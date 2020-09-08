У нас есть особенности, связанные с прохождением границы — между пунктом пропуска и государственной границей есть населённый пункт, расстояние составляет 6 километров и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой.

Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилось и создало угрозу жизни военнослужащему. В этот момент Колесникова покинула транспортное средство, вероятнее всего, её вытолкнули из транспортного средства.

Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали.