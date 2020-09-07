Новости
Ольга Щербинина
3860

Шоу Comment Out покинули четыре рекламодателя за день — всё из-за шуток про Хабаровск и Белоруссию Материал редакции

Представители шоу заявили, что уважают позицию партнёров, «даже когда они бегут с корабля через пробоину».

55 комментариев
В закладки

7 сентября четыре крупных рекламодателя объявили, что перестают сотрудничать с ютуб-шоу Comment Out, которое выходит на канале «Чикен Карри». Это связано с выходом выпуска, в котором шутили над ситуациями в Хабаровске и Белоруссии.

С шоу перестали работать:

  • «Магнит»;
  • Mars;
  • «Яндекс.Лавка»;
  • Unilever.

Представители «Магнита» и Mars заявили, что содержание программы с ними не согласовывалось, а оскорбление аудитории посчитали неприемлемым, сообщает РБК. В «Яндекс.Лавке» заявили, что не согласны с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Производитель Axe, компания Unilever, извинился перед зрителями за то, что бренд «оказался в ассоциации» с выпуском. В компании отметили, что ничего не знали о содержании и тематике эпизода до его публикации.

Представители Comment Out прокомментировали ситуацию. Их слова приводит РБК.

Мы понимаем наших партнёров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину.

Comment Out

Гостям шоу предлагают писать выпавшие им неприятные комментарии под постами знаменитостей в инстаграме. В случае отказа нужно выполнить какое-то задание с подвохом. В эпизоде, вышедшем 31 августа, певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко столкнулись с заданиями, большая часть которых оказалась связана с протестами в Белоруссии и Хабаровске. Музыченко отказался их выполнять, а выпуск собрал на YouTube больше дизлайков, чем лайков.

В соцсетях раскритиковали Comment Out за шутки…
Участник шоу Юрий Музыченко отказался дочитать комментарий о том, что протестный флаг Белоруссии…
tjournal.ru

#новости #youtube #делофургала #белоруссия

Ольга Щербинина PLUS
+36 809
но есть и хорошие новости?
2
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u0444\u0443\u0440\u0433\u0430\u043b\u0430","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f","youtube"], "comments": 55, "likes": 17, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 209151, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Sep 2020 18:48:07 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
55 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Альтернативный дым

51

Мы понимаем наших партнёров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину.

Эти ребята, похоже, ничему не учатся

Ответить

Igor Mishchenko

Альтернативный
5

Это они своих рекламодателей крысами обозвали?

Ответить

Альтернативный дым

Igor
0

Да

Ответить

KSA

Альтернативный
–1

Ты, похоже, живешь в стране розовых пони

Ответить

Альтернативный дым

KSA
5

Универсальный комментарий

Ответить

KSA

Альтернативный
–2

Да

Ответить

Nike RossXP

Альтернативный
–1

да тут БОЛЬШИНСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ так же бы хохмило, но говёная их суть не позволит в этом сознаться.

з.ы. хохмил бы так же.

Ответить

Альтернативный дым

Nike
3

Я НЕ БОЮСЬ СКАЗАТЬ

Ответить

Nike RossXP

Альтернативный
0

ДА

Ответить

Благородный паук например

26

даже когда они бегут с корабля через пробоину

Уровень дискуссии в восточной европе

Ответить

A big purple banana 🍆

Благородный
1

Откуда это пошло кстати?

Ответить

Болезненный кофе

A
3

КОММУНИЗМ.

Ответить

Lofoten Forsake

A
1

Summary всей истории Восточной Европы.

Ответить

Abram Dikoy

A
0

Вроде бы с дебатов у светова

Ответить

Госпожа Дыня

13

Пиар на пиаре пиаром погоняет
Хороший повод засветиться на инфоповоде, типо такие белые и пушистые
На самом деле кто хочет работать тот останется, кто планировал выходить - хороший повод выйти и светануть жопой

Ответить

Госпожа Дыня

Госпожа
8

Блогов, блоггеров - жопой жуй, а вот так засветить свое магнитное очко в сми не каждый день возможность выпадает 

Ответить

Смешанный хот-дог

Госпожа
1

После того как ушли одни, вторые просто не могут молчать — заплюют

Ответить

Госпожа Дыня

Смешанный
0

А кто остался? Ты знаешь остальных рекламодателей кто не ушел? Я нет, и 99% людей тоже нет. И никто их не заплюет 
В следующем выпуске коментаут будет уже другая реклама
UPD Вспомнил, Эльдорадо у них рекламился постоянно. не вижу его в списке. Начнут плевать - они скажут "нам похуй, мы вне политики" и все. Будет лишней цитируемостью, плеваться просто так тоже никто не станет

Ответить

solawind

Госпожа
1

Или не будет.

Ответить

Самостоятельный чайник

14

Исполнительный продюсер - Регина Тодоренко?

Ответить

Евгений Клочков

11

Не шути с Белоруссией, попивая мочу у себя на нижнем интернете

Ответить

A big purple banana 🍆

Евгений
3

@Taktischer Corgi 

Ответить

Евгений Клочков

A
3

вахтер, травля псами

Ответить

Массовый яд

Евгений
1

Вахтёр, догшейминг

Ответить

Евгений Клочков

Массовый
1

Вахтер, новомодные заимствования

Ответить

Массовый яд

Евгений
0

Вахтёр, языковая дискриминация

Ответить

Евгений Клочков

Массовый
0

Вахтер, наш непонятный махач будет легендарным

Ответить

Многий дебаркадер

Евгений
0

Из-за Хабаровска

Ответить

Mmmax

6

По большому счету, не из-за шуток про Беларусь и Хабаровск, а из-за того, что шутки не зашли.

Ответить

Чистый торшер

Mmmax
2

Ага, есть мнение, что если бы гости не включили адекватность, всем было бы строго плевать.

Ответить

KSA

2

Шоу Comment Out покинули 1000 рекламодателей за день. Это на 995 больше, чем было у шоу до этого дня

Ответить

Илюхер XXX

2

вы все идиоты и ничего не понимаете

Ответить

Евгений Клочков

Илюхер
0

Да.

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
0

Пизда.

Ответить

Что происходит.

Илюхер
0
Ответить

Сергей Васильев

1

Постыдный пример кансел калчер. Тех, кто это поддерживает, надо ставить в первых рядах, чтобы их превратили в низкопробный фарш и они не мешали прекрасной России будущего быть великой страной.

Ответить

Кхалиси Бот

Сергей
1

Пёстыдный пьимер кянсел кячей. Тех, кто это пёддейзивяет, нядо стявить в пийвых лядях, чтёбы их пьевьятии в низкопьобный фяйш и они не мефяи пьекьясной Лоссии пюдюсего быть веикой стьяной.

Ответить

Массовый яд

Сергей
0

Просто как обычно противники травли и шейминга травят и шеймят haha classic

Ответить

Относительный пришелец

Сергей
0

Выучил два слова и теперь бегает по всему тж и повторяет их как мантру, недалёкий васильев.

Ответить

Сергей Васильев

Относительный
0

Недалеким я тебе кажусь лишь потому, что ты постоянно дышишь мне в пупок.

Ответить

A big purple banana 🍆

Сергей
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Grave Digger

1

Ох, как же они Юрку то сейчас ненавидят

Ответить

Grave Digger

Grave
–1

Если б он стерпел, говнеца б не так сильно полилось на них.

Ответить

Благополучный самолет

Grave
2

Скорее всего было бы то же самое, только говна бы поели еще и юрка и лолита за компанию

Ответить

Интеллигентный вентилятор

1

даже когда они бегут с корабля через пробоину.

Так дно-то вы сами и пробили, ё!

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Не очень понимаю, что вообще можно ожидать от такого шоу, кроме говененьких шутеек. На что изначально рассчитывали рекламодатели? Дело же не в том, что протестующих оскорбили - а в том, что сценарий таких шоу всегда состоит на 100% из говна.

Ответить

Константин Усов

1

Такое лицемерие со стороны брендов т.е. с шоу на Ютуб они разрывают сотрудничество а с тв где поливают людей грязью и целые народы Украина 🇺🇦, Жириновский грозился разбомбить Исландию и множество примеров, ксенофобия и ненависть открытая вне рамок шоу.
Хотят Хайпа и бесплатного упоминания в сми

В общем ощущение как и от всего что происходят в России пиздят уже лежачего
( мне это напомнило как все ломанулись делать репортажи про куштау , но очень острожно про Хабаровск

Ответить

Сердечный бинокль

0

Они отказались сотрудничать только с шоу или со всем каналом?

Ответить

Andrey Svetlov

0

Выебóнину

Ответить

Мэксиканский тушкан

0

Кеньсель кальчер прогрессирует. Неплохо!

Ответить

A big purple banana 🍆

0

@Taktischer Corgi фас

Ответить

пепси

0

Хто эта смотрит? Зачем на это тратить время? 

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

А что за шутки-то были? И вообще, над кем шутили, над протестующими или властями?

Ответить

Александр Плёнкин

робот-бёрдвотчер
0

Шутки осмеивающие действия протестующих в обоих случаях, на грани с оскорблениями и принижениями выступающих на митингах. Очень плоские и глупые.

- ссылка на статью снизу о том выпуске

В соцсетях раскритиковали Comment Out за шутки…
Участник шоу Юрий Музыченко отказался дочитать комментарий о том, что протестный флаг Белоруссии…
tjournal.ru
Ответить

Благодарный бокал

0

Рекламодатели лошки, Comment Out — отличное шоу, вскрывающее долбоёбов по обе стороны баррикад. Это же надо было на лобовую провокацию порваться.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Минске похитили Марию Колесникову
Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.
183
Новости
Собянин назвал Москву донором других регионов и сказал, что её потенциал позволяет развиваться другим субъектам
Так он ответил на критику о несправедливом распределении ресурсов между регионами.
170
Технологии
Epic Games: суточная аудитория ​Fortnite на iOS сократилась на 60% после удаления приложения из App Store
Epic Games попросила суд отменить ограничения, так как они вредят её бизнесу.
153
Популярное за три дня
Новости
В Минске похитили Марию Колесникову
Свидетельница сообщила, что оппозиционерку увезли люди в масках.
183
Интернет
«В институт, на работу, а потом умрём»: украинская первоклассница рассказала, почему хочет пойти в школу
На своей первой линейке шестилетняя девочка поделилась ожиданиями от жизни.
182
Технологии
Инженер разобрал «технологичный» тест на беременность — оказалось, что это обычный тест с почти бесполезной электроникой
Все технологии внутри дорогого цифрового теста на беременность нужны не для точности, а только для того, чтобы считать стандартные две полоски и вывести слово «Беременна» на экран.
101
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Михаил Кометов

Мария Захарова сравнила…

Алексей Черных

Запись в подсайте Twitter

Алексей Черных

Запись в подсайте Twitter

Шуруповёрт Makita

Шоу Comment Out покинули четыре…

Кхалиси Бот

Шоу Comment Out покинули четыре…

A big purple…

Шоу Comment Out покинули четыре…

Передаю тебе привет

Запись в подсайте Музыка

Алексей Черных

Рубль компенсировал часть…

Тот самый

Шоу Comment Out покинули четыре…

Виталий Иванович…

Ответы на вопросы о депрессии…