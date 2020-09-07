«Не верю, что это написали вы»: Леонид Рошаль ответил на заявление Юлии Навальной о лечении её супруга Материал редакции
И пожелал Навальному выздоровления.
Врач Леонид Рошаль ответил на пост Юлии Навальной, в котором она отвергла идею создать создать совместную российско-немецкую экспертную группу, чтобы установить причину состояния её мужа Алексея Навального.
6 сентября глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил медикам из Германии создать совместную группу, которая займётся изучением состояния Алексея Навального. По его словам, если подтвердится версия с отравлением — в России нужно будет возбудить уголовное дело.
В ответ на это супруга политика Юлия Навальная заявила, что её муж — не собственность Рошаля, поэтому он «не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к его лечению». По её словам, публичная деятельность Рошаля в последние годы не даёт ей «ни малейшей возможности доверять ему. Навальная также напомнила, что российские врачи публиковали анализы её мужа, разглашали его диагноз СМИ и не пускали к нему родственников.
7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели Алексея Навального из искусственной комы. По их словам, его состояние улучшилось, но делать долгосрочные прогнозы пока рано.
Политик попал в больницу 20 августа, ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске. Оттуда Навального 22 августа отправили на лечение в Берлин. Медики немецкой клиники заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Российские врачи не обнаружили ядов в его организме.
Ну она так то права. Комитеты какие то собирать. Что вообще? Хочешь помочь - дай денег. Нет денег - отправь оригами лебедя в Твттере. Что как дети малые.
Старый беззубый домашний пес. Глуховат, узнает только голос хозяина, хвостом по полу стучит.
Говори, что скажут, желай здоровья и всё ок. Блин, как с Познером, кто и когда вообще решил, что он нормальный? Пытаешься вспомнить с какого хера этот дядя вообще авторитет и ничего в голову не приходит.
Рошалю врач по пунктам вопросы задал, но он будет дурочку ломать и желать здоровья:
Национальная медицинская палата в лице д-ра Рошаля обратилась к немецким медикам с предложением создать совместную экспертную комиссию для понимаяния того, что же случилось с Алексеем Навальным.
У меня же для Рошаля предложение попроще. Для понимания процессов - это много проще. Что нужно:
1. Выяснить, на основании каких клинических данных врач (фельдшер) скорой помощи Омска поставил диагноз экзогенной интоксикации и привёз пациента именно в токсикологическую реанимацию. Не в кардио-. Не в сосудистую реанимацию. А именно в токсикологию. Подробно и аккуратно выяснить. Это несложно.
2. Выяснить, на основании каких клинических проявлений врач (фельдшер) скорой помощи ввёл пациенту атропин. Это важно для диагностики тоже.
3. Запросить копию медицинской карты пациента Навального А.А. (по согласованию с родственниками) из БСМП Омска. Выяснить, какую именно терапию получал пациент и какой диагноз был установлен.
4. Выяснить в Минздраве, почему в Омск был отправлены именно нейрофизиолог и именно реаниматолог. А не токсиколог. Напомню, что в БСМП Навальный А.А. находился под контролем реаниматологов. И токсикологов. Почему из Москвы понадобился реаниматолог, а не токсиколог или тот и другой вместе взятые?
Действительно ли реаниматолог был отправлен в Омск только для того, чтобы «транслировать ситуацию». Так доктор Теплых пишет у себя в ФБ. Что это значит?
5. Опросить подробно московского реаниматолога, кто из столичных токсикологов принимал участие дистанционно в консилиуме. В своих ответах Медузе доктор пишет, что это были некие токсикологи Московского медицинского центра судебной медицины. Знает ли врач, что в центрах судебной медицины не работают токсикологи - клиницисты? Знает ли доктор Теплых, что там работают только токсикологи-химики, эксперты, а не специалисты по лечению отравлений? Клиницистов там просто нет в штате. Или он специально смешивает понятия? Почему он говорит о том, что главное для токсиколога - это идентификация яда? Да. Это очень важно. Но, не все яды и не всегда идентифицируются. Поэтому, для клинициста-токсиколога важно всё - анамнез, клиника, информация от коллег скорой помощи и, только потом - лабораторные данные. С кем «всю ночь» доктор Теплых «был на связи»? С клиницистами-токсикологами, что знают клинику и умеют лечить отравления? Или только с химиками из лаборатории?
6. Доктор говорит, что пациенту вводился атропин. В каких дозах? Дело в том, что дозы атропина, как антидота, в десятки, а то и в сотни раз превышают «обычные» дозы атропина, что применяются часто при сопровождении ИВЛ. Атропин применялся как антидот? Если да - то диагноз отравления был поставлен? Если «просто» для сопровождения ИВЛ, то, зачем говорить об этом?
Этот список - минимальный.
Но, если получить ответы на эти вопросы (это дело нескольких часов), то и коллег из Германии беспокоить, скорее всего, и не придётся.
Все ответы здесь, доктор Рошаль. В Омске. В Москве. Не в Берлине.
https://www.ntv.ru/novosti/1992601/
Лол, вот такие постановочные заявления очень хорошо расставляют все точки над И.
Вишенка:
"Доктор Леонид Рошаль станет гостем программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном".
Комментарий удален
Комментарий удален