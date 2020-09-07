В Томске выставка фестиваля женской истории проработала один день. Её разгромили неизвестные и пытались украсть картину Материал редакции
Организаторы смогли провести одну экскурсию.
В Томске неизвестные разгромили выставку современного искусства «Неявные отношения», посвящённую женской истории. Об этом сообщило «ТВ2» со ссылкой на её организатора Аксинью Сарычеву.
Выставка открылась 4 сентября в пространстве «Котельная» в рамках фестиваля «СНеЖи». На следующий день должна была состояться первая экскурсия.
Как рассказала организатор, одну экскурсию провести удалось, но после этого выставку закрыли. На фестивале «СНеЖИ» томские женщины, пишет «ТВ2», рассказали о своих достижениях в науке, искусстве, спорте и других сферах.
Очевидно, что выставка разгромлена теми, кто любит искусство и не может смотреть на жалкую подделку картины Мане «Олимпия»
Первичный лолипоп
И тут Дитковский
Бедных мужчин чуть вновь не угнели, на этот раз выставкой, но те собрались вместе и отстояли своё будущее 💪