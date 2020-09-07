Instagram удалил аккаунт о мальчике с синдромом Дауна. Соцсеть посчитала, что его ведёт не отец, а ребёнок Материал редакции
По правилам соцсети вести страницу можно только с 13 лет.
Instagram заблокировал аккаунт, в котором рассказывалось о жизни Семёна Сёмина — мальчика с синдромом Дауна. Об этом рассказал его отец Александр и мать Эвелина Блёданс.
Причиной блокировки стало несоответствие правилам платформы. По словам Александра Сёмина, он в течение трёх месяцев пытался доказать администраторам, что страницу ведёт не ребёнок, а отец, однако ему это не удалось.
Instagram ввёл ограничение по возрасту в декабре 2019 года и с того момента стал запрашивать дату рождения при регистрации. Если аккаунтом ребёнка младше 13 лет управляет его представитель, то это нужно указать в профиле.
А аккаунты собак инстаграм не беспокоят, значит?
У собак нюдесы не просят.
чтобы не убивали
Типа, чтобы не делали аборт при подтверждении диагноза у плода? Ну и уебок.
Нацисты-либерахи негодуют, когда кто-то не хочет убивать детей-даунов, так и запишем. А ведь потом они еще будут возмущаться, когда их будут бить до кровавых соплей.
Благородный паук например
Почему
Хотел бы жить с синдромом дауна?
А, это ты, Орлов..
Я так понял, модеры Инстаграма не поверили, что с ними общается нормальный взрослый мужик, а не 13-летний даун
Боевой супер_стар
Нет, родитель при регистрации решил не указывать, что ведет соцсеть за ребенка, хотя такая возможность предусмотрена.
чет 8 лет назад вряд ли эта функция была
Instagram ввёл ограничение по возрасту в декабре 2019 года и с того момента стал запрашивать дату рождения при регистрации.
восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребёнка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли
По словам Александра Сёмина, он в течение трёх месяцев пытался доказать администраторам, что страницу ведёт не ребёнок, а отец
Боевой супер_стар
Ну я здесь Инстаграмм и не выгораживаю. Они скорее всего прислали уведомление об изменениях правил, и чувак мог спокойно поменять данные до блокировки, но инфа про трехмесячное взаимодействие показывает, что инсте посрать на пользователя как такового.
У меня взломали аккаунт лет пять назад - попытался через поддержку восстановить доступ - но не ответили ни на одно мое сообщение.
С тех пор забил на эту помойку окончательно
Что-то эти инстаграмы с аппсторами этими всякими охуели, нам нужна своя соцсеть. Фотограм и Сбербанк-П
Единственный динозавр
Гораздо лучше же есть, дон. Жи есть.
Интересно даже, с кем он в инстаграме общался. У меня сложилось впечатление, что во всех крупных сервисах, будь то Гугл, Фейсбук или Яндекс, в случае блокировки писать ты можешь только в спортлото.
если ФБ блокирует, то есть кнопка дать комменатрии почему они неправы, так вот набираешь текст, нажимаешь кнопку, а в ответ - не можем принять сообщение, Вы заблокированы.
Зато аккаунт Гном Гномыча живее живых!
Честно говоря, мне будет совсем страшно за парня, если его аккаунт удалят.
Бате стоит задуматься над качеством контента, раз фейсбук считает записи взрослого мужика записями 13летнего
Фейсбук помойка )
Комментарий удален
Инста - отстой в вопросах поддержки пользователей. Практически бесполезно заполнять формы для аппеляции.
Потому что ответа не получишь, точнее вероятность получить ответ все же есть - примерно 1%.
Уведомления с кнопкой "перейди и укажи дату рождения" они не прислали с введением этого правила. Было уведомление о том, что правило вводится, не более того.
Новые пользователи обязаны указать дату рождения при создании аккаунта и этот пункт нельзя пропустить в процессе создания. А в старые аккаунты дата рождения должна была добавиться автоматически - через связь с Фейсбук - та же дата, что и там установлена . Но это в идеальном мире - по факту мало куда "подтянулась" информация. Поэтому такие баны и происходят.
Такая блокировка может произойти либо из-за того, что на аккаунт были жалобы от пользователей - жалобы именно на то, что аккаунт ведет лицо младше 13 лет, либо на основе фотографий ребенка в ленте алгоритмы Инсты сами решили заблокировать.
Я больше склоняюсь к первому варианту.
Радует то, что это не удаление аккаунта, а именно блокировка. Значит несмотря на время потраченное на восстановление, аккаунт еще можно вернуть.