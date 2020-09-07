220 тысяч подписчиков и восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребёнка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли. Исчезли наши ролики, которые мило издевались над страхами. Исчезли наши сёминары, где мы весело учились развиваться. Исчезли все романтические истории Сёмы (и об этом мне ему еще придется как-то сказать).

А ещё исчез директ, а вместе с ним возможность говорить с семьями, мамами, папами, с которыми я всегда и почти сразу встречался, чтобы не убивали, не отдавали, принимали. Чтобы не боялись начать становиться счастливыми. И ведь становились.

