В компании заявили, что не знали о содержании эпизода заранее, и назвали тон шуток неприемлемым.

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Российский офис компании Unilever, владеющей Axe, Lipton, Calvé и многими другими брендами, отказался от сотрудничества с ютуб-шоу Comment Out. Это произошло после выпуска с шутками про протесты в Белоруссии и Хабаровске, в котором была рекламная интеграция Axe.

Unilever извинилась перед зрителями за то, что бренд «оказался в ассоциации» с выпуском. В компании отметили, что ничего не знали о содержании и тематике эпизода до его публикации. Unilever обратилась к авторам Comment Out, но те на собираются «менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска». Поэтому компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с шоу.

Comment Out выходит на ютуб-канале «Чикен Карри». Герои программы пишут выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. Если гость отказывается это делать, он выполняет наказание. 31 августа вышел эпизод с певицей Лолитой Милявской и фронтменом группы The Hatters Юрием Музыченко. Большая часть заданий оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске.

Например, Музыченко предложили оставить в инстаграме Евгения Плющенко комментарий про Светлану Тихановскую: «Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Беларуси? Ответ: Тихановской, когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол?». А когда он отказался это писать, ему досталось наказание: опубликовать пост с подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло».