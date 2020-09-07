В Гонконге силовики повалили на землю 12-летнюю «участницу митинга». Девочка шла покупать школьные принадлежности Материал редакции
В полиции заявили, что применили «минимальную силу», когда девочка «подозрительно начала убегать».
Полиция Гонконга подверглась критике после того, как в сети распространились кадры, на которых силовики валят на землю 12-летнюю девочку, сообщает Би-би-си.
Полиция утверждает, что девочка участвовала в незаконном собрании, а сотрудники применили «минимальную силу», когда та начала убегать и вызвала этим подозрения. «Полиция обеспокоена участием молодёжи в запрещенных групповых собраниях. Присутствие молодых людей на стихийных протестах также ставит под угрозу их личную безопасность», — отметили в ведомстве.
Семья девочки говорит, что она в сопровождении старшего брата шла покупать школьные принадлежности и испугалась, когда столкнулась с полицией. Местные СМИ сообщили, что брат и сестра попали в больницу с лёгкими травмами. Полиция выдала им и прохожему штрафные квитанции за нарушение правил социального дистанцирования.
«Улицы были перекрыты полицейскими кордонами, поэтому нам пришлось повернуть назад, чтобы встретиться с семьёй. Но полиция внезапно побежала к нам. Мне было страшно. Они сказали нам стоять на месте, но я запаниковала, поэтому побежала», — рассказала девочка.
Её брат добавил, что они оба оспорят наложенный на них штраф за нарушение правил социального дистанцирования. «Мы просто проходили мимо, поэтому у полиции не было причин преследовать нас», — сказал он. Мать детей пояснила, что сначала отправилась за покупками вместе с ними, но потом пошла домой, а брат с сестрой пошли искать нужные для школы вещи.
Во время несанкционированного митинга 6 сентября арестовали около 300 человек. Протесты вызвало решение правительства отложить выборы в парламент Гонконга на год. Власти заявили, что это необходимо в условиях пандемии коронавируса, но активисты считают, что правительство использует болезнь как предлог, чтобы помешать людям голосовать.
В 2019 году в Гонконг несколько месяцев шли антиправительственные протесты. Первоначально они были посвящены закону, который разрешил бы экстрадицию в материковый Китай. Вскоре протесты, в которых участвовало большое количество молодых активистов, переросли в более широкое продемократическое движение. В связи с митингами были арестованы тысячи людей, включая студентов и детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Менты животные простые: бежишь - значит, боишься, боишься - значит, виноват.
Разные люди ведут себя по-разному, иной бы встал как вкопанный.
И всё же надо отдать должное китайцам. Дабы жители Гонконга не испытали резкий культурный шок в 2047 году, они плавно готовят их к окончательному воссоединению с Китаем.
Предположу, что это был вариант с наименьшими потерями для Китая
Материальный щит
Никто не ожидал, что Китай столько протянет
Хотя вероятность что он не доживет до 2049 по прежнему есть
Благородный паук например
Китай попросил
Пять амбалов в полной экипировке накинулись на ребёнка,чтобы показать свою трусливую сущность.
Одним словом: Слабоумие и отвага. Упорство и упоротость.
Кстати обратил внимание, на многих митингах одного человека задерживают и ведут в автозак 4-5 полицейских.Это что такой страх беред людьми?Одним или двумя нельзя обойтись?
Нет, это такая методичка у них по работе. Они же туда шли не для того, чтобы Айвенго из себя корчить. Ну и плюс ко всему, они очень поддаются внушению. А уж тут их начальство преуспело: внушило, что они явно за самое лучшее — против тех, кто хочет всё разрушить! Что они доблестные и вообще эти майданутые сами виноваты: дома сидеть нужно!
Че за сюр, можно мне почитать какие-нибудь хорошие новости, которые приносят радость?
Лица скрывают и у каждого по дилду в лапах. Только дай повод полапать малолетку. Педофилы узкоглазые.
Норм комментарий. Но за узкоглазых осуждаю.
Какая-то мутная история. Да, силовики охерели, нах им 12-летнюю задерживать даже если и участвовала. Но вернёмся к школьнице. Шла за школьными принадлежностями. С пустыми руками и телефоном? Качество галимое, но не похоже что на юбке есть карманы. Мать тоже какая-то странная. Шла сначала с детьми за покупками, а потом переклинило и пошла домой. Штаааа??
"Меня е*ут... ХММ с чего это, наверное я сам виноват, не там гулял, не так посмотрел, не то сказал, не то написал и вообще дома надо сидеть... "(с)Вячеслав Куценко
Зато в США на протестах менты завалили в голову 16летнего пацана и ни одно новостное агенство не пискнуло.
https://www.youtube.com/watch?v=2is-s9W566g
https://news4sanantonio.com/news/local/austin-teen-hospitalized-with-head-injury-after-police-shoot-him-with-bean-bags-at-protest
Он жив, стреляли не боевым патроном. Вероятно будет расследование выстрела.
Белорусские милиционеры уже начали переезжать на новое место жительства и устраиваться на работу по специальности