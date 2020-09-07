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Аня Бегиашвили
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В Минске похитили Марию Колесникову Материал редакции

Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.

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Утром 7 сентября в центре Минска похитили члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, сообщает TUT.BY.

Читательница издания Анастасия увидела, как около 10:05 люди в масках схватили Колесникову у Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Свидетельница не сняла происходящее на видео, так как боялась, что её тоже задержат.

Недалеко от музея я видела припаркованный тёмный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперёд и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у неё отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают.

Анастасия, свидетельница похищения Колесниковой
цитата по TUT.BY

Колесникова не отвечает на звонки. В 10:13 пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков рассказал, что она была в центре города одна. К 11:00 телефон Родненкова стал недоступен. Помимо Колосниковой и Родненкова, связи нет с исполнительным секретарём Совета Иванов Кравцовым. Их ищут адвокаты.

ГУВД Минска проверяет информацию об исчезновении Колесниковой. Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку поступила информация о её задержании, но в минской полиции утверждают, что не знают о задержании оппозиционеров.

На президентских выборах Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской. После начала протестов Колесникова осталась в Белоруссии и вошла в президиум Координационного совета оппозиции.

#новости #белоруссия

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140 комментариев
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Dmitry Yashin

118

 посадили её в микроавтобус с надписью «Связь»

Колесникова не выходит на связь.

Ответить

Max Yankov

Dmitry
9

 сзади была марка «Соболь»

Ответить

пепси

Max
2

"бахнула пельменів"

Ответить

Турецкий космос

Dmitry
4

Оригинальный автомобиль для транспортировки задержанного 🌚

Ответить

aliftin

Dmitry
4

Связь сама на неё вышла. 

Ответить

Исмаил Исмаилзаде

87

Лукашенко не нужна никакая оппозиция, чтобы дискредитировать его правление, он сам с этим успешно справляется))

Ответить

Сергей Королевский

Исмаил
24

Крепкий орешек в фильмах боролся с террористами. А тут наоборот - их руководитель 

Ответить

Виктор Ганелес

Сергей
39
Ответить

Прекрасный завод

Виктор
8

уже раз 10 переслушал запись, не услышал там "completely nuts", да там вообще толком из-за перевода ничего не слышно, даже "лукашенко" :(

Ответить

Денис Курган

Прекрасный
23

Так это ж шутка юмора
Они там постарались, чтоб оригинал не было возможности расслышать

Ответить

Jabas

Денис
2

Отчетливо слышно слово "Russia" и вроде как все на этом, как бы понятно чьих рук дело

Ответить

Андрей Лузин

Денис
0

Английский текст на фоне наверняка взяли из какой-нить документалки.
Вот бы кто разъединил дорожки

Ответить

Jabas

Андрей
2

Уже пытались в другом треде, если убрать перевод, то вообще нихуя не понятно

Ответить

Андрей Лузин

Jabas
0

"крепкий орешек" это вообще чисто русский фразеологизм же.
или не?

Ответить

Jabas

Андрей
0

я понимаю. может перевод это и вовсе не перевод, прост для прикола наложили

Ответить

Боевой супер_стар

41

Ждем новое видео на диване

Ответить

Jabas

Боевой
5

Алло, ну как там с 90ми

Ответить

XTheme

Jabas
2

Ты кому звонишь?

Ответить

Новенький Даниль

XTheme
2

а вот тебе, вот

Ответить

XTheme

Новенький
3

Ты кто такой?

Ответить

Новенький Даниль

XTheme
3

Михал Палыч

Ответить

XTheme

Новеньк…
5

Ты пьяный или кто, сынок?

Ответить

Новенький Даниль

XTheme
2

лан, давай не будем серьёзную тему зафлуживать

Ответить

XTheme

Новеньк…
9

Завяжем лямку, ебана в рот)

Ответить

Andre Macareno

Новеньк…
3

Терентьев

Ответить

Зенитный корабль

15

Только у них всё устаканиваться начало, так они решили подлить масла в огонь похищением Колесниковой.

Управленцы от Б-га, чесслово!

Ответить

Михаил Беспалов

Зенитный
23

Устаканиваться? Это ты про вчерашний стотысячный митинг

Ответить

Андрей Рядькин

Михаил
22

тут не осветили -считай не было

Ответить

Алексей Панкратов

Андрей
0

Но тут осветили. 

Ответить

Андрей Рядькин

Алексей
2

к сожалению, вчера шитпостинг победил 

Ответить

Алексей

Андрей
9

Та не, просто они создают прямую трансляцию и не могут закрепить ее в ТОП. А все пользуются "Свежим". Вот и пропускают. 

Зато на говнодизайн есть время. 

Ответить

Андрей Рядькин

Алексей
1

была только одна трансляция, и потом человек ушел на митинг. И одна новость 

Ответить

Неопределенный

Алексей
0

@Сергей Звезда у меня идея: когда ведёте прямую текстовую трансляцию, помечайте ее как трансляцию, чтоб она появлялась в меню слева и ее можно было б быстро найти.
Или просто не убирайте тот пункт меню, чтоб можно было посмотреть все прямые трансляции, что у вас были.

Ответить

Андрей Рядькин

Неопред…
0

блед, да кто такой это. ваш Прямая трансляция?! Не могу найти 

Ответить

Неопределенный

Андрей
0

Слева есть, когда гостей приглашают.
А без этого трансляции будут теряться а куче мусора. Они должны быть где-то отдельно или в топе.

Ответить

Андрей Рядькин

Неопред…
0

я конкретно про вчерашние события. Не могу найти от редакции 

Ответить

Неопределенный

Андрей
0

А, а этом плане я тоже не вижу ее.
Мб прошла мимо меня, мб не было.
Но их никак не выделяют. 

Ответить

Андрей Рядькин

Неопред…
1

дак вот тоже вижу одну только новость с парой видосов и трансляцию от пользователя незавершённую 

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
0

Щитпост оказался сильнеееееей.

Ответить

Max Okhrimenko

Михаил
–17

Стотысячный? да там даже по фото видно, что людей очень мало по сравнению с пиковыми акциями. Там максимум 20к 

Ответить

Иплувен Максимал

Max
17
Ответить

Max Okhrimenko

Иплувен
–11

если на этом фото все протестующие, то тут как раз 20-30 тысяч максимум и оно только подтверждает мои слова

Ответить

Максим Сергеевич

Max
1

По подсчётам МВД РБ там было только 31 тысяча. Как считают власти мы и так знаем 

Ответить

Глеб Апацкий

Max
1

Вот тебе time-lapse 

Ответить

Max Okhrimenko

Глеб
0

по таймлапсу согласен, тут тысяч 60-70. Странно что нет ни одной фотографии где много людей

Ответить

FaroucheMn

Max
0

Потому что никто не собирался так чтобы все в одном месте были. Поток постоянно двигался.

Ответить

FaroucheMn

Max
0

описание к таймлапсу как бы намекает:
"В 104 секундах видео уместились 114 минут реального времени. Отчетливо видно, что люди двигались в сторону Стелы двумя огромными колоннами: первая растянулась примерно 1 час, после этого перерыв (люди продолжали идти, но не такой плотной колонной) примерно на 7,5 минут и к стеле пошла еще одна длинная колонна с бело-красно-белыми флагами."

20 тысяч? Вы из нашего МВД?) 

Ответить

Зенитный корабль

Михаил
1

Митинги митингами, но чем дальше, тем меньше вероятность того, что они во что-то перерастут. 

Я, конечно, так себе политолог, но власти получили огромный кредит от граждан, который использовали на подготовку к митингам и пропаганду. Мне кажется, что если масштабные активные (возможно даже вооруженные) протесты не были запущены в первые неделю-две, то и вряд ли они самопроизвольно запустится по прошествию такого кол-ва времени. Разве что только нынешняя "власть" не выкинет какой-то номер.

 Вот, выкинули)

Ответить

Бродяга

Зенитный
2

Мирные демонстрации могут дать результаты через несколько месяцев, при условии если они будут массовыми и регулярными

Ответить

Зенитный корабль

Бродяга
0

А могут и не дать)

Ответить

one channel

Зенитный
0

И? Тебе гарантий никто никогда не даёт, это не повод не выражать своё мнение.
Судьба Лукашенко уже предрешена в любом случае, вероятно, его сольёт РФ  если все утихнет, сейчас же плешивому очень не выгодно чтобы народ сам решал свою судьбу, а если у них все получится, то начнёт такое же мракобесие как и в Украине, чтобы ватники могли продолжать орать «РЯЯЯ агенты запада разрушили очередную великую страну»

Ответить

Orbital_Cat

Бродяга
–2

ничего они не дадут. ещё ни одного диктатора в мире не свергли при помощи мирной демонстрации.

Ответить

пепси

Зенитный
2

Ну а там и Дедушка Пу подтянется оказывать помощь, если появятся "экстремисткие настроения" — радушно месить беларусов в кровь будут теперь не только местные псы, но и заграничные!

Ответить

one channel

Зенитный
0

Ты шутишь? Каждую неделю власть дискредитирует себя все больше и настраивают все больше народа против себя. Уже реально пожилые люди начали выходить.

Ответить

Рома Кунашко

Зенитный
0

Еще они выкинули миллиард из звр за месяц. Мне кажется это неплохой показатель.

Ответить

Иван Сидоров

Михаил
–4

можно где-то увидеть список чего добились этими марашами миллионов? белорахи думают, что после того как 30 лет терпели и закрывали глаза на узурпацию власти, теперь могут обычными прогулками что-то поменять? 

Ответить

Svargr

Иван
2

(Мне) сложно сказать, но экономический эффект есть.
Нехилый такой, как мне кажется.

https://www.rbc.ru/finances/07/09/2020/5f55d5709a794726b3cbee54?from=from_main_7

Белоруссия потратила на поддержание рубля 15…
Курс доллара к белорусскому рублю с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99…
www.rbc.ru
Ответить

Иван Сидоров

Svargr
0

это успех

Ответить

Svargr

Иван
0

сарказм?
Ну так все равно все везде на экономике держится.

Ответить

Иван Сидоров

Svargr
1

кто-то считает, что усатый шизоид уйдет из-за экономических проблем? он уже ведь озвучивал работягам с завода свою позицию – позакрывать их ему не жалко, делаете хуже в первую очередь себе 

Ответить

Svargr

Иван
0

Свои же сожрут, когда денег не станет.
Грустно, что к такому идет, конечно.

Ответить

Иван Сидоров

Svargr
1

самый вежливый президент всегда поможет ему усидеть на посту, в обмен на остатки суверенитета 

Ответить

Прекрасный завод

Зенитный
2

б-га не сущ-ствует

Ответить

Артём Новиченков

27

Она не выходит на связь, потому что Связь вышла на нее.

Ответить

Mmmax

12

Лукашенко не сдается и таки выпрашивает блть чтобы беларусы реальный бунд устроили

Ответить

Турецкий космос

Mmmax
12

У меня есть подозрения, что не устроят

Ответить

Mmmax

Турецкий
1

Так и Лукашенко еще последнее слово не сказал

Ответить

Узкий череп

Турецкий
0

когда какие бунты вообще так устраивались, лол) ну да ладно, аналитикам видней)

Ответить

Турецкий космос

Узкий
0

Но я не аналитик и высказываю своё личное, субъективное мнение.

Ответить

Узкий череп

Турецкий
0

Я не про тебя говорила

Ответить

Греческий хот-дог

Узкий
0

Разве не часто?
То есть, само собой, есть слой проблем и есть триггер. Можно спорить о том, конкретно колесникова похожа ли на триггер, но не о явлении.

Ответить

Аристарх Знаменский

13

Ждать теперь видоса, как она просит протестующих разойтись?

Ответить

Иван Грозный

Аристарх
2

и извиняется за организацию протестов

Ответить

1 2

12

Её похитили омские врачи, схема известная

Ответить

Константин Курасов

1
–1

И свои бульбрачи найдутся небось

Ответить

Благородный паук например

Константин
1

бульбрачи

Оскорбления

Ответить

Благородный паук например

Благородный
0

@Вахтёр 

Ответить

Vlad F

1
0

«leave britney alone»

Ответить

Турецкий космос

8

Больше пушей, больше!

Ответить

Алексей Дудырев

Турецкий
6

кого похитили? не могу понять

Ответить

Турецкий космос

Алексей
6

Колесо от тачки похитили, прораб орёт, говорит, щебень возить не в чем

Ответить

Алексей Дудырев

Турецкий
1

пускай носилки сколотят, да продолжают работать, хули вола ебут

Ответить

Андрей Владимирович

9

Между всеми этими событиями есть какая-то связь... 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

5

Подвозите минуса, но что она, что Навальный, какие-то идиотично рисковые. Один пьёт что-то в общественных местах, словно у него нет недоброжелателей, другая ходит одна, в стране где местный диктатор никаких методов не гнушается

Ответить

Вежливый Снайпер

6

Лукашенко наверно уже не кирпичами ср*т, а сразу подвалами для похищенных...

Ответить

Пальто в коне

6

«вы что, хотите как в 90-ые?»

Ответить

Имя Фамилия

6

Беларусь - это такая страна живущая по правилам 37 года, но с интернетом.

Ответить

Грамотный рак

2

увезли люди в масках

А чего они в масках? Стыдно лицо своё показать?

Ответить

Alexander Spiridonov

Грамотный
10

Коронавирус же, алло

Ответить

Грамотный рак

Alexander
0

Лукашенко же сказал: "Баня, водка и чистые руки", ничего сложного.

Ответить

FaroucheMn

Грамотный
0

Ну так судя по вчерашнему видео, они очень боятся деанона

Ответить

Илюша

3

Если у Белорусов есть чувство собственного достоинства, они должны выйти прямо сейчас в таком же количестве как по воскресеньям.

Ответить

Романелло Кивогенс

Илюша
5

Вчера кучу народу задержали, кого-то избивали, демонстративно разбили витрины, повсюду стали сновать "титушки". Народ так и не вышел. Режим понял, что инициатива на их стороне, вновь ощутил свою безнаказанность и перешёл к активным действиям. Так что после задержания Колесниковой вряд ли что изменится. 

Возможно через некоторое время заштормит экономику, и тогда начнётся бОльшая движуха. Но ведь недаром Мишустин в Минск приезжал, а Лукашенко скоро отправится в Москву. Даже если ни о чём существенном не договорятся, наверняка дадут Луке бабок для поддержания штанов.  

Ответить

Kir Kirsky

Романелло
1

Если ему просто дадут бабки под доброе слово, я прокекаю знатно. Ведь после лука опять забудет об обещаниях

Ответить

Романелло Кивогенс

Kir
0

Луке деваться в это раз некуда, чтобы снова сослаться на амнезию. Но даже если он в очередной раз "забудет" о своих посулах, деваться Кремлю некуда - будет кормить Бобика пусть и не досыта, но так чтобы тот не сдох от голода. 

Ответить

Kir Kirsky

Романелло
0

Ему уже раза два не было куда. Бог любит троицу.

Ответить

Максим Сергеевич

Романелло
1

Лукашенко отправится в Москву 

Беларусы, скажите, ну разве это не шанс?)

Ответить

FaroucheMn

Романелло
0

Это и было во время митинга

Ответить

Первичный лолипоп

1

Почему оппозиционеры никогда не используют услуги телохранителей? Наняли бы хотя бы одного амбала для сопровождения

Ответить

Романелло Кивогенс

Первичный
9

А смысл? В десяти случаях из десяти за "похищением" стоят государственные силовики. И телохранители здесь никак не помогут - только кучу проблем себе поднимут на ровном месте. Потому как на суде правоохранители будут божиться, что представились и показали документы, а судья разумеется не найдёт никаких оснований, чтобы подвергнуть сомнению их слова.

Ответить

Боевой супер_стар

Первичный
4

Не думаю, что телохранители будут заинтересованы в таких клиентах)

Ответить

Греческий хот-дог

Первичный
1

Конкретному амбалу легко заплатить больше. Идейных амбалов бывает редко.

Ответить

AZP

3

Сейчас из Литвы будет рассуждать, как будет управлять, когда уйдёт Лукашенко.

Ответить

n4rym

3

увезут в польшу

Ответить

Алексей Дудырев

n4rym
2

в Чехию

Ответить

AZP

Алексей
0

Через Польшу

Ответить

Бетонный микрофон

3

Беспредел какой-то!!

Ответить

Турецкий космос

3

Слишком ожидаемое событие.

Надеюсь, живая выйдет

Ответить

DC Maniac

3

Беларусь, улица,фонарь аптека (диван) 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

Зря они так ... теперь посмотрим на реакцию народа

Ответить

Random Person

2

"она была в центре города одна"

В такие смутные времена это либо гениальная замануха для 3%, чтобы он в очередной раз стрельнул себе в ногу (на ноге уже живого места нет), либо совсем неуместная беспечность. 

Ответить

Kir Kirsky

Random
2

Ох уж эти коварные оппозиционеры. Заставляют себя бить, травить и похищать.
А для уважаемых людей потом картинка в СМИ некрасивая и им неприятно.

Ответить

Вертер Робот

Kir
0

Хотелось бы, чтобы хотя бы "член президиума верховного координационного совета" верил в свои сказочки про борьбу с кровавым тираном и бдил за свой жеп. А то в новостях там кровища рекой, а члены президиума гуляют по московским музеям - сююрррр...

Ответить

Taktischer Corgi

–2

 Колесникова осталась в Белоруссии

*в Беларуси

Ответить

Кхалиси Бот

Taktischer
1

 Коесниковя остяясь в Беойюссии

*в Беяйюси

Ответить

A big purple banana 🍆

Taktischer
–1

БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ

Ответить

Kir Kirsky

A
0

@Кхалиси Бот .

Ответить

Кхалиси Бот

Kir
1

.

Ответить

Kir Kirsky

Кхалиси
1

Сук :(

Ответить

Kir Kirsky

Taktischer
0

@Кхалиси Бот

Ответить

Sakari Sauso

2

Пидор

Ответить

Алексей Дудырев

2

ну тут F

Ответить

Гибкий парфюмер

1

Вечер в хату

Ответить

Денис Курган

1

Пишут, что и остальные члены Координационного Совета не выходят на связь.

Ответить

Петр Овечкин

1

Посадили в микроавтобус с надписью Связь > Мария Колесникова не выходит на связь

Ответить

Abram Dikoy

1

Пресс секретаря кс тоже спиздили

Ответить

Дмитрий Грищенко

0

Можно подумать я выхожу и буду выходить из-за неё

Ответить

Григорий Марченко

–10

Да сейчас через пару часов видео будет,где она в Польше или Литве сидит уже, тоже мне подняли срач из-за предательницы 

Ответить

Социологический Мика

Григорий
0

о, этот совсем свежий новорег. может даже мвдшник какой-нибудь.

Ответить

Греческий хот-дог

Григорий
0

@Вахтёр 

Ответить

Сагюща❤️ и Рефлексия

0

Нужно больше пушей

Ответить

one channel

0

Уже доказали присутствие российских силовиков?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

В лучшем случае не вынудят покинуть страну. Пол часа назад слушал на Эхе, что одну соратницу Тихановской так же вывезли.

Ответить

Baileys

0

https://twitter.com/plushev/status/1302887091785863169?s=20

Plushev @plushev
Похищена не только Мария Колесникова, но и трое из ее команды. https://twitter.com/franakviacorka/status/1302886566038245377
Ответить

ad unguem

0

Potato Wars: The Empire Strikes Back

Ответить

Vandgory

0

Блять, зачем она ходила одна в такой ситуации, она ебанулась?

Ответить

AZP

Vandgory
0

Дома йогурт закончился, а тут скидки.

Ответить

Зенитный коктейль

0

Методы Чекистов

Ответить

Maksytoff

0

Путинские отряды хорошо сработали,Батька будет доволен

Ответить

Roman Maslennikov

0

Скорость воспроизведения мемов по этому поводу ужасает. 

Ответить

FaroucheMn

0

Интересно, неужели они там правда думают, что протест исключительно с какими то лидерами связан?

Ответить
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