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Ольга Щербинина
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В Гонконге силовики повалили на землю 12-летнюю «участницу митинга». Девочка шла покупать школьные принадлежности Материал редакции

В полиции заявили, что применили «минимальную силу», когда девочка «подозрительно начала убегать».

37 комментариев
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Полиция Гонконга подверглась критике после того, как в сети распространились кадры, на которых силовики валят на землю 12-летнюю девочку, сообщает Би-би-си.

Полиция утверждает, что девочка участвовала в незаконном собрании, а сотрудники применили «минимальную силу», когда та начала убегать и вызвала этим подозрения. «Полиция обеспокоена участием молодёжи в запрещенных групповых собраниях. Присутствие молодых людей на стихийных протестах также ставит под угрозу их личную безопасность», — отметили в ведомстве.

Семья девочки говорит, что она в сопровождении старшего брата шла покупать школьные принадлежности и испугалась, когда столкнулась с полицией. Местные СМИ сообщили, что брат и сестра попали в больницу с лёгкими травмами. Полиция выдала им и прохожему штрафные квитанции за нарушение правил социального дистанцирования.

«Улицы были перекрыты полицейскими кордонами, поэтому нам пришлось повернуть назад, чтобы встретиться с семьёй. Но полиция внезапно побежала к нам. Мне было страшно. Они сказали нам стоять на месте, но я запаниковала, поэтому побежала», — рассказала девочка.

Её брат добавил, что они оба оспорят наложенный на них штраф за нарушение правил социального дистанцирования. «Мы просто проходили мимо, поэтому у полиции не было причин преследовать нас», — сказал он. Мать детей пояснила, что сначала отправилась за покупками вместе с ними, но потом пошла домой, а брат с сестрой пошли искать нужные для школы вещи.

Во время несанкционированного митинга 6 сентября арестовали около 300 человек. Протесты вызвало решение правительства отложить выборы в парламент Гонконга на год. Власти заявили, что это необходимо в условиях пандемии коронавируса, но активисты считают, что правительство использует болезнь как предлог, чтобы помешать людям голосовать.

В 2019 году в Гонконг несколько месяцев шли антиправительственные протесты. Первоначально они были посвящены закону, который разрешил бы экстрадицию в материковый Китай. Вскоре протесты, в которых участвовало большое количество молодых активистов, переросли в более широкое продемократическое движение. В связи с митингами были арестованы тысячи людей, включая студентов и детей в возрасте от 12 до 15 лет.

В Гонконге возобновились протесты из-за закона…
Борьба жителей Гонконга с Китаем, которая вспыхнула летом 2019 года, пошла на второй круг.
tjournal.ru

#новости #гонконг #протесты

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37 комментариев
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Сергей Замятин

32

Менты животные простые: бежишь - значит, боишься, боишься - значит,  виноват.

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пепси

Сергей
10

Ну так годами натаскивают, с дополнением в виде пятиминуток ненависти к тем, кто стабильнейшую стабильность хочет порушить! Ишь чего захотели!

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Смешанный хот-дог

24

Ещё бы она не стала убегать. Охренеть у них, конечно, минимальная сила.

Ответить

Dmitry Vakhnin

Смешанный
0

Разные люди ведут себя по-разному, иной бы встал как вкопанный.

Ответить

Смешанный хот-дог

Dmitry
12

И не стал бы набрасываться на 12-летнюю девочку, да.

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Голый турник

18

Прекрасное будущее человечества в 2020-ом году обрисовалось как нельзя чётче. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Голый
3

И всё же надо отдать должное китайцам. Дабы жители Гонконга не испытали резкий культурный шок в 2047 году, они плавно готовят их к окончательному воссоединению с Китаем.

Ответить

пепси

Романелло
1

Нахуя было вообще отдавать эту территорию?

Ответить

Jazz Ra

пепси
3

Весь прикол в том, что жители Гонконга переходят в протекторат Китая как какие-то рабы. Их никто не спрашивал.
Просто такой договор был, сорян.

Ответить

Никита Имамутдинов

пепси
0

Предположу, что это был вариант с наименьшими потерями для Китая

Ответить

пепси

Никита
0

Я просто чёт помню про какой-то там договор об этническом воссоединении... Ну так всё же знают, как Китай "восстанавливает" свои территории на основе "этнических" притязаний — Тибет всё помнит. 

Ответить

Материальный щит

пепси
0

Никто не ожидал, что Китай столько протянет
Хотя вероятность что он не доживет до 2049 по прежнему есть

Ответить

Благородный паук например

пепси
0

Китай попросил

Ответить

пепси

Благородный
0

треба було послати нахуй

Ответить

Боевой супер_стар

14

Присутствие молодых людей на стихийных протестах также ставит под угрозу их личную безопасность», — отметили в ведомстве.

А получение асфальтом по лицу личную безопасность гарантирует.

Ответить

Интеллигентный вентилятор

8

От псов нельзя убегать — у них инстинкт.
Поэтому и за машинами с лаем гоняются.

Ответить

Благородный паук например

6

В Беларуси бы...

Ответить

Alex Dark

3

Пять амбалов в полной экипировке накинулись на ребёнка,чтобы показать свою трусливую сущность.
Одним словом: Слабоумие и отвага. Упорство и упоротость.

Кстати обратил внимание, на многих митингах  одного человека задерживают и ведут в автозак 4-5 полицейских.Это что такой страх беред людьми?Одним или двумя  нельзя обойтись?

Ответить

пепси

Alex
0

Нет, это такая методичка у них по работе. Они же туда шли не для того, чтобы Айвенго из себя корчить. Ну и плюс ко всему, они очень поддаются внушению. А уж тут их начальство преуспело: внушило, что они явно за самое лучшее — против тех, кто хочет всё разрушить! Что они доблестные и вообще эти майданутые сами виноваты: дома сидеть нужно!

Ответить

Raekwon The Chef

2

Че за сюр, можно мне почитать какие-нибудь хорошие новости, которые приносят радость? 

Ответить

Raekwon The Chef

Raekwon
2

А, стоп.. 2020 год же... 

Ответить

пепси

2
Ответить

Lee

2

Когда нападают даже на детей, за такой поступок бить нужно. Толпой.

Ответить

Eugen T

2

А может это.. 

Ответить

Дмитрий Прокофьев

1

Лица скрывают и у каждого по  дилду в лапах. Только дай повод полапать малолетку.  Педофилы узкоглазые.

Ответить

Lofoten Forsake

Дмитрий
3

Норм комментарий. Но за узкоглазых осуждаю. 

Ответить

Emile Zäkiev

Lofoten
0

почему за узкоглазых осуждаешь? Симпишь за !великого дракона"?

Ответить

Вячеслав Куценко

0

Какая-то мутная история. Да, силовики охерели, нах им 12-летнюю задерживать даже если и участвовала. Но вернёмся к школьнице. Шла за школьными принадлежностями. С пустыми руками и телефоном? Качество галимое, но не похоже что на юбке есть карманы. Мать тоже какая-то странная. Шла сначала с детьми за покупками, а потом переклинило и пошла домой. Штаааа?? 

Ответить

Антон Тимофеев

Вячеслав
0

"Меня е*ут... ХММ с чего это, наверное я сам виноват, не там гулял, не так посмотрел, не то сказал, не то написал и вообще дома надо сидеть... "(с)Вячеслав Куценко

Ответить

Magnus Perfectus

0

Зато в США на протестах менты завалили в голову 16летнего пацана и ни одно новостное агенство не пискнуло.
https://www.youtube.com/watch?v=2is-s9W566g

Ответить

Alex Dark

Magnus
1

соловьёвых и киселёвых наслушался?

Ответить

Посторонний

Magnus
0

https://news4sanantonio.com/news/local/austin-teen-hospitalized-with-head-injury-after-police-shoot-him-with-bean-bags-at-protest
Он жив, стреляли не боевым патроном. Вероятно будет расследование выстрела.

Austin teen hospitalized with head injury after…
An Austin teen remains hospitalized after he was shot in the face by police at weekend protests…
news4sanantonio.com
Ответить

пепси

Magnus
0

А
ВОТ
В
США
!

Ответить

Semen Semenov

0

Любители Китая, как дышится?

Ответить

Андрей Владимирович

0

TRUE POWER💪

Ответить

secre kto

0

всё потому что макс корж долбоёб

Ответить

KSA

–1

Белорусские милиционеры уже начали переезжать на новое место жительства и устраиваться на работу по специальности

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