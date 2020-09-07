Недалеко от музея я видела припаркованный тёмный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперёд и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у неё отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают.