Так Германия ответила на обвинения России в затягивании расследования по делу основателя ФБК.

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Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что власти давно одобрили удовлетворение запроса РФ о причинах состояния Алексея Навального, просто его обследование ещё продолжается. Об этом пишет ТАСС.

Масс добавил, что причин не удовлетворять правовой запрос России к ФРГ по Навальному нет. «Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сообщил глава МИД. Он также рассказал, что в Германии основателю ФБК обеспечена максимально возможная безопасность.

Само собой разумеется, что инцидент, который привлек внимание всего мира, привёл к тому, что мы обеспечиваем максимально возможную безопасность для его пребывания в Германии. Хайко Маас глава МИД Германии

6 сентября Масс заявил, что Берлин видит «много признаков» причастности России к отравлению Навального. В ответ представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Германию в затягивании расследования по делу основателя ФБК.

Запрос был передан ещё 27 августа. Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Мария Захарова представитель МИД РФ