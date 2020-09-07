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Аня Бегиашвили
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TUT.BY: В Минске похитили Марию Колесникову Материал редакции

Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.

58 комментариев
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Утром 7 сентября в центре Минска похитили члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, сообщает TUT.BY. Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку поступила информация о задержании Колесниковой.

Читательница издания Анастасия увидела, как около 10:05 люди в масках схватили Колесникову у Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Свидетельница не сняла происходящее на видео, так как боялась, что её тоже задержат.

Недалеко от музея я видела припаркованный тёмный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперёд и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у неё отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают.

Анастасия, видетельница похищения Колесниковой
цитата по TUT.BY

Колесникова не отвечает на звонки. В 10:13 пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков рассказал, что она была в центре города одна. К 11:00 телефон Родненкова стал недоступен. Помимо Колосниковой и Родненкова, связи нет с членом Совета Максимом Богрецовым и исполнительным секретарём Иванов Кравцовым. Минское издание Kyky.org пишет, что член штаба Виктора Бабарико Глеб Герман также не выходит на связь.

ГУВД Минска проверяет информацию об исчезновении Колесниковой.

#новости #белоруссия

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58 комментариев
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Dmitry Yashin

49

 посадили её в микроавтобус с надписью «Связь»

Колесникова не выходит на связь.

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Турецкий космос

Dmitry
1

Оригинальный автомобиль для транспортировки задержанного 🌚

Ответить

Исмаил Исмаилзаде

44

Лукашенко не нужна никакая оппозиция, чтобы дискредитировать его правление, он сам с этим успешно справляется))

Ответить

Сергей Королевский

Исмаил
10

Крепкий орешек в фильмах боролся с террористами. А тут наоборот - их руководитель 

Ответить

Виктор Ганелес

Сергей
16
Ответить

Прекрасный завод

Виктор
4

уже раз 10 переслушал запись, не услышал там "completely nuts", да там вообще толком из-за перевода ничего не слышно, даже "лукашенко" :(

Ответить

Денис Курган

Прекрасный
3

Так это ж шутка юмора
Они там постарались, чтоб оригинал не было возможности расслышать

Ответить

Боевой супер_стар

19

Ждем новое видео на диване

Ответить

Jabas

Боевой
1

Алло, ну как там с 90ми

Ответить

XTheme

Jabas
0

Ты кому звонишь?

Ответить

Новенький Даниль

XTheme
0

а вот тебе, вот

Ответить

XTheme

Новенький
1

Ты кто такой?

Ответить

Новенький Даниль

XTheme
0

Михал Палыч

Ответить

XTheme

Новеньк…
1

Ты пьяный или кто, сынок?

Ответить

Новенький Даниль

XTheme
1

лан, давай не будем серьёзную тему зафлуживать

Ответить

XTheme

Новеньк…
1

Завяжем лямку, ебана в рот)

Ответить

Andre Macareno

Новеньк…
1

Терентьев

Ответить

Артём Новиченков

14

Она не выходит на связь, потому что Связь вышла на нее.

Ответить

Зенитный корабль

9

Только у них всё устаканиваться начало, так они решили подлить масла в огонь похищением Колесниковой.

Управленцы от Б-га, чесслово!

Ответить

Михаил Беспалов

Зенитный
7

Устаканиваться? Это ты про вчерашний стотысячный митинг

Ответить

Андрей Рядькин

Михаил
4

тут не осветили -считай не было

Ответить

Алексей Панкратов

Андрей
0

Но тут осветили. 

Ответить

Зенитный корабль

Михаил
0

Митинги митингами, но чем дальше, тем меньше вероятность того, что они во что-то перерастут. 

Я, конечно, так себе политолог, но власти получили огромный кредит от граждан, который использовали на подготовку к митингам и пропаганду. Мне кажется, что если масштабные активные (возможно даже вооруженные) протесты не были запущены в первые неделю-две, то и вряд ли они самопроизвольно запустится по прошествию такого кол-ва времени. Разве что только нынешняя "власть" не выкинет какой-то номер.

 Вот, выкинули)

Ответить

пепси

Зенитный
0

Ну а там и Дедушка Пу подтянется оказывать помощь, если появятся "экстремисткие настроения" — радушно месить беларусов в кровь будут теперь не только местные псы, но и заграничные!

Ответить

Бродяга

Зенитный
0

Мирные демонстрации могут дать результаты через несколько месяцев, при условии если они будут массовыми и регулярными

Ответить

Прекрасный завод

Зенитный
1

б-га не сущ-ствует

Ответить

Аристарх Знаменский

6

Ждать теперь видоса, как она просит протестующих разойтись?

Ответить

Андрей Владимирович

5

Между всеми этими событиями есть какая-то связь... 

Ответить

Mmmax

4

Лукашенко не сдается и таки выпрашивает блть чтобы беларусы реальный бунд устроили

Ответить

Турецкий космос

Mmmax
2

У меня есть подозрения, что не устроят

Ответить

Mmmax

Турецкий
0

Так и Лукашенко еще последнее слово не сказал

Ответить

1 2

4

Её похитили омские врачи, схема известная

Ответить

Константин Курасов

1
–1

И свои бульбрачи найдутся небось

Ответить

Благородный паук например

Константин
0

бульбрачи

Оскорбления

Ответить

Благородный паук например

Благородный
0

@Вахтёр 

Ответить

n4rym

3

увезут в польшу

Ответить

DC Maniac

3

Беларусь, улица,фонарь аптека (диван) 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

Зря они так ... теперь посмотрим на реакцию народа

Ответить

Илюша

3

Если у Белорусов есть чувство собственного достоинства, они должны выйти прямо сейчас в таком же количестве как по воскресеньям.

Ответить

Турецкий космос

3

Больше пушей, больше!

Ответить

Алексей Дудырев

Турецкий
0

кого похитили? не могу понять

Ответить

Бетонный микрофон

2

Беспредел какой-то!!

Ответить

Sakari Sauso

2

Пидор

Ответить

AZP

2

Сейчас из Литвы будет рассуждать, как будет управлять, когда уйдёт Лукашенко.

Ответить

Денис Курган

1

Пишут, что и остальные члены Координационного Совета не выходят на связь.

Ответить

Петр Овечкин

1

Посадили в микроавтобус с надписью Связь > Мария Колесникова не выходит на связь

Ответить

Abram Dikoy

1

Пресс секретаря кс тоже спиздили

Ответить

Random Person

1

"она была в центре города одна"

В такие смутные времена это либо гениальная замануха для 3%, чтобы он в очередной раз стрельнул себе в ногу (на ноге уже живого места нет), либо совсем неуместная беспечность. 

Ответить

Первичный лолипоп

0

Почему оппозиционеры никогда не используют услуги телохранителей? Наняли бы хотя бы одного амбала для сопровождения

Ответить

Боевой супер_стар

Первичный
1

Не думаю, что телохранители будут заинтересованы в таких клиентах)

Ответить

Греческий хот-дог

Первичный
0

Конкретному амбалу легко заплатить больше. Идейных амбалов бывает редко.

Ответить

Турецкий космос

0

Слишком ожидаемое событие.

Надеюсь, живая выйдет

Ответить

Гибкий парфюмер

0

Вечер в хату

Ответить

Сагюща❤️ и Рефлексия

0

Нужно больше пушей

Ответить

one channel

0

Уже доказали присутствие российских силовиков?

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Лукашенко наверно уже не кирпичами ср*т, а сразу подвалами для похищенных...

Ответить

Грамотный рак

0

увезли люди в масках

А чего они в масках? Стыдно лицо своё показать?

Ответить

Alexander Spiridonov

Грамотный
0

Коронавирус же, алло

Ответить

Алексей Дудырев

0

ну тут F

Ответить
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Комментарии

пепси

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Виталий Иванович…

Ответы на вопросы о депрессии…

Alexander Spiridonov

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Дмитрий Орлов

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Алексей Дудырев

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Дмитрий Орлов

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

bro mi

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Алексей Дудырев

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Паша Красников

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Алексей Панкратов

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Владимир Филатов

В Минске началась акция…

Random Person

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

шизл, ёпта

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

GoodSanta

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

one channel

TUT.BY: В Минске похитили Марию…

Истинный окулист

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