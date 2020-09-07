Индия обошла Бразилию по числу случаев Covid-19 и теперь занимает второе место после США Материал редакции
Число заразившихся коронавирусом в стране превысило 4,2 миллиона человек.
Число случаев коронавируса в Индии достигло 4,2 миллиона 7 сентября, свидетельствуют данные ВОЗ. Страна обошла Бразилию по этому показателю (4,1 миллиона) и теперь занимает второе место после США (6,2 миллиона).
- Бразилия: 4 137 521 случаев заболевания, 126 650 умерших от инфекции и 3 317 227 выздоровевших;
- Индия: 4 204 613 случаев заболевания, 71 642 умерших от инфекции и 3 250 429 выздоровевших;
- США: 6 226 879 случаев заболевания, 188 051 умерших от инфекции и 2 315 995 выздоровевших (статистика выздоровлений — по данным университета Джонса Хопкинса).
В марте Индия ввела строгий карантин из-за Covid-19, но летом стала постепенно его ослаблять — даже на фоне растущего числа заболевших. Как указывает Би-би-си, к концу июля экономика страны показала рекордное падение с 1996 года – 23,9%, а снятие ограничений должно было стимулировать экономическую активность.
Политические и общественные собрания по-прежнему запрещены, а школы и колледжи закрыты, однако метро в сентябре возобновило работу, пишет Jagran.
Рост выявленных случаев заболеваний также может быть связан с возросшим числом тестов на Covid-19, отмечает Би-би-си.
Ну, они там говно с пола едят, так что неудивительно
Благородный паук например
Говно с пола едят, но зато тесты проводят и тиктоки снимают
Все ещё лучше, чем в Казахстане (порвался)
Жаль
Рассчитываю, что ты напишешь лонгрид о жизни в Нурсултане, расскажешь о своей семье, жене и любовнице