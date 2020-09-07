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Сергей Звезда
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Осуждённым за убийство журналиста Джамаля Хашукджи заменили смертную казнь на сроки до 20 лет лишения свободы Материал редакции

После того, как их простила семья репортёра.

8 комментариев
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Reuters

В Саудовской Аравии огласили окончательный приговор по делу об убийстве колумниста Washington Post Джамаля Хашукджи, который критиковал политику своей страны. Об этом сообщает «Аль Джазира».

Суд отменил назначенную в декабре 2019 года смертную казнь для пятерых человек, вместо этого приговорив каждого из них к 20 годам лишения свободы. Другие два фигуранта получили по семь лет, ещё один — десять. Их имена официально не разглашаются, но, по данным СМИ, среди них — бывший замглавы начальника разведки, бывший королевский советник и другие военные.

«Аль Джазира» связала отмену смертной казни для пяти фигурантов с тем, что в мае семья Хашукджи объявила о «помиловании» убийц своего близкого. То заявление появилось в начале недели месяца Рамадан, которая считается временем для прощения обидчиков и отказа от кровной мести. СМИ сообщали о давлении на родственников Хашукджи в том числе с целью отказа от требования переквалифицировать обвинение с непредумышленного убийства на умышленное — в таком случае возможное наказание стало бы более жестоким.

Эксперт ООН по правам человека Агнес Калламар назвала процесс «ни разу не справедливым и не прозрачным», а приговор — «пародией на правосудие». Она отметила, что «высокие чиновники», по её мнению, организовавшие убийство, остались на свободе «практически нетронутыми расследованием и судом». При этом Калламар положительно оценила замену смертной казни на тюремные сроки, вместе с этим напомнив о других безнаказанных убийствах и давлении на свидетелей в Саудовской Аравии.

Agnes Callamard @AgnesCallamard
3. As for the individual responsibility of the person on top of the State, the Crown Prince Mohammed Ben Salman, he has remained well protected against any kind of meaningful scrutiny in his country. These verdicts cannot be allowed to whitewash what happened.
Что касается личной ответственности принца, он по-прежнему хорошо защищён от любого серьёзного процесса в своём отношении. Этим вердиктом нельзя оправдать то, что произошло
  • О пропаже Хашукджи стало известно в октябре 2018 года. Он исчез после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Турции, куда пришёл, чтобы получить документы о разводе. Саудовские власти признали его смерть только 20 октября. По их словам, он погиб при драке.
  • Тело Хашукджи до сих пор не найдено. По различным предположениям, его расчленили и вывезли из здания. Хашукджи известен критикой власти, включая принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда лично. О его причастности к убийству заявляло в том числе The Washington Post.
  • В декабре 2018 года журнал Time посмертно назвал Хашукджи «Человеком года». Это был первый случай за 90 лет, когда в этой номинации победил человек, которого нет в живых.

#новости #хашукджи #медиа #суды

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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Taktischer Corgi

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Самостоятельный чайник

2

Пуш успел дать?

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Голый турник

Самостоятельный
6

20 лишений свободы — это уже не шутки.

Ответить

Сергей Звезда

Самостоятельный
2

нет, а ты?

Ответить

Голый турник

3

Ещё через годик их простит сам Джамаль и их вообще отпустят. И правильно сделают, ибо посадили один хрен козликов, инфа сотка.

Ответить

Солдатский глобус

Голый
0

И аллах простит, дело то пустячное 

Ответить

Serg Bootlegger

1

Надо жить дальше как говорится

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Валентин Жетонофф

1

Странно, а чего санкции не наложат, раз виновные не наказаны? Или это только, кондае Навального травят в России?)

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