Представители шоу заявили, что уважают позицию партнёров, «даже когда они бегут с корабля через пробоину».

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7 сентября четыре крупных рекламодателя объявили, что перестают сотрудничать с ютуб-шоу Comment Out, которое выходит на канале «Чикен Карри». Это связано с выходом выпуска, в котором шутили над ситуациями в Хабаровске и Белоруссии.

С шоу перестали работать:

«Магнит»;

Mars;

«Яндекс.Лавка»;



Unilever.



Представители «Магнита» и Mars заявили, что содержание программы с ними не согласовывалось, а оскорбление аудитории посчитали неприемлемым, сообщает РБК. В «Яндекс.Лавке» заявили, что не согласны с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Производитель Axe, компания Unilever, извинился перед зрителями за то, что бренд «оказался в ассоциации» с выпуском. В компании отметили, что ничего не знали о содержании и тематике эпизода до его публикации.

Представители Comment Out прокомментировали ситуацию. Их слова приводит РБК.

Мы понимаем наших партнёров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину. Comment Out

Гостям шоу предлагают писать выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. В случае отказа нужно выполнить какое-то задание с подвохом. В эпизоде, вышедшем 31 августа, певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко столкнулись с заданиями, большая часть которых оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске. Музыченко отказался их выполнять, а выпуск собрал на YouTube больше дизлайков, чем лайков.