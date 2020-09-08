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Алексей Боржонов
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«Белта»: пропашвий член Координационного совета Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе Материал редакции

Два других участника совета «сбежали» на Украину, утверждает информагентство.

55 комментариев
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Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе при попытке «незаконно покинуть» страну. Об этом сообщает белорусское информагентство «Белта». По его данным, два других члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков «сбежали» за границу.

Погранкомитет Белоруссии подтвердил ТАСС, что Кравцов, Родненков и Колесникова проходили пограничный контроль, но информации о задержании при этом не предоставил.

«Белта» также опубликовало видео телевизионного агентства ATN, на котором Кравцов говорит об отъезде из Белоруссии. Утверждается, что ролик снят «за несколько минут до прорыва границы».

Иван Кравцов Ролик телеграм-канала ATN_News

Источник «Интерфакса» в окружении оппозиционеров сообщил, что ни один из них не собирался покидать страну. Он предположил, что спецслужбы доставили их на границу из СИЗО и инсценировали попытку Колесниковой незаконно уехать из страны, после чего её и задержали.

Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской — главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. После начала протестов она вошла в президиум Координационного совета оппозиции.

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утвреждали, что не знают о задержании. В тот же день на связь перестали выходить пресс-секретарь Координационного совета Антон Роднянков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

#новости #белоруссия

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55 комментариев
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Andre Err

51

И как тут не орать от действий властей Беларуси?

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Алексей Панкратов

Andre
4

Лучше скажи как не орать от бездействия протестующих? 

Ответить

Alex Shkatelov

Алексей
12

как вы заебали, а что им делать то надо?
писать такое – хуже, чем вот этот пятнадцатирублевый додик ниже в ветке комментов

Ответить

Данила Романов

Алексей
0

Люди хотели решить мирно, а Лукашенко решил уйти через уничтожение экономики.

Ответить

Андрей Рядькин

Andre
4

От ужаса

Ответить

Вертер Робот

Andre
–26

По факту создания кс возбуждено уголовное дело, фигуранты бегут, их ловят. Где тут орать?

Ответить

alexferman

Вертер
2

"Возбуждено уголовное дело", - с наслаждением от официоза промычал холоп с барским хуем во рту

Ответить

1L1dan

39

Друзья, а вы тоже записываете видос перед тем, как незаконно пересечь украинскую границу?

Ответить

Вирусный месяц

1L1dan
8

Всегда так делаю! КГБ Республики Беларусь рекомендует!

Ответить

Романелло Кивогенс

1L1dan
5

Да, только я при этом добавляю, что Батька - крепкий орешек и у него шикарные усы.

Ответить

1L1dan

1L1dan
2

Короче, уже вышел утренний сюжет на RT "Беларусь".
https://streamable.com/gp1mog
Я уже не в шоке, я в ахуе, спасибо Тертелю.

Ответить

Степан Анейчик

18

*в Украину

Ответить

Александр Гонтарев

Степан
0

вна

Ответить

Marhal_New _Arleana

Степан
0

Сбежала на территорию Украины

Ответить

Данила Романов

Степан
0

На Крыму, В Руси

Ответить

Электронный Макс

21

бляцкі цырк

Ответить

Sakari Sauso

15

задержали,
привезли,
отпустили,
задержали
...
profit

Ответить

Ze Katze

Sakari
3

Круговорот палки в природе

Ответить

Ebloiden

13

Мария Колесникова попыталась трансгрессировать в Украину, но по законам Беларуси в Минске трансгрессировать нельзя (не знаю, как еще можно объяснить то, что задержана она была в самом городе).

Ответить

Aleksey Paschenko

9
Ответить

Андрей Рядькин

2

Ее же в городе задержали

Ответить

Упоротый Голубь

Андрей
15

Отвезли на границу, а там уже заявили что незаконная попытка покинуть страну. Незаконная потому что поля не убраны. Извините меня за мой плоский юмор 

Ответить

Правый чувак

0

В багажнике?

Ответить

Правый чувак

Правый
16

Документальные кадры, в цвете:
Мария Колесникова пытается покинуть Беларусь под конвоем нидерландских наемников

Ответить

Marhal_New _Arleana

Правый
0

Что за оригинал?

Ответить

Правый чувак

Marhal_New
0

Не знаю

Ответить

Правый чувак

Правый
–1

Оказывается, так тоже считается

Ответить

Имя Фамилия

5

Это пздц. Тупее, чем перехваченная запись. Захватили и увезли к границе, сказали что якобы незаконна пересекла( как вообще можно незаконно пересечь границу Беларусь-Украина?). Действия беларуских властей войдут в аналы истории.

Ответить

AZP

Имя
1

Можно незаконно.
Через лес или поле.
Там же не везде забор.

Ответить

Виктор Ганелес

5

Напоминает ситуацию с развозжаевым, который уехал из россии в украину, но его прямо в киеве похитили, вывезли обратно связанного в мешке, пытали, а потом осудили за незаконное пересечение границы
При чём пытавший его мужик сидел в зале суда

Ответить

Георгий Егоров

2

Что-то ничего не понимаю, так "попытка незаконного проникновения через границу" или "как положено проходили погранконтроль"? И как это вяжется с сообщениями о похищении Колесниковой?

Ответить

Виктор Ганелес

Георгий
5

Правда не понимаешь или это сарказм ?
Потому что кгб на логику насрать, они, видимо, считают, что раз не расстреляли - им должны спасибо сказать за все остальные варианты

Ответить

Георгий Егоров

Виктор
4

Я разговариваю с новостями на тж. Это как говорить с копипастой, только ещё бесполезнее

Ответить

Виктор Ганелес

Георгий
1

В новостях на тж рассказали о той дичи, что произошла
Да, выглядит как говно
Но это потому, что события им и являются

Ответить

1L1dan

2

Там это, боброедка в Минск приехала.

Ответить

Руслан Астратов

1L1dan
5

Надеюсь, её угостят крепким чаем

Ответить

1 2

3

Прямо за кордоном ждали Ник и Майк

Ответить

Alex Dark

–5

Извините братья беларусы, но видимо вы слабы для всяких перемен.Вы не хотите и не готовы быть свободными.Все ваши бесполезные выходы на улицу (прогулки с цветочками,которые вы дарите потом своим карателям), вызывают недоумения.
Тогда не будьте наивными и не стройте никаких илюзий по поводу перемен.Вы не умеете это делать.У вас ещё внутри сидит страх.Вас сливают.

Учитесь у Украины.Там цветочки ментам не дарили.

Ответить

Voronko Славик

Alex
1

Принципиальная разница в том, что в Украине с 91 года соперничали несколько политических и олигархических групп. 
У которых были деньги и у каждой - свои СМИ.

В таких условиях гораздо проще привезти на Майдан 5 фур с покрышками, сотню палаток и выездную кухню, чтоб людей неделями кормить. Обычные люди такое никогда бы не смогли организовать сами.

А в Беларуси, увы, лишь одна ОПГ, и она нехило организована на всех уровнях.

Вот сейчас вывезут всех, кто более менее был организатором и что дальше? Да хрен знает. Во всех революциях был лидер, который был с людьми. 

Только самоорганизация. Может быть NEXTA что-то сможет

Ответить

Руслан Эксиго

2

У них скоро граничащие страны закончатся. Ведь в одну и ту же нельзя сливать заложников два раза подряд?

Ответить

Антон Лисин

2

Пропавший член это паника 

Ответить

Нынешний алмаз

1

Почему так долго эта инфа доходила? базы данных голубями доставляют?

Ответить

Виктор Ганелес

Нынешний
2

Версию выдумывали и согласовывали

Ответить

Максим Дымович

1

Верить БелТе сразу никогда нельзя. Там почти каждый раз все переворачивают. Вот и тут. Если бы они реально прорывались через границу, Лукашенко уже утром бы у каждого подъезда орал "ну я жэ гаварыу!!!"

Ответить

Экспериментальный кран

1

Пиздоболия века

Ответить

Отчаянный турник

0

Колесникова тоже вывезли пишет tut.by

Ответить

Отчаянный турник

0

На границе полно камер, где видео сбегания?

Ответить

AZP

Отчаянный
0

Судя по скорсти развития событий,  объявится в маршрутке Киев-Одесса.
Скажет "ну вас нахуй, я на море хочу".

Ответить

Marhal_New _Arleana

0
Ответить

1L1dan

0

Del

Ответить

Илья Гераськин

0

А что, уже выездные визы ввели?

Ответить

Dmitry Sursin

0

Мария Колесникова пробивается через Белорусскую границу:
https://coub.com/view/uyrak

Ответить

Scary Lane

0

о, вышла новая серия сериала "Лукашеская ЦИРКулярка", бегу смотреть

Ответить

YeezySpace

0

Кстати, у нас украинские "патриоты" и адепты Порошенко так топят против Лукашенко, но уже забыли каким способом Порошенко вывозил Саакашвили из страны)

Ответить

Joel Miller

0

Из одной жопы свалить в другую?!Великолепный план!Просто оху#нный,если я правильно понял!Надежный,бл$ть,как Швейцарские часы!

Ответить
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