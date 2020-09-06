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Артём Мазанов
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В Эквадоре грабители ворвались в дом к девушке во время урока по Zoom — это увидели другие студенты и вызвали полицию Материал редакции

Преступников удалось задержать.

21 комментарий
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4 сентября в Эквадоре грабители ворвались в дом к студентке во время дистанционного урока по Zoom. Об этом пишет LADbible.

На записи c урока видно, как несколько мужчин в масках врываются в дом девушки, после чего отталкивают её от компьютера и забирают устройство. Как только грабители вошли в дом, остальные студенты сообщили об этом учителю, которая попросила их позвонить в полицию.

Позже власти сообщили, что полиция задержала четверых людей, подозреваемых в ограблении дома студентки.

#новости

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21 комментарий
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Владимир Филатов

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Зачем постоянно делать акцент на том, что урок проводили в зуме? 

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Илья Гераськин

Владимир
20

Очередное доказательство, что зум небезопасен

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Архитектурный завод

Илья
0

Ну, кагбе наооборот — зум помог полицию вызвать.

Ответить

Примитивный микроскоп

Владимир
1

Потому что занесли деняг.

Ответить

Примитивный микроскоп

Примитивный
1
Ответить

Примитивный микроскоп

Примитивный
1
Ответить

Примитивный микроскоп

Примитивный
3

Это все подзаголовки редакторов с намеком на Zoom. С вами был детектив Человек-человек. Оставайтесь на связи.

Ответить

Примитивный микроскоп

4

В Эквадоре люди так хорошо живут, что приходится грабить студентов с личным ПК.

Ответить

Владимир Филатов

2

Как только грабители вошли в дом, остальные студенты сообщили об этом учителю, которая попросила их позвонить в полицию.

Охуенная училка 

Ответить

Dmitry Yashin

Владимир
0

Ну так не она же это видела.

Ответить

Владимир Филатов

Dmitry
1

Наверно и урок не она вела

Ответить

Dmitry Yashin

Владимир
1

При чём тут это? Типа, если она была на связи, то всегда смотрит за всеми учениками?

Ответить

Владимир Филатов

Dmitry
1

Типа что она сама могла вызвать. Ну раз ученики лучше осведомлены, то всё в порядке.

Ответить

Архитектурный

Владимир
0

У неё лапки

Ответить

Евгений Миронов

Владимир
0

Может она далеко была и не в ту полицию позвонила бы при попытке. 

Ответить

Бытовой хот-дог

1

Даже здесь черные...

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Иван Прохоров

Бытовой
0

@Вахтёр блм

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Вольтмар Батарейкин

1

первый раз был в Эквадоре в 2004 году..нормальная страна..последний раз в 2012г. это уже не страна , а какой то бандитский рассадник..деградация очень стремительная..

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Кирилл Вселенский

0

Россия2025

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Darkwing Duck

0

Польза от дистанционки

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