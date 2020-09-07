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Алексей Боржонов
3788

Собянин назвал Москву донором других регионов и сказал, что её потенциал позволяет развиваться другим субъектам Материал редакции

Так он ответил на критику о несправедливом распределении ресурсов между регионами.

85 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу России регионом-донором, за счёт которого обеспечиваются другие субъекты. Об этом он сказал в интервью НТВ.

Собянин привёл в пример посещение поликлиники пациентами. По словам мэра, оно обеспечивается из страховых взносов обязательного медицинского страхования, и каждый десятый человек в стране получает медобслуживание за счёт отчислений москвичей. Мэр столицы утверждает, что Москва «за счёт своего потенциала даёт возможность развиваться другим регионам».

Он считает Москву «донором во всём» и утверждает, что это стало возможно из-за системы агломераций: «Всё, что здесь делается, значительно быстрее реинвестируется и достигает результата [...] Большие города позволяют аккумулировать огромные ресурсы, перерабатывать их и выдавать высокую прибыль. Это во всём всем мире. Крупные города являются локомотивами и донорами в других странах».

#москва #собянин

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85 комментариев
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Прекрасный завод

44

Конечно, все деньги приходят в Москву, а потом дотируются в регионы

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Кирилл Федянин

Прекрасный
7

Я понимаю, что в целом все похер, но нужно разделять Москву как город, и как федеральный центр. Про город он скорее прав; например, самый большой источник - ндфл, а он местный.

Ответить

Marina Davidova

Кирилл
2

НДФЛ является федеральным налогом и регламентируется главой 23 НК РФ

Ответить

Anton Golovanov

Marina
0

Его федеральность означает только лишь то, что он устанавливается на федеральном уровне и у него единые правила расчета на всей территории России. К тому, в какой из бюджетов он поступает, это отношения не имеет. Из НДФЛ 0% идет в федеральный бюджет, 85% в региональный бюджет, и 15% в местный бюджет (то есть муниципалитет), см. статьи 56 и 61 Бюджетного кодекса РФ.

Ответить

Alexey Snooker

Прекрасный
7
Ответить

Грамотный рак

25

В третьем садовом кольце нашли залежи нефти?

Ответить

Бюджетный химик

Грамотный
–7

Нефть ни чего не стоит пока ее не продашь. Поэтому вопрос, кто приносит деньги - производитель или продавец. Производитель сидит за Уралом, а продавец в Москве 

Ответить

Альтернативный дым

Бюджетный
39

Бедные производители нефти, чтобы они делали без московского офисного планктона с таким количеством кокаина.

Ответить

Бюджетный химик

Альтернативный
–13

Вопрос демагогического уровня. Когда у тебя страна размером в кучу часовых поясов, гораздо проще вести дела  централизованно.

Ответить

Альтернативный дым

Бюджетный
23

Гораздо проще оставлять большую часть налогов в регионах, а не распределять их через центр, а потом ссать в уши.

Ответить

Anton Golovanov

Альтерн…
22

Так нельзя, так случайно может федерация получиться, мы не можем этого допустить.

Ответить

Ilya Krasinsky

Бюджетный
18

это ответ демагогического уровня без квалификации.

Когда у тебя страна размером с кучу часовых поясов, то невозможно вести дела централизовано:

1. центр не получает реальную инфу о ситуации на местах: на всех уровнях правят цифры, статистику, общественное мнение.

2. принимает ошибочные решения: губеры едут в мск на поклон и сидят в кабинетах и выпрашивают дотации, которые приходят только под конец года и на губеров наезжают, почему в декабре годовой бюджет не смогли распределить (и распределение ресурсов - раздолье для корупции)

3. не имеет обратной связи, чтобы корректировать решения быстро и оперативно с учетом специфики ситуации в регионе.

4. совершает ошибки, за которые никто не несет ответсвенность - потому что нет обратной связи.

читаем литературу про эффективность госплана: околонулевая, совок с 20х годов до конца 80х так и не смог получить сельское хозяйство и прокормить страну.

Ну например читаем: книга Русская модель управления, там множество исследований работы госплана и список из 300+ источников и монографий.

послушать стоит Зубаревич: отличный экономист-регионалист.

Ответить

Бюджетный химик

Ilya
–4

Госпланы, губернаторы...тут речь про бизнес вроде шла.

Ответить

Ilya Krasinsky

Бюджетн…
12

70% экономики России - государственные или около государственные и тотально неэффективные компании: читаем исследования для инвесторов Сбера, Втб и тд про Роснефть например и другие наши голубые фишки, банки развития.

Большая часть налогов из регионов переводиться в Федеральный бюджет, после распределяется: 90% регионов дотационные, основная причина дотационности большинства из них: центр у них забирает деньги, практически все налоги, оставляя порядка 20%

Так как все политические решения принимаются в центре, все госкомпании и крупные и средние делают штаб квартиру в мск.

Налоги в основном платяться по месту регистрации штаб-квартиры. Как следствие Москва жесть как богата и от щедрот немного помогает регионам.

Послушайте хотя бы Зубаревич почти любое выступление, это не секрет полишенеля, а просто минимальное знание как устроены потоки денег и управление в стране.

Ответить

Бюджетный химик

Ilya
–5

Ебанный рот ваше казино. Ветка началась с того, что мол в Москве нет месторождений нефти. На что я ответил, мол деньги делаются не обязательно в месте производства, а при учёте размера страны, так тем более вести бизнеса без централизации было бы проблематично. А вы тут мне про госуправление, федеральные бюджеты и прочие нологи затираете, то, о чем я даже не спорю и, более того, разговор и не веду. Потушить уже свои протестные пердаки, а то агритесь на всё подряд.

Ответить

Ilya Krasinsky

Бюджетн…
12

Ебанный врот, чувак 2+2 свяжи немного, Москва получает большую часть денег от продажи нефти, а не ханты-мансийск и не потому что менеджеры Росснефти или Газпромнефтегаза эффективны, а из-за политических причин.

Я ничего не писал про протест, горит у тебя, кстати.

У меня горит от необразованной глупости написанной тобой, мол большая страна или компания крупная может эффективно управляться из центра.
 
Так что не сваливай свой уровень образования и логического мышления на горящий свой пердак. 

Ответить

solawind

Ilya
0

От "нефти" москва ничего не получает, не несите хуйню. налоги на ресурсодобычу и экспорт платятся напрямую в федеральный бюджет. Она получает налоги с зарплат, с собственности (зданий и тп в Москве).
Вот например https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-v-2018-g-zaplatit-2-7-trln-rub-nalogov-1027831067 , и это налоги напрямую в фед. бюджет, а не в бюджет Москвы, как вы придумали.

Ответить

Бюджетный химик

Ilya
–2

Але, я ни где не обсуждал и не затрагивал ни налоги, ни федеральный бюджет, ни чего из этого. Это не было ни предметом моего высказывание, ни предметом обсуждения. Все налоги собираются в Москве по причине концентрации бизнеса здесь, а регионам хуй без масла достается? Печально, но я с этим ни чего поделать не могу, так что и смысла это обсуждать для себя не вижу, потому и затронул конкретную тему конкретного сообщения. Так что в свой политосрач меня заманивать не надо.

Ответить

alexferman

Бюджетный
5

Когда у тебя страна размером в кучу часовых поясов, гораздо проще вести дела централизованно.

Хуясе, это прям новое слово в управлении

Ответить

Бюджетный химик

alexfer…
–2

А что ни так? Вот производишь ты товар, а потребляют его по всему миру. Проще же когда все продавцы и покупатели собираются в одном месте, а не размазаны по всему атласу, не?

Ответить

alexferman

Бюджетн…
0

Конечно проще, но Россия (покупатели) как раз размазана по четверти атласа

Ответить

Бюджетный химик

alexfer…
0

Так, и? Развивай свою мысль дальше.

Ответить

Грамотный рак

Бюджетн…
0

А ещё проще, когда человеков вообще нет.

Ответить

Бюджетный химик

Грамотн…
0

Кому проще?

Ответить

Грамотный рак

Бюджетн…
0

Тем, кто банкноты считает в Москве, а не включает мозги, или хотя бы мозжечок

Ответить

Грамотный рак

Грамотн…
0

Только забывают, что они - тоже человеки, без которых было бы проще.

Ответить

Бюджетный химик

Грамотн…
0

О ком речь то? О правительстве? Потому что я тоже, когда нал есть, банкноты считаю, но мне люди не мешают.

Ответить

Грамотный рак

Бюджетный
3

Ты только США это не говори, а то они умрут со смеху

Ответить

Marina Davidova

Грамотн…
0

ой, тоже хотела про Штаты с их конфидеративным устройством написать. Как их-то нефтяники без Мск торговать умудряются?))

Ответить

Бюджетный химик

Marina
0

Как связаны нефтяники США и Москва?

Ответить

Marina Davidova

Бюджетн…
0

так и я про это))

Ответить

Грамотный рак

Бюджетный
2

а продавец в Нью-Йорке

Ответить

Danil Oputin

Бюджетный
2

Какие же уебаны сидят на ТЖ. И я не про тех, кто отвечает CiZerin, а про тех, кто как ебаное стадо минусует каждый его коммент. Ой, смотрите, минусики, красные циферки, дайте я тоже минусик поставлю, ведь я же из Ебаного стада™

Ответить

Грамотный рак

Бюджетный
0

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

Великая депрессия | Wikiwand
Вели́кая депре́ссия — мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого…
www.wikiwand.com
Ответить

Грамотный рак

Бюджетный
0

Керасиновая лампа горит дольше, чем стодолларовая купюра

Ответить

Благополучный самолет

Грамотный
5

и сибирские леса там же

Ответить

Савва Маркус

Грамотный
0

Роснефть и Газпром уже давно в Питере сидят и налоги платят

Ответить

Параллельный турник

17
Ответить

Jabas

11

Собянин привёл в пример посещение поликлиники пациентами. По словам мэра, оно обеспечивается из страховых взносов обязательного медицинского страхования, и каждый десятый человек в стране получает медобслуживание за счёт отчислений москвичей. 

Теперь понятно из-за кого у нас такое хуевое медобслуживание

Ответить

Anton Golovanov

Jabas
12

Почти каждый десятый человек в стране — москвич. Каждый десятый человек получает медобслуживание за счет москвичей. Да он же гений! Премию Филдса ему!

Ответить

Jabas

Anton
2

И ведь хуй приебешься

Ответить

Самостоятельный чайник

8

Ну так-то он прав, все головы зареганы в Москве/Питере и в ней же платят нологи, другое дело, почему их все пришлось регать в Москве - но тут хер знает что делать, в остальных странах также - Калифорния/Нью-Йорк, Бавария/Франкфурт

Ответить

Просто Хэнк

Самостоятельный
6

А еще московские компании давят мелкий бизнес в регионах. И хоп, вот уже все компании в Москве и как бы Собянин прав.

Ответить

Альтернативный дым

Самостоятельный
2

Ну так-то это не заслуга москвичей.

Ответить

Самостоятельный чайник

Альтернативный
9

Это вообще не заслуга ничья, просто исторически было принято пердеть на этом болоте 30х30 кв км, потому постепенно это стал российский торговый центр

Ответить

Альтернативный дым

Самостоятельный
5

Но оленевод выставляет это именно как заслугу, мол мы тут всех вас кормим.

Ответить

Знакомый волк

Альтернативный
2

Москва больше всего перечисляет денег в федеральный бюджет (20%), на втором месте питер перечисляет в три раза меньше.

Ответить

Marina Davidova

Знакомый
0

ну так если фактически все в Мск зарегины - больше всех и платит. Но при этом меньше всех производит. Оказывает исключительно управленческие или посреднические услуги (и то не факт, что качественные)

Ответить

Gregory

Marina
1

Но при этом меньше всех производит.

А интеллектуальный труд не в почете больше? Я просто тебя напомню, что мы живем в 21 веке, где он ценится гораздо больше, а самые богатые мировые компании занимаются тем, что продают продукт интеллектуального труда, а не тракторы и газ. 

Ответить

Marina Davidova

Gregory
–1

и что, сколько в Мск интеллекта? уж не Сколково ли?)) где патенты, о которых знает не только архивариус?)

Ответить

Gregory

Marina
4

ты реально не понимаешь, что такое результат интеллектуального труда? Инженер, который сидит в офисе в Москве и разрабатывает очередную скважину или мост в Усть-Пердинске по факту приносит куда больше денег и ценится больше, чем рабочий, который на месте закручивает гайки на этом объекте. Программисты, весомая доля которых сидит в Москве, вносят большой вклад в экономику относительно своей численности. Факт в том, что в Москве тупо больше высококвалифицированных кадров. И это везде так. Заметь, я не отрицаю, что налоги у нас распределяются неравномерно, но именно бюджет Москвы с этих налогов не получает ничего. Москва имеет столько денег в первую очередь из-за того, что она получает больше процент от налогов за счет того, что она и город, и регион, за счет исторического наличия высококвалифицированных кадров и за счет того, что де-факто является экономическим центром государства. Тезисы о том, что якобы Москва жирует с налогов с нефти - это заблуждение людей, которые не изучили мировые тенденции и не удосужились разобраться в структуре налогов нашего государства, которую, к слову, надо менять (но при текущей авторитарной власти этого не будет).

Ответить

Солдатский глобус

–1

А что собственно не так? 

Ответить

Благородный паук например

Солдатский
13

Москва жирует за счёт налогов огромных всероссийских компаний!

Ответить

Солдатский глобус

Благородный
0

А что собственно не так? 

Ответить

Альтернативный дым

Солдатский
16

У тебя на лбу елдак.

Ответить

Солдатский глобус

Альтернативный
0

@Вахтёр а че не баните этот кусок за оскорбление? Разберись с кукОлдом

Ответить

Благородный паук например

Солдатский
0

Это не совсем заслуга москвы

Ответить

Знакомый волк

Благородный
0

Давай в цифрах сколько тратиться на Москву из федерального бюджета, а сколько из регилонального ?

Ответить

Относительный пришелец

Знакомый
2

Регилональный 2024!

Ответить

Marina Davidova

Знакомый
1

Все основные налоги: НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПС - все платятся в федеральный бюджет, которым фактически рулит Мск.

Ответить

Грамотный рак

Marina
0

Опасно ты так понаехам расписываешь

Ответить

Благородный паук например

Знакомый
0

К чему это

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

3

Пытаюсь придумать не матерный комментарий на такую наглость

Ответить

Романелло Кивогенс

Избытокъ
9

Вчера в Беларуси один омоновец из оцепления начал докапываться до ветерана, который вышел поддержать протестующих: дескать, кто ему пенсию платит? По всей видимости хотел пристыдить старика, посмевшего выступать против государства (Лукашенко), которое его кормит. А то, что фактически пенсионера кормит сам народ посредством выплаты налогов и прочих отчислений - ему как-то по барабану. 

Ну и когда народ начал говорить омоновцу, что он на их налоги живёт, то нисколько не постеснявшись заявил, что он точно также платит налоги как и все. 

Такая вот у них ментальность: что у силовиков, что у чиновников. Раз чиновник меня кормит, значит, он мой хозяин. А на тех, за чей счёт он меня кормит - мне глубоко наплевать. А у чиновника такая же логика - раз я кормлю, значит, это мои бабки и все кого я кормлю должны мне за это в ножки кланяться. 

Ответить

Неизбежный утюг

Избытокъ
1

если я вижу этот комментарий, значит у тебя получилось?

Ответить

Массовый яд

Неизбежный
3

Ты свидетель рождения великой мысли

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

Неизбежный
0

Ты его видишь, потому что всё — сон. Ом

Ответить

Mstislav Pavlov

0

Опять двадцать пять. Сейчас начнутся байки про то, как всю Москву кормит Россия :facepalm: Вот только, внезапно, структуры доходов\расходов - это открытые данные. Любой из вас, уважаемые кормильцы столицы, может найти на официальных ресурсах и изучить. Советую открыть, и изучить.  Также скажу по секрету, главный источник дохода столицы, это налоги на доходы физиков. И еще один забавный факт. Думаю всем Вам известно, что у нас(в общем то как и везде), небольшой процент людей владеет очень большим процентом богатств страны. Внезапно, этот небольшой процент людей является основным источником налоговых взносов. Внезапно, этот небольшой процент проживает преимущественно в Москве и Спб. Смекаете?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Mstislav
4

байки про то, как всю Москву кормит Россия

Это конечно же не так. Известные на весь мир московские нефтяные скважины и месторождения алмазов/редкоземельных металлов
Любой из вас, уважаемые кормильцы столицы, может найти на официальных ресурсах и изучить

Это либо очень жирный троллинг либо откровенные хамство
Внезапно, этот небольшой процент проживает преимущественно в Москве и Спб. Смекаете?

А с чего они в Москве то проживают все? Уж не из-за того ли, что все их предприятия платят налоги не в регионе, где находится производство/добыча, а в бюджет Москвы? Смекаешь?
Когда у нас, в начале святых времен путинской стабильности, московские передасты купили завод ГАЗ, первым делом они уничтожили (физически) конвейер производства легковых автомобилей и перевели денежные потоки на Москву.

Ответить

Сергей Раков

Дмитрий
1

Ну возьми не государственные добывающие компании, а частную додо пиццу. Овчинников первые 5 лет утверждал, что будет строить мировую компанию из Сыктывкара, а на шестой взял и перевез головное отделение в Москву. Его никто не заставлял, не приходило команды "сверху", он принял это решение исключительно из рациональных соображений. В крупных городах сосредоточены кадры, капитал, инфраструктура (банально аэропорты с прямыми международными рейсами), поэтому бизнес всегда будет стремиться туда, в любой стране. И после Путина ничего не изменится, если только добывающие компании не начнут насильно привязывать к регионам. 

Ответить

Знакомый волк

Сергей
0

Ничего ему не мешало открыть  головной офис в мск но при этом оставить регистрацию в Сыктывкаре. По крайней есть разные питерские компании которые работают по всей рф и питерский офис их не самый большой.
Так что дело не только в кадрах или инфраструктуре.

Ответить

Gregory

Сергей
0

Овчинников первые 5 лет утверждал, что будет строить мировую компанию из Сыктывкара, а на шестой взял и перевез головное отделение в Москву.

Ну так компания там же и зарегистрирована. Логично, что офис они перенесли туда, где есть соответствующие кадры. С их сайта:
«Продавец» – Общество с ограниченной ответственностью "Пицца Венчур" (ИНН 1101084785, ОГРН 1111101000405), местонахождение по адресу: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 85.

Ответить

Marina Davidova

Mstislav
0

да неее, в Лондоне этот процент проживает))

Ответить

Грамотный рак

Mstislav
0

Ты в курсе, что в Москве на одну квартиру приходится десяток фирм, в которой даже директор никогда не бывал, даже не выезжал из своего Запердрищенска, а просто купил место и телефонный номер?

Ответить

Дмитрий Еруков

2

Да, все так, он абсолютно прав.

Ответить

Одетый Женя

2

В комментариях ожидаемо царят социалисты с маниакальной тягой к уравниловке. 

Ответить

Gregory

Одетый
0

ну так наши либеральные сми вслед за западом скатываются в левизну, поэтому ничего удивительного

Ответить

Сергей Яковенко

1

каждый десятый человек в стране получает медобслуживание за счёт отчислений москвичей.

Ну так 10% населения живёт в Москве. Или что-то поменялось?

Ответить

Timmy2k

0

Ща москвичи начнут очередной срач, почему они должны платить каким-то регионам

Ответить

Иван Иванов

Timmy2k
0

Вряд ли. Москвичи не такие тупые, как оленеводы.

Ответить

Грамотный рак

0

Москвич расправил плечи

Ответить

Abram Dikoy

0

Вот это он зря быканул

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

Интересно сколько отдаёт ЯНАО

Ответить

Грамотный рак

0

Москвичи, у вас в городе делают ракеты С-600, которыми так гордятся рукамиводители? Мусор куда деваете? В Шиес? Под ковёр? Молодцы!

Ответить

Алиса Барышман

Грамотный
0

Их вроде лично Владимир Вольфович производит.

Ответить
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