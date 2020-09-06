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Артём Мазанов
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МИД ФРГ: Германия давно одобрила удовлетворение запроса РФ по Навальному, просто обследование ещё продолжается Материал редакции

Так Германия ответила на обвинения России в затягивании расследования по делу основателя ФБК.

9 комментариев
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Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что власти давно одобрили удовлетворение запроса РФ о причинах состояния Алексея Навального, просто его обследование ещё продолжается. Об этом пишет ТАСС.

Масс добавил, что причин не удовлетворять правовой запрос России к ФРГ по Навальному нет. «Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сообщил глава МИД. Он также рассказал, что в Германии основателю ФБК обеспечена максимально возможная безопасность.

Само собой разумеется, что инцидент, который привлек внимание всего мира, привёл к тому, что мы обеспечиваем максимально возможную безопасность для его пребывания в Германии.

Хайко Маас
глава МИД Германии

6 сентября Масс заявил, что Берлин видит «много признаков» причастности России к отравлению Навального. В ответ представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Германию в затягивании расследования по делу основателя ФБК.

Запрос был передан ещё 27 августа. Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России.

Мария Захарова
представитель МИД РФ

#новости #отравлениенавального

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9 комментариев
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Jabas

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Просто посол забыл о том что ему сказали, ну бывает

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Alexey Snooker

Jabas
5

Германия:- Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом
Россия:- "Вы фсе врети,не говрили!"
Германия: *Предоставляют запись*
Россия:- "Ооо, вы еще и прослушку используете, ну и как после такого мы можем вам верить?!"
Тем временем Россия 1: 
*Получены сведения о том что разведка ФРГ сама отравила блоггера Навального, что бы обвинить Россию *

Ответить

solawind

Jabas
0

Просто не передал захаровой.

Ответить

Jabas

solawind
2

В этом определенно есть плюс, она не высирала хуйню

Ответить

Eugene Panfilov

3

Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру...

Редкий кадр Захаровой и её сммщика

Ответить

Дмитрий Колодиец

Eugene
4

Нередкий

Ответить

Andrey Laur

0

Запрос на что?
Inb4: По Навальному

Ответить

Данила Романов

–1

Но данных для обвинений у них достаточно. Почему бы ими не поделиться?

Ответить

Serg Bootlegger

–4

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что власти давно одобрили удовлетворение запроса РФ по Навальному, просто обследование ещё продолжается.

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