«Мой муж — не ваша собственность»: жена Навального выступила против предложения Рошаля создать группу по лечению её мужа
Материал редакции
Юлия Навальная напомнила, что российские врачи публиковали анализы Навального, разглашали его диагноз СМИ и не пускали к нему родственников.
В закладки
Юлия Навальная выступила против предложения Леонида Рошаля, который предложил российским и немецким медикам создать экспертную группу для лечения Алексея Навального. Об этом она написала в Инстаграме.
Она рассказала, что причины, по которым Навальному стало плохо, давно известны — «отравление ФОС». «В Омске об этом прекрасно знали», — добавила Юлия.
Юлия Навальная заявила, что её муж — не собственность Рошаля, поэтому он «не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к его лечению».
6 сентября глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил медикам из Германии создать совместную группу, которая займётся изучением состояния Алексея Навального. Он уточнил, что если подтвердится версия с отравлением — в России нужно возбудить уголовное дело.