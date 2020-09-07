Так он ответил на критику о несправедливом распределении ресурсов между регионами.

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу России регионом-донором, за счёт которого обеспечиваются другие субъекты. Об этом он сказал в интервью НТВ.

Собянин привёл в пример посещение поликлиники пациентами. По словам мэра, оно обеспечивается из страховых взносов обязательного медицинского страхования, и каждый десятый человек в стране получает медобслуживание за счёт отчислений москвичей. Мэр столицы утверждает, что Москва «за счёт своего потенциала даёт возможность развиваться другим регионам».