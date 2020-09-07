Новости
Ольга Щербинина
586

Двух игроков сборной Англии отстранили от матча. Они привели в отель девушек, а те выложили запись визита в Snapchat Материал редакции

Футболисты нарушили антикоронавирусные правила.

13 комментариев
В закладки
Фил Фоден и Мейсон Гринвуд

Футболистов Фила Фодена и Мейсона Гринвуда отстранили от матча сборной Англии с Данией, так как они пригласили девушек в отель команды в Рейкьявике и таким образом нарушили правила изоляции при коронавирусе, пишет Daily Mail.

Свою поездку в отель девушки показали в Snapchat, отмечает исландское издание DV. Позже они заявили, что не будут обсуждать этот вопрос, чтобы не создавать проблемы для Фодена и Гринвуда. Согласно DV, они были «опустошены», узнав, что записи стали достоянием общественности.

Издание получило подтверждение от властей, что Фодена и Гринвуда признали виновными в нарушении правил. Пока команды собираются вместе, игроки должны находиться только в отеле, а во время тренировок им не разрешается встречаться с другими людьми, даже с семьёй.

Футболисты дебютировали за сборную 5 сентября во время матча с Исландией (Фоден в стартовом составе, Гринвуд вышел на замену), но утром 7 сентября они не тренировались. Футбольная ассоциация знает над об этой истории и работает над установлением фактов. Вскоре она сделает заявление. Матч Англии и Дании состоится в Копенгагене 8 сентября.

У 20-летнего Фодена, который играет за «Манчестер Сити», есть двухлетний сын, игрок состоит в длительных отношениях. 18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд расстался со своей девушкой в мае.

#новости #covid19 #футбол

Ольга Щербинина PLUS
+36 382
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 13, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 209070, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Sep 2020 16:03:12 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Общественный чайник

0

Интересует мнение жён

Ответить

Андрей Рядькин

Общественный
1

Но мяч они пинают здорово, не по годам

Ответить

Андрей Рядькин

Общественный
0

Их нет. Как и мозгов

Ответить

Общественный чайник

Общественный
0

А чё я такой старый?

Ответить

Общественный чайник

Общественный
0

...

Ответить

Alexey Snooker

Общественный
0

Каких жен, алло, первому 20 лет, а угольку 18.

Ответить

Андрей Владимирович

0

Плагиат, у наших уже такое было

Ответить

Материальный щит

Андрей
0

Из Рейкьявика полетят в Монако 

Ответить

Материальный щит

0

Ну привели и привели

Ответить

Технологический Женя

0

 Они привели в отель девушек

А должны были парней 

Ответить

Благополучный самолет

Технологический
0

Они команда. Должны были как в дне опричника в круг встать и хороводы водить всей толпой

Ответить

Вова А.

0

Привели бы мужиков, такого бы не было

Ответить

Новенький Даниль

0

надеюсь фодену лытый шарлатан по попке надаёт

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Ответы на вопросы о депрессии. Часть I
Отвечаю на вопросы дорогих камрадов о депрессии из их комментов и из лички
160
Новости
МИД Германии: «есть много признаков» причастности России к отравлению Навального
Там заявили, что отказ России расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности к нему.
151
Новости
В Минске похитили Марию Колесникову
Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.
166
Популярное за три дня
Интернет
В сети не воспринимают всерьёз «перехваченные Белоруссией переговоры» о Навальном. Публикация записи их не убедила
Переговоры якобы агентов Варшавы и Берлина второй день кажутся пользователям крайне абсурдными, а внезапная похвала Лукашенко в разговоре навела на мысль, что президент сам сочинял диалог.
91
Новости
«Они с нами до конца, ещё 45 минут»: Ургант начал новый сезон своего шоу с пародии на вооружённого Лукашенко и его сына
Телеведущий назвал это фрагментом из стихотворения «Папа может папа может всё что угодно».
46
Новости
Что нашли у Навального немецкие врачи, а что — российские
Одни — отравление ядом, другие — всё, кроме этого.
105
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Ev Vane

Немецкие врачи: Навального…

Alexander Pestov

Немецкие врачи: Навального…

Дмитрий Орлов

Немецкие врачи: Навального…

Ev Vane

Немецкие врачи: Навального…

Деловая Колбаса

Немецкие врачи: Навального…

Андрей Галицкий

Немецкие врачи: Навального…

FOX

«Яндекс.Лавка» вслед за…

sf

Немецкие врачи: Навального…

фиолетовый бобер

Немецкие врачи: Навального…

Дмитрий Григорьев

«Яндекс.Лавка» вслед за…