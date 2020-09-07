«Всю страну засрали»: в Зеленограде курьера Delivery Club уволили за нападение на подростка из-за крашеных волос

Курьер и ещё один мужчина оскорбляли группу подростков, а потом затеяли драку.

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Delivery Club уволил курьера, напавшего на подростков в Зеленограде. Об этом пишет RNS со ссылкой на пресс-службу компании. «Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранён от работы», — говорится в сообщении.

В видео присутствует мат

Об инциденте рассказала мать подростка Ирина Полорченко. По её словам, это произошло 6 сентября в Зеленограде. «Моего сына и ещё двух его друзей — детей 13-15 лет — избили взрослые мужики! Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их идеальным представлениям. Сначала они словами оскорбляли их, а также девушек, называя непотребными словами и делая заключения о их сексуальной ориентации», — написала женщина.

По словам Полорченко, двое мужчин, один из которых был в форме курьера, начали нападать на детей и нанесли им телесные и имущественные повреждения. Она утверждает, что её сын получил ушибы спины, грудной клетки, головы. Видео происходящего сняли очевидцы.

В Delivery Club добавили, что личность второго человека пока не установлена, сервис рассчитывает на помощь правоохранительных органов в его идентификации. Компания находится на связи с родителями подростков. «Они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации», — отметили в компании. Полиция и СК проводят проверку случившегося.