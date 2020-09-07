Новости
Ольга Щербинина
7400

«Всю страну засрали»: в Зеленограде курьера Delivery Club уволили за нападение на подростка из-за крашеных волос Материал редакции

Курьер и ещё один мужчина оскорбляли группу подростков, а потом затеяли драку.

123 комментария
В закладки

Delivery Club уволил курьера, напавшего на подростков в Зеленограде. Об этом пишет RNS со ссылкой на пресс-службу компании. «Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранён от работы», — говорится в сообщении.

В видео присутствует мат

Об инциденте рассказала мать подростка Ирина Полорченко. По её словам, это произошло 6 сентября в Зеленограде. «Моего сына и ещё двух его друзей — детей 13-15 лет — избили взрослые мужики! Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их идеальным представлениям. Сначала они словами оскорбляли их, а также девушек, называя непотребными словами и делая заключения о их сексуальной ориентации», — написала женщина.

По словам Полорченко, двое мужчин, один из которых был в форме курьера, начали нападать на детей и нанесли им телесные и имущественные повреждения. Она утверждает, что её сын получил ушибы спины, грудной клетки, головы. Видео происходящего сняли очевидцы.

В Delivery Club добавили, что личность второго человека пока не установлена, сервис рассчитывает на помощь правоохранительных органов в его идентификации. Компания находится на связи с родителями подростков. «Они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации», — отметили в компании. Полиция и СК проводят проверку случившегося.

#новости #deliveryclub

Ольга Щербинина PLUS
+36 944
но есть и хорошие новости?
9
37
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","deliveryclub"], "comments": 123, "likes": 37, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 209172, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Sep 2020 19:34:38 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
123 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Благородный паук например

143

Ебучий маргинал и тупорылое быдло, в свои годы лучшее на что он способен – работа курьером. И даже здесь его выгнали ссаными тряпками. Надеюсь он подохнет на улице от голода

Ответить

Относительный пришелец

Благородный
8

Зачем порвался?

Ответить

Благородный паук например

Относительный
33

Не люблю таких

Ответить

Относительный пришелец

Благородный
3

Ты был мне как друг...

Ответить

Максим Ростокин

Относительный
0

Он уже достиг возраста согласия

Ответить

Da Luxe

Благородный
14

Он очевидно крайне неудовлетворен своей жизнью и банально срывает зло на слабых. Вы посмотрите, как он орет самозабвенно, прямо манифест зачитывает! Он же за всю свою гавняную жизнь пытается отыграться на этих подростках.

Ответить

Дон Карлионе

Благородный
7

Ой да ладно! Обыкновенный путинец! Как будто впервые в интернет вышел.  

Ответить

haunter

Благородный
2

у тупорылого быдла - есть жена и ребенок. мать либо такая же. либо в заложниках. ну а ребенка пиздец жаль. ставить на контроль эту семью

Ответить

Eugene Gultyaev

Благородный
1

Самое хуевое, что эти существа размножаются и плодят себе подобных пачками.

Ответить

Annie Sugg

Eugene
1

Не могу сказать, что взгляды на жизнь передаются по наследству. Даже пока ребенок растет под воспитанием такого вот, всеравно со временем начнет думать своей головой и принимать взгляды друзей, уже лет с 10. Почкованием такие, к счастью, не размножаются

Ответить

Eugene Gultyaev

Annie
3

Оно будет воспитывать свою личинку, и засунет ребенку в голову кучу хуйни, пока тот не сможет критически мыслить. Это достаточное время, чтобы вырастить еще одного уебана, но в следующем поколении. Да, это не обязательно так случится, но вероятность вырасти долбоебом куда выше, если живёшь с долбоебами и каждый день видишь, как они живут, что делают и говорят. А если у друзей предки такие же клоуны, то встречай банду малолетних отморозков))

Ответить

Annie Sugg

Eugene
1

Всеравно с каждым поколением таких все меньше) тырнеты делают свое дело

Ответить

Eugene Gultyaev

Annie
0

Очень хочу, чтобы это было так)

Ответить

Берг

Благородный
1

Травишт? 

Ответить

Чехол от очков

Благородный
1

-курьер умирает от переработки
Деливери клаб: айнанэхайнанэ
-курьер избил подростка
Деливери клаб:
Они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации

Ответить

DEV IL

Чехол
0

А разве не яндексовый умирал? Или я пропустил просто?

Ответить

Arthur Sergeev

Благородный
0

🐔🐥🐓

Ответить

Голый турник

59

Полиция и СК проводят проверку случившегося.

Нихуя они не проводят, там такие же сидят, если не хуже. Дела и наказания тоже никакого не будет, это Россия, тут подобное поведение даже поощряется.

Ответить

Железнодорожный паук например

Голый
33

Погоди, его ещё в полицию пригласят работать

Ответить

Голый турник

Железнодорожный
24

Я не удивлюсь если второй "герой" оттуда и окажется.

Ответить

Морковка

Голый
1

может это в прошлом в полиции работал и по старой памяти набросился. за это еще и вернут на должность. 

Ответить

[Unknown]

Железнодорожный
7

или в местную администрацию, в отдел по работе с молодежью. такой скрепный молодой человек и подход к подрастающему поколению как легко находит. ценный кадр для системы

Ответить

Andrey Pivovarov

Железнодорожный
0

Росгвардию)

Ответить

Относительный пришелец

Голый
3

 тут подобное поведение даже поощряется

Всё верно, потому что в глубине души там, в погонах, сидят точно такие же, которые хотят отпиздить «непохожих» людей, но положение не позволяет.

Ответить

Голый турник

Относительный
23

не позволяет

Ага-ага, "не позволяет", ну)

Ответить

[Unknown]

Голый
1

ну дыа. поправку в конституцию вносили соответствующую? вот она в действии

Ответить

Железнодорожный паук например

42

Пацан не зассал, хотя там такой лоб. Сук, зла не хватает, сын у него 4 года, и сам с мозгом четырехлетнего

Ответить

T:ema

Железнодорожный
19

У него сын не гей, но мужиков уже шпиндолит в задний проход.
Удивительное рядом.

Ответить

haunter

T:ema
0

интересно - сын крещеный?

Ответить

Прекрасный завод

haunter
0

Конечно, верующие люди обычно самые жестокие, особенно к близким

Ответить

Относительный пришелец

Железнодорожный
2

 и сам с мозгом четырехлетнего

Они выбирают Путлера и их 90%, а ты и дальше возмущайся в своём пока что ещё свободном анонимном интернетике.

Ответить

Железнодорожный паук например

Относительный
6

Да ты прикалываешься. Он вообще никогда не ходил на выборы, овощ, с женой, залетевшей на вписке, разочаровавшийся в жизни настолько, что любое проявление свободы и непосредственности вокруг его бесят

Ответить

Первичный лолипоп

41

у меня сын 4 года, он тебя нахуй в жопу выебит

Нужно сообщить об этом в комитет по делам несовершеннолетних, пускай проверят папашу и его нетрадиционные методы воспитания

Ответить

Ваша Закладко

Первичный
1

зелёный может съел чего. разогнался так, что про рюкзак забыл, вообще неконтролируемый. так что только бесконтактная доставка этой осенью

Ответить

Дмитрий Сычев

Первичный
1

Вообще-то ебать мужиков в жопу это по российским понятиям вполне скрепно и традиционно. Такой вот скрепно-традиционалистский парадокс

Ответить

Dmitriy

Первичный
0

В смысле нетрадиционные если это самые что ни на есть традиционные скрепы? Сперва истеришь про семейные ценности, а потом уже по понятиям и потребностям в местах не столь отдаленных.

Ответить

solawind

34

Очередной "защитник страны" с 10 IQ. Такие даже не поймут что они долбоёбы, хоть их увольняй хоть нет

Ответить

Немыслимый Илья

solawind
–2

Тут наброс, причём тут "защитник страны" . Я защитник страны, но я за геев и бедных.

Ответить

solawind

Немыслимый
1

Это не наброс, это цитата его речи — кем он себя считает, из заголовка статьи.
я за геев и быдных

А Путин в какую из этих категорий входит?

Ответить

Относительный пришелец

solawind
3

А путин узбек

Ответить

Ваша Закладко

Относительный
2

Удмурт

Ответить

Иван Маслов

Ваша
0

как будто что-то плохое

Ответить

Ваша Закладко

Иван
0

нет. просто он до Бункерного

Ответить

Немыслимый Илья

solawind
–2

Путин бедный как и Сталин.

Ответить

solawind

Немыслимый
1

Это он от бедности себе миллиарды из бюджета на ап выписывает?
бедный как и Сталин.

Иронично, с учётом того сколько дворцов было для личного проживания сралина.

Ответить

Abram Dikoy

solawind
1

ты оспариваешь сарказм

Ответить

Kir Kirsky

Немыслимый
–1

ты *оскорбление пользователя*

Ответить

KSA

solawind
–1

Зачем тебе десять айкью? Хватит и одного!

Ответить

тип

28

Пиздец, 21 век, 2020 год
Я в шоке, что такие животные до сих пор существуют.
Вот из-за таких страна тормозит. Глупые, необразованные маргиналы лезут во все щели и пытаются казаться умнее врачей, пожарных, экономистов и т.д.

Ответить

Алексей Мирасов

тип
7

21 век 2020

Ничего не значит. 
В сухом остатке нынешнее существование далеко не отличается от жизни наших прадедов. А какие-то технологии, постройки и культура - не более, чем декорация.

Ответить

Vlad M

Алексей
1

В точку, в исторических хрониках мы будем смотреться как народ с примитивными технологиями, как сейчас считаем живших в 18-19 веке.

Ответить

xeroxx

Алексей
0

Отличается, и ещё как. Рабства нет и жрачку спокойно купить можно

Ответить

Skoi Skoi

тип
1

Почему ты так не любишь обитателей tj?

Ответить

тип

Skoi
3

Не tjшники, умнее
Они хотят б эволюционировали)

Ответить

Ваша Закладко

тип
0

пищевые цепочки заводят в разные места

Ответить

# realfiddy

тип
–13

Прикинь какой ты отсталый. Малой поездок после отхвата пиздюлей пришёл и наплакался мамке что его избили ПРОСТО ТАК за цвет волос. Ты вообще видишь что статья с колокольни яжемамки высосана?

Ответить

Алиса Барышман

#
2

чего ты так стараешься? друг твой?

Ответить

# realfiddy

Алиса
–4

Не люблю сплетни, особенно от редакции моего любимого журнала.

Ответить

Алиса Барышман

#
2

но любишь просто так нападать на людей?
или считаешь, что всё по понятиям? унтер в зелёном напчик нарушил, что ещё надо?

Ответить

# realfiddy

Алиса
–4

Откуда тебе известно что просто так? Видос начинается в удобный момент, и никто группу малолеток не держал, они сами остановились и набросились потом на одного зелёного.

Я стараюсь культурно объяснить тебе, ноунейму, что я ни в коем случае не поощряю такое поведение и тем более по таким поводам. Я всего лишь недоволен что статья написана однобоко и предвзято, тем более в заголовке.

Теперь же, пожалуй, я добавлю тебя в чс, потому что мне пришлось тратить на тебя время и объясняться за то, что я даже и не имел виду.

Всего плохого.

Ответить

Алиса Барышман

#
0

курьер бьёт с ноги

они сами остановились и набросились потом на одного зелёного.

Норм там у тебя манямирок. Таблеток выпей

Ответить

# realfiddy

Алиса
0

Вот видишь, я пишу одно, а ты вырываешь из контекста совсем другое. Типичная малолетка как из этого видео, ничего святого.

Ответить

Относительный пришелец

тип
0

 пытаются казаться умнее врачей, пожарных

Нашёл, кого причислить в касту «умных» в России, кек

Ответить

Сергей Морозов

тип
0

... и пытаются казаться умнее врачей, пожарных, экономистов и т.д.

Ну это не сложно в РФ

Ответить

A big purple banana 🍆

22

Просто у него была прическа в цветах Яндекс Еды

Ответить

Plan 🇧&🇨

13

Во-первых, вас всех пиздить надо, потому что вы все пидоры
А, во-вторых, мой сын пацанов в жопы ебет

Ответить

Альтернативный дым

Plan
4

Ну, ему же только 4 года. Экспериментирует.

Ответить

haunter

Альтернативный
0

он просто еще думает какой он гендер из over 300

Ответить

flomaster

12

Это ещё курьер Деливери не видел цвет курьеров Самоката. Там бы вообще на говно сошёл.

Ответить

Технологический Женя

flomaster
1

Думаю, он уже примеряет новый цвет. 

Ответить

Sakari Sauso

12

У меня сыну 4 года, она тебя нахуй в жопу выебет

Ответить

Немыслимый Илья

8

Таких в зоопарке держать и показывать людям. Жаль это не вымирающий вид.

Ответить

Относительный пришелец

Немыслимый
–6

Хорошее настроение!

Ответить

Голый турник

Относительный
4

@Вахтёр прямое оскорбление группы людей.

Ответить

Относительный пришелец

Голый
–2

Жаль, ты был перспективным комментатором, но скатился в душнилово.

Ответить

Голый турник

Относительный
5

Мне поебать на твои чувства.

Ответить

Относительный

Голый
0

Еще и обиженка)

Ответить

Голый турник

Относит…
7

Чё коммент-то отредактировал? Зассал?

Ответить

Kir Kirsky

Голый
0

ДА

Ответить

Относительный

Голый
0

Точно обиженка)

Ответить

Немыслимый Илья

Относительный
0

Вахтёр, тут наброс. Я имел ввиду быдлокурьера.

Ответить

Amentessa

7

фраза "Курьера уже уволили" имеет все шансы стать мемной, была уже в новостях на этой неделе :D 

Ответить

KSA

Amentessa
0

Две недели назад!

Ответить

Sakari Sauso

KSA
2

Курьера уже уволили, две недели назад

Ответить

Альтернативный дым

5

Продукт воспитания телевизором, судя по "страну засрали". Эти говорящие головы с окладом в 100 таких быдлокурьеров за годы засирания мозгов столько этого продукта произвели, что и после смерти плешивого годами разгребать придётся.

Ответить

solawind

Альтернативный
1

Государство опираясь на подобные низменные стремления с целью получить поддержку у народа само тем самым их же и пропагандирует и убеждает таких долбоебов в их правоте.

Ответить

Альтернативный дым

solawind
1

Генерация таких долбоебов и опора на них - это целенаправленная политика.

Ответить

Максим Терехов

4

Блин, на месте парня я бы по яйцам дал долбаебу, чтобы потом знал как не надо детей рожать, которые в 4 года уже в жопу молодежь долбят 

Ответить

Temp Temper

Максим
1

Но ты на тепленьком диванном месте

Ответить

Da Luxe

4

Охуеть! Прикиньте, пацаны, вот так прокрасишь себе охуенную розовую прядь, потом закажешь себе шаурму в деливери клаб, привезет такой курьер, ты открываешь дверь, он смотрит на тебя и такой "ах ты пидар!" и хуяк тебе с ноги по голове. Ну на хуй все эти службы. Шутки шутками, но чет стремновато стало, несмотря на точ, что я сам волосы не крашу и даже наоборот - брею всю голову машинкой под ноль каждую неделю. Сын у меня подрастает, и может захочет волосы покрасить когда-то, а тут такие гандоны по улицам ходят. Никогда не пользовался ни деливери, ни яндекс едой, и теперь точно не буду.

Ответить

# realfiddy

–15

@Сергей Звезда , может в причинах инцидента разберётся следствие, ведь вы цитируете мать потерпевшего в заголовке? Спасибо 

Ответить

Голый турник

#
8

разберётся следствие

Шутник из тебя такой же хуёвый как и тиктокер.

Ответить

Берг

#
0

Представься мразь

Ответить

Eugene Panfilov

3

Если откинуть злость к быдлу, то на самом деле ребята переживут столь неприятную жизненную ситуацию, и всё у них будет нормально. Действительно жалко само животное и его 4-х летнего сына. Мужик был вроде подшофе, но это его не сильно оправдывает, жизненная позиция ясна.

Ответить

Истинный якорь

Eugene
2

Животное не жалко. Ни капельки.

Ответить

Eugene Panfilov

Истинный
0

А почему не жалко-то? Он что - сам выбирал путь ненависти и быдланства?

Ответить

Благородный паук например

Eugene
2

Да

Ответить

Temp Temper

Eugene
0

просто он сам мечтал красить волосы в его возрасте, но пост90е не позволяли ему быть смеленьким сладким мальчиком,  а теперь подрос маргинализировался и плакает первым встречным модникам, о том как у него ничего не вышло

Ответить

Истинный якорь

Eugene
0

Да

Ответить

T:ema

Eugene
2

Жалко? ЖАЛКО? А Ефремова тебе не жалко? Не нажирался бы как мразь и не был бы мразью - не придётся таких жалеть

Ответить

конгруэ́нтный

3

Пожалуй 
у каждого должно быть право носить стволы 
иначе эту хуйню не унять 

Ответить

Sakari Sauso

конгруэ́нтный
1

такой контингент первым себе стволы и нарулит

Ответить

haunter

конгруэ́нтный
0

 у каждого гопника?

Ответить

Abram Dikoy

3

Селюк порвался

Ответить

Иван Маслов

2

Так, что у нас там, за твит 5 лет? Сколько этому куску говна дадут?

Ответить

Твоего деда дед

2

Курьера уже уволили

Завтра пойдёт на работу в Яндекс.Еду

Ответить

Способный турник

1

Гомофобия - это негативное деструктивное социальное явление, следствие мракобесия и необразованности. Надеюсь, ни для кого не секрет, что ориентация тут значения не имеет.

Ответить

Vlad F

1

Когда тебе 30 лет, ты работаешь курьером и точно знаешь кто просрал страну.

Ответить

Никита Семененко

0

Насколько надо быть тупорылым быдлом, чтобы творить такую дичь? 

Ответить

Dmitriy

Никита
2

Грустно, но похоже ровно настолько, чтобы соответствовать огромному пласту россиян, голосующих сами понимаете за кого.
Другой вопрос - как такие всё еще существуют в Зеленограде (который практически Москва), а не где-то глубоко в регионах.

Ответить

solawind

Никита
1

«Они показали, кто там работает». Путин прокомментировал радужный флаг на посольстве США в Москве

«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает» — так 3 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал реплику депутата Алексея Пушкова о радужном флаге на здании посольства США.

Ответить

Zoid Q

0

Никто:
Абсолютно никто:
Курьер Delivery Club: Я охуенный инженер

Ответить

Единственный динозавр

Zoid
1

Все директора в такси, все инженеры на доставке.

Ответить

Temp Temper

Zoid
1
Ответить

Максим Максим

0

Забавно, что сам этот курьер и не умеет драться, сразу за горло попытался схватить и ни разу не попал, а только говорил много 

Ответить

Решающий ключ

Максим
1

перцовкой бы его залить, чтоб не доебывал

Ответить

KSA

0

А носил бы маску, был бы здоров!

Ответить

Дон Карлионе

0

Интересно, он как на обнулении вошьдя голосовал?

Ответить

KSA

Дон
–1

Нет

Ответить

Dmitriy

0

Подозрительно что все частные скандалы и курьёзы пока происходят только с курьерами Деливери Клаба, а не Яндекс еды. Так даже может сложиться впечатление, что в Деливери Клаб берут всех подряд, кого в Яндекс еду почему-то не взяли.

Ответить

rayslava

0

И ведь даже волосы не голубые и не розовые. Пояснить за такую покраску даже в нашем ПГТ можно было просто отбрехавшись. Чо-то ппц там дикие люди в этом Зеленограде.

Ответить

Stanislav Sobolev

0

ЭЭЭ СЛЫШ А ЧЕ ВОЛОСЫ ДЛИННЫЕ, ААА ЧО КРАШЕННЫЕ, А ЧО МОЕШЬ? ПОД КЕМ ХОДИШЬ, ЧЕМ ДЫШИШЬ? 
Как ни странно в РФ(за пределами МКАД) выделяться это достойно восхищения и большего мужества, чем быть такими как этот биомусор-курьер, считающий себя модным судьей  

Ответить

пепси

0

«Всю страну засрали»

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Всю страну засрали»: в Зеленограде курьера Delivery Club уволили за нападение на подростка из-за крашеных волос
Курьер и ещё один мужчина оскорбляли группу подростков, а потом затеяли драку.
123
Новости
«Мой муж — не ваша собственность»: жена Навального выступила против предложения Рошаля создать группу по лечению её мужа
Юлия Навальная напомнила, что российские врачи публиковали анализы Навального, разглашали его диагноз СМИ и не пускали к нему родственников.
215
Истории
Будьте внимательны, снимая квартиру впервые или особенности нашего общества
У меня было два опыта переезда на съемное жилье: 1) с девушкой, в Жулебино; 2) когда я уехал на 4 месяца в Киев; в обоих случаях я столкнулся с каким-то пиздецом.В первом случае, при переезде вместе, я был рад, что теперь у нас будет какое-то подобие семейной жизни, а не ночёвки по очереди у каждого дома.Квартира косметически - неплохая, но мы её…
399
Популярное за три дня
Технологии
Инженер разобрал «технологичный» тест на беременность — оказалось, что это обычный тест с почти бесполезной электроникой
Все технологии внутри дорогого цифрового теста на беременность нужны не для точности, а только для того, чтобы считать стандартные две полоски и вывести слово «Беременна» на экран.
101
Интернет
В сети не воспринимают всерьёз «перехваченные Белоруссией переговоры» о Навальном. Публикация записи их не убедила
Переговоры якобы агентов Варшавы и Берлина второй день кажутся пользователям крайне абсурдными, а внезапная похвала Лукашенко в разговоре навела на мысль, что президент сам сочинял диалог.
91
Новости
Белорусское ТВ представило расшифровку «перехваченного разговора Варшавы и Берлина» про отравление Навального
О нём Лукашенко говорил Мишустину.
409
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Ultra

Запись в подсайте Twitter

NiemandDa

Посла России вызвали в…

Авдеев

Мем: Oh no! Anyway (О нет! А…

Daniil Minashkin

Мем: Oh no! Anyway (О нет! А…

Stanislav Sobolev

Запись в подсайте Twitter

DEV IL

«Всю страну засрали»: в…

Дмитрий Орлов

Илон Маск пригласил семью…