Российский дипломат в ответ заявил о недопустимости голословных обвинений в адрес страны.

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Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава ведомства Доминик Рааб. Он подчеркнул, что Лондон «глубоко обеспокоен отравлением» Алексея Навального.

«Совершенно недопустимо, что было использовано запрещенное химическое оружие. Россия должна провести полное и прозрачное расследование», — отметил он.

Министр иностранных дел добавил, что «с облегчением услышал» о том, что Навальный вышел из комы. «Надеюсь, его состояние продолжит улучшаться», — сказал он.

В ответ на это Келин заявил о недопустимости голословных обвинений вокруг инцидента с Навальным, сообщает ТАСС. Посол подтвердил в МИД Великобритании полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.

С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом. Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России. Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами. Представитель российского посольства

7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели Алексея Навального из искусственной комы. Политик попал в больницу 20 августа, ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске. Оттуда Навального 22 августа отправили на лечение в Берлин. Медики немецкой клиники заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Российские врачи не обнаружили ядов в его организме.