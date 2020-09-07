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Алексей Боржонов
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В Томске выставка фестиваля женской истории проработала один день. Её разгромили неизвестные и пытались украсть картину Материал редакции

Организаторы смогли провести одну экскурсию.

9 комментариев
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Фото «ТВ2»

В Томске неизвестные разгромили выставку современного искусства «Неявные отношения», посвящённую женской истории. Об этом сообщило «ТВ2» со ссылкой на её организатора Аксинью Сарычеву.

Выставка открылась 4 сентября в пространстве «Котельная» в рамках фестиваля «СНеЖи». На следующий день должна была состояться первая экскурсия.

В день экскурсии подходим к «Котельной» и слышим шум. На двери замок, но внутри люди. Оказалось, это четверо студентов или старшеклассников проникли через окно и погромили, испортили некоторые работы (преимущественно наши с сестрой). Они хотели украсть работу о гражданской войне, большую вышивку Ани Бакшаевой, томской художницы. Я из рюкзака одного из них буквально вытащила эту работу.

Аксинья Сарычева
организатор выставки «Неявные отношения»

Как рассказала организатор, одну экскурсию провести удалось, но после этого выставку закрыли. На фестивале «СНеЖИ» томские женщины, пишет «ТВ2», рассказали о своих достижениях в науке, искусстве, спорте и других сферах.

Мы боимся за сохранность работ. Такого у нас ни разу ещё не было. Тема выставки была про связи и отношения с людьми, городом, государством, телом, предметами, личные, подвижные, неявные или конфликтные. Ну, вот такое у некоторых людей отношение к современному искусству в Томске. Очень жаль, мы старались и вложили много сил и ресурсов.

Аксинья Сарычева
организатор выставки «Неявные отношения»

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9 комментариев
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Vitaliy Vitaliev

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Очевидно, что выставка разгромлена теми, кто любит искусство и не может смотреть на жалкую подделку картины Мане «Олимпия» 

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Первичный лолипоп

Vitaliy
2

И тут Дитковский

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Рыбий Глаз

Первичный
0

В молодости...

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Неопределенный химик

2

Животные

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Bulky Blackcrappie

2

Бедных мужчин чуть вновь не угнели, на этот раз выставкой, но те собрались вместе и отстояли своё будущее 💪

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Мобильный цветок

1

Вонючие спермобаки все испортили

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Первичный лолипоп

0

Физическое превосходство > всё остальное

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Мобильный цветок

Первичный
0

Не зря у тебя ониме на аве

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Первичный лолипоп

Мобильный
0

Не угнетай, чад

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