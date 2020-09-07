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Ольга Щербинина
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Белорусская милиция начала поиски оппозиционерки Марии Колесниковой Материал редакции

По словам свидетеля, около 10 утра её увезли в неизвестном направлении люди в масках.

43 комментария
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Родственники члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о её пропаже. Об этом сообщил штаб бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико. Как пояснили в штабе, заявление приняли, поисками женщины уже занялись.

Утром 7 сентября свидетельница сообщила, что люди в масках и гражданской одежде схватили Колесникову у Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Она не отвечает на звонки. МВД, Следственный комитет и Комитет госконтроля заявили, что не имеют информации о задержании Колесниковой.

На связь также не выходят пресс-секретарь координационного совета Антон Роднянков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Светлана Тихановская заявила, что «власть занимается террором». По её словам, похищения Колесниковой, Роднянкова и Кравцова — попытка сорвать работу КС и запугать его членов.

На президентских выборах Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской. После начала протестов Колесникова осталась в Белоруссии и вошла в президиум Координационного совета оппозиции. На данный момент на свободе в Белоруссии остаются только двое из семи членов президиума — писательница Светлана Алексиевич и юрист Максим Знак.

TUT.BY @tutby
В президиуме Координационного совета семь человек. Сейчас на свободе в Беларуси остаются только двое.

Остальные задержаны, отбывают арест или оказались за границей при разных обстоятельствах. https://t.co/rLIiI7hi4K

#новости #белоруссия

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43 комментария
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Любой утюг

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Общественный чайник

10

Чешские или Украинские наёмники, как вам кажется?

Ответить

Алиса Барышман

Общественный
27

Польские наверное. Майк с Ником в Варшаву увезли.

Ответить

Sergiy Sev

Общественный
7

Чече-шские, очевидно же

Ответить

Голый турник

Общественный
6

Дитковский на своём пати-вагоне на Польское правительство подрабатывает, очевидно же.

Ответить

A big purple banana 🍆

Общественный
2

Протоголландские

Ответить

Eugen T

Общественный
0

Это Навальный. Для этого из комы вывели. Лука уже перехватил секретную депешу из Варшавы

Ответить

Многий дебаркадер

Общественный
0

Сейчас снова у усатого кукуха поедет и опять русские наемники появятся 

Ответить

Единственный динозавр

15
Ответить

Marhal_New _Arleana

12

Не дай Бог они с ней что-то сделает. Она моя любимая из всей тройки

Ответить

Атлант поправил плечи

Marhal_New
0

Видел как она на флейте играет? 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Атлант
0

на девушек с такой прической я еще не

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Marhal_New
0

лукс лайк а кликбайт

Ответить

Marhal_New _Arleana

Тео
1
Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Тео
0

летс спик фром май харт

Ответить

Sergiy Sev

8

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут все СМИ,
Но не могут найти
Оппозициорнерку
Лет тридцати восьми...

Маршак чет вспомнился

Ответить

KSA

Sergiy
1

Бумер в чате!

Ответить

Kubig

Sergiy
0

Это ещё ладно. Одну бабу потерять можно, вот куда потерялись 80% голосовавших за таракана?

Ответить

Мир Май

Kubig
–1

На заводах, школах, больницах, честные труженики, на которых держится Беларусь в эти неспокойные времена

Ответить

A big purple banana 🍆

1

Что сделают беларусы если она пропадет без вести?

Ответить

Marhal_New _Arleana

A
17

то же что и россияне при отравлении Навального

Ответить

A big purple banana 🍆

Marhal_New
1

штош жаль

Ответить

KSA

A
0

Наложат санкции

Ответить

ouxen

A
0

Усиленно начнут петь танцевать и дарить цветы

Ответить

Jakub Marona

2

Оппозиционессы

Ответить

Комсомольский Мика

Jakub
1

лол, порвано

Ответить

Madao

Jakub
0

Ну, сука, ну, фемки ебучие, и сюда пролезли, повсюду, падлы, угнетают! 

Ответить

Mmmax

5

Пусть Лукашенко пригласят в координационный совет.
А вдруг.

Ответить

Jabas

Mmmax
3

Изи иммунитет от следующих арестов и тайных вывозов

Ответить

Mmmax

Jabas
0

Или наоборот - Григорыча в бусике *Связи* увезут.
В любом случае беспроигрышный вариант.

Ответить

Jabas

Mmmax
0

Так у него личный иммунитет, в виде сына с калашом

Ответить

Taktischer Corgi

3

 После начала протестов Колесникова осталась в Белоруссии

*в Беларуси 

Ответить

KSA

Taktischer
2

*в Белоруссии

Ответить

No Name

3

Ну заранее поздравляю Хабаровск №2, с ожидаемой наградой "ну ладно в следующий раз" в номинации менталитет

Ответить

ouxen

No
0

Удобно

Ответить

Материальный щит

1

Я тож сначала брошу куда-нибудь носки, а потом ищу их
И такой Вот кто их туда положил?

Ответить

Kubig

Материальный
1

Тупой, если одним словом?

Ответить

Материальный щит

Kubig
0

Зато носки есть

Ответить

Daniel Fox

1
Ответить

Dmitry Yashin

0

Я ниибаццо жду вторую серию Крепкого орешка.

Ответить

Андрей Владимирович

0

Ща в лесу найдут

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Mikhail Dragunov

0

В белорусской губернии ресурсной федерации )))

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Zhanna Sinelnik

0

Сука не дай бог они её убьют. 😱😭

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