Собянин назвал Москву донором других регионов и сказал, что её потенциал позволяет развиваться другим субъектам Материал редакции
Так он ответил на критику о несправедливом распределении ресурсов между регионами.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу России регионом-донором, за счёт которого обеспечиваются другие субъекты. Об этом он сказал в интервью НТВ.
Собянин привёл в пример посещение поликлиники пациентами. По словам мэра, оно обеспечивается из страховых взносов обязательного медицинского страхования, и каждый десятый человек в стране получает медобслуживание за счёт отчислений москвичей. Мэр столицы утверждает, что Москва «за счёт своего потенциала даёт возможность развиваться другим регионам».
Он считает Москву «донором во всём» и утверждает, что это стало возможно из-за системы агломераций: «Всё, что здесь делается, значительно быстрее реинвестируется и достигает результата [...] Большие города позволяют аккумулировать огромные ресурсы, перерабатывать их и выдавать высокую прибыль. Это во всём всем мире. Крупные города являются локомотивами и донорами в других странах».
Я понимаю, что в целом все похер, но нужно разделять Москву как город, и как федеральный центр. Про город он скорее прав; например, самый большой источник - ндфл, а он местный.
НДФЛ является федеральным налогом и регламентируется главой 23 НК РФ
Его федеральность означает только лишь то, что он устанавливается на федеральном уровне и у него единые правила расчета на всей территории России. К тому, в какой из бюджетов он поступает, это отношения не имеет. Из НДФЛ 0% идет в федеральный бюджет, 85% в региональный бюджет, и 15% в местный бюджет (то есть муниципалитет), см. статьи 56 и 61 Бюджетного кодекса РФ.
Бюджетный химик
Нефть ни чего не стоит пока ее не продашь. Поэтому вопрос, кто приносит деньги - производитель или продавец. Производитель сидит за Уралом, а продавец в Москве
Бедные производители нефти, чтобы они делали без московского офисного планктона с таким количеством кокаина.
Бюджетный химик
Вопрос демагогического уровня. Когда у тебя страна размером в кучу часовых поясов, гораздо проще вести дела централизованно.
Гораздо проще оставлять большую часть налогов в регионах, а не распределять их через центр, а потом ссать в уши.
Так нельзя, так случайно может федерация получиться, мы не можем этого допустить.
это ответ демагогического уровня без квалификации.
Когда у тебя страна размером с кучу часовых поясов, то невозможно вести дела централизовано:
1. центр не получает реальную инфу о ситуации на местах: на всех уровнях правят цифры, статистику, общественное мнение.
2. принимает ошибочные решения: губеры едут в мск на поклон и сидят в кабинетах и выпрашивают дотации, которые приходят только под конец года и на губеров наезжают, почему в декабре годовой бюджет не смогли распределить (и распределение ресурсов - раздолье для корупции)
3. не имеет обратной связи, чтобы корректировать решения быстро и оперативно с учетом специфики ситуации в регионе.
4. совершает ошибки, за которые никто не несет ответсвенность - потому что нет обратной связи.
читаем литературу про эффективность госплана: околонулевая, совок с 20х годов до конца 80х так и не смог получить сельское хозяйство и прокормить страну.
Ну например читаем: книга Русская модель управления, там множество исследований работы госплана и список из 300+ источников и монографий.
послушать стоит Зубаревич: отличный экономист-регионалист.
Госпланы, губернаторы...тут речь про бизнес вроде шла.
70% экономики России - государственные или около государственные и тотально неэффективные компании: читаем исследования для инвесторов Сбера, Втб и тд про Роснефть например и другие наши голубые фишки, банки развития.
Большая часть налогов из регионов переводиться в Федеральный бюджет, после распределяется: 90% регионов дотационные, основная причина дотационности большинства из них: центр у них забирает деньги, практически все налоги, оставляя порядка 20%
Так как все политические решения принимаются в центре, все госкомпании и крупные и средние делают штаб квартиру в мск.
Налоги в основном платяться по месту регистрации штаб-квартиры. Как следствие Москва жесть как богата и от щедрот немного помогает регионам.
Послушайте хотя бы Зубаревич почти любое выступление, это не секрет полишенеля, а просто минимальное знание как устроены потоки денег и управление в стране.
Ебанный рот ваше казино. Ветка началась с того, что мол в Москве нет месторождений нефти. На что я ответил, мол деньги делаются не обязательно в месте производства, а при учёте размера страны, так тем более вести бизнеса без централизации было бы проблематично. А вы тут мне про госуправление, федеральные бюджеты и прочие нологи затираете, то, о чем я даже не спорю и, более того, разговор и не веду. Потушить уже свои протестные пердаки, а то агритесь на всё подряд.
Ебанный врот, чувак 2+2 свяжи немного, Москва получает большую часть денег от продажи нефти, а не ханты-мансийск и не потому что менеджеры Росснефти или Газпромнефтегаза эффективны, а из-за политических причин.
Я ничего не писал про протест, горит у тебя, кстати.
У меня горит от необразованной глупости написанной тобой, мол большая страна или компания крупная может эффективно управляться из центра.
Так что не сваливай свой уровень образования и логического мышления на горящий свой пердак.
От "нефти" москва ничего не получает, не несите хуйню. налоги на ресурсодобычу и экспорт платятся напрямую в федеральный бюджет. Она получает налоги с зарплат, с собственности (зданий и тп в Москве).
Вот например https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-v-2018-g-zaplatit-2-7-trln-rub-nalogov-1027831067 , и это налоги напрямую в фед. бюджет, а не в бюджет Москвы, как вы придумали.
Але, я ни где не обсуждал и не затрагивал ни налоги, ни федеральный бюджет, ни чего из этого. Это не было ни предметом моего высказывание, ни предметом обсуждения. Все налоги собираются в Москве по причине концентрации бизнеса здесь, а регионам хуй без масла достается? Печально, но я с этим ни чего поделать не могу, так что и смысла это обсуждать для себя не вижу, потому и затронул конкретную тему конкретного сообщения. Так что в свой политосрач меня заманивать не надо.
Когда у тебя страна размером в кучу часовых поясов, гораздо проще вести дела централизованно.
Хуясе, это прям новое слово в управлении
А что ни так? Вот производишь ты товар, а потребляют его по всему миру. Проще же когда все продавцы и покупатели собираются в одном месте, а не размазаны по всему атласу, не?
Конечно проще, но Россия (покупатели) как раз размазана по четверти атласа
А ещё проще, когда человеков вообще нет.
Кому проще?
Тем, кто банкноты считает в Москве, а не включает мозги, или хотя бы мозжечок
Ты только США это не говори, а то они умрут со смеху
ой, тоже хотела про Штаты с их конфидеративным устройством написать. Как их-то нефтяники без Мск торговать умудряются?))
Бюджетный химик
Как связаны нефтяники США и Москва?
Какие же уебаны сидят на ТЖ. И я не про тех, кто отвечает CiZerin, а про тех, кто как ебаное стадо минусует каждый его коммент. Ой, смотрите, минусики, красные циферки, дайте я тоже минусик поставлю, ведь я же из Ебаного стада™
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
Собянин привёл в пример посещение поликлиники пациентами. По словам мэра, оно обеспечивается из страховых взносов обязательного медицинского страхования, и каждый десятый человек в стране получает медобслуживание за счёт отчислений москвичей.
Теперь понятно из-за кого у нас такое хуевое медобслуживание
Почти каждый десятый человек в стране — москвич. Каждый десятый человек получает медобслуживание за счет москвичей. Да он же гений! Премию Филдса ему!
А еще московские компании давят мелкий бизнес в регионах. И хоп, вот уже все компании в Москве и как бы Собянин прав.
Ну так-то это не заслуга москвичей.
Самостоятельный чайник
Это вообще не заслуга ничья, просто исторически было принято пердеть на этом болоте 30х30 кв км, потому постепенно это стал российский торговый центр
Но оленевод выставляет это именно как заслугу, мол мы тут всех вас кормим.
Знакомый волк
Москва больше всего перечисляет денег в федеральный бюджет (20%), на втором месте питер перечисляет в три раза меньше.
ну так если фактически все в Мск зарегины - больше всех и платит. Но при этом меньше всех производит. Оказывает исключительно управленческие или посреднические услуги (и то не факт, что качественные)
и что, сколько в Мск интеллекта? уж не Сколково ли?)) где патенты, о которых знает не только архивариус?)
ты реально не понимаешь, что такое результат интеллектуального труда? Инженер, который сидит в офисе в Москве и разрабатывает очередную скважину или мост в Усть-Пердинске по факту приносит куда больше денег и ценится больше, чем рабочий, который на месте закручивает гайки на этом объекте. Программисты, весомая доля которых сидит в Москве, вносят большой вклад в экономику относительно своей численности. Факт в том, что в Москве тупо больше высококвалифицированных кадров. И это везде так. Заметь, я не отрицаю, что налоги у нас распределяются неравномерно, но именно бюджет Москвы с этих налогов не получает ничего. Москва имеет столько денег в первую очередь из-за того, что она получает больше процент от налогов за счет того, что она и город, и регион, за счет исторического наличия высококвалифицированных кадров и за счет того, что де-факто является экономическим центром государства. Тезисы о том, что якобы Москва жирует с налогов с нефти - это заблуждение людей, которые не изучили мировые тенденции и не удосужились разобраться в структуре налогов нашего государства, которую, к слову, надо менять (но при текущей авторитарной власти этого не будет).
Москва жирует за счёт налогов огромных всероссийских компаний!
Солдатский глобус
А что собственно не так?
Альтернативный дым
У тебя на лбу елдак.
Солдатский глобус
@Вахтёр а че не баните этот кусок за оскорбление? Разберись с кукОлдом
Знакомый волк
Давай в цифрах сколько тратиться на Москву из федерального бюджета, а сколько из регилонального ?
Все основные налоги: НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПС - все платятся в федеральный бюджет, которым фактически рулит Мск.
Пытаюсь придумать не матерный комментарий на такую наглость
Вчера в Беларуси один омоновец из оцепления начал докапываться до ветерана, который вышел поддержать протестующих: дескать, кто ему пенсию платит? По всей видимости хотел пристыдить старика, посмевшего выступать против государства (Лукашенко), которое его кормит. А то, что фактически пенсионера кормит сам народ посредством выплаты налогов и прочих отчислений - ему как-то по барабану.
Ну и когда народ начал говорить омоновцу, что он на их налоги живёт, то нисколько не постеснявшись заявил, что он точно также платит налоги как и все.
Такая вот у них ментальность: что у силовиков, что у чиновников. Раз чиновник меня кормит, значит, он мой хозяин. А на тех, за чей счёт он меня кормит - мне глубоко наплевать. А у чиновника такая же логика - раз я кормлю, значит, это мои бабки и все кого я кормлю должны мне за это в ножки кланяться.
Неизбежный утюг
если я вижу этот комментарий, значит у тебя получилось?
Опять двадцать пять. Сейчас начнутся байки про то, как всю Москву кормит Россия :facepalm: Вот только, внезапно, структуры доходов\расходов - это открытые данные. Любой из вас, уважаемые кормильцы столицы, может найти на официальных ресурсах и изучить. Советую открыть, и изучить. Также скажу по секрету, главный источник дохода столицы, это налоги на доходы физиков. И еще один забавный факт. Думаю всем Вам известно, что у нас(в общем то как и везде), небольшой процент людей владеет очень большим процентом богатств страны. Внезапно, этот небольшой процент людей является основным источником налоговых взносов. Внезапно, этот небольшой процент проживает преимущественно в Москве и Спб. Смекаете?
байки про то, как всю Москву кормит Россия
Это конечно же не так. Известные на весь мир московские нефтяные скважины и месторождения алмазов/редкоземельных металлов
Любой из вас, уважаемые кормильцы столицы, может найти на официальных ресурсах и изучить
Это либо очень жирный троллинг либо откровенные хамство
Внезапно, этот небольшой процент проживает преимущественно в Москве и Спб. Смекаете?
А с чего они в Москве то проживают все? Уж не из-за того ли, что все их предприятия платят налоги не в регионе, где находится производство/добыча, а в бюджет Москвы? Смекаешь?
Когда у нас, в начале святых времен путинской стабильности, московские передасты купили завод ГАЗ, первым делом они уничтожили (физически) конвейер производства легковых автомобилей и перевели денежные потоки на Москву.
Ну возьми не государственные добывающие компании, а частную додо пиццу. Овчинников первые 5 лет утверждал, что будет строить мировую компанию из Сыктывкара, а на шестой взял и перевез головное отделение в Москву. Его никто не заставлял, не приходило команды "сверху", он принял это решение исключительно из рациональных соображений. В крупных городах сосредоточены кадры, капитал, инфраструктура (банально аэропорты с прямыми международными рейсами), поэтому бизнес всегда будет стремиться туда, в любой стране. И после Путина ничего не изменится, если только добывающие компании не начнут насильно привязывать к регионам.
Знакомый волк
Ничего ему не мешало открыть головной офис в мск но при этом оставить регистрацию в Сыктывкаре. По крайней есть разные питерские компании которые работают по всей рф и питерский офис их не самый большой.
Так что дело не только в кадрах или инфраструктуре.
Овчинников первые 5 лет утверждал, что будет строить мировую компанию из Сыктывкара, а на шестой взял и перевез головное отделение в Москву.
Ну так компания там же и зарегистрирована. Логично, что офис они перенесли туда, где есть соответствующие кадры. С их сайта:
«Продавец» – Общество с ограниченной ответственностью "Пицца Венчур" (ИНН 1101084785, ОГРН 1111101000405), местонахождение по адресу: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 85.
Грамотный рак
Ты в курсе, что в Москве на одну квартиру приходится десяток фирм, в которой даже директор никогда не бывал, даже не выезжал из своего Запердрищенска, а просто купил место и телефонный номер?
каждый десятый человек в стране получает медобслуживание за счёт отчислений москвичей.
Ну так 10% населения живёт в Москве. Или что-то поменялось?
Ща москвичи начнут очередной срач, почему они должны платить каким-то регионам