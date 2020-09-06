Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей Юлию Коткову — за размещённое в соцсетях фото в носках с изображением конопли. Первым на это обратило внимание «МБХ медиа».

Суд признал Коткову виновной в пропаганде наркотиков в интернете (часть 1 статьи 6.13 КоАП) — она «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства», опубликовав в Instagram и «ВКонтакте» фото в носках с изображением конопли. Девушка свою вину признала и выбросила эти носки.

Подобный приговор — не первый. В 2009 году президиум Верховного суда России пришёл к выводу, что товары с изображением листьев конопли являются рекламой наркотиков. В 2014 году жителя Ульяновска оштрафовали за размещение в соцсети снимка «растения, похожего на лист конопли», в 2015 году курганский предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей за продажу носков с изображением конопли, а 2018 году казанский магазин оштрафовали на 800 тысяч рублей за продажу таких носков.