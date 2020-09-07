Новости
Аня Бегиашвили
22

Производитель Axe отказался от работы с Comment Out после выпуска с шутками про Белоруссию и Хабаровск Материал редакции

В компании заявили, что не знали о содержании эпизода заранее, и назвали тон шуток неприемлемым.

0 Обсудить
В закладки

Российский офис компании Unilever, владеющей Axe, Lipton, Calvé и многими другими брендами, отказался от сотрудничества с ютуб-шоу Comment Out. Это произошло после выпуска с шутками про протесты в Белоруссии и Хабаровске, в котором была рекламная интеграция Axe.

Unilever извинилась перед зрителями за то, что бренд «оказался в ассоциации» с выпуском. В компании отметили, что ничего не знали о содержании и тематике эпизода до его публикации. Unilever обратилась к авторам Comment Out, но те на собираются «менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска». Поэтому компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с шоу.

Comment Out выходит на ютуб-канале «Чикен Карри». Герои программы пишут выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. Если гость отказывается это делать, он выполняет наказание. 31 августа вышел эпизод с певицей Лолитой Милявской и фронтменом группы The Hatters Юрием Музыченко. Большая часть заданий оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске.

Например, Музыченко предложили оставить в инстаграме Евгения Плющенко комментарий про Светлану Тихановскую: «Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Беларуси? Ответ: Тихановской, когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол?». А когда он отказался это писать, ему досталось наказание: опубликовать пост с подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло».

Музыченко заявил, что авторы шоу «е***улись», его поддержали в соцсетях. Выпуск набрал 234 тысячи дизлайков при 102 тысячах лайков. Большинство комментаторов сочли шутки оскорбительными и несмешными. Ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил, что задания были нужны, чтобы «добиться чёткой позиции людей»: «Мы рассчитываем, что наши гости скажут, что это недопустимо. И каждый раз мы не разочаровываемся в тех, кого приглашаем».

В соцсетях раскритиковали Comment Out за шутки…
Участник шоу Юрий Музыченко отказался дочитать комментарий о том, что протестный флаг Белоруссии…
tjournal.ru

#новости #соцсети #делофургала #белоруссия

Аня Бегиашвили PLUS
+21 193
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Аня Бегиашвили", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u0444\u0443\u0440\u0433\u0430\u043b\u0430","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 208996, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Sep 2020 13:10:34 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Минске похитили Марию Колесникову
Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.
140
Новости
В Екатеринбурге пройдёт Неделя гордости
Прокуратура Екатеринбурга не против.
104
Новости
МИД Германии: «есть много признаков» причастности России к отравлению Навального
Там заявили, что отказ России расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности к нему.
150
Популярное за три дня
Новости
Что нашли у Навального немецкие врачи, а что — российские
Одни — отравление ядом, другие — всё, кроме этого.
105
Новости
Белорусское ТВ представило расшифровку «перехваченного разговора Варшавы и Берлина» про отравление Навального
О нём Лукашенко говорил Мишустину.
408
Новости
PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров. Компания потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать»
Основатели PandaDoc — инициаторы сбора денег для силовиков Белоруссии, которые решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам.
59
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

3216q114

Собянин назвал Москву донором…

Liquid Porcupine

Запись в подсайте Twitter

CiZerin

Собянин назвал Москву донором…

# realfiddy

Запись в подсайте Twitter

Бипедальный Гоминид

Instagram удалил аккаунт о…

Xenia White

Будьте внимательны, снимая…

Вова А.

Запись в подсайте Twitter

Marina Davidova

Собянин назвал Москву донором…