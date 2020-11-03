Прямая трансляция: День выборов в США-2020 Материал редакции
TJ следит — Байден или Трамп.
3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах и в Конгресс, а также несколько региональных кампаний. Эти сутки станут итогом годовой предвыборной борьбы — и страна наконец-то определится с выбором: Дональд Трамп или Джо Байден. Мы планируем вести прямую трансляцию практически всё это время.
А из этого материала вы можете узнать самое главное об американских выборах, в том числе как проходит голосование, кто такие выборщики и что за «колеблющиеся» штаты.
Хронология 59-х президентских выборов в США
- В 8:00 3 ноября по Москве (полночь по Нью-Йорку) открылись самые первые избирательные участки в Нью-Гэмпшире.
- Около 00:00 4 ноября мы узнаем самые первые официальные результаты — посчитают голоса на острове Гуам. Его разница во времени с восточным побережьем США составляет 15 часов.
- Некоторое затишье ожидается между 1:00 и 4:00 ночи 4 ноября по Москве — в это время большинство избирательных участков в США уже закончат свою работу, но итогов ещё не будет;
- В 8:00 4 ноября по Москве закроются последние избирательные участки на Алеутских островах на Аляске. Примерно в этом время стоит ожидать первых национальных результатов голосования;
- Подведение итогов в этот раз может затянуться из-за того, что рекордное количество бюллетеней отправлено избирателями по почте.
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Русские, напрягитесь. От вас сегодня зависит будущее целой страны
Прохожий пистолет
когда это в россии были выборы?
@Вахтёр почему не баните @Человек-человек ??? Он периодически рвется и на один минус бежит минусовать все последние комментарии.
Это клевета, я минусую тебя в этом треде, потому что не согласен с тобой, а ты делаешь провокацию на мой бан.
Банальный Денис
Пошел нахуй нормально, а потом отвечай на комментарии
Твоя МАТЬ НЕ шлюха и В ЦЕЛОм очень даже ХОРОШАЯ женщина
Ну даже по фотке в превью понятно, кто победит.
Трамп выглядит как народный лидер, на фоне людей. Байден выглядит как национальный, на фоне флага.
В рабочей демократии побеждает обычно первый вариант
Комментарий удален