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Анатолий Чиквин
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Прямая трансляция: День выборов в США-2020 Материал редакции

TJ следит — Байден или Трамп.

24 комментария
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Фото Scanpix – EPA – LETA

3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах и в Конгресс, а также несколько региональных кампаний. Эти сутки станут итогом годовой предвыборной борьбы — и страна наконец-то определится с выбором: Дональд Трамп или Джо Байден. Мы планируем вести прямую трансляцию практически всё это время.

А из этого материала вы можете узнать самое главное об американских выборах, в том числе как проходит голосование, кто такие выборщики и что за «колеблющиеся» штаты.

Президентские выборы в США-2020: как проходит…
Уже 3 ноября решится, останется ли Дональд Трамп на второй срок, или демократы возьмут реванш за…
tjournal.ru

Хронология 59-х президентских выборов в США

  • В 8:00 3 ноября по Москве (полночь по Нью-Йорку) открылись самые первые избирательные участки в Нью-Гэмпшире.
  • Около 00:00 4 ноября мы узнаем самые первые официальные результаты — посчитают голоса на острове Гуам. Его разница во времени с восточным побережьем США составляет 15 часов.
  • Некоторое затишье ожидается между 1:00 и 4:00 ночи 4 ноября по Москве — в это время большинство избирательных участков в США уже закончат свою работу, но итогов ещё не будет;
  • В 8:00 4 ноября по Москве закроются последние избирательные участки на Алеутских островах на Аляске. Примерно в этом время стоит ожидать первых национальных результатов голосования;
  • Подведение итогов в этот раз может затянуться из-за того, что рекордное количество бюллетеней отправлено избирателями по почте.

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#выборысша2020 #политика #трамп #выборы #прямаятрансляция

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24 комментария
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Сергей Звезда

6

Русские, напрягитесь. От вас сегодня зависит будущее целой страны

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Служащий пистолет

Сергей
0

*напрягся сидя на унитазе*

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Уполномоченный франт

Сергей
0

Я напрягся.
Трампушка наш победит, ёпта.

Ответить

Достаточный космос

Сергей
–3

Почему главред тж делает акцент на национальной принадлежности читателей??? Он фашист, расист и поддерживает Лимонова?

Ответить

Центральный спрей

4

Когда будут ответы на вопросы читателей TJ от победителя выборов?

Ответить

Прохожий пистолет

2

победит старик. скриньте

Ответить

Baileys

Прохожий
3

С деменцией или манией величия?

Ответить

Прохожий пистолет

Baileys
2

да

Ответить

Служащий пистолет

Прохожий
2

Опять Путин?(

Ответить

Хенрик Хенрик

Служащий
0

Путина только в России избирают, в нормальной стране всегда побеждать будет Канье Уэст

Ответить

Служащий пистолет

–1

Болею за эти выборы больше, чем за выборы в своей стране.

Ответить

Прохожий пистолет

Служащий
2

когда это в россии были выборы?

Ответить

Достаточный космос

Прохожий
1

В 1917

Ответить

alexferman

Прохожий
0

Когда-то

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Банальный Денис

–3

Если американцы хотят радоваться терактам, как сейчас Европа, то они сделают правильный выбор.

Ответить

Достаточный космос

Банальный
–1

@Вахтёр почему не баните @Человек-человек ??? Он периодически рвется и на один минус бежит минусовать все последние комментарии.

Ответить

Банальный Денис

Достаточный
1

Это клевета, я минусую тебя в этом треде, потому что не согласен с тобой, а ты делаешь провокацию на мой бан.

Ответить

roos lan

Банальный
0

Проснись нормально, а потом хуйню пиши

Ответить

Банальный Денис

roos
1

Пошел нахуй нормально, а потом отвечай на комментарии

Ответить

Достаточный космос

Банальный
1

Твоя МАТЬ НЕ шлюха и В ЦЕЛОм очень даже ХОРОШАЯ женщина 

Ответить

Банальный Денис

Достаточный
1

Спасибо

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Yuriy Deli

0

Ну даже по фотке в превью понятно, кто победит.
Трамп выглядит как народный лидер, на фоне людей. Байден выглядит как национальный, на фоне флага.
В рабочей демократии побеждает обычно первый вариант

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Комментарий удален

Зарегистрировался только что

–1

победит Трамп, скриньте

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Достаточный космос

–2

Почему америкосы не могут просто взять и проголосовать за либертарианца на этих выборах???? Или их всё устраивает?

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