Немецкие врачи: Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ Материал редакции
Его состояние улучшилось.
Алексея Навального вывели из искусственной комы, сообщают немецкие врачи клиники Charite, в которой проходит лечение политик.
Навальный реагирует на обращения окружающих. Медики отметили, что ещё слишком рано оценивать «потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления».
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали — с тех пор он находился в коме. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Российские медики ядов в его организме не обнаружили.
Мне как-то делали операцию, был в таком состоянии. Ужасные чувства первых часов, даже первого дня. Слабо соображаешь и кажется что всё нормально. В любом случаи, надеюсь последствий не будет для нервной системы. Жаль конечно, что такие поводы лишь становятся причиной каких-то политических изменений в стране.
представляю его охуение садился в самолет в Томске, а очнулся в Берлине
Главное, чтобы Алексей сейчас оказался в состоянии о*уевать. Вот что говорит гуглопереводчик:
Пациента вывели из медицинской комы и отлучили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления.
Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального. После консультации с женой пациента Шарите заверяет, что решение обнародовать подробности состояния пациента будет соответствовать его пожеланиям.
Он реагирует на словесные раздражители
Фамилию Вовы повторяли несколько раз?
Er reagiert auf Ansprache.
Реагирует на обращения по имени.
*По имени или нет таки не указано, сорян. Реагирует на обращения.
Ну может его имя раздражает, к слову, его имя много кого раздражает, аж целый кремль.
Я думаю, что понимая риски, теряя сознание в самолёте он прощался с жизнью. Так что просто очнуться, неважно где, уже удивительно и приятно.
теперь он никогда не сможет быть уверен, что он на самом деле не умер.
И попал в рай, в котором через несколько лет наступит прекрасная Россия будущего, а он станет её президентом, как он и хотел, его мечта осуществиться...
Ну, или в ад, где Путин будет править вечно, население беднеть, а коррупция процветать.
Функциональный Мика
ебать, это он так выглядит?? кстати, не худший ещё видон.
Функциональный Мика
Не, это прошлое отравление. В ФРГ нельзя пациента без согласия фоткать.
пиздец. ему можно отдельный альбом с фотками после отравлений.
Рад, что он живой остался. А ведь я ещё Венидиктову писал "Хорошо,что все живы ещё" на др Навального. ЧУечка.
Пиздец ты хомяк
Венедиктов у себя поздравил Лёху, я там отписался, что "Рад, что Лёха ещё жив. И Вы тоже. Всем здоровья". Почему хомяк?
Благодарный бокал
Это некая «аллергическая реакция» была, ага. Там тоже никто не почесался, чтобы найти причины.
Интеллигентный вентилятор
история царя Понта Митридата VI, который, не желая повторять судьбу отравленного врагами отца, с детства приучал свой организм к различным ядам. Он регулярно принимал яды, постепенно увеличивал дозы и со временем приучил к ним свой организм.
Когда же Митридату понадобилось покончить с жизнью, ему пришлось броситься на меч, потому что яды были бессильны убить его.
Детский корабль
Да, как синяк, который разыграл отравление
Разыграй отравление , надеюсь словишь кайф
Детский корабль
Навальнята вы такие клоуны 🤣
Выглядит как Борис Николаевич после того как он проспал Ирландию
Дай Бог он поправится!
Ему ещё несколько месяцев приходить в прежнее состояние
Солдатский глобус
!!!!В ТРЕДЕ ЛЮБИТЕЛЬ ТРАПОВ!!!!
Новенький Даниль
это ведь не осуждаемо
Думал, речь о @Передаю тебе привет
ало, блять. я по вагинам
Неопределенный
Ты ещё своего трапа просто не нашел, судя по тексту.
я своё все нашёл, всё разобрались. Давайте тут не затрагивать эту тему. Тут Навальный.
У трапов нет вагины?
неа. и в этом они терпят поражение перед девками
Даже в этом ты совсем не разобрался. Неужели есть такие люди...
я сделал свой выбор. Vagina only. Приятное, тёплое место.
я сделал свой выбор
Не ты его сделал, а вселенный рандом
Совсем не уверен, что он проснётся дееспособным. Скорее всего из него сделали овоща.
Из Вас уже ничего делать не надо с такими тупыми комментариями.
Комсомольский Мика
да пишут тебе русским и немецким языком - реагирует на речь и обращение по имени. это уже значит, что не овощ
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Воистину воскрес
@Вахтёр очередное приравнивание Навального к Исусу
Любой утюг
Лёша, евро уже по 80, не трать евро
по 90 вообще-то
Навальный после того как придет в сознание: голосуйте за единую россию
Как будто не понятно?)
Дай Бог здоровья!
Надеюсь, все будет хорошо 💪
Навальненок: дай бох здоровья
Немецкие врачи: 😐
Несмешное хуйло: 🍆
зачем порвался?
Все еще несмешное (
тебя тут никто не пытается смешить
Меня тут очень многие смешат
Сочувствую им
Зачем?
Эмоциям не прикажешь
Хуемразь (
Кто?
Твой
мой кто?
Твой твой
«Ебать, вот это попил чайку» - сообщил Навальный на первой после отравления пресс-конференции, «Путин лох» - добавил Алексей.
Теперь хуй вы меня заставите чай пить, — не забыл уточнить российский оппозиционер.
вроде как чай исключили, т.к. боевые отравляющие вещества летучи при +20
Это он уже может послушать перехват Лукашенко?)
Сахар подняли в крови просто
Рафаэлку дали
и аскорбинок
упд. за "рафаэлкой" есть другой контекст кроме вкусных шоколадок с миндалём?
Смешанный хот-дог
Очень жирно, ты можешь лучше
Точный вентилятор
Как акционер ОООрлов, я недоволен текущим курсом компании.
Точный вентилятор
Спасаем деняшки!
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Материальный щит
На следующем Собрании акционеров поставлю вопрос об введении ограничительных мер на его деятельность
В случае повторного нарушения предложу отчуждения его жопы
Дима, как тебе не стыдно!
Солдатский глобус
Решил хайпануть на своей смерти
Поможем дизлайками бедолаге 💪
Ты кто такой?
Неопределенный химик
Что же вы за люди?! Димочка жалеет Навального. Ему жаль человека, жаль, что его отравили, жаль, что бедный Алексей так долго в коме был, а вы на него накинулись!!11
Не жаль
и Леша такой молодой
Он скорее всего не вернется
Валютный Денис
А ну ка давай трезвую аналитику
Ну угроза остается, там попросят остаться, тут намекнут не приезжать, будет как Ходор оттуда вещать.
Плохо ты знаешь этот типаж. Если без крупного дэмеджа обойдется - вернется, как только ноги начнут держать.