Производитель Axe отказался от работы с Comment Out после выпуска с шутками про Белоруссию и Хабаровск Материал редакции
В компании заявили, что не знали о содержании эпизода заранее, и назвали тон шуток неприемлемым.
Российский офис компании Unilever, владеющей Axe, Lipton, Calvé и многими другими брендами, отказался от сотрудничества с ютуб-шоу Comment Out. Это произошло после выпуска с шутками про протесты в Белоруссии и Хабаровске, в котором была рекламная интеграция Axe.
Unilever извинилась перед зрителями за то, что бренд «оказался в ассоциации» с выпуском. В компании отметили, что ничего не знали о содержании и тематике эпизода до его публикации. Unilever обратилась к авторам Comment Out, но те на собираются «менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска». Поэтому компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с шоу.
Comment Out выходит на ютуб-канале «Чикен Карри». Герои программы пишут выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. Если гость отказывается это делать, он выполняет наказание. 31 августа вышел эпизод с певицей Лолитой Милявской и фронтменом группы The Hatters Юрием Музыченко. Большая часть заданий оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске.
Например, Музыченко предложили оставить в инстаграме Евгения Плющенко комментарий про Светлану Тихановскую: «Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Беларуси? Ответ: Тихановской, когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол?». А когда он отказался это писать, ему досталось наказание: опубликовать пост с подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло».
Музыченко заявил, что авторы шоу «е***улись», его поддержали в соцсетях. Выпуск набрал 234 тысячи дизлайков при 102 тысячах лайков. Большинство комментаторов сочли шутки оскорбительными и несмешными. Ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил, что задания были нужны, чтобы «добиться чёткой позиции людей»: «Мы рассчитываем, что наши гости скажут, что это недопустимо. И каждый раз мы не разочаровываемся в тех, кого приглашаем».