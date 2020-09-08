Красноярскую школьницу, отправленную в психдиспансер из-за подписки на паблик о «Колумбайне», выписали Материал редакции
Она провела там две недели.
В Красноярске выписали 14-летннюю Алёну Прокудину, которую отправили в психдиспансер после обыска из-за паблика о расстреле в школе «Колумбайн». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Адвокат Владимир Васин отметил, что впереди ещё апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в СК, психологическая реабилитация и возвращение Алёны в школу.
25 августа жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом к её родителям и увезли 14-летнюю сестру на обследование в психоневрологический диспансер. По её словам, родителей запугали и вынудили подписать добровольное соглашение об обследовании. 30 августа девушка сообщила, что они отозвали добровольное согласие на госпитализацию, но это никак не повлияло на ситуацию.
1 сентября суд разрешил принудительную госпитализацию школьницы. С заявлением обратился главврач диспансера в связи с «деструктивным поведением» девочки.
Надеюсь, у Алёны и её семьи всё будет хорошо и они забудут это как страшный сон.
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Они живут в Красноярске, Красноярский край.
Там вся жизнь как страшный сон.
Коротко: в её классе часто кого-то травили, не её саму, других. Ей было их очень жалко. Она решил выяснить, что толкает людей на травлю и агрессию. Разговаривала с мамой на эти темы и была подписана на группы, где обсуждали колумбайн и керчь. Сняла пропагандисткий ролик против насилия. За ней пришли.
На медузе хороший текст написан, сердце сжимается, когда читаешь:
«по результатам теста, проблем с психикой у их дочери нет, но это как раз и плохо»: «Если бы были отклонения, то якобы террористические действия как-то можно было бы [оправдать].
«Меня пытались развести на агрессию». «Я что-то отвечаю, а мне говорят: „Ну вот ты же сейчас агрессируешь“», — пересказывает Ольга разговор Алены с врачами. «Нет, я не агрессирую». — «Но я же вижу, что ты агрессируешь».
Алену необходимо оставить в психдиспансере на принудительное лечение, они заявили, что она «склонна к философским размышлениям» и «может быть опасна для себя и окружающих».
врачи
агрессируешь
яснопонятно. таких самих на таблеточках держать надо
«склонна к философским размышлениям»
а это вообще ор. типикал совок какой-то с его карательной психиатрией
яснопонятно. таких самих на таблеточках держать надо
у кого таблетки, тот и правит(
ну, практически все эти гос. пнд по-сути тюрьмы, где вместо лечения выписывают пытки(втч таблеточками) и шанс встретить нормального(или хотябы кое-как учившегося) человека там крайне мал, т.к. они там не задерживаются. а про кол-во агрессивных "гопников/полугопников", которые творят всякое, пользуясь своей безнаказанностью вобще молчу(по использованной терминологии понятно сразу кто откуда).
таких только сажать или на столбах вешать(с ампутированной конечностью ещё прожить можно, а вот с затравленными до овощного состояния или до суицида куда сложнее). т.к. попытки поговорить с такими ничем не кончаются. на вопросы вроде "зачем человеку ты это выписал(а)", "в чем проблема поставить правильный диагноз?", "сколько ещё человека тут держать собираетесь?" итп они частенько сами начинают орать, всячески проявляя агрессию и некоторые даже угрожают принудительной госпитализацией.
Кстати, давно заметил. Психиатры то ли после общения с больными двинулись, то ли умышленно, но стараются вызвать агрессию. Меня на банальном медосмотре на работе выводил. Я понял, к чему он стремится. А лет 20 назад точно бы рожу разбил... Удивительно, что девочка не повелась.
А лет 20 назад точно бы рожу разбил...
мб он всё-таки что-то почуял?)
Ничего не почуял (разве что безнаказанность). Я и дрался-то последний раз в Святые 90-е.
а ты не думал, что может быть он так проверял, достаточно ли ты психически устойчив, и не проявишь ли агрессию, если тебя из равновесия вывести
Капитальный утюг
Это не проверка, а провокация. Проявишь ли ты агрессию, если тебе кожу с пяток срезать будут?
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В таких случаях разрешается только кричать "СЛАВА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ, СПАСИБО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ".
Это старая советская методика по выявлению шипионов, кто кричит что-то другое - тот НЕ НАШ.
Русский - значит терпеливый.
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она «склонна к философским размышлениям» и «может быть опасна для себя и окружающих».
Мммм столетняя чекистская традиция
Эти твари, пробившие дно, действительно боятся огласки. Родители девочки молодцы, что рассказали про ситуацию в независимые СМИ и обратились к адвокатам. Общественный резонанс в данном случае решает. Этой властью управляет социология.
Теперь Алёна возьмётся за ум и прочитает инфу про торы и впн. Не зря же дяди старались, разрабатывали... А то через годик-два и посадить могут. Участие, так сказать, в экстремистском сообществе.
кстати, я не удивлюсь, если её теперь пасти будут. Возраст возрастом, а палка в отчетности лишней не бывает
Такая маленькая, а уже Новодворская.