TUT.BY: В Минске похитили Марию Колесникову Материал редакции
Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.
Утром 7 сентября в центре Минска похитили члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, сообщает TUT.BY. Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку поступила информация о задержании Колесниковой.
Читательница издания Анастасия увидела, как около 10:05 люди в масках схватили Колесникову у Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Свидетельница не сняла происходящее на видео, так как боялась, что её тоже задержат.
Колесникова не отвечает на звонки. В 10:13 пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков рассказал, что она была в центре города одна. К 11:00 телефон Родненкова стал недоступен. Помимо Колосниковой и Родненкова, связи нет с членом Совета Максимом Богрецовым и исполнительным секретарём Иванов Кравцовым. Минское издание Kyky.org пишет, что член штаба Виктора Бабарико Глеб Герман также не выходит на связь.
ГУВД Минска проверяет информацию об исчезновении Колесниковой.
посадили её в микроавтобус с надписью «Связь»
Колесникова не выходит на связь.
Лукашенко не нужна никакая оппозиция, чтобы дискредитировать его правление, он сам с этим успешно справляется))
Крепкий орешек в фильмах боролся с террористами. А тут наоборот - их руководитель
Прекрасный завод
уже раз 10 переслушал запись, не услышал там "completely nuts", да там вообще толком из-за перевода ничего не слышно, даже "лукашенко" :(
Так это ж шутка юмора
Они там постарались, чтоб оригинал не было возможности расслышать
а вот тебе, вот
Устаканиваться? Это ты про вчерашний стотысячный митинг
тут не осветили -считай не было
Зенитный корабль
Митинги митингами, но чем дальше, тем меньше вероятность того, что они во что-то перерастут.
Я, конечно, так себе политолог, но власти получили огромный кредит от граждан, который использовали на подготовку к митингам и пропаганду. Мне кажется, что если масштабные активные (возможно даже вооруженные) протесты не были запущены в первые неделю-две, то и вряд ли они самопроизвольно запустится по прошествию такого кол-ва времени. Разве что только нынешняя "власть" не выкинет какой-то номер.
Вот, выкинули)
Лукашенко не сдается и таки выпрашивает блть чтобы беларусы реальный бунд устроили
Её похитили омские врачи, схема известная
И свои бульбрачи найдутся небось
Благородный паук например
бульбрачи
Оскорбления
Беларусь, улица,фонарь аптека (диван) 🤦🏻♂️🤷🏻♂️
Зря они так ... теперь посмотрим на реакцию народа
Если у Белорусов есть чувство собственного достоинства, они должны выйти прямо сейчас в таком же количестве как по воскресеньям.
Посадили в микроавтобус с надписью Связь > Мария Колесникова не выходит на связь
"она была в центре города одна"
В такие смутные времена это либо гениальная замануха для 3%, чтобы он в очередной раз стрельнул себе в ногу (на ноге уже живого места нет), либо совсем неуместная беспечность.
Лукашенко наверно уже не кирпичами ср*т, а сразу подвалами для похищенных...