«Яндекс.Лавка» вслед за производителем Axe отказалась от сотрудничества с Comment Out Материал редакции
После выпуска с шутками про Хабаровск и Белоруссию.
Сервис заказа продуктов «Яндекс.Лавка» больше не будет сотрудничать с авторами шоу Comment Out, которое выходит на ютуб-канале «Чикен Карри». Об этом TJ сообщили в «Яндексе», который владеет проектом.
В заявлении «Яндекса» напрямую не говорится о конкретных «оценках и высказываниях» авторов Comment Out. Однако компания пошла на такой шаг после выпуска с шутками про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Для этого эпизода «Лавка» предоставила продукты.
«Яндекс.Лавка» стала уже вторым партнёром Comment Out, публично отказавшимся от сотрудничества с этим шоу. Перед этим российский офис компании Unilever, чей бренд Axe был интегрирован в последний выпуск, назвал тон шуток неприемлемым, заявил, что не знал о содержании эпизода заранее, и извинился перед зрителями.
Гостям Comment Out предлагается писать выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. В случае отказа нужно выполнить наказание. В эпизоде, вышедшем 31 августа, певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко столкнулись с заданиями, большая часть которых оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске.
Музыченко отказался выполнять такие задания, а выпуск собрал на YouTube больше дизлайков, чем лайков. Ведущий Comment Out Владимир Маркони объяснил такие задания попыткой «добиться чёткой позиции людей»: «Мы рассчитываем, что наши гости скажут, что это недопустимо. И каждый раз мы не разочаровываемся в тех, кого приглашаем».
Маркетологи букмекерских контор ехидно потирают ручки.
@Константин Курасов присоединяйся
что значит отказалась? какого хуя они вообще сотрудничали?! это еще хуже, вот в чем зашквар
я вообще не уверен, что ЦА Comment Out и ЦА Яндекс.Лавки как то пересекаются
Интересно, как закукарекает яндекс, когда наше правительство начнет открыто выступать против белорусской оппозиции.
Боевой супер_стар
Как будет надо - так и закукарекает
Гудков такими темпами сосать будет.
Хочу новый сезон Реутов ТВ. Если закрытие шоу к этому как-то подтолкнёт, то пусть всё так и идёт...Маркони и Мезенцев = ❤ поскорей бы
Мне кажется аудиторию РеутовТВ забрал Наливкин
Они же отказались от совместной работы в «Письмошной» – так что увы, нового сезона не будет
не похоже на один проёб. как пишут, остро не стебали российскую власть. поэтому всё к этому шло.
Хайпанули, блядь! А Музыченко скоро в Минск приедет с концертом и там будет битком!
Игнорирую продукты яндекса из-за их подборки новостей.
и дзэн не уважаешь ?
А эти то куда?
Гораздо ироничнее что жополизный подконтрольный власти яндекс они рекламировали