Полиция на Сахалине опросила школьников из-за пикета против одноклассника. Они просили перевести его на заочное обучение Материал редакции
В МВД объяснили, что такая проверка — «обычная практика», наказывать никого не планируют.
Полиция на Сахалине опросила учеников школы № 21 и их родителей из-за пикета против одноклассника. Об этом сообщил Sakhalin.info, позже МВД подтвердило эти данные «Таким делам».
3 сентября родители и ученики устроили пикет возле школы и потребовали перевести одного из учащихся на заочное обучение из-за его поведения. По их словам, он ведёт себя агрессивно по отношению к другим детям. Родители утверждали, что он демонстрирует половые органы, ругается, бьёт учеников и учителей, бросается грязью и камнями.
Конфликт возник ещё в 2019 году, и тогда ребёнка после прохождения медицинской комиссии перевели на домашнее обучение, но в 2020 году ситуация повторилась. Теперь родители добились его перевода на заочное обучение.
На следующий день после пикета полиция начала опрашивать детей и родителей, рассказала мать одного из учащихся. По её словам, разговор детей с полицией происходил без присутствия родителей. В МВД подтвердили, что проводят проверку, и добавили, что полицейские говорили с детьми в присутствии социального педагога.
Подрастет и, может быть, будет сам разгонять митинги, уже на работе.
По их словам, он ведёт себя агрессивно по отношению к другим детям. Родители утверждали, что он демонстрирует половые органы, ругается, бьёт учеников и учителей, бросается грязью и камнями.
В МВД объяснили, что это «обычная практика» и наказывать никого не планируют.
Железнодорожный паук например
Главное, не подписан на паблики про колумбайн, и заебись
Интересно что за семья у него там
Одетый Женя
Отец из SERB, мать сталинистка
С одной стороны - тенденция хорошая, и в головах людей зарождается мысль, что нужно выходить и требовать то, что не исполняется или исполняется в хуевой форме.
С другой стороны... Как бы сказать... Россия.
Да нет другой стороны. Нужно выходить и требовать. Понятно, что сейчас есть риски, но никакой другой стороны их наличие не создает.
Создает и еще как, например, правоохранительных органов. Любой движ, даже самый незначительный, вроде таких событий в школах, почему-то попадает под их внимание и пресекается, одинокие пикетеры с плакатами уезжают домой в патрульных машинах, а подростков с юным максимализмом отправляют аж в психдиспансеры.
Это показывает, что власти предпочитают держать надзор над всеми массовыми мероприятиями, будь то они связаны с политикой или нет.
Да нет, все, что ты перечисляешь - это все те же риски. Загреметь в СИЗО или психдиспансер. Да, они есть. Они реальные. Но это по-прежнему не значит, что нужно отказываться от своих прав.
На следующий день после пикета полиция начала опрашивать детей и родителей, рассказала мать одного из учащихся. По её словам, разговор детей с полицией происходил без присутствия родителей. В МВД подтвердили, что проводят проверку, и добавили, что полицейские говорили с детьми в присутствии социального педагога.
Ну зашибись, блин. Подозреваю, что в таких делах социальный педагог ещё хуже, чем бесплатный адвокат. Потому как последний не обязательно на стороне полиции, он может просто набираться опыта. В то время как мне сложно представить, что зашуганные преподаватели будут защищать учеников и отстаивать их интересы.
Вот к примеру как выглядит подобная беседа в Беларуси, где милиция запугивает учащихся различными карами за участие в уличных акциях, а училка эту милицию рьяно поддерживает.
21 школа всегда отбитая была
Ахаха, Сахалинцы в треде). Хорошо, что я в 22 учился. Правда и там дебилов хватало.
Первичный лолипоп
Почему сразу отбитая, если одноклассники того школьника не хотят марать об него руки?
Это-то как раз и хорошо, что сейчас так ведут себя дети и родители. А по школе, ну такая слава у 21-й раньше была, у моей 1-й тоже не лучше, если не хуже. Ещё несколько школ "выделялись" на стыке конца 90-х и все 10-е.
как его родители с ним справляются, если он на такие аморальные поступки способен в таком раннем возрасте? или сдали в школу - ваши проблемы, теперь сами с ним разбирайтесь? по нему детская комната милиции скучает. месяцок там и будет как шёлковый.