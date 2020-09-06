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Артём Мазанов
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Жительницу Пензы оштрафовали на четыре тысячи рублей за размещённое в соцсетях фото в носках с изображением конопли Материал редакции

Носки пришлось выбросить.

21 комментарий
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Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей Юлию Коткову — за размещённое в соцсетях фото в носках с изображением конопли. Первым на это обратило внимание «МБХ медиа».

Суд признал Коткову виновной в пропаганде наркотиков в интернете (часть 1 статьи 6.13 КоАП) — она «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства», опубликовав в Instagram и «ВКонтакте» фото в носках с изображением конопли. Девушка свою вину признала и выбросила эти носки.

Подобный приговор — не первый. В 2009 году президиум Верховного суда России пришёл к выводу, что товары с изображением листьев конопли являются рекламой наркотиков. В 2014 году жителя Ульяновска оштрафовали за размещение в соцсети снимка «растения, похожего на лист конопли», в 2015 году курганский предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей за продажу носков с изображением конопли, а 2018 году казанский магазин оштрафовали на 800 тысяч рублей за продажу таких носков.

#новости #право

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21 комментарий
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Max

29

Ну реально ебанутая страна.

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Забавный калькулятор

Max
–2

@Рулон Обоев @Dragan Velimirovic @Меглин фас

Ответить

Роман Александров

12

"товары с изображением листьев конопли являются рекламой наркотиков"
За это тоже оштрафуют?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147462997/?stat=YW5fMQ%3D%3D

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Алексей Андрианов

Роман
0

экспертизу проводят, на её основании судят, она основной аргумент на суде

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Роман Александров

Алексей
2

Блин, ей надо было сказать что это реклама конопляного масла 

Ответить

Бытовой хот-дог

9

Повезло, что не посадили! Оттепель!

Ответить

Ваша Закладко

Бытовой
1

мишустинская? no way

Ответить

Абстрактный лолипоп

6

Блять, какая же это хуйня...

Ответить

Различный шар

6

РОССИЯНИН, НЕ ПУТАЙ:

Не являются рекламой конопли:

- Отсутствие возможности достать обезболивающие при серьёзных заболеваниях.
- Сотни тысяч упоминаний в песнях, литературе, сериалах и кино.
- Безысходность российской действительности.

Являются рекламой конопли:

- Носки какой-то тянки из инсты.

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Filipp Shumakov

4

420

Ответить

Дмитрий Цепилов

Filipp
0

По теме 4 20 подкован, сырье в коробке из под кросоооовок

Ответить

Архитектурный завод

2

У вас в заметке, слово «конопля», повторяется шесть раз.
Готовьте кошелёчек..
(А у меня в кавычечках, бе-бе нещитово)

Ответить

Виктор Ганелес

Архитектурный
0

Если уж осужили за «лист, похожий на лист конопли» - то и тебя осудят как «похожего на наркомана»

Ответить

Жилищный Илья

2
Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

1
Ответить

Исполнительный Паша

0

Ну деньги же на коронавирус потратили, теперь надо по новой казну наполнять. Вот там и ивлееву на 100 тыс штрафанули 

Ответить

Lion St

0

Аахахахахахахахахаха

Ответить

Aleksej Fedko

0
Ответить

Игорь Туманов

0

Блять, у нас же в любом перекрёстке мука из конопли стоит, какого хуя вообще 

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Шило

0

За шмаль родину продам, не жаль

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Andrew Tereshin

–2
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