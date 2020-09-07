И пожелал Навальному выздоровления.

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Врач Леонид Рошаль ответил на пост Юлии Навальной, в котором она отвергла идею создать создать совместную российско-немецкую экспертную группу, чтобы установить причину состояния её мужа Алексея Навального.

Леонид Рошаль @Leonid_Roshal Ю.Навальной

Уважаемая Юлия Борисовна!

Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя.

6 сентября глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил медикам из Германии создать совместную группу, которая займётся изучением состояния Алексея Навального. По его словам, если подтвердится версия с отравлением — в России нужно будет возбудить уголовное дело.

В ответ на это супруга политика Юлия Навальная заявила, что её муж — не собственность Рошаля, поэтому он «не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к его лечению». По её словам, публичная деятельность Рошаля в последние годы не даёт ей «ни малейшей возможности доверять ему. Навальная также напомнила, что российские врачи публиковали анализы её мужа, разглашали его диагноз СМИ и не пускали к нему родственников.

7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели Алексея Навального из искусственной комы. По их словам, его состояние улучшилось, но делать долгосрочные прогнозы пока рано.