В МВД объяснили, что такая проверка — «обычная практика», наказывать никого не планируют.

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Полиция на Сахалине опросила учеников школы № 21 и их родителей из-за пикета против одноклассника. Об этом сообщил Sakhalin.info, позже МВД подтвердило эти данные «Таким делам».

3 сентября родители и ученики устроили пикет возле школы и потребовали перевести одного из учащихся на заочное обучение из-за его поведения. По их словам, он ведёт себя агрессивно по отношению к другим детям. Родители утверждали, что он демонстрирует половые органы, ругается, бьёт учеников и учителей, бросается грязью и камнями.

Конфликт возник ещё в 2019 году, и тогда ребёнка после прохождения медицинской комиссии перевели на домашнее обучение, но в 2020 году ситуация повторилась. Теперь родители добились его перевода на заочное обучение.

На следующий день после пикета полиция начала опрашивать детей и родителей, рассказала мать одного из учащихся. По её словам, разговор детей с полицией происходил без присутствия родителей. В МВД подтвердили, что проводят проверку, и добавили, что полицейские говорили с детьми в присутствии социального педагога.