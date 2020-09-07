Депутат Госдумы пожаловался в ФАС на Apple из-за правил доступа российских разработчиков к App Store Материал редакции
Он утверждает, что компания якобы ограничивает их доступ и вынуждает россиян покупать на чёрном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае.
Член комитета Госдумы по информполитике, депутат от «Единой России» Антон Горелкин пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на Apple и попросил проверить, как компания предоставляет российским разработчикам доступ в App Store. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение депутата.
- Горелкин рассказал, что российские разработчики неоднократно обращались к нему с жалобами на то, что не могут зарегистрировать в App Store аккаунт. Без него невозможно опубликовать приложение в магазине, пояснило издание;
- Проблемы связаны с тем, что Apple запрашивает для подтверждения личности платёжный адрес у банков, через которые разработчик собирается оплатить аккаунт, но формат данных российских банков не соответствует требованиям компании. Из-за этого подключение не происходит, поясняет Горелкин, а разработчики вынуждены покупать на чёрном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае;
- Депутат отметил, что для разработчиков из США и Китая действует другой формат регистрации — через популярные платёжные системы. «Фактически Apple ведёт дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — считает Горелкин;
- В ФАС подтвердили «Коммерсанту», что получили запрос, и начали работу по нему;
- В конце августа ФАС потребовала от Apple изменить правила App Store и удалить из них пункт о праве отклонять приложения «по любой причине». Ведомство посчитало, что это позволяет компании не допускать в магазин сторонние приложения, даже если они соответствуют требованиям компании.
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Благополучный самолет
Чота эпл вообще оборзели
FOXБлагополучный
плоти нологи
Боевой супер_стар
формат данных российских банков не соответствует требованиям компании
для разработчиков из США и Китая действует другой формат регистрации — через популярные платёжные системы
Даешь регистрацию через "Мир"!!
Боевой супер_стар
Прочитал сначала "Галёнкин" вместо "Горелкин", и подумал, что Epic Games уже в край охуели.
Технологический Женя
ФАС потребовала от Apple изменить правила App Store
Степан АнейчикТехнологический
А причём тут барабанщик нирваны?
Благополучный самолет
Он всегда к месту
Max
Ой, да идите вы нахуй, проснулись блядь. Бедные российские разработчики, и их угнетают америкосы!
Ринат Вакилов
Иностранные брокеры отказываются работать со мной. На кого подать в суд?
Железнодорожный паук например
Давай на меня
Решающий ключ
а кто последний?
Параллельный жар
У меня знакомый тоже не мог зарегистрировать аккаунт, но только ему называли причиной сбой в системе эппл, из-за которого невозможно привязать карту для оплаты аккаунта разработчика, и поддержка решает все это в ручном режиме, с каждым человеком отдельно.
Semen Semenov
Пригорел что-ли?
Госпожа Дыня
Вот так выглядит горелкин, если кто не знает