Навальный реагирует на обращения окружающих. Медики отметили, что ещё слишком рано оценивать «потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали — с тех пор он находился в коме. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Российские медики ядов в его организме не обнаружили.