Двух игроков сборной Англии отстранили от матча. Они привели в отель девушек, а те выложили запись визита в Snapchat Материал редакции
Футболисты нарушили антикоронавирусные правила.
Футболистов Фила Фодена и Мейсона Гринвуда отстранили от матча сборной Англии с Данией, так как они пригласили девушек в отель команды в Рейкьявике и таким образом нарушили правила изоляции при коронавирусе, пишет Daily Mail.
Свою поездку в отель девушки показали в Snapchat, отмечает исландское издание DV. Позже они заявили, что не будут обсуждать этот вопрос, чтобы не создавать проблемы для Фодена и Гринвуда. Согласно DV, они были «опустошены», узнав, что записи стали достоянием общественности.
Издание получило подтверждение от властей, что Фодена и Гринвуда признали виновными в нарушении правил. Пока команды собираются вместе, игроки должны находиться только в отеле, а во время тренировок им не разрешается встречаться с другими людьми, даже с семьёй.
Футболисты дебютировали за сборную 5 сентября во время матча с Исландией (Фоден в стартовом составе, Гринвуд вышел на замену), но утром 7 сентября они не тренировались. Футбольная ассоциация знает над об этой истории и работает над установлением фактов. Вскоре она сделает заявление. Матч Англии и Дании состоится в Копенгагене 8 сентября.
У 20-летнего Фодена, который играет за «Манчестер Сити», есть двухлетний сын, игрок состоит в длительных отношениях. 18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд расстался со своей девушкой в мае.
А чё я такой старый?
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