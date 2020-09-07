В полиции заявили, что применили «минимальную силу», когда девочка «подозрительно начала убегать».

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Полиция Гонконга подверглась критике после того, как в сети распространились кадры, на которых силовики валят на землю 12-летнюю девочку, сообщает Би-би-си.

Полиция утверждает, что девочка участвовала в незаконном собрании, а сотрудники применили «минимальную силу», когда та начала убегать и вызвала этим подозрения. «Полиция обеспокоена участием молодёжи в запрещенных групповых собраниях. Присутствие молодых людей на стихийных протестах также ставит под угрозу их личную безопасность», — отметили в ведомстве.

Семья девочки говорит, что она в сопровождении старшего брата шла покупать школьные принадлежности и испугалась, когда столкнулась с полицией. Местные СМИ сообщили, что брат и сестра попали в больницу с лёгкими травмами. Полиция выдала им и прохожему штрафные квитанции за нарушение правил социального дистанцирования.

«Улицы были перекрыты полицейскими кордонами, поэтому нам пришлось повернуть назад, чтобы встретиться с семьёй. Но полиция внезапно побежала к нам. Мне было страшно. Они сказали нам стоять на месте, но я запаниковала, поэтому побежала», — рассказала девочка.

Её брат добавил, что они оба оспорят наложенный на них штраф за нарушение правил социального дистанцирования. «Мы просто проходили мимо, поэтому у полиции не было причин преследовать нас», — сказал он. Мать детей пояснила, что сначала отправилась за покупками вместе с ними, но потом пошла домой, а брат с сестрой пошли искать нужные для школы вещи.

Во время несанкционированного митинга 6 сентября арестовали около 300 человек. Протесты вызвало решение правительства отложить выборы в парламент Гонконга на год. Власти заявили, что это необходимо в условиях пандемии коронавируса, но активисты считают, что правительство использует болезнь как предлог, чтобы помешать людям голосовать.