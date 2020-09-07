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Сергей Звезда
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«Яндекс.Лавка» вслед за производителем Axe отказалась от сотрудничества с Comment Out Материал редакции

После выпуска с шутками про Хабаровск и Белоруссию.

36 комментариев
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Сервис заказа продуктов «Яндекс.Лавка» больше не будет сотрудничать с авторами шоу Comment Out, которое выходит на ютуб-канале «Чикен Карри». Об этом TJ сообщили в «Яндексе», который владеет проектом.

«Яндекс.Лавка» не согласна с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски.

«Яндекс»

В заявлении «Яндекса» напрямую не говорится о конкретных «оценках и высказываниях» авторов Comment Out. Однако компания пошла на такой шаг после выпуска с шутками про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Для этого эпизода «Лавка» предоставила продукты.

«Яндекс.Лавка» стала уже вторым партнёром Comment Out, публично отказавшимся от сотрудничества с этим шоу. Перед этим российский офис компании Unilever, чей бренд Axe был интегрирован в последний выпуск, назвал тон шуток неприемлемым, заявил, что не знал о содержании эпизода заранее, и извинился перед зрителями.

Производитель Axe отказался от работы с Comment…
В компании заявили, что не знали о содержании эпизода заранее, и назвали тон шуток неприемлемым.
tjournal.ru

Гостям Comment Out предлагается писать выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. В случае отказа нужно выполнить наказание. В эпизоде, вышедшем 31 августа, певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко столкнулись с заданиями, большая часть которых оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске.

В соцсетях раскритиковали Comment Out за шутки…
Участник шоу Юрий Музыченко отказался дочитать комментарий о том, что протестный флаг Белоруссии…
tjournal.ru

Музыченко отказался выполнять такие задания, а выпуск собрал на YouTube больше дизлайков, чем лайков. Ведущий Comment Out Владимир Маркони объяснил такие задания попыткой «добиться чёткой позиции людей»: «Мы рассчитываем, что наши гости скажут, что это недопустимо. И каждый раз мы не разочаровываемся в тех, кого приглашаем».

#новости #youtube #делофургала #белоруссия #яндекс

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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36 комментариев
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Одетый Женя

14

Хотелось бы верить, что скоро одним обоссаным шоу для дегенератов станет меньше, но это вряд ли

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Егор Сорокин

Одетый
3

Маркетологи букмекерских контор ехидно потирают ручки.

Ответить

Вова А.

Егор
0

и скоро - вавада, денег надо, вавада..10часов

Ответить

Мобильный цветок

6

Зашквар работать с яндексом

Ответить

Мобильный цветок

Мобильный
4

@Eldar жду дизлайк

Ответить

Мобильный цветок

Мобильный
2

@Константин Курасов присоединяйся

Ответить

Новенький Даниль

Мобильный
1

тычо, это калдуны так работают, не спорь, я знаю!!

Ответить

Артём Илющенко

Мобильный
0

Лови

Ответить

ouxen

8

что значит отказалась? какого хуя они вообще сотрудничали?! это еще хуже, вот в чем зашквар

Ответить

Михаил Иванов

ouxen
0

я вообще не уверен, что ЦА Comment Out и ЦА Яндекс.Лавки как то пересекаются 

Ответить

Сергей Звезда

Михаил
21

Я думаю, что целевые аудитории пересекаются, поскольку аудитория Comment Out ест еду

Ответить

Dmitry Yashin

Михаил
4

Пересекаются чуть больше, чем на 100%.

Ответить

Разный франт

Михаил
0

А почему нет-то?

Ответить

Дмитрий Дмитриев

1

Интересно, как закукарекает яндекс, когда наше правительство начнет открыто выступать против белорусской оппозиции.

Ответить

Боевой супер_стар

Дмитрий
8

Как будет надо - так и закукарекает

Ответить

Ваша Закладко

Боевой
0

высокотехнологичные рабочие места не кукарекают 

Ответить

Сергей Васильев

3

Кансел по-русски. Из-за шуточек про другую страну, лол.

Ответить

AZP

1

Гудков такими темпами сосать будет.

Ответить

Chef

AZP
6

что значит будет?

Ответить

Ваша Закладко

Chef
1

бонус на беруууу 🥕 

Ответить

Иван Прохоров

2

Хочу новый сезон Реутов ТВ. Если закрытие шоу к этому как-то подтолкнёт, то пусть всё так и идёт...Маркони и Мезенцев = ❤ поскорей бы

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# realfiddy

Иван
1

Мне кажется аудиторию РеутовТВ забрал Наливкин

Ответить

Иван Касаткин

#
0

Нет, вообще другого пруда лягушка

Ответить

Иван Касаткин

Иван
0

Они же отказались от совместной работы в «Письмошной» – так что увы, нового сезона не будет

Ответить

Dmitry Yashin

2

А они сотрудничали?

Ответить

Благополучный самолет

1

Мне не хотелось бы, чтобы на ютубе шоу закрывались к хуям из-за одного проёба

Ответить

Dmitry Korotchik

Благополучный
0

не похоже на один проёб. как пишут, остро не стебали российскую власть. поэтому всё к этому шло.

Ответить

Dmitry Korotchik

1

Хайпанули, блядь! А Музыченко скоро в Минск приедет с концертом и там будет битком! 

Ответить

Редкий томагавк_два

1

Но ведь "оценка авторов" Чикен Карри - это поддержка белорусской оппозиции и протестующих. Комментарии в Коммент Ауте никогда не совпадали с позицией авторской группы.
Получается, Яндекс отказался работать с ними из-за того, что они поддержали белорусский протест?

Ответить

Egor

0

Игнорирую продукты яндекса из-за их подборки новостей.

Ответить

Ваша Закладко

Egor
0

и дзэн не уважаешь ? 

Ответить

Egor

Ваша
0

Пару раз заходил и сразу же закрывал в ужасе.

Ответить

YeezySpace

0

А эти то куда?

Ответить

Одетый Женя

YeezySpace
0

У этих в офис в Минске маски-шоу приезжали.

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Многие пришелец

0

F

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Илюхер XXX

–1

Гораздо ироничнее что жополизный подконтрольный власти яндекс они рекламировали

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