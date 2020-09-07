Посла России вызвали в британский МИД из-за отравления Навального Материал редакции
Российский дипломат в ответ заявил о недопустимости голословных обвинений в адрес страны.
Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава ведомства Доминик Рааб. Он подчеркнул, что Лондон «глубоко обеспокоен отравлением» Алексея Навального.
«Совершенно недопустимо, что было использовано запрещенное химическое оружие. Россия должна провести полное и прозрачное расследование», — отметил он.
Министр иностранных дел добавил, что «с облегчением услышал» о том, что Навальный вышел из комы. «Надеюсь, его состояние продолжит улучшаться», — сказал он.
В ответ на это Келин заявил о недопустимости голословных обвинений вокруг инцидента с Навальным, сообщает ТАСС. Посол подтвердил в МИД Великобритании полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.
7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели Алексея Навального из искусственной комы. Политик попал в больницу 20 августа, ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске. Оттуда Навального 22 августа отправили на лечение в Берлин. Медики немецкой клиники заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Российские врачи не обнаружили ядов в его организме.
Единственный динозавр
Нет поводов же, по каждому нарушению обмена веществ расследование проводить что ли?
Спасибо тебе что объяснил все высказывания Европы и США. А то смотрю я на этот индекс и всё не могу понять, что за хрень происходит уже как минимум 6 лет.
А тут всего лишь какие то пуки с Запада.
В колонии опять волнения. Метрополия недовольна)
У тебя вся страна вокруг Москвы (кроме Ичкерийского султаната) - колонии. Очнись, ты обосрался