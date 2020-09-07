В Рязанской области учителя уволили за мастурбацию на уроке. Семиклассница записала его на видео Материал редакции
Мужчина поступал так и раньше, но у девочки не было доказательств.
Учителя Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области уволили за то, что он мастурбировал на уроке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя областной прокуратуры. Ведомство выясняет обстоятельства приёма учителя на работу. СК также проводит проверку.
Единственная ученица седьмого класса школы сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока. 13-летняя девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в правоохранительные органы, сообщает rg62. Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание.
Сообщается, что мужчина поступал так и раньше, но у ребёнка не было доказательств. Она опасалась, что её словам не поверят, поэтому никто никуда не обращался. У девочки был кнопочный телефон, который не мог снимать видео, но когда появилась возможность, школьница сделала подтверждающую её слова видеозапись.
Коллега преподавателя рассказал, что мужчина почти не общался с другими учителями. Он вёл уроки английского во всех классах, классного руководства не имел, а в этой школе работал второй год.
В полиции педагог признался в содеянном и объяснил свой поступок якобы тем, что у него случилась эрекция, и он решил, что ходить с ней по школе будет глупо, передаёт rg62.
Собеседник РЗН.инфо рассказал, что мужчина приехал работать в школу из Рязани. «Когда его принимали на работу, проверяли по всем параметрам. Из психоневрологического диспансера справка, об отсутствии судимости. Всё как положено. Мужчина с хорошим образованием, семьёй и детьми», — сообщил он.
Железнодорожный паук например
Он же учитель истории: решил создать прецедент
>Он вёл уроки английского во всех классах, классного руководства не имел, а в этой школе работал второй год.
шо?
Зато теперь никто не скажет, что учитель плохо освоил свой предмет.
Сердечный бинокль
Есть с вотемаркой и блюром
Поищи в Телеграмах. Норм СМИ его не публикуют, только скриншот из него:
Вот почему нужно отбирать телефоны у детей на уроках.
Чтобы не распространяли порнографию?
Вот-вот, и не мешали солидным преподавателям внедрять передовые методики в образовательном процессе.
Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы»
пиздец, совсем охуевшие
пиздец, совсем охуевшие
Это ты еще не знаешь, что творится в закрытых частных школах в Англии... А вообще был недавно скандал с какой-то "крутой" гимназией то ли в Питере, то ли в Москве. Там препод сношал отличников за возможность участвовать в олимпиадах - вот где хардкор.
Это со Скипским?
Не, там препод реально потрахивал школьниц и, кажется, даже школьников в обмен на лояльное отношение. Так его потом даже какие-то выпускницы и защищали, типа "а че такова, все же полюбви". Ща попробую нагуглить.
Властный Абдужаббор
Не школа, а какой-то бордель педофильский.
Так сказать, освоение профессии с ранних лет.
Ссылку на инфу.
Статья о связи насилия и закрытости учебных заведений, в том числе элитных
Да, кажется, этот поц. Мне гугл на первой странице одни ссылки на порноролики выдавал((
Неизбежный утюг
тут я тоже ахуел
просто видео продавали по подписке, а девочка его обесценила ,выложив в сеть)
Семьей, детьми и хорошей эрекцией в 54 года. 💪🏻
Неопределенный химик
Всем бы такое здоровье. Мужик молодец, в форме 💪💪💪
Вот что школьницы животворящие делают
Неопределенный химик
Это все - сидячая работа. Член просто устал и встал погулять, подышать свежим воздухом.
yep. Теперь напишет книгу
Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание
ООО, это так по шаблону. Проснувшись через 20 лет в России, услышу что учителя опять нарисовали 143% и просят не выносить сор из избы, когда очередной омежка повесился после булинга старшиков
...за зарплату, на которую только хуй с гречей можно купить.
Им вообще не надо платить, ни рубля, ни копейки. Много детей становятся заложниками в школе, они ее не выбирают, если родители не в адеквате, то перевода в другую не будет.
Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание. ООО, это так по шаблону.
Всё правильно. Деток с младших классов готовят ко взрослой жизни в России: не высовывайся, не выноси сор из избы, не протестуй, оно вообще тебе надо?
Альтернативный дым
Другое дело пиздить комментарии
@Liquid Porcupine уведомление
"Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы», отмечает издание."
Такая классика, что с учителями, что со школотой, и сколько таких случаев, которые были замяты?
Схуяли общественное место — изба? И с планеты давайте сор не выносить, хуле там.
Вырезать из всех его фильмов
@alexferman ну что, теперь редактором на ТЖ?
Руководство школы пыталось убедить её не выносить «сор из избы»
Ебаный гной.
Круглый Филипп
Вот это вообще шок. Как увольнять людей за то что они другой ориентации так это пожалуйста, а как онанирующего поехавшего педофила так не выносить сор. Сюр да и только.
Властный Абдужаббор
Думаю, руководство просто трясется за свою задницу.
Им же наверняка тоже прилетит за сей эксцесс.
Сердечный бинокль
поехавшего педофила
Ко-ко-ко, ничего не доказано, а либерахи уже обвинениями кидается...
Круглый Филипп
Против него кстати должны по идее завести уголовное дело и пройти псих экспертизу, по хорошему
Проблема школ, что они стали слишком закрытыми: все проблемы решаются в стенах этих учреждений без общественного наблюдения — выбрать Путина и вбросить бюллетени, окей, учителя решат; наказать дрочера-сумасшедшего, окей, не выносим сор из избы; выбрать методику преподавания, окей, учителям советской школы лучше ведь знать, что сейчас в тренде.
Школьца небось была одета как шаболда.
Исходный утюг
Почему как?
А на что у него вообще встал?
Торжественный шар
читал блог @Дмитрий Орлов
Единственная ученица седьмого класса школы
А остальных куда дели?
Властный Абдужаббор
Ну это же поселковая или сельская школа, там на всю школу учеников пару десятков, наверное.
@alexferman уведомление!
Вообще, кошмар какой-то. Вы только послушайте его английское произношение.
Читаешь и такой
В Рязанской области учителя уволили за
...бля, снова наверняка неадекватная администрация наехала за какую-то хуйню, типа в твиттере сматерился
мастурбацию на уроке
ЧТО.