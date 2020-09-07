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Ольга Щербинина
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Посла России вызвали в британский МИД из-за отравления Навального Материал редакции

Российский дипломат в ответ заявил о недопустимости голословных обвинений в адрес страны.

17 комментариев
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Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава ведомства Доминик Рааб. Он подчеркнул, что Лондон «глубоко обеспокоен отравлением» Алексея Навального.

«Совершенно недопустимо, что было использовано запрещенное химическое оружие. Россия должна провести полное и прозрачное расследование», — отметил он.

Министр иностранных дел добавил, что «с облегчением услышал» о том, что Навальный вышел из комы. «Надеюсь, его состояние продолжит улучшаться», — сказал он.

В ответ на это Келин заявил о недопустимости голословных обвинений вокруг инцидента с Навальным, сообщает ТАСС. Посол подтвердил в МИД Великобритании полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.

С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом. Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России. Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами.

Представитель российского посольства

7 сентября немецкие врачи сообщили, что вывели Алексея Навального из искусственной комы. Политик попал в больницу 20 августа, ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске. Оттуда Навального 22 августа отправили на лечение в Берлин. Медики немецкой клиники заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Российские врачи не обнаружили ядов в его организме.

#новости #отравлениенавального

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17 комментариев
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Благородный паук например

18

голословных обвинений в адрес страны.

Что российское государство попыталось сделать, чтобы его не обвиняли в отправлении Навального? Может Россия проводит независимое расследование? 

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common sense

Благородный
14

¯\_(ツ)_/¯

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Единственный динозавр

Благородный
8

Нет поводов же, по каждому нарушению обмена веществ расследование проводить что ли?

Ответить

Serg Bootlegger

Благородный
0

Нет тела - нет дела.

Ответить

Самостоятельный чайник

6

Посла России пустили по кругу

Ответить

Сухой чайник

0

Лондон глубоко обеспокоен

что-то пукнули

Ясно

Ответить

Dmitry Sursin

Сухой
11

Спасибо тебе что объяснил все высказывания Европы и США. А то смотрю я на этот индекс и всё не могу понять, что за хрень происходит уже как минимум 6 лет.
А тут всего лишь какие то пуки с Запада.

Ответить

Dmitriy Volkov

Сухой
1

С похмелья сложно думается, да? Иди ещё накати Васян 

Ответить

Андрей Рядькин

2

Фунт сегодня красиво 100 за штуку стоял

Ответить

Круглый Филипп

1

Отшлепали проказников)

Ответить

roos lan

1

На ковёр!

Ответить

Способный турник

1

В кабинет директора, живо!

Ответить

Самостоятельный чайник

–2

Кекесное имя

Ответить

Первичный лолипоп

0

Посол подтвердил в МИД Великобритании полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.

А во время дела Скрипалей так же говорил?

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

Отравили немцы, а вызывают посла бриташки. Вот это координация

Ответить

Поволжский Мститель .

–2

В колонии опять волнения. Метрополия недовольна)

Ответить

NiemandDa

Поволжский
0

У тебя вся страна вокруг Москвы (кроме Ичкерийского султаната) - колонии. Очнись, ты обосрался

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