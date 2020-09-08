Новости
Алексей Боржонов
12 383

Пропавший член Координационного совета Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе Материал редакции

Два других участника совета «сбежали» на Украину, утверждает белорусское информагентство.

176 комментариев
В закладки
Слушать

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе при попытке «незаконно покинуть» страну. Об этом сообщает белорусское информагентство «Белта». По его данным, два других члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков «сбежали» за границу.

Погранкомитет Белоруссии подтвердил ТАСС, что Кравцов, Родненков и Колесникова проходили пограничный контроль, но информации о задержании при этом не предоставил.

Обновление. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил РБК, что Колесникова задержана, а Кравцов и Родненков покинули Белоруссию.

У нас есть особенности, связанные с прохождением границы — между пунктом пропуска и государственной границей есть населённый пункт, расстояние составляет 6 километров и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой.

Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилось и создало угрозу жизни военнослужащему. В этот момент Колесникова покинула транспортное средство, вероятнее всего, её вытолкнули из транспортного средства.

Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали.

Антон Бычковский
представитель Госпогранкомитета Белоруссии

«Белта» также опубликовало видео телевизионного агентства ATN, на котором Кравцов говорит об отъезде из Белоруссии. Утверждается, что ролик снят «за несколько минут до прорыва границы».

Иван Кравцов Ролик телеграм-канала ATN_News

Источник «Интерфакса» в окружении оппозиционеров сообщил, что ни один из них не собирался покидать страну. Он предположил, что спецслужбы доставили их на границу из СИЗО и инсценировали попытку Колесниковой незаконно уехать из страны, после чего её и задержали.

Мария Колесникова была одним из лидеров штаба Светланы Тихановской — главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. После начала протестов она вошла в президиум Координационного совета оппозиции.

Утром 7 сентября люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утвреждали, что не знают о задержании. В тот же день на связь перестали выходить пресс-секретарь Координационного совета Антон Роднянков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Обновление 09:19 Добавлен комментарий Антона Бычковского, скорректирован заголовок.

#новости #белоруссия

Алексей Боржонов PLUS
+43 156
10
1
52
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 176, "likes": 52, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 209334, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 08 Sep 2020 08:09:42 +0300", "is_special": false }
Музыка
Послушать новое: фестивальный поп от Glass Animals в эпоху, когда фестивалей нет
Представьте: сейчас лето, вы на европейском фестивале стоите в очереди за пивом или едой. Где-то вдали играет…
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
176 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andre Err

110

И как тут не орать от действий властей Беларуси?

Ответить

Алексей Панкратов

Andre
–21

Лучше скажи как не орать от бездействия протестующих? 

Ответить

Alex Shkatelov

Алексей
62

как вы заебали, а что им делать то надо?
писать такое – хуже, чем вот этот пятнадцатирублевый додик ниже в ветке комментов

Ответить

HL3 confirmed

Alex
13

заходит как то раб на галеру к другим рабам и говорит: "ебать вы рабы, мне от вас тошно" садится рядом и начинает грести.

точнее там то хоть рабы от вёсел отпрянули в отличии от комментатора который от злости стал налигать на них в два раза сильнее  

Ответить

Icipher

HL3
1

Классика же.

Ответить

Eugene Podosenov

Alex
0

Ну даа... а сотни однотипных комментов про власть рб – это конечно вершина свободной мысли.

Ответить

Alex Shkatelov

Eugene
1

ну тут каждому своё, конечно, насчёт свободы воли и умственных возможностей комментаторов – не могу судить объективно, но каждый раз когда кто-то пишет, что белорусы неправильно митингуют, то сразу появляется вопрос как тогда надо и ещё ни разу я не видел конкретной позиции на этот счёт (которую можно контраргументировать) в отличие от пятнадцатирублевых додиков

Ответить

Eugene Podosenov

Alex
0

Да вроде бы как надо митинговать белорусам – дело самих белорусов. Все остальные мнения просто существуют в вакууме.
Но конкретно на TJ есть вполне себе видимый тренд – опозиционная тусовка комментаторов. Минусятся все с мнением, неугодным этой самой тусовке, что в этих тредах, что в Навальном. И ладно проплаченные, их обычно сразу видно, так нет же, под нож идут все неугодные. Лично мне это пиздец как ненравится, потому что второе мнение просто пропадает. Все 300+ комментов сводятся к шуткам о том, какой Путин тупой.
Этакое "убеждение убеждённого". Когда вы сидите с приятелем болтаете, и пытаетесь развить какую-то тему, но в итоге все разговоры сводятся к поддакиванию друг другу, а третий чувак просто молчит, чтобы случайно не получить пизды.

Ответить

Alex Shkatelov

Eugene
0

ну я крайне редко вижу какую-то адекватную позицию противоположную оппозиционной, согласись сам, с тем же Навальным, ну как можно быть психически здоровым человеком и иметь другое мнение? Когда ещё только все начиналось – здесь были отличные дискуссии насчёт того как быстро определяется яд и все в таком духе, но чем больше информации, тем меньше возможностей оправдывать официальные точки зрения (имхо)

Ответить

Andrey Dolg

Alex
0

А что 20 рублёвые уже закончились?_)

Ответить

Данила Романов

Алексей
0

Люди хотели решить мирно, а Лукашенко решил уйти через уничтожение экономики.

Ответить

Алина Черная

Данила
0

Это еще погоди, вангую провокации с целью оправдать применение армии. Этот поехавший уже на все готов, я думаю.

Ответить

Владимир Земсков

Алексей
0

В чем выражается их бездействие?
И какое "действие" подразумеваешь?

Ответить

Алексей Панкратов

Владимир
0

Любое действие продвигающее их к намеченной цели. 

Ответить

Владимир Земсков

Алексей
0

С этим не поспоришь. Но не всегда переход власти происходит сиюминутно.
У соседей это заняло несколько месяцев.
Так в чем же их бездействие?

Ответить

Алексей

Владимир
0

Я не пойму ,что в данном случае подразумевать под "переходом власти". Звучит как мирный процесс. Но для такого нужно согласие обеих сторон. В случаи Беларуси, одна из сторон четко заявила, что "только через мой труп". Вторая сторона ни как на это не риагирует. 

Ответить

Владимир Земсков

Алексей
0

Как это "не реагирует"? Мирные протесты каждый день же день.
Просто процесс принимает сейчас затяжной характер, но это совершенно не значит, что все смирились с положением дел.
Так в чем же "бездействие"?

Ответить

Алексей

Владимир
0

Тут это. В Хабаровске уже почти 2 месяца ходят. Привело это к ничему. Тут я наблюдаю то же самое. 

Ответить

Владимир Земсков

Алексей
0

Мирные протесты подталкивают к тем действиям, которые сильно вредят Лукошенко.
Пример Хабаровска не корректен, все же это протест внутри страны в отдельно взятом регионе, где у президента есть возможность снимать подотчетных людей с должностей.

Пример той же революции в Тунисе был бы более актуален.

Ответить

Вертер Робот

Andre
–74

По факту создания кс возбуждено уголовное дело, фигуранты бегут, их ловят. Где тут орать?

Ответить

alexferman

Вертер
49

"Возбуждено уголовное дело", - с наслаждением от официоза промычал холоп с барским хуем во рту

Ответить

Кирилл Боронин

Вертер
3

Орать там, где мудозвоны из спецслужб похищают человека, сами инсценируют незаконное пересечение границы и сами же за это задерживают.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Вертер
0

Вертер ненастоящий

Ответить

theLastLetters

Дмитрий
0

А вот настоящие вертеры (из итальянского фильма):

Ответить

alexferman

theLastLetters
0

Что за фильм?

Ответить

theLastLetters

alexfer…
1

Осторожжно! ЖЖ!

Прототип робота Вертера
Все помнят советский НФ-хит Гостья из будущего - Алиса Селезнева, робот Вертер и эротические…
rrost.livejournal.com
Ответить

Дмитрий Григорьев

theLastLetters
0

Да, смешно наверное было тому, кто запихивал этот образ в советский детский фильм.

Ответить

Андрей Рядькин

Andre
4

От ужаса

Ответить

1L1dan

92

Друзья, а вы тоже записываете видос перед тем, как незаконно пересечь украинскую границу?

Ответить

Романелло Кивогенс

1L1dan
36

Да, только я при этом добавляю, что Батька - крепкий орешек и у него шикарные усы.

Ответить

Ваша Закладко

Романелло
1

похоже он только щеточку под носом оставил только к 8 сентября

Ответить

Вирусный месяц

1L1dan
26

Всегда так делаю! КГБ Республики Беларусь рекомендует!

Ответить

1L1dan

1L1dan
2

Короче, уже вышел утренний сюжет на RT "Беларусь".
https://streamable.com/gp1mog
Я уже не в шоке, я в ахуе, спасибо Тертелю.

Ответить

Степан Анейчик

22

*в Украину

Ответить

Александр Гонтарев

Степан
1

вна

Ответить

Данила Романов

Степан
0

На Крыму, В Руси

Ответить

Алексей Панкратов

Данила
–2

Ты дурак? 
Если хотел сострить, то вот тебе правильный пример. На России. Не благодари.

Ответить

Данила Романов

Алексей
1

Я коверкаю язык ради любителей вукраины  

Ответить

Алексей Панкратов

Данила
–8

А я не коверкаю. Ведь говорить на России на столько же "правильно" как и на Украине. 

Ответить

YeezySpace

Алексей
8

Шевченко в своих произведениях почти везде писал "на Украине"

Ответить

Алексей

YeezySp…
–8

Мне на это абсолютно похуй. Вообще то. НЕ равняй времена. Тогда возможно говорить на Украине было оправдано. Сейчас это государство и правильно говорить в Украине. 

Ответить

YeezySpace

Алексей
9

А на польском тоже на Украине.

Ответить

Алексей

YeezySp…
–3

И на это мне абсолютно похуй. И почему ты за это зацепился. Я же об этом ни слова не сказал. Лишь уточнил, что пользуясь тем же правилом, что и в случае с "на Украине" так же нужно говорить и "на России". Кстати, где оно, можешь ссылку дать? Я свою потерял.

Ответить

YeezySpace

Алексей
9

Кстати, на чешском тоже "на Украину". Вот это да, все ополчились на Украину (или тут тоже нельзя на использовать?)))) Ну Путин, успел отредактировать много языков.

Ответить

Алексей

YeezySp…
–6

Сколько мне еще раз написать, что мне похуй? До тебя с 2 раз не дошло? Ты тупенький? 

Правило скинешь, попросил же по человечески? Я просто сохраню на этот раз и буду его перечитывать. Только не говори, что такого правила не существует.

Ответить

YeezySpace

Алексей
8

О, и на словацком "на Украину".
Что тебе скидывать, если уже не раз скидывали правила русского языка, где объясняют почему правильно "на", но у вас на всё оправдания "это Путин придумал, чтоб обозначить - Украина не страна".

Ответить

Jet

YeezySp…
–4

При чём тут польский, чешский, словацкий языки? Мы же по-русски говрим. По-английски вот будет to Ukraine, может нам тогда тоже "ту Юкрэйн" говорить?

Ответить

YeezySpace

Jet
3

Я к примеру говорю ибо это человек из тех, кто считает, что для написания "на Украину" приложил свою руку Кремль. И к тому, что практически во всех славянских языках используют "на".

Ответить

Алексей

YeezySp…
–3

Это твои маня фантазии. Я лишь прошу дать мне ссылку на правило,  по которому я мого произносить "на России". Ты говоришь такое есть, лично я не нашел. Зачем ты врешь, что есть? 

Ответить

YeezySpace

Алексей
3

У тебя какие-то проблемы с головой.

Ответить

Алексей

YeezySp…
–1

Почему? Я задаю тебе вполне адекватный вопрос. Даже не вопрос а просьбу прошу. Помочь мне разобраться, в каких случая я могу применять "на России". Я не разобрался. Я не нашел такого правила ни в одном учебнике. Ты же заявляешь о его существовании. 

так помоги мне. 

Ответить

YeezySpace

Алексей
4

Ещё раз, тебя забанили в Гугле?

не нашел такого правила ни в одном учебнике.

ну чтоб найти - надо их для начала читать)

Ответить

Алексей

YeezySp…
–3

 Просто дай мне ссылку на доказательство. Тебе сложно? Я же по хорошему прошу. 

Ты же понимаешь, что своим отказом ты доказываешь, что такого правила нет. На ТЖ взрослые люди сидят, это тебе не школьники - тролли с ДТФ, они же все видят. Прекращай позорится перед ними. Мне уже за тебя стыдно даже. 

Ответить

YeezySpace

Алексей
1

Просто зайди в гугл и найди.

Ответить

Алексей

YeezySp…
–1

Ну как я и думал. Такого правила нет. Спасибо за очередное доказательство правильного произношения "в Украине". 

На этом мы с тобой закончили. А по скольку мне в дальнейшем не особо хочется с тобой пересекаться, добавляю в ЧС. Больше можешь не распинаться. 

Спасибо за беседу. 

Ответить

YeezySpace

Алексей
3

Ахаххах, тебе будто кто-то запрещает писать в. Это лишь показывает твою глупость, ещё и неумение использовать поиск. Когда уже полякам то будешь предъявлять, чтоб правило показали?

Ответить

Jakub Marona

YeezySp…
0

Ты случайно не твинк Рулона Обоева? Похожий стиль мышления

Ответить

YeezySpace

Jakub
0

И какой способ мышления?

Ответить

Jakub Marona

YeezySp…
0

Своеобразный

Ответить

YeezySpace

Jakub
3

В чем своеобразие? В том, что я привёл в пример кучу славянских языков, где пишут "на Украину" и то, что Шевченко писал "на Украину"? Или что полоумному не дал правило, которое в Гугле можно найти?

Ответить

Jakub Marona

YeezySp…
0

Ты не поймёшь

Ответить

Алексей

YeezySp…
–3

Не, ну ты точно тупенький. Я же не спорю. Просто прошу скинуть правило, по которому я мого говорить "на России". Как я понимаю, что оно одно и для случая с "на Украине". В чем твоя проблема? 

Ответить

YeezySpace

Алексей
1

В чем твоя проблема зайти в Гугл?

Ответить

Алексей

YeezySp…
0

Так я в Гугле не нашел. А вот ты прям так топишь, что должен знать где его найти. Вот и попросил скинуть. 
Значит нет такого? Жаль. 

Ответить

YeezySpace

Алексей
0

Ну значит ты тупенький, раз найти не можешь.

Ответить

Капитальный утюг

Алексей
2

Сколько мне еще раз написать, что мне похуй?

https://www.youtube.com/watch?v=nhllZWfnXKQ

Ответить

Алексей

Капитал…
–2

Не правильно применил. Но мем хороший. Жаль, что ты еще слаб и опозорился. 

Ответить

Капитальный утюг

Алексей
4

ты еще слаб и опозорился

Ответить

Алексей

Капитал…
–1

НУ смотри. Давай я тебя научу, глупышку, в каких случаях этот мем будет в тему. 

Если бы я ходил за ним по веткам и ЛС и рассказывал как мне похуй, этот мем был бы уместен. 
Но когда он постоянно делится информацией которая меня не интересует, то этот мем не работает. 

Ответить

Отчаянный волк

YeezySp…
0

На Польше и предлог в используют не передергивай

Ответить

Неожиданный блик

Алексей
0

Правильно - так как говорят, а не так, как кто-то там у себя в кабинете с важным видом "постановил".

Ответить

Алексей

Неожида…
2

Ты  же понимаешь, что это противоречит определению "правило"? 

Не думал, что на ТЖ все так плохо...

Ответить

Неожиданный блик

Алексей
1

Правила в языке не устанавливают сверху. Их кодифицируют.

Ответить

Отчаянный волк

Алексей
–2

в одном случае ссылайся на правило, в другом на "живой" гибкий меняющий язык. То что это Взаимоисключающие параграфы вообще насрать.

Ответить

Алексей

Отчаянн…
1

Спасибо. Теперь когда ко мне будут цепляться за произношение "на России" я буду ссылаться на вас. 

Ответить

Иной химик

Отчаянн…
0

в одном случае на правило, в другом на "живой" гибкий меняющий язык. То что это Взаимоисключающие параграфы вообще насрать.

Действительно, язык же это не живая гибко-меняющаяся система, ага

Ответить

Cody Dismal

Алексей
0

Нихуя, правильно через «на»

Ответить

Алексей

Cody
0

Так и я думал, что правильно "на России". Просто просил ссылку на это правило. Но товарищ дал понять, что такого правила нет. Жаль. Значит все же правильно "в Украине". 

Ответить

Cody Dismal

Алексей
0

В смысле такого правила нет? Правило «на Украине», сам загугли, лол

Ответить

Алексей

Cody
0

Ну смотри. Вот я загуглил. Помоги мне разобраться.

как правильно -- на россии или в россии - Поиск…
как правильно -- на россии или в россии - Поиск в Google
www.google.com
Ответить

Cody Dismal

Алексей
0

Ну, что тебе непонятно? 

Ответить

Алексей

Cody
0

Ну вот следуя результатам этого запроса я могу теперь, без опаски показаться безграмотным, произносить "на России"? 

Ответить

Cody Dismal

Алексей
0

Нет, только «на Украине», это ж разные слова

Ответить

Алексей

Cody
0

Но это один и тот же случай. два государства. Почему я должен их разделять и относиться по разному? 

Ответить

Cody Dismal

Алексей
0

В смысле один случай? Слова разные же, ну 

Ответить

Алексей

Cody
0

Но все слова разные. 
Хорошо. Пойдем от обратного. Какие государства еще "на"? Это от букв зависит, я правильно понял? Если страна начинается на "У"? "На Уругвае", "на Узбекистане"? 

Ответить

Капитальный утюг

Алексей
0

На Бали

Ответить

Алексей

Капитал…
0

Это остров. Странно, что приходится пояснять такие вещи. 

Ответить

Капитальный утюг

Алексей
0

Украина - тоже остров.

Ответить

Алексей

Капитал…
0

Я вас понял. На этом закончим. ЧС. 

Разве что островок здравого смысла на постсовке. 

Ответить

Капитальный утюг

Алексей
2

У тебя так скоро лимит ЧС кончится

Ответить

Евгений Глебов

Алексей
0

Это остров. Странно, что приходится пояснять такие вещи.

Великобритания тоже остров. Как и Исландия.
Можно, к примеру, привести, Кубань, Урал, Поволжье, да куча мест, где используется предлог "на". Таковы особенности русского языка.
Кстати, никто никогда не говорил в Русь. Все всегда говорили на Русь. Русь - тоже островом была? 

Ответить

Алексей

Евгений
0

Все все. Я уже понял. Я просто сомневался в правильности произношения "на России". Но раз вы сами говорите "особенности" то я теперь вижу, что ошибки нет. Еще раз спасибо. 

Ответить

Евгений Глебов

Алексей
0

Все все. Я уже понял. Я просто сомневался в правильности произношения "на России". Но раз вы сами говорите "особенности" то я теперь вижу, что ошибки нет. Еще раз спасибо.

Как одно вытекает из другого?... Лол. Вы сами себе придумали, что если пишется на Украине, то значит можно писать и на России?... Ну, пишите, кто вам что против скажет. Можете вообще выкинуть половину букв и писать шифром...))

Ответить

Алексей

Евгений
0

Но это особенность моего языка. Это утверждение лежит в основе вашего же "правила". Мой язык живет. 

Ответить

Отчаянный волк

YeezySp…
0

А Пушкин писал в Украину, дальше че?

Ответить

Plan 🇧&🇨

Алексей
1

на Ютуб-канале, в Телеграм-канале — живи теперь с этим

Ответить

Алексей Панкратов

Plan
0

Ну такая же необразованность как и в нашем случае.  

Ответить

Plan 🇧&🇨

Алексей
0

нет, это пример "жизни" языка, когда норма образуется буквально у нас на глазах. через сто лет какой-нибудь очередной умник будет требовать чтобы все писали "в".

Ответить

Евгений Глебов

Plan
0

Чувак "на живую" создает индивидуальную норму...)) Его просто переклинило..))

Ответить

Marhal_New _Arleana

Степан
1

Сбежала на территорию Украины

Ответить

Электронный Макс

26

бляцкі цырк

Ответить

Litnikov Danil

Электронный
2

*Бяцкi

Ответить

Ebloiden

24

Мария Колесникова попыталась трансгрессировать в Украину, но по законам Беларуси в Минске трансгрессировать нельзя (не знаю, как еще можно объяснить то, что задержана она была в самом городе).

Ответить

Sakari Sauso

22

задержали,
привезли,
отпустили,
задержали
...
profit

Ответить

Ze Katze

Sakari
4

Круговорот палки в природе

Ответить

Danil Kuznetsov

Sakari
2

Только первым должно идти «похитили», а не «задержали»

Ответить

Имя Фамилия

19

Это пздц. Тупее, чем перехваченная запись. Захватили и увезли к границе, сказали что якобы незаконна пересекла( как вообще можно незаконно пересечь границу Беларусь-Украина?). Действия беларуских властей войдут в аналы истории.

Ответить

Pavel Zamyatin

Имя
7

Анналы.. хотя, впрочем.

Ответить

AZP

Имя
1

Можно незаконно.
Через лес или поле.
Там же не везде забор.

Ответить

Имя Фамилия

AZP
0

Чтобы пересечь границу законно достаточно паспорта.

Ответить

Aleksey Paschenko

19
Ответить

Андрей Рядькин

3

Ее же в городе задержали

Ответить

Упоротый Голубь

Андрей
23

Отвезли на границу, а там уже заявили что незаконная попытка покинуть страну. Незаконная потому что поля не убраны. Извините меня за мой плоский юмор 

Ответить

theLastLetters

Упоротый
2

Причем правовые поля убрать уже успели. Бада-бумтсс!

Ответить

Alex Dark

–26

Извините братья беларусы, но видимо вы слабы для всяких перемен.Вы не хотите и не готовы быть свободными.Все ваши бесполезные выходы на улицу (прогулки с цветочками,которые вы дарите потом своим карателям), вызывают недоумения.
Тогда не будьте наивными и не стройте никаких илюзий по поводу перемен.Вы не умеете это делать.У вас ещё внутри сидит страх.Вас сливают.

Учитесь у Украины.Там цветочки ментам не дарили.

Ответить

1L1dan

Alex
26

Я уже заебался писать, почему Украину и Беларусь сравнивать это примерно тоже самое, как сравнивать Галлию/Британию и Рим времен походов Цезаря туда, но давай я просто тебе расскажу две вещи:
1)В Украине была сменяемость власти, более-менее нормальный парламент и финансово-промышленные группы со своими интересами и деньгами. В Беларуси нет ничего из вышеперечисленного. К тому же, в Украине НЕ БЫЛО жесткого авторитарного режима.
2)В Украине был опыт 2004 года, в Беларуси последний раз жесткие протесты были в 1996 году, после которых Лукашенко готовился именно к тому, что подавлять условный "майдан", вел идеологическую работу с населением по этому поводу и готовил собак, которых можно будет спустить на людей. Результат такой команды "фас" мы видели 9, 10, 11 августа, я сам, лично это видел, стоя на Сурганова. В Украине "Беркут" сколько раз серьезно пытался штурмовать Майдан? 3? Когда начали применять табельное нарезное? Через 3 месяца(в Беларуси-на второй день)? Когда были первые убитые(у нас-в первый день)? Пиздец у вас дерьмо в голове, простите, если вы не понимаете таких элементарных различий.

Ответить

Alex Dark

1L1dan
1

Согласен.Но всё же от  некоторых вещей я в шоке.
Как так получается,менты жёстко разгоняли,калечили,пытали и убивали людей.А беларусы им за это дарят цветочки и обнимают их.Как это обьяснить?Где тут логика? И не надо отговорки что не все такие.Система то одна.

Ответить

1L1dan

Alex
0

Цветочки в воскресенье уже не дарили, может, хватит жить две недели назад?

Ответить

Michael Petrov

1L1dan
0

протесты 2008 года в недоумении

Ответить

1L1dan

Michael
0

Протесты в 2008 где?

Ответить

Voronko Славик

Alex
9

Принципиальная разница в том, что в Украине с 91 года соперничали несколько политических и олигархических групп. 
У которых были деньги и у каждой - свои СМИ.

В таких условиях гораздо проще привезти на Майдан 5 фур с покрышками, сотню палаток и выездную кухню, чтоб людей неделями кормить. Обычные люди такое никогда бы не смогли организовать сами.

А в Беларуси, увы, лишь одна ОПГ, и она нехило организована на всех уровнях.

Вот сейчас вывезут всех, кто более менее был организатором и что дальше? Да хрен знает. Во всех революциях был лидер, который был с людьми. 

Только самоорганизация. Может быть NEXTA что-то сможет.

А чё там с забастовками ?

Ответить

Показательный алмаз

Voronko
0

Нехта помойка а не СМИ, что она сможет, не смешите

Ответить

Константин Санкин

Показательный
–1

При чем тут СМИ?

Ответить

Показательный алмаз

Константин
0

Не при чем вообще

Ответить

Константин

Показат…
0

Ну так и что за хуйню ты написал?

Ответить

Показательный

Констан…
0

Иди на хуй мудак

Ответить

Jabas

Показат…
0

Хуя подпекло со своей же хуйни

Ответить

Настоящий ящик

Alex
5

Хуй бы чего у Украины прокатило, будь там такой же режим как в Беларуси.

Ответить

Alex Dark

Настоящий
2

Украина не Беларусь.У украинцев меньше страха,какой бы не был режим.

Ответить

Настоящий ящик

Alex
0

Старая песня, если бы русские не выходили бы в 1905, 1917, 1991 Украина даже не была бы сейчас независимым государством.

Ответить

Константин Санкин

Alex
0

Все верно. Меньше страха, потому что такого режима не было. 

Ответить

Георгий Егоров

4

Что-то ничего не понимаю, так "попытка незаконного проникновения через границу" или "как положено проходили погранконтроль"? И как это вяжется с сообщениями о похищении Колесниковой?

Ответить

Виктор Ганелес

Георгий
12

Правда не понимаешь или это сарказм ?
Потому что кгб на логику насрать, они, видимо, считают, что раз не расстреляли - им должны спасибо сказать за все остальные варианты

Ответить

Георгий Егоров

Виктор
6

Я разговариваю с новостями на тж. Это как говорить с копипастой, только ещё бесполезнее

Ответить

Виктор Ганелес

Георгий
1

В новостях на тж рассказали о той дичи, что произошла
Да, выглядит как говно
Но это потому, что события им и являются

Ответить

1L1dan

3

Там это, боброедка в Минск приехала.

Ответить

Руслан Астратов

1L1dan
11

Надеюсь, её угостят крепким чаем

Ответить

Litnikov Danil

Руслан
2

С рафаэлкой?

Ответить

Руслан Астратов

Litnikov
0

С рафаэлкой

Ответить

Ваша Закладко

Руслан
1

в лицо

Ответить

AZP

Ваша
1

С йогуртом

Ответить

Правый чувак

0

В багажнике?

Ответить

Правый чувак

Правый
17

Документальные кадры, в цвете:
Мария Колесникова пытается покинуть Беларусь под конвоем нидерландских наемников

Ответить

Marhal_New _Arleana

Правый
0

Что за оригинал?

Ответить

Правый чувак

Marhal_New
0

Не знаю

Ответить

Правый чувак

Правый
–1

Оказывается, так тоже считается

Ответить

Виктор Ганелес

6

Напоминает ситуацию с развозжаевым, который уехал из россии в украину, но его прямо в киеве похитили, вывезли обратно связанного в мешке, пытали, а потом осудили за незаконное пересечение границы
При чём пытавший его мужик сидел в зале суда

Ответить

1 2

5

Прямо за кордоном ждали Ник и Майк

Ответить

Руслан Эксиго

3

У них скоро граничащие страны закончатся. Ведь в одну и ту же нельзя сливать заложников два раза подряд?

Ответить

Антон Лисин

3

Пропавший член это паника 

Ответить

Евгений Мартынов

Антон
0

Мы на прогрессивном портале, будьте любезны использовать феминитивы "членка", "членесса", "членша"...

Ответить

Григорий Марченко

2