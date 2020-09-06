МИД ФРГ: Германия давно одобрила удовлетворение запроса РФ по Навальному, просто обследование ещё продолжается Материал редакции
Так Германия ответила на обвинения России в затягивании расследования по делу основателя ФБК.
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что власти давно одобрили удовлетворение запроса РФ о причинах состояния Алексея Навального, просто его обследование ещё продолжается. Об этом пишет ТАСС.
Масс добавил, что причин не удовлетворять правовой запрос России к ФРГ по Навальному нет. «Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сообщил глава МИД. Он также рассказал, что в Германии основателю ФБК обеспечена максимально возможная безопасность.
6 сентября Масс заявил, что Берлин видит «много признаков» причастности России к отравлению Навального. В ответ представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Германию в затягивании расследования по делу основателя ФБК.
Просто посол забыл о том что ему сказали, ну бывает
Германия:- Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом
Россия:- "Вы фсе врети,не говрили!"
Германия: *Предоставляют запись*
Россия:- "Ооо, вы еще и прослушку используете, ну и как после такого мы можем вам верить?!"
Тем временем Россия 1:
*Получены сведения о том что разведка ФРГ сама отравила блоггера Навального, что бы обвинить Россию *
Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру...
Редкий кадр Захаровой и её сммщика
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что власти давно одобрили удовлетворение запроса РФ по Навальному, просто обследование ещё продолжается.