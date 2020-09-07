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Алексей Боржонов
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Amazon запретил продавать в США семена из-за рубежа. После того как жители страны стали массово получать посылки с ними Материал редакции

Американские власти опасаются за посевы на территории страны.

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Фото Джеда Говарда, The Guardian

Amazon запретила продавать в США ввозимые из-за рубежа семена после того, как тысячи американцев стали получать загадочные посылки с семенами, которые они не заказывали. Об этом первым сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на разосланное продавцам письмо.

Компания объяснила, что теперь торговать семенами смогут только продавцы, базирующиеся в США. Попадающую под запрет продукцию Amazon удалит со своей платформы.

Решение последовало после того, как жители Соединённых Штатов, Великобритании, Канады и Новой Зеландии стали получать посылки с семенами, которые они не заказывали. Их отправляли из Китая, а на бандеролях указывали, что внутри находятся игрушки или бижутерия. Один из получателей посылки рассказал, что из семян выросли крупные плоды, похожие на тыкву.

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Министерство сельского хозяйства США рассказало WSJ о 20 тысячах сообщений про получение таких посылок. Оно собрало около 9 тысяч пакетов и проверило около 2,5 тысячи из них. По словам представителя министерства, его сотрудникам удалось обнаружить несколько семян ядовитых сорняков, вироиды, которые могут вызвать заболевания некоторых растений, и личинки вредителей. Но большинство семян не представляют угрозы.

Американские власти сообщили, что полученные данные не говорят о серьезных угрозах, но потенциально содержимое посылок может представлять опасность сельскому хозяйству США.

#новости #сша #amazon

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В атаку огурцы!!

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Хехе

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