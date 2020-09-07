Число заразившихся коронавирусом в стране превысило 4,2 миллиона человек.

В закладки

Число случаев коронавируса в Индии достигло 4,2 миллиона 7 сентября, свидетельствуют данные ВОЗ. Страна обошла Бразилию по этому показателю (4,1 миллиона) и теперь занимает второе место после США (6,2 миллиона).

Бразилия: 4 137 521 случаев заболевания, 126 650 умерших от инфекции и 3 317 227 выздоровевших;

Индия: 4 204 613 случаев заболевания, 71 642 умерших от инфекции и 3 250 429 выздоровевших;



США: 6 226 879 случаев заболевания, 188 051 умерших от инфекции и 2 315 995 выздоровевших (статистика выздоровлений — по данным университета Джонса Хопкинса).



В марте Индия ввела строгий карантин из-за Covid-19, но летом стала постепенно его ослаблять — даже на фоне растущего числа заболевших. Как указывает Би-би-си, к концу июля экономика страны показала рекордное падение с 1996 года – 23,9%, а снятие ограничений должно было стимулировать экономическую активность.

Политические и общественные собрания по-прежнему запрещены, а школы и колледжи закрыты, однако метро в сентябре возобновило работу, пишет Jagran.