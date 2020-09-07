В Минске похитили Марию Колесникову Материал редакции
Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.
Утром 7 сентября в центре Минска похитили члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, сообщает TUT.BY.
Читательница издания Анастасия увидела, как около 10:05 люди в масках схватили Колесникову у Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Свидетельница не сняла происходящее на видео, так как боялась, что её тоже задержат.
Колесникова не отвечает на звонки. В 10:13 пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков рассказал, что она была в центре города одна. К 11:00 телефон Родненкова стал недоступен. Помимо Колосниковой и Родненкова, связи нет с исполнительным секретарём Совета Иванов Кравцовым. Их ищут адвокаты.
ГУВД Минска проверяет информацию об исчезновении Колесниковой. Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку поступила информация о её задержании, но в минской полиции утверждают, что не знают о задержании оппозиционеров.
На президентских выборах Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской. После начала протестов Колесникова осталась в Белоруссии и вошла в президиум Координационного совета оппозиции.
посадили её в микроавтобус с надписью «Связь»
Колесникова не выходит на связь.
Лукашенко не нужна никакая оппозиция, чтобы дискредитировать его правление, он сам с этим успешно справляется))
Крепкий орешек в фильмах боролся с террористами. А тут наоборот - их руководитель
Прекрасный завод
уже раз 10 переслушал запись, не услышал там "completely nuts", да там вообще толком из-за перевода ничего не слышно, даже "лукашенко" :(
Так это ж шутка юмора
Они там постарались, чтоб оригинал не было возможности расслышать
Английский текст на фоне наверняка взяли из какой-нить документалки.
Вот бы кто разъединил дорожки
а вот тебе, вот
Устаканиваться? Это ты про вчерашний стотысячный митинг
тут не осветили -считай не было
Но тут осветили.
к сожалению, вчера шитпостинг победил
была только одна трансляция, и потом человек ушел на митинг. И одна новость
Неопределенный
@Сергей Звезда у меня идея: когда ведёте прямую текстовую трансляцию, помечайте ее как трансляцию, чтоб она появлялась в меню слева и ее можно было б быстро найти.
Или просто не убирайте тот пункт меню, чтоб можно было посмотреть все прямые трансляции, что у вас были.
блед, да кто такой это. ваш Прямая трансляция?! Не могу найти
Слева есть, когда гостей приглашают.
А без этого трансляции будут теряться а куче мусора. Они должны быть где-то отдельно или в топе.
я конкретно про вчерашние события. Не могу найти от редакции
А, а этом плане я тоже не вижу ее.
Мб прошла мимо меня, мб не было.
Но их никак не выделяют.
дак вот тоже вижу одну только новость с парой видосов и трансляцию от пользователя незавершённую
Стотысячный? да там даже по фото видно, что людей очень мало по сравнению с пиковыми акциями. Там максимум 20к
если на этом фото все протестующие, то тут как раз 20-30 тысяч максимум и оно только подтверждает мои слова
По подсчётам МВД РБ там было только 31 тысяча. Как считают власти мы и так знаем
Вот тебе time-lapse
по таймлапсу согласен, тут тысяч 60-70. Странно что нет ни одной фотографии где много людей
Потому что никто не собирался так чтобы все в одном месте были. Поток постоянно двигался.
описание к таймлапсу как бы намекает:
"В 104 секундах видео уместились 114 минут реального времени. Отчетливо видно, что люди двигались в сторону Стелы двумя огромными колоннами: первая растянулась примерно 1 час, после этого перерыв (люди продолжали идти, но не такой плотной колонной) примерно на 7,5 минут и к стеле пошла еще одна длинная колонна с бело-красно-белыми флагами."
20 тысяч? Вы из нашего МВД?)
Зенитный корабль
Митинги митингами, но чем дальше, тем меньше вероятность того, что они во что-то перерастут.
Я, конечно, так себе политолог, но власти получили огромный кредит от граждан, который использовали на подготовку к митингам и пропаганду. Мне кажется, что если масштабные активные (возможно даже вооруженные) протесты не были запущены в первые неделю-две, то и вряд ли они самопроизвольно запустится по прошествию такого кол-ва времени. Разве что только нынешняя "власть" не выкинет какой-то номер.
Вот, выкинули)
Зенитный корабль
А могут и не дать)
И? Тебе гарантий никто никогда не даёт, это не повод не выражать своё мнение.
Судьба Лукашенко уже предрешена в любом случае, вероятно, его сольёт РФ если все утихнет, сейчас же плешивому очень не выгодно чтобы народ сам решал свою судьбу, а если у них все получится, то начнёт такое же мракобесие как и в Украине, чтобы ватники могли продолжать орать «РЯЯЯ агенты запада разрушили очередную великую страну»
ничего они не дадут. ещё ни одного диктатора в мире не свергли при помощи мирной демонстрации.
Ты шутишь? Каждую неделю власть дискредитирует себя все больше и настраивают все больше народа против себя. Уже реально пожилые люди начали выходить.
Еще они выкинули миллиард из звр за месяц. Мне кажется это неплохой показатель.
можно где-то увидеть список чего добились этими марашами миллионов? белорахи думают, что после того как 30 лет терпели и закрывали глаза на узурпацию власти, теперь могут обычными прогулками что-то поменять?
(Мне) сложно сказать, но экономический эффект есть.
Нехилый такой, как мне кажется.
https://www.rbc.ru/finances/07/09/2020/5f55d5709a794726b3cbee54?from=from_main_7
это успех
кто-то считает, что усатый шизоид уйдет из-за экономических проблем? он уже ведь озвучивал работягам с завода свою позицию – позакрывать их ему не жалко, делаете хуже в первую очередь себе
самый вежливый президент всегда поможет ему усидеть на посту, в обмен на остатки суверенитета
Лукашенко не сдается и таки выпрашивает блть чтобы беларусы реальный бунд устроили
Турецкий космос
У меня есть подозрения, что не устроят
когда какие бунты вообще так устраивались, лол) ну да ладно, аналитикам видней)
Турецкий космос
Но я не аналитик и высказываю своё личное, субъективное мнение.
Греческий хот-дог
Разве не часто?
То есть, само собой, есть слой проблем и есть триггер. Можно спорить о том, конкретно колесникова похожа ли на триггер, но не о явлении.
Ждать теперь видоса, как она просит протестующих разойтись?
Её похитили омские врачи, схема известная
И свои бульбрачи найдутся небось
Благородный паук например
бульбрачи
Оскорбления
кого похитили? не могу понять
Турецкий космос
Колесо от тачки похитили, прораб орёт, говорит, щебень возить не в чем
Подвозите минуса, но что она, что Навальный, какие-то идиотично рисковые. Один пьёт что-то в общественных местах, словно у него нет недоброжелателей, другая ходит одна, в стране где местный диктатор никаких методов не гнушается
Лукашенко наверно уже не кирпичами ср*т, а сразу подвалами для похищенных...
Коронавирус же, алло
Грамотный рак
Лукашенко же сказал: "Баня, водка и чистые руки", ничего сложного.
Если у Белорусов есть чувство собственного достоинства, они должны выйти прямо сейчас в таком же количестве как по воскресеньям.
Вчера кучу народу задержали, кого-то избивали, демонстративно разбили витрины, повсюду стали сновать "титушки". Народ так и не вышел. Режим понял, что инициатива на их стороне, вновь ощутил свою безнаказанность и перешёл к активным действиям. Так что после задержания Колесниковой вряд ли что изменится.
Возможно через некоторое время заштормит экономику, и тогда начнётся бОльшая движуха. Но ведь недаром Мишустин в Минск приезжал, а Лукашенко скоро отправится в Москву. Даже если ни о чём существенном не договорятся, наверняка дадут Луке бабок для поддержания штанов.
Если ему просто дадут бабки под доброе слово, я прокекаю знатно. Ведь после лука опять забудет об обещаниях
Луке деваться в это раз некуда, чтобы снова сослаться на амнезию. Но даже если он в очередной раз "забудет" о своих посулах, деваться Кремлю некуда - будет кормить Бобика пусть и не досыта, но так чтобы тот не сдох от голода.
Лукашенко отправится в Москву
Беларусы, скажите, ну разве это не шанс?)
А смысл? В десяти случаях из десяти за "похищением" стоят государственные силовики. И телохранители здесь никак не помогут - только кучу проблем себе поднимут на ровном месте. Потому как на суде правоохранители будут божиться, что представились и показали документы, а судья разумеется не найдёт никаких оснований, чтобы подвергнуть сомнению их слова.
Боевой супер_стар
Не думаю, что телохранители будут заинтересованы в таких клиентах)
Греческий хот-дог
Конкретному амбалу легко заплатить больше. Идейных амбалов бывает редко.
увезут в польшу
Беларусь, улица,фонарь аптека (диван) 🤦🏻♂️🤷🏻♂️
Зря они так ... теперь посмотрим на реакцию народа
"она была в центре города одна"
В такие смутные времена это либо гениальная замануха для 3%, чтобы он в очередной раз стрельнул себе в ногу (на ноге уже живого места нет), либо совсем неуместная беспечность.
Ох уж эти коварные оппозиционеры. Заставляют себя бить, травить и похищать.
А для уважаемых людей потом картинка в СМИ некрасивая и им неприятно.
Хотелось бы, чтобы хотя бы "член президиума верховного координационного совета" верил в свои сказочки про борьбу с кровавым тираном и бдил за свой жеп. А то в новостях там кровища рекой, а члены президиума гуляют по московским музеям - сююрррр...
Колесникова осталась в Белоруссии
*в Беларуси
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
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БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ БЕЛОРУССИЯ
Посадили в микроавтобус с надписью Связь > Мария Колесникова не выходит на связь
Да сейчас через пару часов видео будет,где она в Польше или Литве сидит уже, тоже мне подняли срач из-за предательницы
В лучшем случае не вынудят покинуть страну. Пол часа назад слушал на Эхе, что одну соратницу Тихановской так же вывезли.
Блять, зачем она ходила одна в такой ситуации, она ебанулась?
Интересно, неужели они там правда думают, что протест исключительно с какими то лидерами связан?