Силовики перекрыли Площадь Независимости, где должны были собраться протестующие.

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В Белоруссии в 14:00 начались акции протеста против действующей власти. Крупнейшая из них должна пройти в Минске — там оппозиция организовала «Марш единства».

Ещё до начала акции силовики перекрыли в столице Площадь Независимости, где обычно собирались протестующие, там же должен быть начаться и «Марш единства». Силовики также начали перекрывать Партизанский проспект.

Минский метрополитен сообщил о закрытии станций в центре: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» и «Пушкинская». На улице Саперов, ведущей к Дворцу Независимости, корреспондент «Новой Газеты» насчитал 30 автозаков, водометов, автобусов и боевых машин, похожих на БМД, покрашенных серой краской.

СМИ опубликовали ролики, на которых протестующие идут к месту проведения акции в Минске.

«Наша Нiва»

Видео «Лошица Чат»

В Гродно начались задержания ещё до начала акции — там силовики вынесли за руки и ноги протестующего из колонны. Протестующие там также столкнулись с силовиками, которые перекрыли им дорогу.

Проект «Голос» запустил подсчёт участников акций протеста 6 сентября — чтобы показать «реальный масштаб белорусского протеста». Для этого протестующим нужно установить чат-бот в мессенджерах и отправить туда команду во время акции.