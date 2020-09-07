По словам свидетеля, около 10 утра её увезли в неизвестном направлении люди в масках.

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Родственники члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о её пропаже. Об этом сообщил штаб бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико. Как пояснили в штабе, заявление приняли, поисками женщины уже занялись.

Утром 7 сентября свидетельница сообщила, что люди в масках и гражданской одежде схватили Колесникову у Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Она не отвечает на звонки. МВД, Следственный комитет и Комитет госконтроля заявили, что не имеют информации о задержании Колесниковой.

На связь также не выходят пресс-секретарь координационного совета Антон Роднянков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Светлана Тихановская заявила, что «власть занимается террором». По её словам, похищения Колесниковой, Роднянкова и Кравцова — попытка сорвать работу КС и запугать его членов.

На президентских выборах Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской. После начала протестов Колесникова осталась в Белоруссии и вошла в президиум Координационного совета оппозиции. На данный момент на свободе в Белоруссии остаются только двое из семи членов президиума — писательница Светлана Алексиевич и юрист Максим Знак.

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Остальные задержаны, отбывают арест или оказались за границей при разных обстоятельствах. В президиуме Координационного совета семь человек. Сейчас на свободе в Беларуси остаются только двое.Остальные задержаны, отбывают арест или оказались за границей при разных обстоятельствах. https://t.co/rLIiI7hi4K