны как-то по другому, типа всё сразу рассказать и дать время еще придумать отмазок или «убрать» свидетелей.
Такое подойдет? Или нужно какое то особенное?
Или нужно молекулу отравляющего вещества в пробирке выслать почтой?)))
Германия: У нас есть основания полагать, что это отравляющие вещества класса "Новичок".
Рандом с ТЖ: И где пруфы? Где доказательства то? Чё пиздите как рузге МИД? азаза!
Мне кажется это какой-то бред.
1. Навальный находится на территории РФ и особо не скрывается. Отравление в своей же стране при купленных силовиках? Ну такое себе. Намного проще и эффективнее подстроить ДТП или что там еще у них в арсенале.
2. Навальный давно не публиковал расследований, которые бы вызывали у большой части населения интерес, грубо говоря большинству уже давно похуй.
3. Сейчас "межсезонье", старые выборы прошли, конституцию приняли, новые выборы не скоро. Разве что Навальный раскопал что-то на тему Хабаровска, что потенциально могло сильно дестабилизировать ситуацию там и потребовалось его срочно убрать. Опять же, почему так топорно сделано?
Короче мутная история, Путин и ко умеют сесть в лужу, но сейчас это какое-то "назло бабушке отморожу себе уши".
И что печально, очень "вовремя" всё это произошло, когда Германий дала отпор США по санкциям на Северный поток 2 и тут такой скандал.
Для части населения есть только одни выборы - госдумы и президента. В новых расследованиях Навальный как раз и боролся с этим стереотипом, кстати.
Про "невыгодно" смешно, из-за умного голосования навального на прошлых выборах в москве почти ни один единорос не прошел, и затем бойня с росгвардией в центре москвы несколько дней была. Сейчас как раз на носу единый день голосования и в следующем году выборы в госдуму (куда соболь уже заявилась как кандидат). Если кто-то реально и влияет на результаты воборов в россии так это именно навальный. И именно это и есть эффект его расследований, что люди узнают о коррупции и идут голосовать против.
Мне иногда кажется, что мы ещё столько всего не знаем в этих грязных политических играх, столько противоречащих друг другу вещей одновременно.
Но почему-то уверен, что этот мир состоит из случайностей и совпадений, которые нам постфактум уже и приходится расхлёбывать.
Жизнь не кино, невозможно сделать так, чтобы всё прошло по сценарию
Всем любителям доказательств рекомендую освежить в памяти дело Скрипалей.
Все предоставленные тогда улики "ни о чем не говорили", были очень сомнительными и вообще.
Господа, требующие доказательства, поясните, пожалуйста, какие именно данные для вас будут являться таковыми? Распечатка лабораторных исследований с печатью? Фото/видео того, кто травил, в характерной позе скорчившегося над чашкой чая? Что-то другое?
куда пропала вкладка свежие постики не понял ничего )
Действительно. При чём тут власть? Ведь новичок продаётся в любой аптеке.
Вариант найти того, кто это сделал и доказать этот факт тебя не устраивает?
Да искать, так-то, и не надо - была разнарядка, и она наверняка была задокументирована актом приёмки-передачи препарата. Вот только исполнителя сдавать явно никто не собирается: во-первых, тогда будут у него все основания сдать и заказчика, а во-вторых - плохой пример для остальных "исполнителей" на службе, могут и взбунтоваться-с...