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Артём Мазанов
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«Мой муж — не ваша собственность»: жена Навального выступила против предложения Рошаля создать группу по лечению её мужа Материал редакции

Юлия Навальная напомнила, что российские врачи публиковали анализы Навального, разглашали его диагноз СМИ и не пускали к нему родственников.

10 комментариев
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Юлия Навальная выступила против предложения Леонида Рошаля, который предложил российским и немецким медикам создать экспертную группу для лечения Алексея Навального. Об этом она написала в Инстаграме.

Она рассказала, что причины, по которым Навальному стало плохо, давно известны — «отравление ФОС». «В Омске об этом прекрасно знали», — добавила Юлия.

Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы.

Юлия Навальная

Юлия Навальная заявила, что её муж — не собственность Рошаля, поэтому он «не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к его лечению».

Вся ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малеишеи возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте.

Юлия Навальная

6 сентября глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил медикам из Германии создать совместную группу, которая займётся изучением состояния Алексея Навального. Он уточнил, что если подтвердится версия с отравлением — в России нужно возбудить уголовное дело.

#новости #отравлениенавального

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10 комментариев
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anvarich

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Великая женщина конечно.

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Elwuts

0

Ну правильно, судя по последним событиям, он собственность германии, лол

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Бытовой хот-дог

0

Юлия Навальная, что

Верни глагол!

Ответить

Артём Мазанов

Бытовой
1

Спиздили!

Ответить

Крошечный космос

0

Почему часть й заменены на и???

Ответить

Артём Мазанов

Крошечный
1

Это баг, узнаем о нем только после публикации 

Ответить

Бытовой хот-дог

Артём
0

Чинить планируете? 

Ответить

anti kuzma

Крошечный
0

почему она пишет "вам" с прописной?

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Тео Брех Великий и Ужасный

0

и события с Алексеем же не новость ИА «Панорама»...

F стране(

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Аристарх Знаменский

0

Леонид Решала

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