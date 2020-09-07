Мужчина поступал так и раньше, но у девочки не было доказательств.

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Учителя Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области уволили за то, что он мастурбировал на уроке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя областной прокуратуры. Ведомство выясняет обстоятельства приёма учителя на работу. СК также проводит проверку.

Единственная ученица седьмого класса школы сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. 13-летняя девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в правоохранительные органы, сообщает rg62. Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание.

Сообщается, что мужчина поступал так и раньше, но у ребёнка не было доказательств. Она опасалась, что её словам не поверят, поэтому никто никуда не обращался. У девочки был кнопочный телефон, который не мог снимать видео, но когда появилась возможность, школьница сделала подтверждающую её слова видеозапись.

Коллега преподавателя рассказал, что мужчина почти не общался с другими учителями. Он вёл уроки английского во всех классах, классного руководства не имел, а в этой школе работал второй год.

В полиции педагог признался в содеянном и объяснил свой поступок якобы тем, что у него случилась эрекция, и он решил, что ходить с ней по школе будет глупо, передаёт rg62.