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Артём Мазанов
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МИД Германии: «есть много признаков» причастности России к отравлению Навального Материал редакции

Там заявили, что отказ России расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности к нему.

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Хайко Маас Снимок EPA

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин видит «много признаков» причастности России к отравлению Алексея Навального. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.

Маас считает, что Россия должна как можно скорее начать расследование случившегося, иначе последует соответствующая реакция Германии. «Если Россия не имеет никакого отношения к нападению, то должна быть сама заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — уточнил он. Масс предупредил, что Германии и её партнерам придётся «обсудить ответ», если в ближайшие дни из России не последует никаких действий в рамках расследования.

Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет ещё одним свидетельством причастности государства к нему

Хайко Маас
глава МИД Германии

Маас добавил, что если российские власти продолжат публиковать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает. На вопрос о том, мог ли Навальный быть отравлен не на территории России, глава МИД ответил ,что «это настолько абсурдно, что он не будет это дальше комментировать».

Это нападение было совершено с использованием запрещённого международным правом смертельного боевого химического вещества. Это серьёзное нарушение международного права, и мы подключили Организацию по запрещению химического оружия, которая контролирует соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия.

Хайко Маас
глава МИД Германии

Глава МИД Германии также сообщил, что «Новичок» доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям». Маас напомнил, что этот яд уже использовании при отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

#новости #отравлениенавального

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36 комментариев
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Лысина Арика

–15

Несомненно, применение химического оружия это отвратительно, и то что России ничего не хочет делать, не смотря на то, что это её гражданин и это случилось на её территории тоже отвратительно. Однако всё же кидаться предъявами почти без доказательств это как-то по детски. Хотелось бы большой открытости/

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Roma Schreibikus

Лысина
27

 если девушка сосёт хуй в публичном доме, из этого с высокой степенью вероятности следует, что перед нами проститутка

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Andrey Laur

Roma
0

Туда, бывает, и парами ходят 👆

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Roma Schreibikus

Andrey
0

А может это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ.

Ответить

Дима Щербаков

Roma
6

Да, это версия России.

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Виктор Иванов

Лысина
5

А должны доказывать прям с самого начала?
Смотри, тебе предъявили обвинение, сказали ты подозреваемый, но еще не начали дело и не ограничили тебе свободу, говорят, слышь, одумайся, признавайся/начни содействовать в расследовании.
Но то: — "а ни х..я я не буду делать, придумаю еще 15 отмазок".

В какой-то момент потом, обвинители приносят все доказательства в суд, а ты дальше продолжаешь лепетать об отмазках, но они уже совсем смотрятся уныло, а надо было думать раньше.

Ну есть же понятие, не разглашение информации в ходе следствия, никто никогда не раскрывает все карты обвиняемому и кому-то еще причастному, каждый ищет информацию по своему, а потом на суде уже всё вскрывается. Но у нас почему-то решили, что в частном порядке оно так и работает, но вот когда на целую страну наезжают, то якобы, нужно всё им раскрыть и принести на блюдце, потом они подумают и наклепают подобие перехвата разговора Варшавы и Берлина.

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solawind

Лысина
2

Почему без доказательств? Немцы прямо сказали что все материалы и анализы переданы экспертам в ОЗХО , Россия в нем участвует. В Случае подтверждения ОЗХО всем странам участникам в том числе россии высылается отчет как было с скрипалями  https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5af199eb9a79477e3639a710
Просто наша внутренняя пропаганда это не афиширует.

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Dev

solawind
0

не вижу ссылки на все анализы и документы по делу.

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Dmitriy Volkov

Лысина
1
Ответить

A big purple banana 🍆

–10

Ну и хули началось-то? Показали док-ва и всё. Зачем пиздеть в стиле российского МИДа? Так складывается ощущение, что пруфов-то и нет

Ответить

Бытовой хот-дог

A
30

Есть одно доказательство, которое видят абсолютно все, – Россия до сих пор не расследует это отравление. 

Ответить

Litnikov Danil

Бытовой
7

И до сих пор несёт хуйню про то что тот просто кушал неправильно. Вот так нарушить диету и в кому

Ответить

YeezySpace

A
5

Может смотрят на реакцию и ждут пока РФ будет новые версии вкидывать, потом пруфы дадут.

Ответить

Виктор Иванов

A
4

То есть, когда тебе предъявляют обвинение, к тебе приходят домой и приносят все доказательства? Да ни х...я, тебя просто запирают в СИЗО, потом твой адвокат бегает и ищет сам все способы тебя отмазать, а на самом суде обвинитель топит твоего адвоката и тебя.

Схерали в обычном суде всё так и работает, а тут должны как-то по другому, типа всё сразу рассказать и дать время еще придумать отмазок или «убрать» свидетелей.

Ответить

Три Шесть Пентиум

A
1

Такое подойдет? Или нужно какое то особенное?
Или нужно молекулу отравляющего вещества в пробирке выслать почтой?)))

Ответить

A patient patient

A
0

Германия: У нас есть основания полагать, что это отравляющие вещества класса "Новичок".
Рандом с ТЖ: И где пруфы? Где доказательства то? Чё пиздите как рузге МИД? азаза!

Ответить

Бытовой хот-дог

7

это настолько абсурдно, что он не будет это дальше комментировать

Порвался

Ответить

IO

–6

Мне кажется это какой-то бред.

1. Навальный находится на территории РФ и особо не скрывается. Отравление в своей же стране при купленных силовиках? Ну такое себе. Намного проще и эффективнее подстроить ДТП или что там еще у них в арсенале. 

2. Навальный давно не публиковал расследований, которые бы вызывали у большой части населения интерес, грубо говоря большинству уже давно похуй.

3. Сейчас "межсезонье", старые выборы прошли, конституцию приняли, новые выборы не скоро. Разве что Навальный раскопал что-то на тему Хабаровска, что потенциально могло сильно дестабилизировать ситуацию там и потребовалось его срочно убрать. Опять же, почему так топорно сделано?

Короче мутная история, Путин и ко умеют сесть в лужу, но сейчас это какое-то "назло бабушке отморожу себе уши". 

И что печально, очень "вовремя" всё это произошло, когда Германий дала отпор США по санкциям на Северный поток 2 и тут такой скандал.

Ответить

Danil Kuznetsov

IO
8

Нам это невыгодно, слышали уже, ага

Ответить

Собака

IO
3

3. какое блять межсезонье - выборы через неделю

Ответить

Eugene Panfilov

Собака
0

Для части населения есть только одни выборы - госдумы и президента. В новых расследованиях Навальный как раз и боролся с этим стереотипом, кстати.

Ответить

solawind

IO
2

Про "невыгодно" смешно, из-за умного голосования навального на прошлых выборах в москве почти ни один единорос не прошел, и затем бойня с росгвардией в центре москвы несколько дней была. Сейчас как раз на носу единый день голосования и в следующем году выборы в госдуму (куда соболь уже заявилась как кандидат). Если кто-то реально и влияет на результаты воборов в россии так это именно навальный. И именно это и есть эффект его расследований, что люди узнают о коррупции и идут голосовать против.

Ответить

Sanek Dmuhovski

IO
–2

Мне иногда кажется, что мы ещё столько всего не знаем в этих грязных политических играх, столько противоречащих друг другу вещей одновременно.
Но почему-то уверен, что этот мир состоит из случайностей и совпадений, которые нам постфактум уже и приходится расхлёбывать.
Жизнь не кино, невозможно сделать так, чтобы всё прошло по сценарию

Ответить

Evgenij Koval

3

Да неужели

Ответить

Антон Т

2

Всем любителям доказательств рекомендую освежить в памяти дело Скрипалей.
Все предоставленные тогда улики "ни о чем не говорили", были очень сомнительными и вообще.

В отравлении Скрипалей «Новичком» обвинили двух…
«Фонтанка»: у Чепиги и Мишкина был третий сообщник
zona.media
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solawind

Антон
1

Да в этот раз так же сольют, можно не сомневаться.

Ответить

Xandr Po

2

Господа, требующие доказательства, поясните, пожалуйста, какие именно данные для вас будут являться таковыми? Распечатка лабораторных исследований с печатью? Фото/видео того, кто травил, в характерной позе скорчившегося над чашкой чая? Что-то другое?

Ответить

Артем Дорошенко

1

куда пропала вкладка свежие постики не понял ничего )

Ответить

Кузькин отец

Артем
0

Переместили, поищи в другом месте

Ответить

AZP

1

Глубокая обеспокоенность уже была?

Ответить

Архитектурный завод

0

Ну не зна... А как власти докажут, что они этого НЕ делали?
Типа — у нас есть алиби, мы были в другом месте?

Ответить

Имя Фамилия

Архитектурный
2

Действительно. При чём тут власть? Ведь новичок продаётся в любой аптеке.

Ответить

Danil Kuznetsov

Архитектурный
1

Вариант найти того, кто это сделал и доказать этот факт тебя не устраивает?

Ответить

Uwe Strich

Danil
0

Да искать, так-то, и не надо - была разнарядка, и она наверняка была задокументирована актом приёмки-передачи препарата. Вот только исполнителя сдавать явно никто не собирается: во-первых, тогда будут у него все основания сдать и заказчика, а во-вторых - плохой пример для остальных "исполнителей" на службе, могут и взбунтоваться-с...

Ответить

# realfiddy

0

Интересно, надеюсь известно где отравили, а то мало ли.

Ответить

Dev

0

Не то что бы я сомневаюсь, но интересно и по фактам узнать с документами.

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