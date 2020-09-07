МИД Польши отверг подлинность «перехваченного разговора» между Варшавой и Берлином о фальсификации отравления Навального Материал редакции
О нём впервые рассказал Лукашенко, а запись включили в эфире белорусского ТВ.
Министерство иностранных дел Польши отвергло подлинность записи разговора между Берлином и Варшавой об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский МИД.
О записи «перехваченного разговора» впервые рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он утверждал, что из записи следует, будто информация об отравлении является «фальсификацией». 4 сентября белорусский канал ОНТ показал запись.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали — с тех пор он находится в коме. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении политика. Российские медики ядов в его организме не обнаружили.
Ну надо же, кто бы мог подумать, ведь ничто не указывало на то, что это фальсификация.
Ну тут как бы нельзя не дать комментарий по этой теме. Понятно, что это абсурд дикий, но этот абсурд-то на президентском уровне.
Уверен, что там и в Польше, и в Германии все под столом уже от этого "перехваченного сообщения", но ответ-то надо дать
Сердечный бинокль
Ну раз дали ответ - значит оправдываются, а раз оправдываются - значит виновны, а раз виновны - значит факты из записи имели место быть, и недомогание Навального сфальсифицировано.
Польша скорее похожа на хозяина собаки, который подбирает за ней дерьмо на улице, что бы другие пешеходы не начали косо смотреть.
А собака-то срёт постоянно и везде подряд
Но не отрицают, что Лукашенко крепкий орешек и вообще политик, лидер и борец
Это правда
Либерахи рвутся
Неизбежный утюг
как и всегда под такими постами
Призвание либерах
@Zhanna Sinelnik Жанночка не рвись прошу
Жаль Жанна, а ты мне нравилась
- Варшава?
- Да.
- Пезда. ХАХАХ!
Сложно было бы осуждать МИД Польши если бы комментарий был в духе «Да вы вообще слушали эту хуйню? Он же ебанутый».
@Дмитрий Орлов преследования
Сталинист
Я своё положенное уже отсидел
Овнов
Ого, они даже решили всерьёз это обсуждать и комментировать. Неоднозначная стратегия — таркан сейчас подумает, что его всерьёз воспринимают с этим «перехватом», раз целое министерство комментарии даёт, и пойдёт лавина новых «перехватов».
С другой стороны — пускай будет, я давно так не орал.
Благородный паук например
Учащийся Паша
При чём тут он?
А про продолжение, где "Че там с деньгами" промолчали! Значит что-то из этого правда
Привет, Ник. Нас раскрыли. Звоню с того же номера, у меня евросоюзные бесплатно. Не будут же они 2 раза слушать один и тот же номер.
Я бы на понт лугабе взял бы - сказал, что вечером будет реальный звонок из Варшавы в Берлин и пусть они перехватывают его. В итоге лукаш бы жидко обосрался ¯\_(ツ)_/¯
Раз на раз хочешь чтоли?
Вообще не надо было отвечать, зачем показывать реакцию на фейки от поехавшего деда?
А вот сидят люди, работают, а тут какой невменяемый закидывает какую-то нелепицу, неадекватность которой понятна каждому.
Но надо отвлекаться от работы, давать комментарии на это. Еще подробный разбор этой чуши ещё сделать, чтобы опровергнуть
Я переведу. «МИД Польши: вы там не охуели часом?»
Не благодарите, я с польским на ты.
Лугабее пытается в информационную войну. Первый блин получился комом, я бы даже сказал кучей говна.
Самое интересное, что даже в этом фейковом разговоре говорят "-его правда отравили? - Это не важно".
Даже это не означает, что его не отравили