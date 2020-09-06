В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули четыре лодки и ещё несколько разбились Материал редакции
Из-за того, что лодки начали двигаться одновременно, на озере образовалась сильная волна.
На озере Трэвис, штат Техас, во время лодочного парада в поддержку Дональда Трампа затонули четыре лодки и ещё несколько разбились. Об этом пишет The New York Times.
Мероприятие организовали через Фейсбук. Организаторы позвали на него владельцев лодок «всех форм и размеров», судна просили украсить «как можно большим количеством флагов в поддержку Трампа». По оценке офиса местного шерифа, в параде приняли участие «необыкновенное количество лодок». Из-за того, что они начали двигаться одновременно, на озере образовалась сильная волна — это привело к бедствиям.
Как минимум четыре лодки затонули из-за сильных волн, ещё несколько разбились. Пожарные достали из воды много людей, их точное количество не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила местная служба неотложной медицинской помощи.
Хрена себе
Не думал, что можно лодками такую волну поднять
Тоже охуел, но вероятно, что такое возможно в закрытых водоёмах. Но всё равно - это как-то очень хорошо должны все переменные сложиться, чтобы так получилось.
@Пожилой Мартингал экспертное мнение в студию
Правда, что надпись "ТРАМП" - плохая примета для лодочников и что на судно лучше прибивать "БАЙДЕН" и "БЛМ"?
Тут простая физика: ведь действительно, стоило судна говной обмазать, глядишь - и не потонули бы.
Старый пидорас Байден уже успел среагировать на этот инцедент?
он не пидорас, ему нравятся дети
Он лично заложил бомбу на дно озера, из-за которой и поднялась волна
Лодочный парад. Какую хуйню только люди не придумают сидя на карантине.
Они в маленьких американских городках ещё и не так развлекаются. Почитайте Кинга)
Ох щас в ход пойдёт всё что только можно. Жаль нельзя сразу на выборы отмотать.
Я мошт тупой, но из заголовка сложилось впечатление, что лодки затонули в поддержку Трампа