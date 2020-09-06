В Эквадоре грабители ворвались в дом к девушке во время урока по Zoom — это увидели другие студенты и вызвали полицию Материал редакции
Преступников удалось задержать.
4 сентября в Эквадоре грабители ворвались в дом к студентке во время дистанционного урока по Zoom. Об этом пишет LADbible.
На записи c урока видно, как несколько мужчин в масках врываются в дом девушки, после чего отталкивают её от компьютера и забирают устройство. Как только грабители вошли в дом, остальные студенты сообщили об этом учителю, которая попросила их позвонить в полицию.
Позже власти сообщили, что полиция задержала четверых людей, подозреваемых в ограблении дома студентки.
Зачем постоянно делать акцент на том, что урок проводили в зуме?
Очередное доказательство, что зум небезопасен
Примитивный микроскоп
Потому что занесли деняг.
Это все подзаголовки редакторов с намеком на Zoom. С вами был детектив Человек-человек. Оставайтесь на связи.
Как только грабители вошли в дом, остальные студенты сообщили об этом учителю, которая попросила их позвонить в полицию.
Охуенная училка
Ну так не она же это видела.
Наверно и урок не она вела
При чём тут это? Типа, если она была на связи, то всегда смотрит за всеми учениками?
Типа что она сама могла вызвать. Ну раз ученики лучше осведомлены, то всё в порядке.
Может она далеко была и не в ту полицию позвонила бы при попытке.
первый раз был в Эквадоре в 2004 году..нормальная страна..последний раз в 2012г. это уже не страна , а какой то бандитский рассадник..деградация очень стремительная..