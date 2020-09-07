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Алексей Боржонов
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МИД Польши отверг подлинность «перехваченного разговора» между Варшавой и Берлином о фальсификации отравления Навального Материал редакции

О нём впервые рассказал Лукашенко, а запись включили в эфире белорусского ТВ.

74 комментария
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Министерство иностранных дел Польши отвергло подлинность записи разговора между Берлином и Варшавой об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский МИД.

Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен.

МИД Польши

О записи «перехваченного разговора» впервые рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он утверждал, что из записи следует, будто информация об отравлении является «фальсификацией». 4 сентября белорусский канал ОНТ показал запись.

Берлин: Вроде бы всё по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем её заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путина сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Фрагмент из «перехваченного разговора»
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Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали — с тех пор он находится в коме. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении политика. Российские медики ядов в его организме не обнаружили.

#новости #навальный #отравлениенавального

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74 комментария
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Oldfag TV

111

Ну надо же, кто бы мог подумать, ведь ничто не указывало на то, что это фальсификация.

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Боевой супер_стар

Oldfag
75

Ну тут как бы нельзя не дать комментарий по этой теме. Понятно, что это абсурд дикий, но этот абсурд-то на президентском уровне.
Уверен, что там и в Польше, и в Германии все под столом уже от этого "перехваченного сообщения", но ответ-то надо дать

Ответить

Сердечный бинокль

Боевой
64

Ну раз дали ответ - значит оправдываются, а раз оправдываются - значит виновны, а раз виновны - значит факты из записи имели место быть, и недомогание Навального сфальсифицировано.

Ответить

Robert Johansson

Сердечный
42

Классический метод ДЕДукции

Ответить

Властный Абдужаббор

Сердечный
2

Это гениально, Шерлок! Вы раскрыли это дело!

Ответить

Oldfag TV

Боевой
3

Это несомненно. Просто прекрасно выглядит такое «капитанство» на высшем уровне.
Типа МИД Польши такой:

Ответить

Боевой супер_стар

Oldfag
5

Польша скорее похожа на хозяина собаки, который подбирает за ней дерьмо на улице, что бы другие пешеходы не начали косо смотреть.
А собака-то срёт постоянно и везде подряд

Ответить

Oldfag TV

Боевой
0

И вообще это коньюнктурный комментарий для лойсов, чо докопался :)

Ответить

Toxo

91

Но не отрицают, что Лукашенко крепкий орешек и вообще политик, лидер и борец

Ответить

Vova Kira

Toxo
7

Потому что с усами приходит ответственность

Ответить

Zero-one-one

Toxo
–5

Это правда 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
–1

Либерахи рвутся

Ответить

Неизбежный утюг

Zero-one-one
2

как и всегда под такими постами

Ответить

Zero-one-one

Неизбежный
–2

Призвание либерах

Ответить

Неизбежный утюг

Zero-on…
3

еще боты на тусу залетают

Ответить

Zero-one-one

Zero-on…
1

@Zhanna Sinelnik Жанночка не рвись прошу

Ответить

Zhanna Sinelnik

Zero-on…
0
Ответить

Zero-one-one

Zhanna
1

Жаль Жанна, а ты мне нравилась

Ответить

Zero-one-one

Zero-on…
2

@Liquid Porcupine Жанна меня не любит

Ответить

Неизбежный утюг

Toxo
1

но молодец всё равно Владимир

Ответить

Боевой супер_стар

Toxo
1

Но ведь "completely nuts", это не "крепкий орешек"..

Ответить

Иван Грозный

Toxo
0

на словах он - лев 
а на деле - дед с пустым автоматом 

Ответить

Игорь Туманов

49

- Варшава?
- Да.
- Пезда. ХАХАХ!

Ответить

Максим Qa

Игорь
1

Лучший коммент!

Ответить

Artem 88

41

Сложно было бы осуждать МИД Польши если бы комментарий был в духе «Да вы вообще слушали эту хуйню? Он же ебанутый».

Ответить

Ebloiden

30

МИД Польши:

Ответить

Andrey Petrenko

12

Вот смеху было бы, если бы подтвердили подлинность

Ответить

Maxim Semenov

9

Комментарий МИД Польши:

Ответить

Параллельный жар

5

Орлов опроверг разрыв

Ответить

Берг

Параллельный
3

@Дмитрий Орлов преследования

Ответить

Zero-one-one

Берг
1

Сталинист

Ответить

Берг

Zero-one-one
3

Я своё положенное уже отсидел

Ответить

Берг

Берг
2

Сука, Орлов

Ответить

Zero-one-one

Берг
3

@Вахтёр 

Ответить

Берг

Берг
2

@Вахтёр травля. 

Ответить

Zero-one-one

Берг
1

Ябида

Ответить

Благородный паук например

Берг
1

Ничему тебя жизнь не учит

Ответить

Солдатский глобус

Берг
1

Слабачок

Ответить

Zero-one-one

Параллельный
3

Овнов

Ответить

Берг

Zero-one-one
1

@Вахтёр травля

Ответить

Zero-one-one

Берг
1

Молчи

Ответить

Lee

5
Ответить

Alexander Personazhe

4

Ого, они даже решили всерьёз это обсуждать и комментировать. Неоднозначная стратегия — таркан сейчас подумает, что его всерьёз воспринимают с этим «перехватом», раз целое министерство комментарии даёт, и пойдёт лавина новых «перехватов». 
С другой стороны — пускай будет, я давно так не орал.

Ответить

Капитальный Мика

Alexander
1

Просто официально покрутили пальцем у виска в его сторону.

Ответить

Александр Веденев

Alexander
0

Маразм крепчал

Ответить

Грамотный рак

3

Курва!

Ответить

Железнодорожный паук например

2

Жаль

Ответить

Евгений Долгий

2

Вот это сюрприз!

Ответить

Дмитрий Грибоедов

1

Официальное заявление МИДа Польши: - Вы че орете?

Ответить

Учащийся Паша

1

МИД Польши: мы ОПРОВЕРГАЕМ
TJ: МИД Польши ОТВЕРГ

Ответить

Благородный паук например

Учащийся
0

@Вадим Елистратов 

Ответить

Учащийся Паша

Благородный
0

При чём тут он?

Ответить

Иван Грозный

Учащийся
0

любитель обмазываться массами

Ответить

A big purple banana 🍆

1

А про продолжение, где "Че там с деньгами" промолчали! Значит что-то из этого правда

Ответить

Сборник комментариев

1

Привет, Ник. Нас раскрыли. Звоню с того же номера, у меня евросоюзные бесплатно. Не будут же они 2 раза слушать один и тот же номер.   

Ответить

Maxim Semenov

0

Я бы на понт лугабе взял бы - сказал, что вечером будет реальный звонок из Варшавы в Берлин и пусть они перехватывают его. В итоге лукаш бы жидко обосрался ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Zero-one-one

Maxim
0

Раз на раз хочешь чтоли? 

Ответить

Maxim Semenov

Zero-one-one
0

ты чего порвался?

Ответить

Zero-one-one

Maxim
0

А ты чего? 

Ответить

Благородный паук например

–3

Сообщение удалено

Ответить

Dra

Благородный
0

Порвался, надо же.

Ответить

Reggae Addict

0

эх лукашенко, кто роет яму ближнему, сам в неё и свалится

Ответить

Zero-one-one

0

Жаль

Ответить

Властный Абдужаббор

0

А что, у кого-то были сомнения, что это лажа?

Ответить

Ivan

0

Спасибо Лукас. Сейчас из-за фейковых переговоров ещё санкций кинут

Ответить

nadav tayzland

0

А я вам говорил

Ответить

Андрей Владимирович

0

Про все это можно снять крутую шпионскую комедию! 

Ответить

Danil Oputin

0

Вообще не надо было отвечать, зачем показывать реакцию на фейки от поехавшего деда?

Ответить

Андрей Лузин

0

А вот сидят люди, работают, а тут какой невменяемый закидывает какую-то нелепицу, неадекватность которой понятна каждому.
Но надо отвлекаться от работы, давать комментарии на это. Еще подробный разбор этой чуши ещё сделать, чтобы опровергнуть

Ответить

Zhanna Sinelnik

0

Я переведу. «МИД Польши: вы там не охуели часом?»
Не благодарите, я с польским на ты.

Ответить

Зенитный коктейль

0

МИД Польши: Лукашенко не крэпки арэшак

Ответить

po_leen0m

0

Лугабее пытается в информационную войну. Первый блин получился комом, я бы даже сказал кучей говна.

Ответить

Илья Гераськин

0

Самое интересное, что даже в этом фейковом разговоре говорят "-его правда отравили? - Это не важно".
Даже это не означает, что его не отравили

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