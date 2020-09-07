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Ольга Щербинина
17 364

Немецкие врачи: Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ Материал редакции

Его состояние улучшилось.

229 комментариев
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Алексея Навального вывели из искусственной комы, сообщают немецкие врачи клиники Charite, в которой проходит лечение политик.

Навальный реагирует на обращения окружающих. Медики отметили, что ещё слишком рано оценивать «потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали — с тех пор он находился в коме. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Российские медики ядов в его организме не обнаружили.

#новости #отравлениенавального

Ольга Щербинина PLUS
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229 комментариев
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Святослав Гусев

13

Мне как-то делали операцию, был в таком состоянии. Ужасные чувства первых часов, даже первого дня. Слабо соображаешь и кажется что всё нормально. В любом случаи, надеюсь последствий не будет для нервной системы. Жаль конечно, что такие поводы лишь становятся причиной каких-то политических изменений в стране.

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sf

347

представляю его охуение садился в самолет в Томске, а очнулся  в Берлине

Ответить

solawind

sf
83

Еще и международная ругань  по его поводу. Вот так пофоткал дачи томских чиновников

Ответить

Романелло Кивогенс

sf
27

Главное, чтобы Алексей сейчас оказался в состоянии о*уевать. Вот что говорит гуглопереводчик:

Пациента вывели из медицинской комы и отлучили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления.

Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального. После консультации с женой пациента Шарите заверяет, что решение обнародовать подробности состояния пациента будет соответствовать его пожеланиям.

Ответить

Андрей Тойх

Романелло
68

Он реагирует на словесные раздражители

Фамилию Вовы повторяли несколько раз?

Ответить

Danil Alexeevich

Андрей
22

Климов всех раздражает, да

Ответить

Круглый Филипп

Danil
4

Климов лапа

Ответить

пепси

Круглый
19

лапа Кремля

Ответить

Круглый Филипп

пепси
0

Скорее лапа Госдепа )

Ответить

sf

Романелло
15

реагирует на словесные раздражители

вы кто такие, блять? я вас не звал.

Ответить

Big Dick Energy

Романелло
2

Er reagiert auf Ansprache.

Реагирует на обращения по имени.

*По имени или нет таки не указано, сорян. Реагирует на обращения.

Ответить

Alexander Sol.

Big
1

Ansprache - это просто обращение

Ответить

Alexey Snooker

Big
0

Ну может его имя раздражает, к слову, его имя много кого раздражает, аж целый кремль.

Ответить

Госпожа Дыня

Романелло
0

Журналисты как обычно всё переврали 

Ответить

Дмитрий Григорьев

sf
24

Я думаю, что понимая риски, теряя сознание в самолёте он прощался с жизнью. Так что просто очнуться, неважно где, уже удивительно и приятно.

Ответить

Roma Schreibikus

Дмитрий
9

теперь он никогда не сможет быть уверен, что он на самом деле не умер.

Ответить

Альтернативный дым

Roma
4

Пиздец кринжово

Ответить

Дмитрий Ярыш

Roma
0

И попал в рай, в котором через несколько лет наступит прекрасная Россия будущего, а он станет её президентом, как он и хотел, его мечта осуществиться...
Ну, или в ад, где Путин будет править вечно, население беднеть, а коррупция процветать.

Ответить

Алексей Бурнатный

Дмитрий
2

Так это ад? Меня обманули в паспортном столе

Ответить

Функциональный Мика

sf
17
Ответить

Передаю тебе привет

Функциональный
0

ебать, это он так выглядит?? кстати, не худший ещё видон.

Ответить

Функциональный Мика

Передаю
31

Не, это прошлое отравление. В ФРГ нельзя пациента без согласия фоткать.

Ответить

Передаю тебе привет

Функциональный
9

пиздец. ему можно отдельный альбом с фотками после отравлений.
Рад, что он живой остался. А ведь я ещё Венидиктову писал "Хорошо,что все живы ещё" на др Навального. ЧУечка.

Ответить

Илюхер XXX

Передаю
–9

Пиздец ты хомяк

Ответить

Передаю тебе

Илюхер
0

Венедиктов у себя поздравил Лёху, я там отписался, что "Рад, что Лёха ещё жив. И Вы тоже. Всем здоровья". Почему хомяк?

Ответить

Благодарный бокал

Передаю
4

Это некая «аллергическая реакция» была, ага. Там тоже никто не почесался, чтобы найти причины. 

Ответить

Передаю тебе привет

Благодарный
1

о, шуруповёрт)) общались)

Ответить

Sam Lowry

Благодарный
1

Удобно. Все яды - алергены. 

Ответить

Ev Vane

Передаю
2

Это древнее фото

Ответить

Интеллигентный вентилятор

Передаю
2

история царя Понта Митридата VI, который, не желая повторять судьбу отравленного врагами отца, с детства приучал свой организм к различным ядам. Он регулярно принимал яды, постепенно увеличивал дозы и со временем приучил к ним свой организм.

Когда же Митридату понадобилось покончить с жизнью, ему пришлось броситься на меч, потому что яды были бессильны убить его.

Ответить

Передаю тебе привет

Интеллигентный
0

крассавчик!

Ответить

Детский корабль

Передаю
–8

Да, как синяк, который разыграл отравление

Ответить

SnG BanliK

Детский
0

Разыграй отравление , надеюсь словишь кайф

Ответить

Детский корабль

SnG
–8

Навальнята вы такие клоуны 🤣

Ответить

SnG BanliK

Детский
0

Поглумись..- карма

Ответить

Максим Сергеевич

Функциональный
0

Выглядит как Борис Николаевич после того как он проспал Ирландию

Ответить

Функциональный Мика

Максим
5

Лучше уж так, чем как Борис Николаевич в настоящий момент.

Ответить

Деловой Мика

sf
10

Интересный у вас… чай.

Ответить

Сергей Королевский

sf
3

Дай Бог он поправится!
Ему ещё несколько месяцев приходить в прежнее состояние 

Ответить

Солдатский глобус

Сергей
7

!!!!В ТРЕДЕ ЛЮБИТЕЛЬ ТРАПОВ!!!!

Ответить

Новенький Даниль

Солдатский
8

это ведь не осуждаемо

Ответить

Солдатский глобус

Новенький
4

Так я только за

Ответить

Bulky Blackcrappie

Солдатский
3

Думал, речь о @Передаю тебе привет 

Ответить

Передаю тебе привет

Bulky
6

ало, блять. я по вагинам

Ответить

Bulky

Передаю
10
Ответить

Передаю тебе

Bulky
3

сильвупле :)

Ответить

Иван Сидоров

Передаю
5

зря

Ответить

Неопределенный

Передаю
3

Ты ещё своего трапа просто не нашел, судя по тексту.

Ответить

Передаю тебе

Неопред…
0

я своё все нашёл, всё разобрались. Давайте тут не затрагивать эту тему. Тут Навальный. 

Ответить

Относительный

Передаю
1

У трапов нет вагины?

Ответить

Передаю тебе

Относит…
0

неа. и в этом они терпят поражение перед девками

Ответить

Относительный

Передаю
0

Даже в этом ты совсем не разобрался. Неужели есть такие люди...

Ответить

Передаю тебе

Относит…
1

я сделал свой выбор. Vagina only. Приятное, тёплое место.

Ответить

Относительный

Передаю
1

 я сделал свой выбор

Не ты его сделал, а вселенный рандом

Ответить

Передаю тебе

Относит…
0

ну отчасти да, кстати. Там же генетически всё.

Ответить

sf

Сергей
2

если вообще до конца оклемается

Ответить

Илюхер XXX

Сергей
0

Ммм и тут повылезали веруны

Ответить

Турецкий космос

sf
6

На Берлин, так скозатб

Ответить

Jabas

sf
3

Телепорт не туда заюзал

Ответить

Alexey Snooker

sf
2

Как же похорошел ... при ...

Ответить

Monol1th2112 .

sf
–4

Совсем не уверен, что он проснётся дееспособным. Скорее всего из него сделали овоща.

Ответить

Данислав Жуков

Monol1th2112
3

Из Вас уже ничего делать не надо с такими тупыми комментариями.

Ответить

Комсомольский Мика

Monol1th2112
0

да пишут тебе русским и немецким языком - реагирует на речь и обращение по имени. это уже значит, что не овощ

Ответить

Steve Blowjobs

sf
0

@Биржа TJ купить 1 12824

Ответить

Биржа TJ

Steve
0

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фиолетовый бобер

144

Воистину воскрес

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A big purple banana 🍆

фиолетовый
6

@Вахтёр очередное приравнивание Навального к Исусу

Ответить

sahk.com

A
15
Ответить

Andrey Svetlov

113
Ответить

Любой утюг

Andrey
25

Лёша, евро уже по 80, не трать евро

Ответить

Наташа Буринская

Любой
39

по 90 вообще-то

Ответить

Любой утюг

Наташа
67
Ответить

Дмитрий Куклин

Любой
7

Из-за тебя, Лёш )

Ответить

Исходный утюг

73

Навальный после того как придет в сознание:

Ответить

Неопределенный химик

Исходный
13

Навальный после того как придет в сознание: голосуйте за единую россию

Ответить

Передаю тебе привет

Неопределенный
12

бля, а прикинь, внатуре настройки собьются)

Ответить

Ivan Peterburgsky

Исходный
8

Как будто не понятно?)

Ответить

Исходный утюг

Ivan
21
Ответить

Неопределенный химик

Исходный
4
Ответить

Денис Савчук

Исходный
7

Скорее так

Ответить

Ev Vane

63

Дай Бог здоровья!
Надеюсь, все будет хорошо 💪

Ответить

A big purple banana 🍆

Ev
30

Навальненок: дай бох здоровья
Немецкие врачи: 😐

Ответить

Смешанный хот-дог

A
14

Слава Богу, что он создал врачей 🙏

Ответить

Ev Vane

A
9

Я не Навальнёнок, я просто переживаю за человека, он никакого негатива к себе не вызывает)

Ответить

Греческий хот-дог

A
0

Несмешное хуйло:  🍆

Ответить

A big purple banana 🍆

Греческий
0

зачем порвался?

Ответить

Греческий хот-дог

A
0

Все еще несмешное (

Ответить

A big purple

Греческ…
0

тебя тут никто не пытается смешить

Ответить

Греческий

A
0

Меня тут очень многие смешат

Ответить

A big purple

Греческ…
0

Сочувствую им

Ответить

Греческий

A
0

Зачем?

Ответить

A big purple

Греческ…
0

Эмоциям не прикажешь

Ответить

Греческий

A
0

Хуемразь (

Ответить

A big purple

Греческ…
0

Кто?

Ответить

Греческий

A
0

Твой

Ответить

A big purple

Греческ…
0

мой кто?

Ответить

Греческий

A
0

Твой твой

Ответить

A big purple

Греческ…
0

ясно

Ответить

Греческий

A
0

Как раз

Ответить

Андрей Кнорозов

45

«Ебать, вот это попил чайку» - сообщил Навальный на первой после отравления пресс-конференции, «Путин лох» - добавил Алексей.

Ответить

Владимир Моденов

Андрей
13

Теперь хуй вы меня заставите чай пить, — не забыл уточнить российский оппозиционер.

Ответить

AZP

Владимир
0

Поэтому, официант, принесите кофе.

Ответить

Данила Романов

Андрей
1

вроде как чай исключили, т.к. боевые отравляющие вещества летучи при +20

Ответить

YeezySpace

22

Это он уже может послушать перехват Лукашенко?)

Ответить

Alexander BredoGen

YeezySpace
64

Без ИВЛ давать такое слушать опасно

Ответить

Ev Vane

YeezySpace
13

Боюсь, со стыда впадёт в кому обратно

Ответить

Ваша Закладко

YeezySpace
2

перехват лукашэнко - это как сказать слово кринж двумя словами 

Ответить

Александр Бунцис

32

Сахар подняли в крови просто

Ответить

Ev Vane

Александр
22

Привели в норму углеводный баланс

Ответить

Ev Vane

Ev
22

Ну и отошёл после деревенского-то самогона

Ответить

Mikhail Pukas

Александр
14

Рафаэлку дали

Ответить

German Zarovniaev

Mikhail
1

и аскорбинок
упд. за "рафаэлкой" есть другой контекст кроме вкусных шоколадок с миндалём?

Ответить

Litnikov Danil

German
2

Избавление от недугов по рекомендации Симонян

Ответить

Благородный паук например

–135

Очень жаль

Ответить

Смешанный хот-дог

Благородный
64

Очень жирно, ты можешь лучше

Ответить

Ev Vane

Смешанный
16

Смотри, щас скажет, что ты порвался

Ответить

Госпожа Дыня

Ev
7

не рвись 

Ответить

Eldar

Смешанный
1

Покажи, как он может лучше, пжл

Ответить

Точный вентилятор

Благородный
19

Как акционер ОООрлов, я недоволен текущим курсом компании.

Ответить

Vladislav Sapogov

Точный
10

Текущим вбросом компании

Ответить

Неопределенный химик

Точный
4
Ответить

Точный вентилятор

Неопределенный
3

Спасаем деняшки!
@Биржа TJ продать 3 322943

Ответить

Неопределенный химик

Точный
2

Фуф

Ответить

Неопределенный химик

Точный
1

@Биржа TJ продать 11 322943

Ответить

Биржа TJ

Неопред…
0

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Биржа TJ

Точный
0

Я тебя не понял. Проверь соответствие запроса формату. Должно быть, например, так: "купить 10 85142". Обрати внимание на возможные лишние пробелы.

Ответить

Точный

Биржа
1

@Биржа TJ продать 3 322943

Ответить

Биржа TJ

Точный
0

Успешно продано 3 акций Дмитрий Орлов на сумму 3 075.87 ⓛ! Подписывайтесь на подсайт Биржи, чтобы следить за последними обновлениями и советами от других трейдеров. https://tjournal.ru/s/stonks

Ответить

Материальный щит

Точный
3

На следующем Собрании акционеров поставлю вопрос об введении ограничительных мер на его деятельность
В случае повторного нарушения предложу отчуждения его жопы

Ответить

Госпожа Дыня

Благородный
19

извини, орлов, нам тебя уже не спасти 

Ответить

serguun42

Благородный
15

Дима, как тебе не стыдно!

Ответить

serguun42

serguun42
11

Страшные вещи говоришь

Ответить

Солдатский глобус

Благородный
8

Решил хайпануть на своей смерти

Ответить

Неизбежный утюг

Солдатский
1

та не, не получится больше так

Ответить

Денис Савчук

Солдатский
0

Помянем Орлова

Ответить

Vladislav Sapogov

Благородный
7

Поможем дизлайками бедолаге 💪

Ответить

serguun42

Vladislav
0

@Шахтёр неуважение при проставлении оценок

Ответить

Vladislav Sapogov

serguun42
1

Я дизлайкал с уважением

Ответить

A big purple banana 🍆

Благородный
7

Олды! Спасаем братишку! 

Ответить

Филипп Дориан

Благородный
4

Ты кто такой?

Ответить

Ev Vane

Филипп
6

Я вас не звал

Ответить

Alexey Snooker

Ev
6

Тупо байт на оскорбление

Ответить

rossoshmap

Благородный
5

@Пожилой Мартингал тут конкурент твой

Ответить

Неопределенный химик

Благородный
5

Что же вы за люди?! Димочка жалеет Навального. Ему жаль человека, жаль, что его отравили, жаль, что бедный Алексей так долго в коме был, а вы на него накинулись!!11

Ответить

Иван Сидоров

Благородный
2

жаль

Ответить

Zero-one-one

Благородный
2

Не жаль

Ответить

Неопределенный химик

Zero-one-one
1

Не жаль, что Навальный еле-еле вышел из комы?????

Ответить

Исходный утюг

Благородный
1

Хочешь побить рекорд самого заминусованного коммента?

Ответить

Aleks Miller (20+)

Благородный
1

Владимир Владимирович, перелогиньтесь

Ответить

Mikhail Pukas

Благородный
–1

Тебя жаль 

Ответить

Валютный Денис

20

Ну что, ребята, второе пришествие Навального? :)

Ответить

solawind

Валютный
10

Снова жив

Ответить

Данила Романов

solawind
1

и Леша такой молодой

Ответить

Litnikov Danil

Данила
1

И октябрь как раз впереди

Ответить

Alexey Snooker

solawind
1

И готов выскочить рас на рас за горажами , ежжи бля

Ответить

rossoshmap

Валютный
2

Он скорее всего не вернется

Ответить

Валютный Денис

rossoshmap
2

А ну ка давай трезвую аналитику

Ответить

rossoshmap

Валютный
3

Ну угроза остается, там попросят остаться, тут намекнут не приезжать, будет как Ходор оттуда вещать. 

Ответить

kotova lidiya

rossoshmap
2

Плохо ты знаешь этот типаж. Если без крупного дэмеджа обойдется - вернется, как только ноги начнут держать. 

Ответить

Круглый Филипп

Валютный