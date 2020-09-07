Осуждённым за убийство журналиста Джамаля Хашукджи заменили смертную казнь на сроки до 20 лет лишения свободы Материал редакции
После того, как их простила семья репортёра.
В Саудовской Аравии огласили окончательный приговор по делу об убийстве колумниста Washington Post Джамаля Хашукджи, который критиковал политику своей страны. Об этом сообщает «Аль Джазира».
Суд отменил назначенную в декабре 2019 года смертную казнь для пятерых человек, вместо этого приговорив каждого из них к 20 годам лишения свободы. Другие два фигуранта получили по семь лет, ещё один — десять. Их имена официально не разглашаются, но, по данным СМИ, среди них — бывший замглавы начальника разведки, бывший королевский советник и другие военные.
«Аль Джазира» связала отмену смертной казни для пяти фигурантов с тем, что в мае семья Хашукджи объявила о «помиловании» убийц своего близкого. То заявление появилось в начале недели месяца Рамадан, которая считается временем для прощения обидчиков и отказа от кровной мести. СМИ сообщали о давлении на родственников Хашукджи в том числе с целью отказа от требования переквалифицировать обвинение с непредумышленного убийства на умышленное — в таком случае возможное наказание стало бы более жестоким.
Эксперт ООН по правам человека Агнес Калламар назвала процесс «ни разу не справедливым и не прозрачным», а приговор — «пародией на правосудие». Она отметила, что «высокие чиновники», по её мнению, организовавшие убийство, остались на свободе «практически нетронутыми расследованием и судом». При этом Калламар положительно оценила замену смертной казни на тюремные сроки, вместе с этим напомнив о других безнаказанных убийствах и давлении на свидетелей в Саудовской Аравии.
- О пропаже Хашукджи стало известно в октябре 2018 года. Он исчез после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Турции, куда пришёл, чтобы получить документы о разводе. Саудовские власти признали его смерть только 20 октября. По их словам, он погиб при драке.
- Тело Хашукджи до сих пор не найдено. По различным предположениям, его расчленили и вывезли из здания. Хашукджи известен критикой власти, включая принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда лично. О его причастности к убийству заявляло в том числе The Washington Post.
- В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашукджи «Человеком года». Это был первый случай за 90 лет, когда в этой номинации победил человек, которого нет в живых.
Странно, а чего санкции не наложат, раз виновные не наказаны? Или это только, кондае Навального травят в России?)