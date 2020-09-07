Белорусская милиция начала поиски оппозиционерки Марии Колесниковой Материал редакции
По словам свидетеля, около 10 утра её увезли в неизвестном направлении люди в масках.
Родственники члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о её пропаже. Об этом сообщил штаб бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико. Как пояснили в штабе, заявление приняли, поисками женщины уже занялись.
Утром 7 сентября свидетельница сообщила, что люди в масках и гражданской одежде схватили Колесникову у Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Она не отвечает на звонки. МВД, Следственный комитет и Комитет госконтроля заявили, что не имеют информации о задержании Колесниковой.
На связь также не выходят пресс-секретарь координационного совета Антон Роднянков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Светлана Тихановская заявила, что «власть занимается террором». По её словам, похищения Колесниковой, Роднянкова и Кравцова — попытка сорвать работу КС и запугать его членов.
На президентских выборах Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской. После начала протестов Колесникова осталась в Белоруссии и вошла в президиум Координационного совета оппозиции. На данный момент на свободе в Белоруссии остаются только двое из семи членов президиума — писательница Светлана Алексиевич и юрист Максим Знак.
Голый турник
Дитковский на своём пати-вагоне на Польское правительство подрабатывает, очевидно же.
Это Навальный. Для этого из комы вывели. Лука уже перехватил секретную депешу из Варшавы
Многий дебаркадер
Сейчас снова у усатого кукуха поедет и опять русские наемники появятся
Не дай Бог они с ней что-то сделает. Она моя любимая из всей тройки
Видел как она на флейте играет?
на девушек с такой прической я еще не
лукс лайк а кликбайт
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут все СМИ,
Но не могут найти
Оппозициорнерку
Лет тридцати восьми...
Маршак чет вспомнился
Что сделают беларусы если она пропадет без вести?
то же что и россияне при отравлении Навального
Оппозиционессы
Пусть Лукашенко пригласят в координационный совет.
А вдруг.
После начала протестов Колесникова осталась в Белоруссии
*в Беларуси
Ну заранее поздравляю Хабаровск №2, с ожидаемой наградой "ну ладно в следующий раз" в номинации менталитет
Тупой, если одним словом?