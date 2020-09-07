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Ольга Щербинина
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В Рязанской области учителя уволили за мастурбацию на уроке. Семиклассница записала его на видео Материал редакции

Мужчина поступал так и раньше, но у девочки не было доказательств.

85 комментариев
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Учителя Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области уволили за то, что он мастурбировал на уроке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя областной прокуратуры. Ведомство выясняет обстоятельства приёма учителя на работу. СК также проводит проверку.

Единственная ученица седьмого класса школы сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. 13-летняя девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в правоохранительные органы, сообщает rg62. Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание.

Сообщается, что мужчина поступал так и раньше, но у ребёнка не было доказательств. Она опасалась, что её словам не поверят, поэтому никто никуда не обращался. У девочки был кнопочный телефон, который не мог снимать видео, но когда появилась возможность, школьница сделала подтверждающую её слова видеозапись.

Коллега преподавателя рассказал, что мужчина почти не общался с другими учителями. Он вёл уроки английского во всех классах, классного руководства не имел, а в этой школе работал второй год.

В полиции педагог признался в содеянном и объяснил свой поступок якобы тем, что у него случилась эрекция, и он решил, что ходить с ней по школе будет глупо, передаёт rg62.

Собеседник РЗН.инфо рассказал, что мужчина приехал работать в школу из Рязани. «Когда его принимали на работу, проверяли по всем параметрам. Из психоневрологического диспансера справка, об отсутствии судимости. Всё как положено. Мужчина с хорошим образованием, семьёй и детьми», — сообщил он.

#новости #регионы

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85 комментариев
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Неопределенный химик

57

В полиции педагог признался в содеянном и объяснил свой поступок якобы тем, что у него случилась эрекция, и он решил, что ходить с ней по школе будет глупо

Поэтому лучше подрочить прямо на уроке.

Ответить

Боевой супер_стар

Неопределенный
16

Решил, что "глупо" - не его уровень

Ответить

Железнодорожный паук например

Неопределенный
2

Он же учитель истории: решил создать прецедент

Ответить

alexferman

Железнодорожный
6

Учитель охуительной истории

Ответить

Махарадж

Железнодорожный
0

 >Он вёл уроки английского во всех классах, классного руководства не имел, а в этой школе работал второй год.

шо?

Ответить

Романелло Кивогенс

Неопределенный
2

Зато теперь никто не скажет, что учитель плохо освоил свой предмет.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Неопределенный
1

Объяснение смешное, а ситуация страшная.

Ответить

Железнодорожный паук например

35

Где видео-то

Ответить

Сердечный бинокль

Железнодорожный
3

Есть с вотемаркой и блюром

Мастурбировавший при школьнице учитель объяснил…
Инцидент находится на контроле у руководства прокуратуры Рязанской области, преподаватель уволен.
life.ru
Ответить

Dmitry Yashin

Железнодорожный
1

Поищи в Телеграмах. Норм СМИ его не публикуют, только скриншот из него:

Ответить

Сергей Замятин

30

Вот почему нужно отбирать телефоны у детей на уроках.

Ответить

Илюхер XXX

Сергей
11

Чтобы не распространяли порнографию?

Ответить

Сергей Замятин

Илюхер
7

Вот-вот, и не мешали солидным преподавателям внедрять передовые методики в образовательном процессе.

Ответить

Sakari Sauso

28

 Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы»

пиздец, совсем охуевшие

Ответить

Сергей Замятин

Sakari
5

пиздец, совсем охуевшие

Это ты еще не знаешь, что творится в закрытых частных школах в Англии... А вообще был недавно скандал с какой-то "крутой" гимназией то ли в Питере, то ли в Москве. Там препод сношал отличников за возможность участвовать в олимпиадах - вот где хардкор.

Ответить

Sakari Sauso

Сергей
1

Это со Скипским?

Ответить

Сергей Замятин

Sakari
1

Не, там препод реально потрахивал школьниц и, кажется, даже школьников в обмен на лояльное отношение. Так его потом даже какие-то выпускницы и защищали, типа "а че такова, все же полюбви". Ща попробую нагуглить.

Ответить

Властный Абдужаббор

Сергей
0

Не школа, а какой-то бордель педофильский.
Так сказать, освоение профессии с ранних лет.

Ответить

Посторонний

Сергей
0

Ссылку на инфу.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Посторонний
2

Статья о связи насилия и закрытости учебных заведений, в том числе элитных

За закрытыми дверьми: откуда берется насилие в…
Не успела культурная Москва отойти от скандала в элитной 57-ой школе, как снова грянул гром…
medium.com
Ответить

Сергей Замятин

Дмитрий
0

Да, кажется, этот поц. Мне гугл на первой странице одни ссылки на порноролики выдавал((

Ответить

Дмитрий

Сергей
0

Я искал по ключевым словам в канале телеги, я на него подписан.

Ответить

Неизбежный утюг

Sakari
0

тут я тоже ахуел

Ответить

Посторонний

Неизбежный
0

Так он уверенный, ты - нет.

Ответить

Максим Иванов

Sakari
0

просто видео продавали по подписке, а девочка его обесценила ,выложив в сеть)

Ответить

Евгений Долгий

19

Семьей, детьми и хорошей эрекцией в 54 года. 💪🏻

Ответить

Неопределенный химик

Евгений
13

Всем бы такое здоровье. Мужик молодец, в форме 💪💪💪

Ответить

alexferman

Неопределенный
2

Вот что школьницы животворящие делают

Ответить

Неопределенный химик

alexferman
0

Это все - сидячая работа. Член просто устал и встал погулять, подышать свежим воздухом.

Ответить

Евгений Долгий

alexferman
0

Или школьники

Ответить

Евгений Долгий

Неопределенный
1

yep. Теперь напишет книгу

Ответить

Дмитрий Григорьев

Евгений
2

Если эрекция не помешает, сука бессердечная.

Ответить

Грамотный нос

Евгений
2
Ответить

Stanislav Sobolev

9

Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание

ООО, это так по шаблону. Проснувшись через 20 лет в России, услышу что учителя опять нарисовали 143% и просят не выносить сор из избы, когда очередной омежка повесился после булинга старшиков

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Stanislav
7

...за зарплату, на которую только хуй с гречей можно купить.

Ответить

Stanislav Sobolev

Дмитрий
0

Им вообще не надо платить, ни рубля, ни копейки. Много детей становятся заложниками в школе, они ее не выбирают, если родители не в адеквате, то перевода в другую не будет. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Stanislav
6

Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание. ООО, это так по шаблону.

Всё правильно. Деток с младших классов готовят ко взрослой жизни в России: не высовывайся, не выноси сор из избы, не протестуй, оно вообще тебе надо?

Ответить

KSA

Stanislav
0

Повесился - туда ему и дорога, слабовольный биомусор не должен жить

Ответить

Торжественный шар

9

  у него случилась эрекция, и он решил, что ходить с ней по школе будет глупо

Другое дело подрочить на уроке.

Ответить

Альтернативный дым

Торжественный
4

Другое дело пиздить комментарии
@Liquid Porcupine уведомление

Ответить

Неопределенный химик

Альтернативный
5

Отвратительное зрелище. Ужасно!

Ответить

умный человек

Торжественный
1

с кем не бывает

Ответить

Сергей Сергеев

11

"Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание."

Такая классика, что с учителями, что со школотой, и сколько таких случаев, которые были замяты?

Ответить

Grave Digger

Сергей
0

Схуяли общественное место — изба? И с планеты давайте сор не выносить, хуле там.

Ответить

Исходный утюг

8

Ну че, как подрочил?

Ответить

Властный Абдужаббор

Исходный
5

Урок обкончен

Ответить

rossoshmap

8

Вырезать из всех его фильмов

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
1

ой, это другой

Ответить

Госпожа Дыня

7

@alexferman ну что, теперь редактором на ТЖ?

Ответить

Неопределенный химик

Госпожа
2

@Alexei Kuksin оперативный комментарий? 

Ответить

Госпожа Дыня

Госпожа
2

все дороги ведут в рим 

Ответить

Дмитрий Дмитриев

5

Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы»

Ебаный гной.

Ответить

Круглый Филипп

Дмитрий
0

Вот это вообще шок. Как увольнять людей за то что они другой ориентации так это пожалуйста, а как онанирующего поехавшего педофила так не выносить сор. Сюр да и только.

Ответить

Властный Абдужаббор

Круглый
0

Думаю, руководство просто трясется за свою задницу.
Им же наверняка тоже прилетит за сей эксцесс.

Ответить

Сердечный бинокль

Круглый
0

 поехавшего педофила

Ко-ко-ко, ничего не доказано, а либерахи уже обвинениями кидается...

Ответить

Круглый Филипп

Сердечный
0

Против него кстати должны по идее завести уголовное дело и пройти псих экспертизу, по хорошему 

Ответить

KSA

Круглый
0

Согласен с тобой. Людей не гетеросексуальной ориентации нужно сажать в тюрьму точно так же как и педофилов.

Ответить

Властный Абдужаббор

5

Дистанционка закончилась, а привычки остались.

Ответить

Zoid Q

4

Проблема школ, что они стали слишком закрытыми: все проблемы решаются в стенах этих учреждений без общественного наблюдения — выбрать Путина и вбросить бюллетени, окей, учителя решат; наказать дрочера-сумасшедшего, окей, не выносим сор из избы; выбрать методику преподавания, окей, учителям советской школы лучше ведь знать, что сейчас в тренде.

Ответить

YeezySpace

–10

Школьца небось была одета как шаболда.

Ответить

Исходный утюг

YeezySpace
0

Почему как?

Ответить

Мир Май

Исходный
3

Эээ, "была одета - шаболда"?

Ответить

Максим Шишлов

Мир
0

Почему одета?

Ответить

Dev

YeezySpace
0

никто не понял что ли, чего заминусили

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Бля

Ответить

Dmitry Yashin

0

А на что у него вообще встал?

Ответить

Торжественный шар

Dmitry
5

читал блог @Дмитрий Орлов 

Ответить

Dmitry Yashin

Торжественный
0
Ответить

Закомплексованная Душа

Dmitry
4

Вероятно на ученицу

Ответить

alexferman

Dmitry
3

Очень любит свой предмет

Ответить

Иван Иванов

1

Единственная ученица седьмого класса школы

А остальных куда дели?

Ответить

AZP

Иван
2

В восьмой перевели.

Ответить

Властный Абдужаббор

Иван
2

Ну это же поселковая или сельская школа, там на всю школу учеников пару десятков, наверное.

Ответить

AZP

Властный
0

Обычно такие закрывают, а учеников пазик возит в ближайшую крупную.
Это называется "оптимизация".

Ответить

alexferman

AZP
0

Возможно, это и есть крупная

Ответить

Дон Карлионе

1

Не страшно. Вот в россии один дед уже 20 лет мастурбирует в кресле...

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Ферман? 

Ответить

Божественный кран

0

@alexferman уведомление!

Ответить

alexferman

Божественный
0

Вообще, кошмар какой-то. Вы только послушайте его английское произношение.

Ответить

Янпалыч Кошек

0

ох уж эти педагоги роняющие сосиски под столом

Ответить

Способный турник

0

Если на Сталина наяривал, то понятно, кто под подозрением.

Ответить

Зенитный коктейль

0

школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы»

Руки из штанов*

Ответить

Max Yankov

0

Читаешь и такой

 В Рязанской области учителя уволили за

...бля, снова наверняка неадекватная администрация наехала за какую-то хуйню, типа в твиттере сматерился

 мастурбацию на уроке

ЧТО.

Ответить

Артём Илющенко

0

Комментаторам шутки для Цианида составлять надо

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DC Maniac

0

Вчера постеснялся запостить новость 😂

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