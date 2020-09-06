Там заявили, что отказ России расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности к нему.

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Хайко Маас Снимок EPA

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин видит «много признаков» причастности России к отравлению Алексея Навального. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.

Маас считает, что Россия должна как можно скорее начать расследование случившегося, иначе последует соответствующая реакция Германии. «Если Россия не имеет никакого отношения к нападению, то должна быть сама заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — уточнил он. Масс предупредил, что Германии и её партнерам придётся «обсудить ответ», если в ближайшие дни из России не последует никаких действий в рамках расследования.

Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет ещё одним свидетельством причастности государства к нему

Хайко Маас глава МИД Германии

Маас добавил, что если российские власти продолжат публиковать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает. На вопрос о том, мог ли Навальный быть отравлен не на территории России, глава МИД ответил ,что «это настолько абсурдно, что он не будет это дальше комментировать».

Это нападение было совершено с использованием запрещённого международным правом смертельного боевого химического вещества. Это серьёзное нарушение международного права, и мы подключили Организацию по запрещению химического оружия, которая контролирует соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия. Хайко Маас глава МИД Германии

Глава МИД Германии также сообщил, что «Новичок» доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям». Маас напомнил, что этот яд уже использовании при отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.