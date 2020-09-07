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Алексей Боржонов
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Полиция на Сахалине опросила школьников из-за пикета против одноклассника. Они просили перевести его на заочное обучение Материал редакции

В МВД объяснили, что такая проверка — «обычная практика», наказывать никого не планируют.

32 комментария
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Полиция на Сахалине опросила учеников школы № 21 и их родителей из-за пикета против одноклассника. Об этом сообщил Sakhalin.info, позже МВД подтвердило эти данные «Таким делам».

3 сентября родители и ученики устроили пикет возле школы и потребовали перевести одного из учащихся на заочное обучение из-за его поведения. По их словам, он ведёт себя агрессивно по отношению к другим детям. Родители утверждали, что он демонстрирует половые органы, ругается, бьёт учеников и учителей, бросается грязью и камнями.

Конфликт возник ещё в 2019 году, и тогда ребёнка после прохождения медицинской комиссии перевели на домашнее обучение, но в 2020 году ситуация повторилась. Теперь родители добились его перевода на заочное обучение.

На следующий день после пикета полиция начала опрашивать детей и родителей, рассказала мать одного из учащихся. По её словам, разговор детей с полицией происходил без присутствия родителей. В МВД подтвердили, что проводят проверку, и добавили, что полицейские говорили с детьми в присутствии социального педагога.

Полиция начала проверку на предмет нарушения административного законодательства, потому что это мероприятие подавалось в СМИ как митинг. Это обычная практика, мы не преследуем цели кого-то наказать. Опрос детей проводился в присутствии социального педагога.

УМВД по Сахалинской области

#новости

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32 комментария
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Pizza

37

Подрастет и, может быть, будет сам разгонять митинги, уже на работе. 

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eNCake

Pizza
13

Демонстрируя половые органы

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Zoid Q

eNCake
3

В виде резиновой дубинки, так других органов нет.

Ответить

Jabas

15

По их словам, он ведёт себя агрессивно по отношению к другим детям. Родители утверждали, что он демонстрирует половые органы, ругается, бьёт учеников и учителей, бросается грязью и камнями.

В МВД объяснили, что это «обычная практика» и наказывать никого не планируют.

Ответить

Железнодорожный паук например

Jabas
23

Главное, не подписан на паблики про колумбайн, и заебись

Ответить

Jabas

Железнодорожный
4

И не против единой раиси выступает 

Ответить

Сухой чайник

15

демонстрирует детям и взрослым свои половые органы, мочится в классе, в том числе на тетради, матерится, учит одноклассников искать в интернете порно-сайты

В общем пацан берёт от жизни всё.

Ответить

alexferman

Сухой
1

Интересно что за семья у него там

Ответить

Одетый Женя

alexferman
30

Отец из SERB, мать сталинистка

Ответить

Litnikov Danil

Одетый
0

Тогда он ещё не вошёл в полную силу

Ответить

# realfiddy

alexferman
3

Анимешники 99%

Ответить

Многий дебаркадер

alexferman
3

Толоконникова и Верзилов

Ответить

Lee

4

С одной стороны - тенденция хорошая, и в головах людей зарождается мысль, что нужно выходить и требовать то, что не исполняется или исполняется в хуевой форме. 
С другой стороны... Как бы сказать... Россия.

Ответить

kotova lidiya

Lee
1

Да нет другой стороны. Нужно выходить и требовать. Понятно, что сейчас есть риски, но никакой другой стороны их наличие не создает.

Ответить

Lee

kotova
0

Создает и еще как, например, правоохранительных органов. Любой движ, даже самый незначительный, вроде таких событий в школах, почему-то попадает под их внимание и пресекается, одинокие пикетеры с плакатами уезжают домой в патрульных машинах, а подростков с юным максимализмом отправляют аж в психдиспансеры.
Это показывает, что власти предпочитают держать надзор над всеми массовыми мероприятиями, будь то они связаны с политикой или нет.

Ответить

kotova lidiya

Lee
3

Да нет, все, что ты перечисляешь - это все те же риски. Загреметь в СИЗО или психдиспансер. Да, они есть. Они реальные. Но это по-прежнему не значит, что нужно отказываться от своих прав.

Ответить

Lee

kotova
0

Именно. Когда из страха быть наказанным выливается твое желание встать и выразить протест, глядя в глаза и смеясь над абсурдностью действий оппонента, когда появляется этот внутренний стержень и желание борьбы, вот тогда начинаются реальные изменения.

Ответить

Романелло Кивогенс

2

На следующий день после пикета полиция начала опрашивать детей и родителей, рассказала мать одного из учащихся. По её словам, разговор детей с полицией происходил без присутствия родителей. В МВД подтвердили, что проводят проверку, и добавили, что полицейские говорили с детьми в присутствии социального педагога.

Ну зашибись, блин. Подозреваю, что в таких делах социальный педагог ещё хуже, чем бесплатный адвокат. Потому как последний не обязательно на стороне полиции, он может просто набираться опыта. В то время как мне сложно представить, что зашуганные преподаватели будут защищать учеников и отстаивать их интересы.

Вот к примеру как выглядит подобная беседа в Беларуси, где милиция запугивает учащихся различными карами за участие в уличных акциях, а училка эту милицию рьяно поддерживает.

Ответить

Zoid Q

Романелло
2

Не уверенная в себе женщина в мусорской форме. Она даже сама толком не понимает зачем пришла в школу. Страшно. Как такие люди спят ночью?

Ответить

Боевой супер_стар

2

Одного злого школьника не так давно отправили с ТЖ на Мэйл.
Скоро, видимо, новый придёт - чем ещё на заочном заниматься?

Ответить

serguun42

Боевой
0

>злого

С какого ещё хера, у***и?!

Ответить

Исходный утюг

serguun42
4

Не злись

Ответить

Благородный паук например

serguun42
2

Уизли?

Ответить

serguun42

Благородный
1

Рональд

Ответить

Maksytoff

1

Ему уже назначили рязанского преподавателя,им есть что обсудить))

Ответить

Дон Карлионе

1

Мгеробыдло подрастает! Будет кому запананофф умирать.

Ответить

Igor Malyushkin

0

21 школа всегда отбитая была

Ответить

Шендер Викторович

Igor
1

Ахаха, Сахалинцы в треде). Хорошо, что я в 22 учился. Правда и там дебилов хватало.

Ответить

Первичный лолипоп

Igor
0

Почему сразу отбитая, если одноклассники того школьника не хотят марать об него руки?

Ответить

Igor Malyushkin

Первичный
0

Это-то как раз и хорошо, что сейчас так ведут себя дети и родители. А по школе, ну такая слава у 21-й раньше была, у моей 1-й тоже не лучше, если не хуже. Ещё несколько школ "выделялись" на стыке конца 90-х и все 10-е.

Ответить

Первичный лолипоп

0

We will take Jerusalem!

Ответить

Женя Рыкеева

0

как его родители с ним справляются, если он на такие аморальные поступки способен в таком раннем возрасте? или сдали в школу - ваши проблемы, теперь сами с ним разбирайтесь? по нему детская комната милиции скучает. месяцок там и будет как шёлковый. 

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