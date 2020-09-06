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Артём Мазанов
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В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули четыре лодки и ещё несколько разбились Материал редакции

Из-за того, что лодки начали двигаться одновременно, на озере образовалась сильная волна.

26 комментариев
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Фото Боба Дэммриха

На озере Трэвис, штат Техас, во время лодочного парада в поддержку Дональда Трампа затонули четыре лодки и ещё несколько разбились. Об этом пишет The New York Times.

Мероприятие организовали через Фейсбук. Организаторы позвали на него владельцев лодок «всех форм и размеров», судна просили украсить «как можно большим количеством флагов в поддержку Трампа». По оценке офиса местного шерифа, в параде приняли участие «необыкновенное количество лодок». Из-за того, что они начали двигаться одновременно, на озере образовалась сильная волна — это привело к бедствиям.

Как минимум четыре лодки затонули из-за сильных волн, ещё несколько разбились. Пожарные достали из воды много людей, их точное количество не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила местная служба неотложной медицинской помощи.

Фото Боба Дэммриха

#новости #трамп #сша

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26 комментариев
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Примитивный микроскоп

15

Божественное вмешательство.

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Alexey Snooker

Примитивный
6
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кум кумич

Alexey
0
Ответить

Sloy Pyli

12

Как поплавали?

Ответить

solawind

5
Ответить

Виктор Ганелес

2

Хрена себе
Не думал, что можно лодками такую волну поднять

Ответить

Dmitry Yashin

Виктор
3

Тоже охуел, но вероятно, что такое возможно в закрытых водоёмах. Но всё равно - это как-то очень хорошо должны все переменные сложиться, чтобы так получилось.

Ответить

Иван Прохоров

1

@Пожилой Мартингал экспертное мнение в студию

Ответить

Иван Прохоров

Иван
3

Правда, что надпись "ТРАМП" - плохая примета для лодочников и что на судно лучше прибивать "БАЙДЕН" и "БЛМ"?

Ответить

Евгений Мартынов

Иван
2

Тут простая физика: ведь действительно, стоило судна говной обмазать, глядишь - и не потонули бы.

Ответить

Личной космос

2

Даже вода за демократов!

Ответить

Евгений Мартынов

–1

Старый пидорас Байден уже успел среагировать на этот инцедент?

Ответить

Алексей Казидуб

Евгений
0

он не пидорас, ему нравятся дети

Ответить

Vlad F

Алексей
1

Будет за семейные ценности

Ответить

Павел Соколов

Евгений
0

Он лично заложил бомбу на дно озера, из-за которой и поднялась волна

Ответить

Victor Axonoff

1
Ответить

Grease gun

0

Лодочный парад. Какую хуйню только люди не придумают сидя на карантине.

Ответить

Dmitry Yashin

Grease
2

Про регаты тоже никогда не слышал?

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Victor Axonoff

Grease
0

Они в маленьких американских городках ещё и не так развлекаются. Почитайте Кинга)

Ответить

Какой Кошмар

0

Пошла кампания

Ответить

Andrey Dolg

0

Ох щас в ход пойдёт всё что только можно. Жаль нельзя сразу на выборы отмотать.

Ответить

Различный шар

0

Can't stop winning.

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Антон Курилов

0

Я мошт тупой, но из заголовка сложилось впечатление, что лодки затонули в поддержку Трампа

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Дарья Музольф

0

Это знак… Трамп, зодумайся.

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Миржан Досымбаев

0

это вам не маузером айпады хуярить =)

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Андрей Афанасев

0

Хоронили тёщу, порвали два баяна.

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