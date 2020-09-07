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Алексей Боржонов
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Instagram удалил аккаунт о мальчике с синдромом Дауна. Соцсеть посчитала, что его ведёт не отец, а ребёнок Материал редакции

По правилам соцсети вести страницу можно только с 13 лет.

36 комментариев
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Даже если роботы и победят человека, то ваше неравнодушие уже торжествует победу людей. Спасибо вам всем!❤️

Опубликовано Alexander Semin Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

Instagram заблокировал аккаунт, в котором рассказывалось о жизни Семёна Сёмина — мальчика с синдромом Дауна. Об этом рассказал его отец Александр и мать Эвелина Блёданс.

Причиной блокировки стало несоответствие правилам платформы. По словам Александра Сёмина, он в течение трёх месяцев пытался доказать администраторам, что страницу ведёт не ребёнок, а отец, однако ему это не удалось.

220 тысяч подписчиков и восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребёнка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли. Исчезли наши ролики, которые мило издевались над страхами. Исчезли наши сёминары, где мы весело учились развиваться. Исчезли все романтические истории Сёмы (и об этом мне ему еще придется как-то сказать).

А ещё исчез директ, а вместе с ним возможность говорить с семьями, мамами, папами, с которыми я всегда и почти сразу встречался, чтобы не убивали, не отдавали, принимали. Чтобы не боялись начать становиться счастливыми. И ведь становились.

Александр Сёмин

Instagram ввёл ограничение по возрасту в декабре 2019 года и с того момента стал запрашивать дату рождения при регистрации. Если аккаунтом ребёнка младше 13 лет управляет его представитель, то это нужно указать в профиле.

Согласно нашим правилам аккаунты Instagram могут создавать только люди, достигшие 13 лет (в некоторых юрисдикциях возрастное ограничение может быть выше). В биографии аккаунта, представляющего ребенка младше 13 лет, должно быть четко указано, что аккаунтом управляет родитель или менеджер.

из справочной информации Instagram

#новости #instagram

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36 комментариев
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Илья Гераськин

28

А аккаунты собак инстаграм не беспокоят, значит?

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Dmitry Vakhnin

Илья
3

У собак нюдесы не просят.

Ответить

AZP

Dmitry
1

А у маленького дауна просят?

Ответить

Одетый Женя

AZP
1

Маленькие дауны и просят

Ответить

Дмитрий Дмитриев

24

чтобы не убивали

Типа, чтобы не делали аборт при подтверждении диагноза у плода? Ну и уебок.

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
–4

Нацисты-либерахи негодуют, когда кто-то не хочет убивать детей-даунов, так и запишем. А ведь потом они еще будут возмущаться, когда их будут бить до кровавых соплей.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Сергей
12

аборт

убийство

Ясно.

Ответить

Благородный паук например

Дмитрий
0

Почему

Ответить

Distortion

Благородный
13

Хотел бы жить с синдромом дауна?

А, это ты, Орлов..

Ответить

Благородный паук например

Distortion
4

Сокрушительный панч

Ответить

Благородный паук например

Distortion
3

@Вахтёр кринж

Ответить

alexferman

18

Я так понял, модеры Инстаграма не поверили, что с ними общается нормальный взрослый мужик, а не 13-летний даун

Ответить

Боевой супер_стар

alexferman
5

Нет, родитель при регистрации решил не указывать, что ведет соцсеть за ребенка, хотя такая возможность предусмотрена.

Ответить

Михаил Иванов

Боевой
4

чет 8 лет назад вряд ли эта функция была 

Ответить

Polina Malahova

Михаил
1

Конечно, не было.

Ответить

Андрей Буров

Боевой
1

Instagram ввёл ограничение по возрасту в декабре 2019 года и с того момента стал запрашивать дату рождения при регистрации.

  восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребёнка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли

По словам Александра Сёмина, он в течение трёх месяцев пытался доказать администраторам, что страницу ведёт не ребёнок, а отец

Ответить

Боевой супер_стар

Андрей
2

Ну я здесь Инстаграмм и не выгораживаю. Они скорее всего прислали уведомление об изменениях правил, и чувак мог спокойно поменять данные до блокировки, но инфа про трехмесячное взаимодействие показывает, что инсте посрать на пользователя как такового.
У меня взломали аккаунт лет пять назад - попытался через поддержку восстановить доступ - но не ответили ни на одно мое сообщение.
С тех пор забил на эту помойку окончательно

Ответить

Бипедальный Гоминид

alexferman
1

Мужику обидно было, наверное.

Ответить

Госпожа Дыня

6

Что-то эти инстаграмы с аппсторами этими всякими охуели, нам нужна своя соцсеть. Фотограм и Сбербанк-П 

Ответить

rossoshmap

Госпожа
1

Присоединяйся к фотошоп

Ответить

Единственный динозавр

Госпожа
0

Гораздо лучше же есть, дон. Жи есть.

Репортаж из Mylistory: Что публикуют в соцсети…
Цитаты Путина и Кадырова, фотографии Чечни и много спама.
tjournal.ru
Ответить

Ivan

Госпожа
0

Была же Пиздатая фотострана и мой мэйл ру

Ответить

John Doe

Ivan
0

А Futubra? Забыли? Это же наш родной твиттер (от мэил ру)

Ответить

Мобильный цветок

4

С одной стороны прецедент, с другой стороны в фейсбук руководят диктаторы

Ответить

Jabas

Мобильный
0

в фейсбук руководят диктаторы

не новость как бы

Ответить

Semyon Bochkaryov

3

Интересно даже, с кем он в инстаграме общался. У меня сложилось впечатление, что во всех крупных сервисах, будь то Гугл, Фейсбук или Яндекс, в случае блокировки писать ты можешь только в спортлото.

Ответить

anti kuzma

Semyon
2

если ФБ блокирует, то есть кнопка дать комменатрии почему они неправы, так вот набираешь текст, нажимаешь кнопку, а в ответ - не можем принять сообщение, Вы заблокированы.

Ответить

Саша Рауш

2

Зато аккаунт Гном Гномыча живее живых! 

Ответить

Polina Malahova

Саша
1

Честно говоря, мне будет совсем страшно за парня, если его аккаунт удалят. 

Ответить

Бипедальный Гоминид

Polina
1

Сейчас он хотя бы может скрытые сигналы обществу подавать.

Ответить

Рог Кирилл

1

У Эвелины вообще-то фамилия Блёданс.

Ответить

Rusty Nail

1

Бате стоит задуматься над качеством контента, раз фейсбук считает записи взрослого мужика записями 13летнего 

Ответить

Rusty Nail

Rusty
0

Хотя если он от его лица писал, то да

Ответить

Андрей Иванов

–2

Фейсбук помойка )

Ответить

Комментарий удален

Zechu Schmitz

Андрей
0

так аккаунт вёл отец, а не ребенок

Ответить

Виктор Конюхов

0

Инста - отстой в вопросах поддержки пользователей. Практически бесполезно заполнять формы для аппеляции.
Потому что ответа не получишь, точнее вероятность получить ответ все же есть - примерно 1%.

Уведомления с кнопкой "перейди и укажи дату рождения" они не прислали с введением этого правила. Было уведомление о том, что правило вводится, не более того.

Новые пользователи обязаны указать дату рождения при создании аккаунта и этот пункт нельзя пропустить в процессе создания. А в старые аккаунты дата рождения должна была добавиться автоматически - через связь с Фейсбук - та же дата, что и там установлена . Но это в идеальном мире - по факту мало куда "подтянулась" информация. Поэтому такие баны и происходят.

Такая блокировка может произойти либо из-за того, что на аккаунт были жалобы от пользователей - жалобы именно на то, что аккаунт ведет лицо младше 13 лет, либо на основе фотографий ребенка в ленте алгоритмы Инсты сами решили заблокировать.
Я больше склоняюсь к первому варианту.

Радует то, что это не удаление аккаунта, а именно блокировка. Значит несмотря на время потраченное на восстановление, аккаунт еще можно вернуть.

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