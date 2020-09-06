4 сентября в Эквадоре грабители ворвались в дом к студентке во время дистанционного урока по Zoom. Об этом пишет LADbible.

На записи c урока видно, как несколько мужчин в масках врываются в дом девушки, после чего отталкивают её от компьютера и забирают устройство. Как только грабители вошли в дом, остальные студенты сообщили об этом учителю, которая попросила их позвонить в полицию.