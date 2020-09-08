Пропавший член Координационного совета Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе Материал редакции
Два других участника совета «сбежали» на Украину, утверждает белорусское информагентство.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе при попытке «незаконно покинуть» страну. Об этом сообщает белорусское информагентство «Белта». По его данным, два других члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков «сбежали» за границу.
Погранкомитет Белоруссии подтвердил ТАСС, что Кравцов, Родненков и Колесникова проходили пограничный контроль, но информации о задержании при этом не предоставил.
Обновление. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил РБК, что Колесникова задержана, а Кравцов и Родненков покинули Белоруссию.
«Белта» также опубликовало видео телевизионного агентства ATN, на котором Кравцов говорит об отъезде из Белоруссии. Утверждается, что ролик снят «за несколько минут до прорыва границы».
Источник «Интерфакса» в окружении оппозиционеров сообщил, что ни один из них не собирался покидать страну. Он предположил, что спецслужбы доставили их на границу из СИЗО и инсценировали попытку Колесниковой незаконно уехать из страны, после чего её и задержали.
Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской — главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. После начала протестов она вошла в президиум Координационного совета оппозиции.
Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утвреждали, что не знают о задержании. В тот же день на связь перестали выходить пресс-секретарь Координационного совета Антон Роднянков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
И как тут не орать от действий властей Беларуси?
Лучше скажи как не орать от бездействия протестующих?
как вы заебали, а что им делать то надо?
писать такое – хуже, чем вот этот пятнадцатирублевый додик ниже в ветке комментов
заходит как то раб на галеру к другим рабам и говорит: "ебать вы рабы, мне от вас тошно" садится рядом и начинает грести.
точнее там то хоть рабы от вёсел отпрянули в отличии от комментатора который от злости стал налигать на них в два раза сильнее
Ну даа... а сотни однотипных комментов про власть рб – это конечно вершина свободной мысли.
ну тут каждому своё, конечно, насчёт свободы воли и умственных возможностей комментаторов – не могу судить объективно, но каждый раз когда кто-то пишет, что белорусы неправильно митингуют, то сразу появляется вопрос как тогда надо и ещё ни разу я не видел конкретной позиции на этот счёт (которую можно контраргументировать) в отличие от пятнадцатирублевых додиков
Да вроде бы как надо митинговать белорусам – дело самих белорусов. Все остальные мнения просто существуют в вакууме.
Но конкретно на TJ есть вполне себе видимый тренд – опозиционная тусовка комментаторов. Минусятся все с мнением, неугодным этой самой тусовке, что в этих тредах, что в Навальном. И ладно проплаченные, их обычно сразу видно, так нет же, под нож идут все неугодные. Лично мне это пиздец как ненравится, потому что второе мнение просто пропадает. Все 300+ комментов сводятся к шуткам о том, какой Путин тупой.
Этакое "убеждение убеждённого". Когда вы сидите с приятелем болтаете, и пытаетесь развить какую-то тему, но в итоге все разговоры сводятся к поддакиванию друг другу, а третий чувак просто молчит, чтобы случайно не получить пизды.
ну я крайне редко вижу какую-то адекватную позицию противоположную оппозиционной, согласись сам, с тем же Навальным, ну как можно быть психически здоровым человеком и иметь другое мнение? Когда ещё только все начиналось – здесь были отличные дискуссии насчёт того как быстро определяется яд и все в таком духе, но чем больше информации, тем меньше возможностей оправдывать официальные точки зрения (имхо)
Люди хотели решить мирно, а Лукашенко решил уйти через уничтожение экономики.
Это еще погоди, вангую провокации с целью оправдать применение армии. Этот поехавший уже на все готов, я думаю.
В чем выражается их бездействие?
И какое "действие" подразумеваешь?
Любое действие продвигающее их к намеченной цели.
С этим не поспоришь. Но не всегда переход власти происходит сиюминутно.
У соседей это заняло несколько месяцев.
Так в чем же их бездействие?
Как это "не реагирует"? Мирные протесты каждый день же день.
Просто процесс принимает сейчас затяжной характер, но это совершенно не значит, что все смирились с положением дел.
Так в чем же "бездействие"?
Мирные протесты подталкивают к тем действиям, которые сильно вредят Лукошенко.
Пример Хабаровска не корректен, все же это протест внутри страны в отдельно взятом регионе, где у президента есть возможность снимать подотчетных людей с должностей.
Пример той же революции в Тунисе был бы более актуален.
По факту создания кс возбуждено уголовное дело, фигуранты бегут, их ловят. Где тут орать?
"Возбуждено уголовное дело", - с наслаждением от официоза промычал холоп с барским хуем во рту
Орать там, где мудозвоны из спецслужб похищают человека, сами инсценируют незаконное пересечение границы и сами же за это задерживают.
Вертер ненастоящий
А вот настоящие вертеры (из итальянского фильма):
Что за фильм?
Да, смешно наверное было тому, кто запихивал этот образ в советский детский фильм.
Друзья, а вы тоже записываете видос перед тем, как незаконно пересечь украинскую границу?
Да, только я при этом добавляю, что Батька - крепкий орешек и у него шикарные усы.
Короче, уже вышел утренний сюжет на RT "Беларусь".
https://streamable.com/gp1mog
Я уже не в шоке, я в ахуе, спасибо Тертелю.
*в Украину
На Крыму, В Руси
Ты дурак?
Если хотел сострить, то вот тебе правильный пример. На России. Не благодари.
Я коверкаю язык ради любителей вукраины
А я не коверкаю. Ведь говорить на России на столько же "правильно" как и на Украине.
Шевченко в своих произведениях почти везде писал "на Украине"
А на польском тоже на Украине.
Кстати, на чешском тоже "на Украину". Вот это да, все ополчились на Украину (или тут тоже нельзя на использовать?)))) Ну Путин, успел отредактировать много языков.
О, и на словацком "на Украину".
Что тебе скидывать, если уже не раз скидывали правила русского языка, где объясняют почему правильно "на", но у вас на всё оправдания "это Путин придумал, чтоб обозначить - Украина не страна".
Я к примеру говорю ибо это человек из тех, кто считает, что для написания "на Украину" приложил свою руку Кремль. И к тому, что практически во всех славянских языках используют "на".
У тебя какие-то проблемы с головой.
Ещё раз, тебя забанили в Гугле?
не нашел такого правила ни в одном учебнике.
ну чтоб найти - надо их для начала читать)
Просто дай мне ссылку на доказательство. Тебе сложно? Я же по хорошему прошу.
Ты же понимаешь, что своим отказом ты доказываешь, что такого правила нет. На ТЖ взрослые люди сидят, это тебе не школьники - тролли с ДТФ, они же все видят. Прекращай позорится перед ними. Мне уже за тебя стыдно даже.
Просто зайди в гугл и найди.
Ну как я и думал. Такого правила нет. Спасибо за очередное доказательство правильного произношения "в Украине".
На этом мы с тобой закончили. А по скольку мне в дальнейшем не особо хочется с тобой пересекаться, добавляю в ЧС. Больше можешь не распинаться.
Спасибо за беседу.
Ахаххах, тебе будто кто-то запрещает писать в. Это лишь показывает твою глупость, ещё и неумение использовать поиск. Когда уже полякам то будешь предъявлять, чтоб правило показали?
Ты случайно не твинк Рулона Обоева? Похожий стиль мышления
И какой способ мышления?
Своеобразный
В чем своеобразие? В том, что я привёл в пример кучу славянских языков, где пишут "на Украину" и то, что Шевченко писал "на Украину"? Или что полоумному не дал правило, которое в Гугле можно найти?
В чем твоя проблема зайти в Гугл?
Сколько мне еще раз написать, что мне похуй?
https://www.youtube.com/watch?v=nhllZWfnXKQ
ты еще слаб и опозорился
Правильно - так как говорят, а не так, как кто-то там у себя в кабинете с важным видом "постановил".
Отчаянный волк
в одном случае ссылайся на правило, в другом на "живой" гибкий меняющий язык. То что это Взаимоисключающие параграфы вообще насрать.
Иной химик
в одном случае на правило, в другом на "живой" гибкий меняющий язык. То что это Взаимоисключающие параграфы вообще насрать.
Действительно, язык же это не живая гибко-меняющаяся система, ага
Нихуя, правильно через «на»
В смысле такого правила нет? Правило «на Украине», сам загугли, лол
Ну смотри. Вот я загуглил. Помоги мне разобраться.
Ну, что тебе непонятно?
Нет, только «на Украине», это ж разные слова
В смысле один случай? Слова разные же, ну
На Бали
Украина - тоже остров.
Это остров. Странно, что приходится пояснять такие вещи.
Великобритания тоже остров. Как и Исландия.
Можно, к примеру, привести, Кубань, Урал, Поволжье, да куча мест, где используется предлог "на". Таковы особенности русского языка.
Кстати, никто никогда не говорил в Русь. Все всегда говорили на Русь. Русь - тоже островом была?
Все все. Я уже понял. Я просто сомневался в правильности произношения "на России". Но раз вы сами говорите "особенности" то я теперь вижу, что ошибки нет. Еще раз спасибо.
Как одно вытекает из другого?... Лол. Вы сами себе придумали, что если пишется на Украине, то значит можно писать и на России?... Ну, пишите, кто вам что против скажет. Можете вообще выкинуть половину букв и писать шифром...))
Ну такая же необразованность как и в нашем случае.
Чувак "на живую" создает индивидуальную норму...)) Его просто переклинило..))
Мария Колесникова попыталась трансгрессировать в Украину, но по законам Беларуси в Минске трансгрессировать нельзя (не знаю, как еще можно объяснить то, что задержана она была в самом городе).
задержали,
привезли,
отпустили,
задержали
...
profit
Это пздц. Тупее, чем перехваченная запись. Захватили и увезли к границе, сказали что якобы незаконна пересекла( как вообще можно незаконно пересечь границу Беларусь-Украина?). Действия беларуских властей войдут в аналы истории.
Ее же в городе задержали
Отвезли на границу, а там уже заявили что незаконная попытка покинуть страну. Незаконная потому что поля не убраны. Извините меня за мой плоский юмор
Извините братья беларусы, но видимо вы слабы для всяких перемен.Вы не хотите и не готовы быть свободными.Все ваши бесполезные выходы на улицу (прогулки с цветочками,которые вы дарите потом своим карателям), вызывают недоумения.
Тогда не будьте наивными и не стройте никаких илюзий по поводу перемен.Вы не умеете это делать.У вас ещё внутри сидит страх.Вас сливают.
Учитесь у Украины.Там цветочки ментам не дарили.
Я уже заебался писать, почему Украину и Беларусь сравнивать это примерно тоже самое, как сравнивать Галлию/Британию и Рим времен походов Цезаря туда, но давай я просто тебе расскажу две вещи:
1)В Украине была сменяемость власти, более-менее нормальный парламент и финансово-промышленные группы со своими интересами и деньгами. В Беларуси нет ничего из вышеперечисленного. К тому же, в Украине НЕ БЫЛО жесткого авторитарного режима.
2)В Украине был опыт 2004 года, в Беларуси последний раз жесткие протесты были в 1996 году, после которых Лукашенко готовился именно к тому, что подавлять условный "майдан", вел идеологическую работу с населением по этому поводу и готовил собак, которых можно будет спустить на людей. Результат такой команды "фас" мы видели 9, 10, 11 августа, я сам, лично это видел, стоя на Сурганова. В Украине "Беркут" сколько раз серьезно пытался штурмовать Майдан? 3? Когда начали применять табельное нарезное? Через 3 месяца(в Беларуси-на второй день)? Когда были первые убитые(у нас-в первый день)? Пиздец у вас дерьмо в голове, простите, если вы не понимаете таких элементарных различий.
протесты 2008 года в недоумении
Принципиальная разница в том, что в Украине с 91 года соперничали несколько политических и олигархических групп.
У которых были деньги и у каждой - свои СМИ.
В таких условиях гораздо проще привезти на Майдан 5 фур с покрышками, сотню палаток и выездную кухню, чтоб людей неделями кормить. Обычные люди такое никогда бы не смогли организовать сами.
А в Беларуси, увы, лишь одна ОПГ, и она нехило организована на всех уровнях.
Вот сейчас вывезут всех, кто более менее был организатором и что дальше? Да хрен знает. Во всех революциях был лидер, который был с людьми.
Только самоорганизация. Может быть NEXTA что-то сможет.
А чё там с забастовками ?
Показательный алмаз
Нехта помойка а не СМИ, что она сможет, не смешите
При чем тут СМИ?
Показательный алмаз
Не при чем вообще
Ну так и что за хуйню ты написал?
Хуй бы чего у Украины прокатило, будь там такой же режим как в Беларуси.
Старая песня, если бы русские не выходили бы в 1905, 1917, 1991 Украина даже не была бы сейчас независимым государством.
Что-то ничего не понимаю, так "попытка незаконного проникновения через границу" или "как положено проходили погранконтроль"? И как это вяжется с сообщениями о похищении Колесниковой?
Правда не понимаешь или это сарказм ?
Потому что кгб на логику насрать, они, видимо, считают, что раз не расстреляли - им должны спасибо сказать за все остальные варианты
Я разговариваю с новостями на тж. Это как говорить с копипастой, только ещё бесполезнее
В новостях на тж рассказали о той дичи, что произошла
Да, выглядит как говно
Но это потому, что события им и являются
Там это, боброедка в Минск приехала.
Надеюсь, её угостят крепким чаем
С рафаэлкой?
в лицо
Документальные кадры, в цвете:
Мария Колесникова пытается покинуть Беларусь под конвоем нидерландских наемников
Напоминает ситуацию с развозжаевым, который уехал из россии в украину, но его прямо в киеве похитили, вывезли обратно связанного в мешке, пытали, а потом осудили за незаконное пересечение границы
При чём пытавший его мужик сидел в зале суда
У них скоро граничащие страны закончатся. Ведь в одну и ту же нельзя сливать заложников два раза подряд?
Пропавший член это паника
Мы на прогрессивном портале, будьте любезны использовать феминитивы "членка", "членесса", "членша"...