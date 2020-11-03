TJ следит — Байден или Трамп.

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Фото Scanpix – EPA – LETA

3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах и в Конгресс, а также несколько региональных кампаний. Эти сутки станут итогом годовой предвыборной борьбы — и страна наконец-то определится с выбором: Дональд Трамп или Джо Байден. Мы планируем вести прямую трансляцию практически всё это время.

А из этого материала вы можете узнать самое главное об американских выборах, в том числе как проходит голосование, кто такие выборщики и что за «колеблющиеся» штаты.

Хронология 59-х президентских выборов в США

В 8:00 3 ноября по Москве (полночь по Нью-Йорку) открылись самые первые избирательные участки в Нью-Гэмпшире.

Около 00:00 4 ноября мы узнаем самые первые официальные результаты — посчитают голоса на острове Гуам. Его разница во времени с восточным побережьем США составляет 15 часов.

Некоторое затишье ожидается между 1:00 и 4:00 ночи 4 ноября по Москве — в это время большинство избирательных участков в США уже закончат свою работу, но итогов ещё не будет;



В 8:00 4 ноября по Москве закроются последние избирательные участки на Алеутских островах на Аляске. Примерно в этом время стоит ожидать первых национальных результатов голосования;

Подведение итогов в этот раз может затянуться из-за того, что рекордное количество бюллетеней отправлено избирателями по почте.

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