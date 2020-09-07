«Всю страну засрали»: в Зеленограде курьера Delivery Club уволили за нападение на подростка из-за крашеных волос Материал редакции
Курьер и ещё один мужчина оскорбляли группу подростков, а потом затеяли драку.
Delivery Club уволил курьера, напавшего на подростков в Зеленограде. Об этом пишет RNS со ссылкой на пресс-службу компании. «Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранён от работы», — говорится в сообщении.
Об инциденте рассказала мать подростка Ирина Полорченко. По её словам, это произошло 6 сентября в Зеленограде. «Моего сына и ещё двух его друзей — детей 13-15 лет — избили взрослые мужики! Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их идеальным представлениям. Сначала они словами оскорбляли их, а также девушек, называя непотребными словами и делая заключения о их сексуальной ориентации», — написала женщина.
По словам Полорченко, двое мужчин, один из которых был в форме курьера, начали нападать на детей и нанесли им телесные и имущественные повреждения. Она утверждает, что её сын получил ушибы спины, грудной клетки, головы. Видео происходящего сняли очевидцы.
В Delivery Club добавили, что личность второго человека пока не установлена, сервис рассчитывает на помощь правоохранительных органов в его идентификации. Компания находится на связи с родителями подростков. «Они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации», — отметили в компании. Полиция и СК проводят проверку случившегося.
Зачем порвался?
Благородный паук например
Не люблю таких
Он очевидно крайне неудовлетворен своей жизнью и банально срывает зло на слабых. Вы посмотрите, как он орет самозабвенно, прямо манифест зачитывает! Он же за всю свою гавняную жизнь пытается отыграться на этих подростках.
Ой да ладно! Обыкновенный путинец! Как будто впервые в интернет вышел.
у тупорылого быдла - есть жена и ребенок. мать либо такая же. либо в заложниках. ну а ребенка пиздец жаль. ставить на контроль эту семью
Самое хуевое, что эти существа размножаются и плодят себе подобных пачками.
Не могу сказать, что взгляды на жизнь передаются по наследству. Даже пока ребенок растет под воспитанием такого вот, всеравно со временем начнет думать своей головой и принимать взгляды друзей, уже лет с 10. Почкованием такие, к счастью, не размножаются
Оно будет воспитывать свою личинку, и засунет ребенку в голову кучу хуйни, пока тот не сможет критически мыслить. Это достаточное время, чтобы вырастить еще одного уебана, но в следующем поколении. Да, это не обязательно так случится, но вероятность вырасти долбоебом куда выше, если живёшь с долбоебами и каждый день видишь, как они живут, что делают и говорят. А если у друзей предки такие же клоуны, то встречай банду малолетних отморозков))
Всеравно с каждым поколением таких все меньше) тырнеты делают свое дело
-курьер умирает от переработки
Деливери клаб: айнанэхайнанэ
-курьер избил подростка
Деливери клаб:
Они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации
Железнодорожный паук например
Погоди, его ещё в полицию пригласят работать
Голый турник
Я не удивлюсь если второй "герой" оттуда и окажется.
или в местную администрацию, в отдел по работе с молодежью. такой скрепный молодой человек и подход к подрастающему поколению как легко находит. ценный кадр для системы
тут подобное поведение даже поощряется
Всё верно, потому что в глубине души там, в погонах, сидят точно такие же, которые хотят отпиздить «непохожих» людей, но положение не позволяет.
У него сын не гей, но мужиков уже шпиндолит в задний проход.
Удивительное рядом.
Относительный пришелец
и сам с мозгом четырехлетнего
Они выбирают Путлера и их 90%, а ты и дальше возмущайся в своём пока что ещё свободном анонимном интернетике.
Железнодорожный паук например
Да ты прикалываешься. Он вообще никогда не ходил на выборы, овощ, с женой, залетевшей на вписке, разочаровавшийся в жизни настолько, что любое проявление свободы и непосредственности вокруг его бесят
зелёный может съел чего. разогнался так, что про рюкзак забыл, вообще неконтролируемый. так что только бесконтактная доставка этой осенью
Вообще-то ебать мужиков в жопу это по российским понятиям вполне скрепно и традиционно. Такой вот скрепно-традиционалистский парадокс
Очередной "защитник страны" с 10 IQ. Такие даже не поймут что они долбоёбы, хоть их увольняй хоть нет
Тут наброс, причём тут "защитник страны" . Я защитник страны, но я за геев и бедных.
Это не наброс, это цитата его речи — кем он себя считает, из заголовка статьи.
я за геев и быдных
А Путин в какую из этих категорий входит?
Относительный пришелец
А путин узбек
Удмурт
как будто что-то плохое
Путин бедный как и Сталин.
Это он от бедности себе миллиарды из бюджета на ап выписывает?
бедный как и Сталин.
Иронично, с учётом того сколько дворцов было для личного проживания сралина.
Пиздец, 21 век, 2020 год
Я в шоке, что такие животные до сих пор существуют.
Вот из-за таких страна тормозит. Глупые, необразованные маргиналы лезут во все щели и пытаются казаться умнее врачей, пожарных, экономистов и т.д.
21 век 2020
Ничего не значит.
В сухом остатке нынешнее существование далеко не отличается от жизни наших прадедов. А какие-то технологии, постройки и культура - не более, чем декорация.
Прикинь какой ты отсталый. Малой поездок после отхвата пиздюлей пришёл и наплакался мамке что его избили ПРОСТО ТАК за цвет волос. Ты вообще видишь что статья с колокольни яжемамки высосана?
чего ты так стараешься? друг твой?
Не люблю сплетни, особенно от редакции моего любимого журнала.
но любишь просто так нападать на людей?
или считаешь, что всё по понятиям? унтер в зелёном напчик нарушил, что ещё надо?
Откуда тебе известно что просто так? Видос начинается в удобный момент, и никто группу малолеток не держал, они сами остановились и набросились потом на одного зелёного.
Я стараюсь культурно объяснить тебе, ноунейму, что я ни в коем случае не поощряю такое поведение и тем более по таким поводам. Я всего лишь недоволен что статья написана однобоко и предвзято, тем более в заголовке.
Теперь же, пожалуй, я добавлю тебя в чс, потому что мне пришлось тратить на тебя время и объясняться за то, что я даже и не имел виду.
Всего плохого.
курьер бьёт с ноги
они сами остановились и набросились потом на одного зелёного.
Норм там у тебя манямирок. Таблеток выпей
Вот видишь, я пишу одно, а ты вырываешь из контекста совсем другое. Типичная малолетка как из этого видео, ничего святого.
Относительный пришелец
пытаются казаться умнее врачей, пожарных
Нашёл, кого причислить в касту «умных» в России, кек
... и пытаются казаться умнее врачей, пожарных, экономистов и т.д.
Ну это не сложно в РФ
Во-первых, вас всех пиздить надо, потому что вы все пидоры
А, во-вторых, мой сын пацанов в жопы ебет
Альтернативный дым
Ну, ему же только 4 года. Экспериментирует.
Это ещё курьер Деливери не видел цвет курьеров Самоката. Там бы вообще на говно сошёл.
Относительный пришелец
Хорошее настроение!
@Вахтёр прямое оскорбление группы людей.
Жаль, ты был перспективным комментатором, но скатился в душнилово.
Мне поебать на твои чувства.
Еще и обиженка)
Голый турник
Чё коммент-то отредактировал? Зассал?
фраза "Курьера уже уволили" имеет все шансы стать мемной, была уже в новостях на этой неделе :D
Государство опираясь на подобные низменные стремления с целью получить поддержку у народа само тем самым их же и пропагандирует и убеждает таких долбоебов в их правоте.
Альтернативный дым
Генерация таких долбоебов и опора на них - это целенаправленная политика.
Блин, на месте парня я бы по яйцам дал долбаебу, чтобы потом знал как не надо детей рожать, которые в 4 года уже в жопу молодежь долбят
Охуеть! Прикиньте, пацаны, вот так прокрасишь себе охуенную розовую прядь, потом закажешь себе шаурму в деливери клаб, привезет такой курьер, ты открываешь дверь, он смотрит на тебя и такой "ах ты пидар!" и хуяк тебе с ноги по голове. Ну на хуй все эти службы. Шутки шутками, но чет стремновато стало, несмотря на точ, что я сам волосы не крашу и даже наоборот - брею всю голову машинкой под ноль каждую неделю. Сын у меня подрастает, и может захочет волосы покрасить когда-то, а тут такие гандоны по улицам ходят. Никогда не пользовался ни деливери, ни яндекс едой, и теперь точно не буду.
@Сергей Звезда , может в причинах инцидента разберётся следствие, ведь вы цитируете мать потерпевшего в заголовке? Спасибо
Если откинуть злость к быдлу, то на самом деле ребята переживут столь неприятную жизненную ситуацию, и всё у них будет нормально. Действительно жалко само животное и его 4-х летнего сына. Мужик был вроде подшофе, но это его не сильно оправдывает, жизненная позиция ясна.
Животное не жалко. Ни капельки.
А почему не жалко-то? Он что - сам выбирал путь ненависти и быдланства?
просто он сам мечтал красить волосы в его возрасте, но пост90е не позволяли ему быть смеленьким сладким мальчиком, а теперь подрос маргинализировался и плакает первым встречным модникам, о том как у него ничего не вышло
Пожалуй
у каждого должно быть право носить стволы
иначе эту хуйню не унять
Насколько надо быть тупорылым быдлом, чтобы творить такую дичь?
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Никто:
Абсолютно никто:
Курьер Delivery Club: Я охуенный инженер
Забавно, что сам этот курьер и не умеет драться, сразу за горло попытался схватить и ни разу не попал, а только говорил много
Интересно, он как на обнулении вошьдя голосовал?
Подозрительно что все частные скандалы и курьёзы пока происходят только с курьерами Деливери Клаба, а не Яндекс еды. Так даже может сложиться впечатление, что в Деливери Клаб берут всех подряд, кого в Яндекс еду почему-то не взяли.
И ведь даже волосы не голубые и не розовые. Пояснить за такую покраску даже в нашем ПГТ можно было просто отбрехавшись. Чо-то ппц там дикие люди в этом Зеленограде.
ЭЭЭ СЛЫШ А ЧЕ ВОЛОСЫ ДЛИННЫЕ, ААА ЧО КРАШЕННЫЕ, А ЧО МОЕШЬ? ПОД КЕМ ХОДИШЬ, ЧЕМ ДЫШИШЬ?
Как ни странно в РФ(за пределами МКАД) выделяться это достойно восхищения и большего мужества, чем быть такими как этот биомусор-курьер, считающий себя модным судьей