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Алексей Боржонов
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Индия обошла Бразилию по числу случаев Covid-19 и теперь занимает второе место после США Материал редакции

Число заразившихся коронавирусом в стране превысило 4,2 миллиона человек.

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Число случаев коронавируса в Индии достигло 4,2 миллиона 7 сентября, свидетельствуют данные ВОЗ. Страна обошла Бразилию по этому показателю (4,1 миллиона) и теперь занимает второе место после США (6,2 миллиона).

  • Бразилия: 4 137 521 случаев заболевания, 126 650 умерших от инфекции и 3 317 227 выздоровевших;
  • Индия: 4 204 613 случаев заболевания, 71 642 умерших от инфекции и 3 250 429 выздоровевших;
  • США: 6 226 879 случаев заболевания, 188 051 умерших от инфекции и 2 315 995 выздоровевших (статистика выздоровлений — по данным университета Джонса Хопкинса).

В марте Индия ввела строгий карантин из-за Covid-19, но летом стала постепенно его ослаблять — даже на фоне растущего числа заболевших. Как указывает Би-би-си, к концу июля экономика страны показала рекордное падение с 1996 года – 23,9%, а снятие ограничений должно было стимулировать экономическую активность.

Политические и общественные собрания по-прежнему запрещены, а школы и колледжи закрыты, однако метро в сентябре возобновило работу, пишет Jagran.

Рост выявленных случаев заболеваний также может быть связан с возросшим числом тестов на Covid-19, отмечает Би-би-си.

#новости #covid19

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10 комментариев
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Одетый Женя

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Владимир Филатов

3

Россия на позорном четвёртом месте.

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пепси

1

Ну, они там говно с пола едят, так что неудивительно

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Благородный паук например

пепси
2

Говно с пола едят, но зато тесты проводят и тиктоки снимают

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Железнодорожный паук например

Благородный
3

Все ещё лучше, чем в Казахстане (порвался)

Ответить

Благородный паук например

Железнодорожный
2

Ты на такие дискуссии рассчитываешь?

Ответить

Благородный паук например

Железнодорожный
2

Жаль

Ответить

Железнодорожный паук например

Благородный
0

Рассчитываю, что ты напишешь лонгрид о жизни в Нурсултане, расскажешь о своей семье, жене и любовнице

Ответить

коренной нарниец

Благородный
1

какие тикитоки? в Индии бан же

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Одетый Женя

Благородный
1

Связь говна с тиктоком понятна, не понятны тесты

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