Жительницу Пензы оштрафовали на четыре тысячи рублей за размещённое в соцсетях фото в носках с изображением конопли Материал редакции
Носки пришлось выбросить.
Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей Юлию Коткову — за размещённое в соцсетях фото в носках с изображением конопли. Первым на это обратило внимание «МБХ медиа».
Суд признал Коткову виновной в пропаганде наркотиков в интернете (часть 1 статьи 6.13 КоАП) — она «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства», опубликовав в Instagram и «ВКонтакте» фото в носках с изображением конопли. Девушка свою вину признала и выбросила эти носки.
Подобный приговор — не первый. В 2009 году президиум Верховного суда России пришёл к выводу, что товары с изображением листьев конопли являются рекламой наркотиков. В 2014 году жителя Ульяновска оштрафовали за размещение в соцсети снимка «растения, похожего на лист конопли», в 2015 году курганский предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей за продажу носков с изображением конопли, а 2018 году казанский магазин оштрафовали на 800 тысяч рублей за продажу таких носков.
Ну реально ебанутая страна.
"товары с изображением листьев конопли являются рекламой наркотиков"
За это тоже оштрафуют?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147462997/?stat=YW5fMQ%3D%3D
экспертизу проводят, на её основании судят, она основной аргумент на суде
РОССИЯНИН, НЕ ПУТАЙ:
Не являются рекламой конопли:
- Отсутствие возможности достать обезболивающие при серьёзных заболеваниях.
- Сотни тысяч упоминаний в песнях, литературе, сериалах и кино.
- Безысходность российской действительности.
Являются рекламой конопли:
- Носки какой-то тянки из инсты.
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Если уж осужили за «лист, похожий на лист конопли» - то и тебя осудят как «похожего на наркомана»
Блять, у нас же в любом перекрёстке мука из конопли стоит, какого хуя вообще