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Алексей Боржонов
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Депутат Госдумы пожаловался в ФАС на Apple из-за правил доступа российских разработчиков к App Store Материал редакции

Он утверждает, что компания якобы ограничивает их доступ и вынуждает россиян покупать на чёрном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае.

Член комитета Госдумы по информполитике, депутат от «Единой России» Антон Горелкин пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на Apple и попросил проверить, как компания предоставляет российским разработчикам доступ в App Store. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение депутата.

  • Горелкин рассказал, что российские разработчики неоднократно обращались к нему с жалобами на то, что не могут зарегистрировать в App Store аккаунт. Без него невозможно опубликовать приложение в магазине, пояснило издание;
  • Проблемы связаны с тем, что Apple запрашивает для подтверждения личности платёжный адрес у банков, через которые разработчик собирается оплатить аккаунт, но формат данных российских банков не соответствует требованиям компании. Из-за этого подключение не происходит, поясняет Горелкин, а разработчики вынуждены покупать на чёрном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае;
  • Депутат отметил, что для разработчиков из США и Китая действует другой формат регистрации — через популярные платёжные системы. «Фактически Apple ведёт дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — считает Горелкин;
  • В ФАС подтвердили «Коммерсанту», что получили запрос, и начали работу по нему;
  • В конце августа ФАС потребовала от Apple изменить правила App Store и удалить из них пункт о праве отклонять приложения «по любой причине». Ведомство посчитало, что это позволяет компании не допускать в магазин сторонние приложения, даже если они соответствуют требованиям компании.

#новости #apple

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14 комментариев
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Благополучный самолет

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Чота эпл вообще оборзели

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FOX

Благополучный
0

плоти нологи

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Боевой супер_стар

2

формат данных российских банков не соответствует требованиям компании

для разработчиков из США и Китая действует другой формат регистрации — через популярные платёжные системы

Даешь регистрацию через "Мир"!!

Ответить

Боевой супер_стар

1

Прочитал сначала "Галёнкин" вместо "Горелкин", и подумал, что Epic Games уже в край охуели.

Ответить

Технологический Женя

0

 ФАС потребовала от Apple изменить правила App Store

Ответить

Степан Анейчик

Технологический
0

А причём тут барабанщик нирваны?

Ответить

Благополучный самолет

Степан
1

Он всегда к месту

Ответить

Max

0

Ой, да идите вы нахуй, проснулись блядь. Бедные российские разработчики, и их угнетают америкосы!

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Ринат Вакилов

0

Иностранные брокеры отказываются работать со мной. На кого подать в суд?

Ответить

Железнодорожный паук например

Ринат
0

Давай на меня

Ответить

Решающий ключ

Железнодорожный
0

а кто последний?

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Параллельный жар

0

У меня знакомый тоже не мог зарегистрировать аккаунт, но только ему называли причиной сбой в системе эппл, из-за которого невозможно привязать карту для оплаты аккаунта разработчика, и поддержка решает все это в ручном режиме, с каждым человеком отдельно.

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Semen Semenov

0

Пригорел что-ли?

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Госпожа Дыня

0

Вот так выглядит горелкин, если кто не знает 

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