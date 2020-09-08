«Белта»: пропашвий член Координационного совета Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе Материал редакции
Два других участника совета «сбежали» на Украину, утверждает информагентство.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе при попытке «незаконно покинуть» страну. Об этом сообщает белорусское информагентство «Белта». По его данным, два других члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков «сбежали» за границу.
Погранкомитет Белоруссии подтвердил ТАСС, что Кравцов, Родненков и Колесникова проходили пограничный контроль, но информации о задержании при этом не предоставил.
«Белта» также опубликовало видео телевизионного агентства ATN, на котором Кравцов говорит об отъезде из Белоруссии. Утверждается, что ролик снят «за несколько минут до прорыва границы».
Источник «Интерфакса» в окружении оппозиционеров сообщил, что ни один из них не собирался покидать страну. Он предположил, что спецслужбы доставили их на границу из СИЗО и инсценировали попытку Колесниковой незаконно уехать из страны, после чего её и задержали.
Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской — главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. После начала протестов она вошла в президиум Координационного совета оппозиции.
Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утвреждали, что не знают о задержании. В тот же день на связь перестали выходить пресс-секретарь Координационного совета Антон Роднянков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
И как тут не орать от действий властей Беларуси?
Лучше скажи как не орать от бездействия протестующих?
как вы заебали, а что им делать то надо?
писать такое – хуже, чем вот этот пятнадцатирублевый додик ниже в ветке комментов
Люди хотели решить мирно, а Лукашенко решил уйти через уничтожение экономики.
По факту создания кс возбуждено уголовное дело, фигуранты бегут, их ловят. Где тут орать?
"Возбуждено уголовное дело", - с наслаждением от официоза промычал холоп с барским хуем во рту
Друзья, а вы тоже записываете видос перед тем, как незаконно пересечь украинскую границу?
Да, только я при этом добавляю, что Батька - крепкий орешек и у него шикарные усы.
Короче, уже вышел утренний сюжет на RT "Беларусь".
https://streamable.com/gp1mog
Я уже не в шоке, я в ахуе, спасибо Тертелю.
*в Украину
задержали,
привезли,
отпустили,
задержали
...
profit
Мария Колесникова попыталась трансгрессировать в Украину, но по законам Беларуси в Минске трансгрессировать нельзя (не знаю, как еще можно объяснить то, что задержана она была в самом городе).
Ее же в городе задержали
Отвезли на границу, а там уже заявили что незаконная попытка покинуть страну. Незаконная потому что поля не убраны. Извините меня за мой плоский юмор
Документальные кадры, в цвете:
Мария Колесникова пытается покинуть Беларусь под конвоем нидерландских наемников
Это пздц. Тупее, чем перехваченная запись. Захватили и увезли к границе, сказали что якобы незаконна пересекла( как вообще можно незаконно пересечь границу Беларусь-Украина?). Действия беларуских властей войдут в аналы истории.
Напоминает ситуацию с развозжаевым, который уехал из россии в украину, но его прямо в киеве похитили, вывезли обратно связанного в мешке, пытали, а потом осудили за незаконное пересечение границы
При чём пытавший его мужик сидел в зале суда
Что-то ничего не понимаю, так "попытка незаконного проникновения через границу" или "как положено проходили погранконтроль"? И как это вяжется с сообщениями о похищении Колесниковой?
Правда не понимаешь или это сарказм ?
Потому что кгб на логику насрать, они, видимо, считают, что раз не расстреляли - им должны спасибо сказать за все остальные варианты
Я разговариваю с новостями на тж. Это как говорить с копипастой, только ещё бесполезнее
В новостях на тж рассказали о той дичи, что произошла
Да, выглядит как говно
Но это потому, что события им и являются
Там это, боброедка в Минск приехала.
Извините братья беларусы, но видимо вы слабы для всяких перемен.Вы не хотите и не готовы быть свободными.Все ваши бесполезные выходы на улицу (прогулки с цветочками,которые вы дарите потом своим карателям), вызывают недоумения.
Тогда не будьте наивными и не стройте никаких илюзий по поводу перемен.Вы не умеете это делать.У вас ещё внутри сидит страх.Вас сливают.
Учитесь у Украины.Там цветочки ментам не дарили.
Принципиальная разница в том, что в Украине с 91 года соперничали несколько политических и олигархических групп.
У которых были деньги и у каждой - свои СМИ.
В таких условиях гораздо проще привезти на Майдан 5 фур с покрышками, сотню палаток и выездную кухню, чтоб людей неделями кормить. Обычные люди такое никогда бы не смогли организовать сами.
А в Беларуси, увы, лишь одна ОПГ, и она нехило организована на всех уровнях.
Вот сейчас вывезут всех, кто более менее был организатором и что дальше? Да хрен знает. Во всех революциях был лидер, который был с людьми.
Только самоорганизация. Может быть NEXTA что-то сможет
У них скоро граничащие страны закончатся. Ведь в одну и ту же нельзя сливать заложников два раза подряд?
Верить БелТе сразу никогда нельзя. Там почти каждый раз все переворачивают. Вот и тут. Если бы они реально прорывались через границу, Лукашенко уже утром бы у каждого подъезда орал "ну я жэ гаварыу!!!"
Мария Колесникова пробивается через Белорусскую границу:
https://coub.com/view/uyrak
Кстати, у нас украинские "патриоты" и адепты Порошенко так топят против Лукашенко, но уже забыли каким способом Порошенко вывозил Саакашвили из страны)
Из одной жопы свалить в другую?!Великолепный план!Просто оху#нный,если я правильно понял!Надежный,бл$ть,как Швейцарские часы!