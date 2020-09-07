Берлин: Вроде бы всё по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем её заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путина сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.