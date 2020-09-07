Шоу Comment Out покинули четыре рекламодателя за день — всё из-за шуток про Хабаровск и Белоруссию Материал редакции
Представители шоу заявили, что уважают позицию партнёров, «даже когда они бегут с корабля через пробоину».
7 сентября четыре крупных рекламодателя объявили, что перестают сотрудничать с ютуб-шоу Comment Out, которое выходит на канале «Чикен Карри». Это связано с выходом выпуска, в котором шутили над ситуациями в Хабаровске и Белоруссии.
С шоу перестали работать:
- «Магнит»;
- Mars;
- «Яндекс.Лавка»;
- Unilever.
Представители «Магнита» и Mars заявили, что содержание программы с ними не согласовывалось, а оскорбление аудитории посчитали неприемлемым, сообщает РБК. В «Яндекс.Лавке» заявили, что не согласны с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Производитель Axe, компания Unilever, извинился перед зрителями за то, что бренд «оказался в ассоциации» с выпуском. В компании отметили, что ничего не знали о содержании и тематике эпизода до его публикации.
Представители Comment Out прокомментировали ситуацию. Их слова приводит РБК.
Гостям шоу предлагают писать выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. В случае отказа нужно выполнить какое-то задание с подвохом. В эпизоде, вышедшем 31 августа, певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко столкнулись с заданиями, большая часть которых оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске. Музыченко отказался их выполнять, а выпуск собрал на YouTube больше дизлайков, чем лайков.
Это они своих рекламодателей крысами обозвали?
Ты, похоже, живешь в стране розовых пони
да тут БОЛЬШИНСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ так же бы хохмило, но говёная их суть не позволит в этом сознаться.
з.ы. хохмил бы так же.
Откуда это пошло кстати?
Пиар на пиаре пиаром погоняет
Хороший повод засветиться на инфоповоде, типо такие белые и пушистые
На самом деле кто хочет работать тот останется, кто планировал выходить - хороший повод выйти и светануть жопой
Блогов, блоггеров - жопой жуй, а вот так засветить свое магнитное очко в сми не каждый день возможность выпадает
Смешанный хот-дог
После того как ушли одни, вторые просто не могут молчать — заплюют
А кто остался? Ты знаешь остальных рекламодателей кто не ушел? Я нет, и 99% людей тоже нет. И никто их не заплюет
В следующем выпуске коментаут будет уже другая реклама
UPD Вспомнил, Эльдорадо у них рекламился постоянно. не вижу его в списке. Начнут плевать - они скажут "нам похуй, мы вне политики" и все. Будет лишней цитируемостью, плеваться просто так тоже никто не станет
Не шути с Белоруссией, попивая мочу у себя на нижнем интернете
вахтер, травля псами
Вахтёр, догшейминг
Вахтер, новомодные заимствования
Вахтёр, языковая дискриминация
По большому счету, не из-за шуток про Беларусь и Хабаровск, а из-за того, что шутки не зашли.
Чистый торшер
Ага, есть мнение, что если бы гости не включили адекватность, всем было бы строго плевать.
Шоу Comment Out покинули 1000 рекламодателей за день. Это на 995 больше, чем было у шоу до этого дня
вы все идиоты и ничего не понимаете
Да.
Постыдный пример кансел калчер. Тех, кто это поддерживает, надо ставить в первых рядах, чтобы их превратили в низкопробный фарш и они не мешали прекрасной России будущего быть великой страной.
Пёстыдный пьимер кянсел кячей. Тех, кто это пёддейзивяет, нядо стявить в пийвых лядях, чтёбы их пьевьятии в низкопьобный фяйш и они не мефяи пьекьясной Лоссии пюдюсего быть веикой стьяной.
Массовый яд
Просто как обычно противники травли и шейминга травят и шеймят haha classic
Относительный пришелец
Выучил два слова и теперь бегает по всему тж и повторяет их как мантру, недалёкий васильев.
Недалеким я тебе кажусь лишь потому, что ты постоянно дышишь мне в пупок.
Ох, как же они Юрку то сейчас ненавидят
Если б он стерпел, говнеца б не так сильно полилось на них.
Благополучный самолет
Скорее всего было бы то же самое, только говна бы поели еще и юрка и лолита за компанию
Не очень понимаю, что вообще можно ожидать от такого шоу, кроме говененьких шутеек. На что изначально рассчитывали рекламодатели? Дело же не в том, что протестующих оскорбили - а в том, что сценарий таких шоу всегда состоит на 100% из говна.
Такое лицемерие со стороны брендов т.е. с шоу на Ютуб они разрывают сотрудничество а с тв где поливают людей грязью и целые народы Украина 🇺🇦, Жириновский грозился разбомбить Исландию и множество примеров, ксенофобия и ненависть открытая вне рамок шоу.
Хотят Хайпа и бесплатного упоминания в сми
В общем ощущение как и от всего что происходят в России пиздят уже лежачего
( мне это напомнило как все ломанулись делать репортажи про куштау , но очень острожно про Хабаровск
А что за шутки-то были? И вообще, над кем шутили, над протестующими или властями?
Шутки осмеивающие действия протестующих в обоих случаях, на грани с оскорблениями и принижениями выступающих на митингах. Очень плоские и глупые.
- ссылка на статью снизу о том выпуске