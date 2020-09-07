После выпуска с шутками про Хабаровск и Белоруссию.

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Сервис заказа продуктов «Яндекс.Лавка» больше не будет сотрудничать с авторами шоу Comment Out, которое выходит на ютуб-канале «Чикен Карри». Об этом TJ сообщили в «Яндексе», который владеет проектом.

«Яндекс.Лавка» не согласна с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски. «Яндекс»

В заявлении «Яндекса» напрямую не говорится о конкретных «оценках и высказываниях» авторов Comment Out. Однако компания пошла на такой шаг после выпуска с шутками про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Для этого эпизода «Лавка» предоставила продукты.

«Яндекс.Лавка» стала уже вторым партнёром Comment Out, публично отказавшимся от сотрудничества с этим шоу. Перед этим российский офис компании Unilever, чей бренд Axe был интегрирован в последний выпуск, назвал тон шуток неприемлемым, заявил, что не знал о содержании эпизода заранее, и извинился перед зрителями.

Гостям Comment Out предлагается писать выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. В случае отказа нужно выполнить наказание. В эпизоде, вышедшем 31 августа, певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко столкнулись с заданиями, большая часть которых оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске.

Музыченко отказался выполнять такие задания, а выпуск собрал на YouTube больше дизлайков, чем лайков. Ведущий Comment Out Владимир Маркони объяснил такие задания попыткой «добиться чёткой позиции людей»: «Мы рассчитываем, что наши гости скажут, что это недопустимо. И каждый раз мы не разочаровываемся в тех, кого приглашаем».